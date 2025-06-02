Эпоха разночтений. Почему СКА расстался с Романом Ротенбергом?

В понедельник, 2 июня, СКА объявил о досрочном расторжении контракта с Романом Ротенбергом, который находился в структуре санкт-петербургского клуба с 2011 года.

2 июня 2025 года пресс-служба СКА официально объявила об отставке Романа Ротенберга. Это решение было принято новым составом совета директоров клуба, назначенным 30 мая, после признания результатов работы тренерского штаба «неудовлетворительными» по итогам сезона 2024/25.

Ротенберг возглавлял СКА с января 2022 года, и его отставка стала в каком-то смысле неожиданной, учитывая влияние в российском хоккее.

Тем не менее анализ последних событий и результатов команды взял верх, довершив историю, сравнимую с «Мольером» Булгакова, где главный герой олицетворял систему, которую сам же и формировал, но впоследствии стал заложником собственной экспрессии.

СКА эпохи Ротенберга был командой с колоссальным ресурсом, ярким составом и практически неограниченными возможностями на рынке.

Однако на контрасте громких амбиций и постоянных перестроек достижения армейцев оставались скромными. Вместе с тем текущая нацеленность петербуржцев на смену курса объясняется тремя основными причинами.

Неудовлетворительные спортивные результаты

СКА уступил «Динамо» в первом раунде плей-офф globallookpress.com

Под руководством Романа Ротенберга СКА оказался неспособен подтвердить статус одного из флагманов Континентальной хоккейной лиги.

После сильного сезона 2022/23, в котором команда завоевала Кубок Континента и дошла до финала Западной конференции, ожидания от СКА лишь возросли. Однако последующие кампании пошли по нисходящей.

Уже в сезоне 2023/24 клуб не смог преодолеть четвертьфинальный барьер, уступив «Автомобилисту» в пяти матчах серии, что расценивалось как один из первых тревожных звоночков.

Но наиболее провальным оказался сезон, завершившийся накануне, по итогам которого армейцы заняли лишь седьмое место на регулярном этапе, потерпели поражение от «Динамо» Москва в первом раунде плей-офф, а в общем понимании — застряли в фазе затяжного спада.

По ходу всего сезона 2024/25 команда продемонстрировала нестабильность и неспособность конкурировать на равных с сопоставимыми по статусу и бюджету соперниками, несмотря на наличие талантливых исполнителей и глубины топ-исполнителей.

Как уже было упомянуто в начале, новый состав совета директоров, пришедший 30 мая, оценил итоги тренерской работы как не соответствующие задачам клуба.

Отставание от турнирных целей, невозможность преодолеть длительную дистанцию в Кубке Гагарина и общее впечатление от игры сделали продолжение сотрудничества с Ротенбергом невозможным и послужили фундаментальной причиной отставки.

Критика методов управления командой

СКА был перенасыщен звездами globallookpress.com

Другой немаловажной претензией к Ротенбергу оказались его методы управления командой, которые вызывали непонимание как у болельщиков, так и у специалистов.

Одним из главных упреков стала нездоровая одержимость агрессивной трансферной политикой, предполагающей приобретение дорогостоящих игроков без очевидной необходимости и системной логики.

Подписания ради подписаний в моменте привели к раздутому составу, где ротация происходила не по принципу эффективности, а исходя из сиюминутных предпочтений.

В результате на ледовой площадке наблюдалась игровая разобщенность, недостаток сыгранности и должного уровня командной химии.

Перенасыщение скамейки сопровождалось тактической непоследовательностью СКА: частая смена игровых моделей, отсутствие стабильных сочетаний и спорные решения по вратарской позиции — где замены временами происходили без обоснованных причин — непозволительно часто нарушали ритм и психологическую уверенность, тем самым снижая работоспособность целых бригад.

Внешне команда сохраняла мощный имидж, но на деле теряла боеспособность на фоне более целостных и структурированных соперников.

Методы Ротенберга все чаще стали восприниматься как недееспособные, доверие к тренерским идеям упало практически до нуля, а внутренняя уверенность в возможностях штаба после первого раунда плей-офф сошла на нет.

Эксцентричное поведение и публичные высказывания

Роман Ротенберг на пресс-конференции globallookpress.com

Пожалуй, самой обсуждаемой составляющей пребывания Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА стали его выходы в публичное поле, которые, как правило, находили свое признание исключительно в мем-культуре.

В то время как большинство специалистов стремятся избегать скандалов, Ротенберг с завидной регулярностью становился центральной фигурой в информационной повестке, но чаще — не в фокусе игровых достижений.

Одним из самых резонансных стало его сравнение журналистов с фашистами, вызвавшее широкую негативную реакцию и в спортивных кругах, и в обществе.

Не менее неоднозначным был жест с вручением будильников представителям прессы — акция, вызвавшая насмешки и ставшая объектом глумления в медиа.

Прогнозы и ставки на хоккей

До безумия нелепо выглядели ссылки на подвиги Красной армии в контексте побед СКА, вызывая явный дискомфорт даже у сторонников команды.

Такое поведение транслировало образ тренера, неспособного разделить рабочую и публичную повестку, и мешало клубу выстраивать конструктивный диалог с болельщиками и аудиторией.

В условиях давления и низких результатов подобные речи усугубляли общее положение дел, создавая токсичную атмосферу вокруг бренда и подрывая имидж СКА на федеральном уровне, а необходимость перемен становилась все более очевидной.