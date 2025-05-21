Кубок впервые остается в Ярославле. «Локомотив» дожал «Трактор» дома

В рамках девятой плей-офф недели «Локомотив» одержал две победы над «Трактором» и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Локомотив» вновь доминировал на льду «Трактора»

«Локомотив» победил в Челябинске ХК «Трактор»

К четвертому матчу серии «Локомотив» подходил с минимальным преимуществом по числу побед, ставшим следствием очередной успешной тактической перестройки штаба Игоря Никитина после неудачи первой игры.

В предыдущей встрече на льду «Трактора» Ярославль выглядел содержательнее в зоне атаки — демонстрировал хорошую скорость и фирменную физическую мощь. Второй попыткой в гостях команда попыталась распорядиться в схожем игровом ключе.

Первый период прошел при плотной борьбе, без ярко выраженного преимущества по броскам в створ. Но на четырнадцатой минуте стартового отрезка гости оказались точнее в реализации.

В ходе результативной атаки Максим Шалунов завладел шайбой и устремился в атаку с Максимом Березкиным на одного защитника челябинцев. Далее первый выдал точный пас на партнера, который в касание вложил шайбу в створ ворот Зака Фукале — 1:0.

Во второй двадцатиминутке команда Гру предприняла серию безуспешных попыток продавить оборону «Локомотива», который в подобных условиях, как правило, испытывает комфорт. На этот раз Ярославль в присущей манере также отвечал своими набегами в чужую зону.

В плане заброшенных шайб ни одна из сторон не добилась поставленной задачи, отправившись на второй перерыв при нулевой ничьей.

По-настоящему игра раскрылась в третьем периоде. Заключительный отрезок начался с удаления Березкина, а продолжился заброшенной шайбой Ильи Николаева.

На восьмой минуте нападающий гостей нанес хитрый бросок с острого угла, после чего шайба от головы Фукале вонзилась под перекладину — 2:0.

На флажке третьего периода — за пять минут до сирены — «Трактор» решил пойти ва-банк с шестью полевыми. В итоге на восемнадцатой минуте Владимир Ткачев с передачи Робинсона сократил отставание — 2:1.

На последней минуте челябинцы получили большинство: за удар клюшкой на скамейку штрафников отправился Фрэз.

Однако в ходе финального наскока в формате шесть на четыре уральцы выхватили шайбу в пустые ворота. Точное попадание со своей половины оформил Денис Алексеев.

Финальную точку поставили в овертайме

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Положение дел «Трактора» стало критичным. «Локомотив» почувствовал превосходство, и на домашней площадке выглядел бесспорным фаворитом, который не собирался идти на уступки.

Стартовый отрезок на «Арене-2000» обернулся вязким хоккеем, с весьма скромной наступательной активностью и высокой динамикой единоборств, которая в общем значении больше устраивала «Локомотив».

В первом периоде команда Никитина нанесла девять бросков в створ ворот против двенадцати попыток Челябинска, но оживить матч результативным действием до перерыва не удалось никому.

Во втором периоде темп атак вновь просел, а градус борьбы накалился. Первый же результативный бросок в пятой игре стал следствием большинства, которое получил «Локомотив» на шестой минуте.

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За игру высоко поднятой клюшкой на скамейку штрафников отправился Владимир Ткачев, однако надолго там не задержался.

На реализацию численного преимущества Ярославль потратил шесть секунд. Не став тратить время на выдумки, Егор Сурин выиграл шайбу на круге вбрасывания, откинул ее Мартину Гернату, который, сместившись в центр в районе синей линии, мощно зарядил сквозь трафик — 1:0.

Минутой позже команда Гру получила отличную возможность вернуться в игру по счету: за высоко понятную клюшку Андрей Сергеев был «награжден» двойным малым штрафом.

Действуя в формате пять на четыре, «Трактор» расчертил несколько острых комбинаций, а один из моментов завершился попаданием в штангу.

«Локомотив» безошибочно отработал четыре минуты меньшинства, после чего игра начала дробиться на эпизоды. До второго перерыва участились мелкие остановки и пробросы, а число содержательных атак поубавилось.

Начало третьего периода осталось за «Трактором». За первые десять минут команда Гру сгенерировала несколько подходов, которых у нее не было ранее.

«Локомотив» тем временем сосредоточился на сужении свободного пространства в своей зоне, на какое-то время забыв о затяжных розыгрышах у ворот Фукале.

Усилив давление на пятаке Исаева, уральцы нашли свой шанс на четырнадцатой минуте. На завершающем рубеже очередной позиционной атаки оказался Стивен Кампфер, нанесший бросок с синей линии после паса Кадейника — 1:1.

После пропущенной шайбы «Локомотив» вспомнил, что находится в шаге от чемпионства, и несколько раз прошелся по половине площадки челябинцев.

Без особых всплесков в отношении голевых моментов, встреча перетекла в первый в рамках этого противостояния овертайм.

Дополнительный период прошел при неплохом движении в обеих зонах, начавшись с удаления Телегина за блокировку. Воспользоваться территориальным преимуществом хозяевам не удалось — решающий гол был забит позже.

На девятой минуте героем Ярославля стал Шалунов. Получив передачу от Каюмова из-за ворот, Максим нанес последний в сезоне бросок с правого круга и попал в дальний угол — 2:1.

Совершив расчетливый и столь значимый финальный рывок, «Локомотив» поставил точку при родных трибунах, впервые в истории став обладателем Кубка Гагарина.