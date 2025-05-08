Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину подвёл итоги полуфинальных серий Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев» (4-1) и «Динамо» — «Трактор» (1-4), а также назвал фаворита финального противостояния.

«Я бы расстался с Ливо после такого плей-офф»

— Что для вас стало самым неожиданным в полуфинальных сериях?

— Неожиданностей не было. Единственное — думал, что серия «Динамо» — «Трактор» будет идти дольше. Изначально фаворитом всё равно был «Трактор», хоть и равные силы у команд. Игра показала, что челябинцы сильнее.

— А какие ключевые аспекты повлияли на исход серии?

— Думаю, что длина скамейки очень сильно повлияла, «Трактор» выглядел посвежее и помобильнее. У челябинцев всё получилось, они здорово играли.

— Но вы думали, что будет шесть-семь матчей?

— Думал, что да. «Динамо» всё-таки дома хорошо играет, полагал, что зацепится. Вот одну игру москвичи зацепили, а вторую в Челябинске не получилось, хотя были шансы.

— Да, в пятом матче сравняли счёт. Но пропустили за полторы минуты до конца матча. Почему не получилось затащить эту игру? Это ошибка вратаря Максима Моторыгина?

— Думаю, тут большую роль сыграло мастерство Максима Шабанова, чем плохая игра Моторыгина. Здесь нельзя ни в коем случае винить вратаря.

— Максим Шабанов в этом плей-офф очень хорош, как и в регулярке. В пятом матче оформил дубль. Его главная заслуга в том, что серия завершилась так быстро?

— Там вся команда хорошо играет, один же хоккеист результат не делает. Он просто один из винтиков этой команды, игрок, который выполняет более качественно свои функции: и в большинстве здорово играет, и моменты может как сам создать, так и за счёт партнёров сыграть. Думаю, тут общий вклад. А то, что он забивает, это, конечно, здорово. Шабанов выделяется на фоне всех остальных.

— Кто-то вас удивил со стороны «Трактора» со знаком плюс в этой серии?

— Мне всегда нравился Дронов. Он не удивил меня, а лишний раз доказал, что очень качественный защитник. Также умеет поддерживать атаку, неплохо играет впереди.

Григорий Дронов globallookpress.com

— Как оцените игру Пакетта и Комтуа, которые, будем объективны, не лучшим образом проводили серию с «Трактором»?

— Их, конечно, не хватило команде, заряда, энергии этих хоккеистов.

— С чем это связано? Это как с Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева», который зажигал в регулярке, а в плей-офф совсем потух.

— Тут я вижу менеджерскую ошибку. Нельзя подписывать хоккеиста перед началом плей-офф. Всегда говорил, что плей-офф показывает суть игрока. Вы видели, что творил товарищ Ян в розыгрыше Кубка Гагарина. Он такой классной игры не показывал в регулярном чемпионате. С Яном после плей-офф можно смело подписывать ещё контракт. А вот по поводу Ливо я бы уже задумался. Для меня как менеджера это бы произвело большое впечатление. Я бы, наверное, расстался бы с таким игроком, потому регулярный чемпионат — это не главное, главное — плей-офф.

Вот посмотрите, как в плей-офф сыграли Ремпала, Уилсон — с этими игроками я бы, наверное, не расстался. Вот в чём и разница качественных игроков. Жалко, что мы не увидели Тодда, который травмировался. Было бы очень интересно посмотреть за ним в плей-офф. Очередная ставка опять на иностранных игроков. И в «Динамо» точно так же получилось, лидеры иностранные. Но тот Уилл доказывал, что в плей-офф может качественно играть, бился до конца.

«Комтуа в каждом моменте идёт в стычки. Это забирает много сил»

— Возвращаясь к серии «Динамо» — «Трактор», что, на ваш взгляд, произошло с игроками бело-голубыми — Пакетта и Комтуа?

— Не могу сказать, что произошло, я же не в команде. Но видно было, что первые две серии они играли намного воодушевленней, чем с «Трактором». И у них всё получалось, настрой был другим. Может быть какие-то микротравмы или ещё что-то повлияли на их игру. Первые две серии Комтуа вообще выделялся из всей команды «Динамо», был её мотором. А что с ним произошло с «Трактором» — не знаю. Возможно, он физически просел, потому что у него высокозатратная в этом плане игра. Комтуа в каждом моменте идёт в стычки, на провокации. Это же тоже много сил забирает. Думаю, могла сказаться на нём физическая форма.

— Вам не показалось, что «Динамо» пропускало какие-то лёгкие голы в серии с «Трактором»?

— Не сказал бы, что «Динамо» пропускало лёгкие голы. Каждая шайба тяжёлая. Может быть тут стоит говорить о быстрых голах. Ошибка одного игрока приводила к заброшенной шайбе. Это говорит о мастерстве хоккеистов «Трактора», которые умеют наказывать за ошибки. А один из ключевых факторов победы челябинцев в серии состоит в том, что «Трактор» был намного быстрее «Динамо».

Динамо — Трактор Трактор

— Чем в этой серии особенно понравился «Трактор»?

— В том, что челябинская команда вовремя включалась, в каждом моменте виделось спокойствие, мощь команды. В «Тракторе» понимали, что дожмут «Динамо», доведут дело до логического завершения. Плюс спокойствие на лавке. И сама команда выглядела без переживаний. Каждый выполнял свою работу.

— А когда в пятом матче «Динамо» сравняло счёт, у вас всё равно была уверенность, что «Трактор» своё возьмёт?

— Думал, что да. «Динамо» пыталось удержать счёт, но не получилось. Как только «Трактор» включился, сразу опять забил. Хотя мне хотелось посмотреть ещё пару матчей. Но в итоге полуфиналы получились самыми короткими.

— Что ждёт «Динамо» в новом сезоне, какие видите перспективы?

— Как я могу видеть перспективу? Тут всё зависит от менеджера, как он сохранит команду, кого пригласит на следующий сезон. Главное — «Динамо». сохранить тренерский штаб. Видна очень хорошая работа, в том числе и с молодёжью. И вообще бело-голубые играют в интересный хоккей. Поэтому здесь, наверное, не стоит вопрос о смене тренерского штаба. Больше опытных ребят, наверное, надо добавить в команду, потому что есть хорошая молодёжь.

— «Динамо» показало лучший результат за 12 лет. Можно ли сказать, что это было самое сильная команда за этот период?

— Я же не помню, каким было «Динамо» пять лет назад. Но если в этот раз бело-голубые дошли до полуфинала, то, наверное, да. При этом так говорить нельзя. На разных стадиях в плей-офф попадаются в определённые команды. Вот «Авангард» во втором раунде сразу попал на «Локомотив». Хотя я считал, что если бы омичи не попали на Ярославль на этой стадии, то могли бы вполне побороться с ярославцами в финале. Может быть «Динамо» в те года тоже попадало на сильного соперника, и одной шайбы не хватало, чтобы пройти дальше.

«У Радулова в ногах двигатели, поэтому он даже по лавке ходит, что-то бурчит»

— По серии «Локомотив» — «Салават Юлаев». Почему в финал прошли ярославцы?

— Я сразу говорил, что будет примерно такой результат. Ошибся только на одну игру. Первый матч в «Локо», скорее всего, опять переотдыхали.

— Полуфинал — потолок для такого «Салавата»?

— Да. За счёт одной тренерской игры и хороших молодых хоккеистов….Нет такой глубины состава, плюс есть иностранцы, которые хорошо играли, но не все. Думаю, «Салават» и так далеко забрался в Кубке Гагарина.

— Что стало ключевым моментом в этой серии?

— Ключевого момента там не было. Ярославль владел подавляющим преимуществом и довёл серию до логического завершения. У «Салавата» были хорошие всплески, быстрые ребята играли в атаке. Но «Локо» выглядел, конечно, сильнее.

— Повлияло ли на «Салават», что к плей-офф оказался не готов их основной вратарь? Самонова заменили по ходу серии со «Спартаком», с «Локомотивом» тоже играл Вязовой.

— Возможно. Но считаю, что Вязовой не хуже сыграл, чем Самонов, у него нет ошибок.

— А сказалось ли отсутствие Тодда, в частности, в этой серии?

— Мы его практически не увидели в плей-офф. Скорее всего, это было потеря.

— Для меня огромное впечатление произвёл в этой серии Егор Сурин. В пятом матче — два гола, одна передача. Радулов и 18-летний парень разобрали «Салават».

— Сурин — парень с большим будущем, проявился именно в таких играх, плей-офф.

— А чём сила нынешнего «Локомотива» и сильнее ли себя образца прошлого сезона?

— Думаю, что посильнее. В «Локо» практически сохранили тот же состав. Могут поработать с «Трактором». Но челябинцы очень неплохая, мобильная команда. Надеюсь, будет интересный финал.

— Тут ещё в этом сезоне играет «эффект Радулова».

— Это конечно. Радулов — двигатель команды, поэтому всё логично. С ним всегда так было. Он во всех командах отдавался, выкладывался до последнего, заводил команды. Вы посмотрите, как он ведёт себя на лавке. У него просто нет времени посидеть. У Радулова в ногах двигатели, поэтому он по лавке даже ходит, что-то бурчит. Он заводит этим команду и зрителей, напрягает соперников, вратарей. Для плей-офф такие игроки нужны.

Александр Радулов globallookpress.com

— К «Салавату». После первой победной игры у вас не промелькнула мысль, что у Уфы есть какие-то шансы в этой серии?

— К сожалению, ни одной мысли не промелькнуло.

— Такое ощущение, что самое сильное, что сейчас есть в Уфе — тренерский штаб.

— Я бы не сказал так. Это одно из сильных мест в Уфе, есть ещё хорошие лидеры, неплохие индивидуальные хоккеисты. Но посмотрите, кто играет дальше. Там хоккеисты, которые только вошли в КХЛ, очень большое количество молодых игроков. Но они все быстрые, техничные, показывают очень хороший хоккей. Тем более, когда играют в Уфе, на это приятно смотреть даже по телевизионной картинке. Зрители очень здорово поддерживают, благодарность уфимским болельщикам. Хотя в России сейчас стало много таких арен, где так поддерживают свою команду.

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— Кто фаворит финала Кубка Гагарина?

— Конечно, «Локомотив».

— Что может «Локо» помешать выиграть Кубок Гагарина?

— Только «Трактор».