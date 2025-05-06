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    «Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом»

    Кубок Гагарина: обзор 7-й игровой недели

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    «Трактор» выбил «Динамо»
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    «Трактор» выбил «Динамо»
    В рамках двух матчей седьмой игровой недели плей-офф КХЛ были определены финалисты, коими стали ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

    «Локомотив» выбил «Салават»

    «Локомотив» разобрался с уфимцами дома

    В новый игровой день «Локомотив» вкатывался с желанием закончить серию с «Салаватом Юлаевым» при родных трибунах, чтобы не доводить дело до игры в Уфе и тем самым не повышать риск затяжной борьбы по аналогии с четвертьфиналом.

    На домашней площадке команда Игоря Никитина со свойственным консерватизмом начала встречу неспешно. Вместе с тем это устраивало и уфимцев, однако лишь до поры. На 6-й минуте ярославцы вышли вперед: счет открыл набравший превосходную форму Александр Радулов, сыграв на добивании после атаки Егора Сурина.

    Ранняя шайба испортила осторожный тактический рисунок «Салавата», а самим хозяевам были обеспечены идеальными условиями, при которых те зачастую чувствуют себя комфортно.

    Продолжив прессинг и попытки владения территорией, «Локомотив» удержал преимущество до перерыва, но в начале второго отрезка уфимцы сравняли счет. Не сумев реализовать большинство после удаления Максима Березкина, гости по инерции продолжили наседать на ворота Ярославля и усилиями Скотта Уилсона повысили градус противостояния.

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    • В какой-то момент устойчивый «Локомотив» начал теряться, но ближе к завершению второго периода сумел вернуться в зону «Салавата» с опасными моментами. За 5 минут до перерыва Сурин замкнул точный пас Радулова и вновь вывел хозяев вперед.

    Заключительная двадцатиминутка вернула в серию интригу благодаря заброшенной шайбе Александра Хмелевского на 7-й минуте, но настойчивый Сурин минутами позже на силовом характере продавил оппонента и пустил шайбу низом в ворота.

    В шаге от завершения кубковой борьбы, «Салават Юлаев» пошел ва-банк с шестым полевым, но не сумел придумать ничего содержательного, получив шайбу в пустые: очередной результативный балл набрал Радулов. Так, победа 4:2 вывела «Локомотив» во второй финал за два сезона.

    «Трактор» — в первом за 12 лет финале

    Скамейка «Трактора»

    Практически по аналогии складывалась серия между «Трактором» и московским «Динамо». Команда Бенуа Гру добилась трех побед в четырех матчах и вернулась домой на пятую игру, нацелившись на первый за десятилетие с небольшим финал.

    Тем не менее у «бело-голубых» были другие задачи. Поэтому со старта встречи в Челябинске коллектив Алексея Кудашова попытался забрать инициативу, чаще бросать по воротам и в целом действовать активнее.

    В большей степени визуальное преимущество «Динамо» принесло желаемый эффект на 13-й минуте первого периода. На исходе большинстве москвичи — формально в равных составах — открыли счет благодаря Максиму Джиошвили, который удачно подправил шайбу после бросковой попытки Игоря Ожиганова с синей линии.

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    После пропущенной шайбы «Трактор» устремился усилить давление, но до перерыва вернуть равенство не сумел. Камбэки по ходу нынешнего плей-офф стали любимым делом челябинцев. На этот раз команда Гру снова успешно изменила вектор противостояния.

    Действуя с ярко выраженным настроем на движение в чужой зоне, «Трактор» забросил шайбу на 4-й минуте второго отрезка. Василий Глотов сделал это довольно эффектно, умело выдержав паузу в нужный момент.

    Минутами позже вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский не смог продолжить встречу и уступил место Максиму Моторыгину. Едва войдя в игру, голкипер гостей получил неберущийся удар от Максима Шабанова, а на 13-й минуте второго периода «бело-голубые» в результате ошибок пропустили третью шайбу, которой отметился Никита Коростелев.

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    • На старте третьего периода интрига вновь вернулась в активную фазу — ключевым стало удаление Робинсона за 3 секунды до второго перерыва. В начале финальной трети матча коллектив Кудашова потратил всего 20 секунд на реализацию лишнего: Бреннан Менелл точным броском оживил москвичей.

    При минимальном преимуществе «Трактора» и обоюдоострой борьбе в остатке встречи «Динамо» продемонстрировало уже собственные волевые навыки: на 15-й минуте третьего периода Артем Швец-Роговой с передачи Ожиганова сделал счет 3:3 и, казалось, перевел матч в овертайм.

    Однако с идеей москвичей о дополнительном периоде «Трактор» не был согласен. За полторы минуты до сирены челябинцы вышли в атаку два-в-два, которая закончилась идеальным в плане исполнения броском Шабанова, оформившего дубль и подарившего команде Гру финал.

    Заключительная серия Кубка Гагарина-2025 стартует 13 мая на «Арене-2000».

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