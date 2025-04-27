«Динамо» снесло «Ак Барс», «Спартак» отправился домой, «Локомотив» неудачно начал полуфинал

В рамках пятой кубковой недели были определены все участники полуфинального раунда путем череды насыщенных противостояний.

Динамовцы растоптали «Ак Барс»

Джордан Уил ХК «Динамо»

Серия между «Ак Барсом» и «Динамо» Москва обрисовала классическую картину того, как может измениться сценарий плей-офф, если одна из сторон — в данном случае столичный коллектив — находит в себе ресурсы перестроиться на ходу.

Казанцы уверенно начали четвертьфинальный раунд, забрав две встречи на московской земле, создав иллюзию полного контроля ситуации. Однако расклады резко изменились после переезда в Казань, где команде Алексея Кудашова удалось смоделировать новый тактический рисунок и тем самым пошатнуть стабильность Тимура Билялова.

В начале пятой игровой недели в рамках Кубка Гагарина соперники встретились шестой раз, на льду «Татнефть-Арены», после того как днями ранее в Москве динамовцы перешли от роли догоняющих к доминированию.

В матче без права на ошибку команда Анвара Гатиятулина поплыла уже на старте, когда первый период еще не отмотал половину регламентированного времени.

Счет во встрече открыл Джордан Уил на 7-й минуте, а спустя пару минут настойчивость москвичей привела к тому, что Максим Джиошвили удвоил преимущество гостей, а Билялов уехал досматривать серию в роли болельщика.

Сыгравший вместо него Амир Мифтахов продержался без пропущенных шайб до 10-й минуты второго периода, пока Максим Комтуа не оказался крайним в розыгрыше динамовского большинства и не сделал счет 3:0.

Вместе с тем попытки «Ак Барса» перевернуть тлеющий матч ни к чему не приводили, а коллектив Кудашова и вовсе не думал терять в эффективности. Вместо игры на удержание Артем Ильенко довел разницу до четырех шайб.

Авантюра казанцев в виде нацеленности на реализацию большинства в формате «шесть-на-четыре» в начале третьего периода не удалась. Столичный клуб вместе с тем продолжил методично добивать соперника.

На 6-й минуте заключительной трети Комтуа сделал дубль, а за 5 минут до сирены — ранее счет размочил Митч Миллер — «Динамо», усилиями канадца, установило окончательный результат — 6:1, пробившись в полуфинал, где встретится с «Трактором» — обидчиком прошлогоднего плей-офф.

«Салават Юлаев» вытащил драматичную серию

«Салават Юлаев» добился трех побед кряду над «Спартаком» VK

Если в описываемой выше серии наблюдалась четкая перестройка тактической инженерии, то соперничество между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» в большей мере походило на неуступчивую борьбу атакующих команд, в которой верх взяли уфимцы, отыскав рычаги давления в критическом положении.

Накануне команда Алексея Жамнова вышла вперед 3:1 и выглядела явным фаворитом домашнего льда. Однако ни на «Мегаспорт Арене», ни в Башкортостане спартаковцы не смогли совладать с «салаватовским» упорством на грани отчаяния.

Шестой матч серии, состоявшийся в понедельник в Москве, сопровождался геройствами молодого вратаря Семена Вязового, который справился с 40 бросками в створ в исполнении одних из самых опасных бригад в рамках этого плей-офф.

В ожидании результативной встречи на льду «красно-белых» первый период прошел без заброшенных шайб, в то время как во второй двадцатиминутке одним из немногочисленных шансов «Салавата» впереди воспользовался Владислав Ефремов, открывший счет на 3-й минуте.

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Спустя 4 минуты Сергей Лукьянцев как следует реализовал собственный шанс и забросил первую шайбу за «Спартак» в рамках этого плей-офф. С важным голом «красно-белых» игра поставила на паузу любые действия, направленные на взятие ворот.

В третьем периоде команда Алексея Жамнова нанесла в два раза больше бросков, чем «Салават», но довести хотя бы один за линию ворот не сумела. Напряженный овертайм продлился 14-й минут, после чего победную точку в игре поставил Алексей Василевский — 2:1 ОТ.

В седьмом матче серии на «Уфа-Арене», где «Салават Юлаев» традиционно показывает хороший хоккей, темп и инициатива неоднократно меняла предпочтительную сторону.

Незадолго до конца первого периода Шелдон Ремпал реализовал большинство и вывел «зеленых» вперед. На 14-й минуте второго периода Ефремов забросил еще одну. Переломным с точки зрения дальнейших событий стал гол Ивана Морозова за 22 секунды до конца двадцатиминутки.

Невозможность хозяев уйти на перерыв при 2:0 придала «Спартаку» больше энтузиазма, с которым коллектив начал наседать на ворота Вязового все активнее.

На 7-й минуте заключительной трети матча «красно-белые» получили большинство, которое реализовали лишь отчасти: заброшенная Павлом Порядиным шайба была отменена из-за офсайда. Но несколькими минутами позже московский штурм позволил восстановить равенство. Точный бросок Даниила Орлова вернул гостевых оппонентов в игру.

С каждой следующей угасающей минутой нерв встречи шел по нарастающей, но команды от этого не стали действовать осторожнее. За 4 минуты до сирены «Салават Юлаев» весьма неожиданно вновь взмыл в счете: вторую шайбу за два матча забросил Василевский.

Результативный бросок уфимцев в третьем периоде оказался лишь одним из трех на фоне 18 попыток «Спартака», который в моменте пытался устроить традиционный финальный налет, но не сумел создать ничего содержательно. Итогом упорного хоккея стала победа «Салавата Юлаева» — 3:2 и выход в полуфинальный этап за счет последовательного камбэка в предыдущих встречах.

«Локомотив» перетерпел «Авангард»

«Локомотив» выиграл седьмой матч VK

Шестой матч между «Авангардом» и «Локомотивом» стал для омичей спасительным. Команда Ги Буше изменила модель игры, сделав акцент на строгую оборону и точечные атакующие выпады.

Именно за счет предметного консерватизма «Авангард» выдержал стартовый натиск ярославцев и вместе с тем открыл счет благодаря шайбе Евгения Кулика. Параллельно Никита Серебряков в очередной раз подтвердил статус надежного вратаря, выстояв перед тягостным ярославским прессингом.

К третьему периоду — после засухи во втором — инициатива окончательно перешла к «Авангарду». За 5 минут до сирены Наиль Якупов удвоил преимущество хозяев, а шайба Рида Буше, залетевшая в незащищенные ворота, закрепила итог — 3:0, позволивший омичам довести серию до седьмой встречи.

Мини-финал на льду обладателя Кубка Континента прошел под диктовку команды Игоря Никитина. Так, «Локомотив» с первых минут забрал инициативу, старался действовать агрессивно, наседать на чужие ворота и доминировать над оппонентом во всех ключевых значениях.

Счет в матче открыл Александр Радулов на 11-й минуте первого периода, замкнув прострел Шалунова. На первый перерыв соперники отправились при минимальном преимуществе «Локомотива», нанесшего 19 бросков в створ при 3-х попытках омичей.

В середине вторых двадцати Ярослав Сурин удвоил лидерство и вроде бы обеспечил ярославцам спокойный выход в полуфинал, но в заключительной трети матча омичи взвинтили темп и вытащили себя из ямы.

На 8-й минуте третьего периода Кулик, забросивший по шайбе в трех встречах кряду, сократил отставание, а на 17-й Константин Окулов перевел игру в овертайм.

За рамками отведенного часа противостояния соперники продержались вязкие 26 минут, на флажке которых Байрон Фрэйз стал автором победного гола в составе «Локомотива», который второй год подряд выбивает «Авангард» в седьмом матче серии — 3:2 ОТ.

Полуфинальный дебют остался за Уфой

«Локомотив» уступил на старте полуфинала VK

Первый полуфинальный матч между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» задал хороший эмоциональный тон и закончился сенсационной неудачей Ярославля, который значился фаворитом и показал весьма содержательную игру.

Первую шайбу от «Салавата» «Локомотив» пропустил в самом начале матча: на 2-й минуте голом отметился Данил Алалыкин, тем самым бросив команде Игоря Никитина холодный вызов уже на старте, что с учетом ее тактической цельности подразумевало нетипичные условия борьбы.

Тем не менее после пропущенной шайбы «Локомотив» не выглядел скованным. Во втором периоде и в значительной части третьего ярославцы наседали на ворота Вязового, нагружая пятак и активно задействуя броски с синей линии.

Так, хозяева игры завладели территорией и инициативой, сравняв счет усилиями Рушана Рафикова, который реализовал большинство на 4-й минуте второго периода.

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Переломным во встрече с явным преимуществом «Локомотива» стало удаление Рафикова на 9-й минуте третьих двадцати. Несмотря на нереализованное большинство, «Салавату Юлаеву» удалось отвоевать часть ледовой площадки и нанести серию бросков, тем самым отодвинув игру от собственных ворот.

По инерции команде Виктора Козлова хватило заряда на череду предметных атак в полных составах, одна из которых привела в заброшенной шайбе. На 14-й минуте точным броском под перекладину отметился Михаил Науменков.

На флажке матча ярославцы попробовали создать напористый штурм ворот Вязового, но получили шайбу от Александра Хмелевского за 20 секунд до сирены. Итогом уфимского характера стала победа 3:1, формирующая достаточно комфортные условия для аутсайдера этой пары.