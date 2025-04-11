«Секрет Овечкина — трудолюбие и голевое чутье». Александр Степанов — о рекорде «The Great 8» и феномене российского бомбардира

Бывший форвард московского «Динамо» и «Ак Барса» Александр Степанов, возглавляющий сейчас молодежную команду казанцев, рассказал в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину, где встретил рекорд своего друга Александра Овечкина, назвал аспекты, которые позволили бывшему одноклубнику превзойти достижение Уэйна Гретцки, а также вспомнил ряд историй о 39-летнем форварде.

«Овечкин постоянно думает, куда отскочит шайба»

— Как отреагировали на рекорд Александр Овечкина? Где застали его?

— Смотрел дома с семьёй, детьми в прямом эфире. Хорошо так судьба сложилась, что и все россияне могли посмотреть матч. Игра по московскому времени была в 19:30, удобно для просмотра. Те, кто связан со спортом и хоккеем, думаю, смотрели игру. У меня дети тоже хоккеисты, мы все радовались. Для нашей страны это один из значимых успехов на мировой спортивной арене. Россия — хоккейная держава, хотя нас и не допускают на турниры. Для нас это очень значимое событие, что русский находится на первом месте, потому что в основном там канадцы. А тут русский парень побил рекорд. Наша «восьмёрка».

— Вы играли с Овечкиным в «Динамо». Вы помните его первую тренировку с основной командой?

— Честно говоря, не помню, потому что его потихоньку подпускали к команде. Но тогда он молодой парень пришёл с огромным желанием в команду мастеров. Ему было всё равно где играть — лишь бы его выпустили на лёд, просто дали побыть с первой командой, потренироваться с командой мастеров, что было мечтой каждого. И Сашка в 15-16 лет уже попал в основную команду. Только суперталантливые ребята в этом возрасте могли тренироваться, как он. Очень мало таких талантливых ребят, которые в 16 лет могут тренироваться с командой мастеров.

— Какое тогда Александр первое впечатление произвёл и может быть есть навык, который особенно поразил?

— Главный навык — это его желание. Второе — в 16 лет в команду обычно приходят такие худенькие ребята. Да, Cашка был молодой, мышечная масса у него не такая ещё была, как сейчас, но всё равно уже тогда представлял собой крепкого парня, достаточно высокого роста, который старался обыгрывать, сразу бросать. Играл с огромным желанием, со своими качествами — лидерскими и бомбардирскими. Овечкин уже тогда и толкался, и бросал по воротам. Он не просто пришёл, а сразу хотел доказать, закрепиться в составе.

— Помните ли первый матч Овечкина в чемпионате России?

— Первый матч не помню, но помню первый гол — он забросил в ворота «Салавата Юлаева». Овечкин долго не мог забить в начале, но Уфе забил гол. Радовался. Мы все радовались, поздравляли. Думаю, Сашка помнит свой первый матч в чемпионате России. Каждый помнит свою первую игру за команду мастеров. Своё запоминается больше.

— Кто больше всего помогал адаптироваться Овечкину во команде мастеров?

— Я считаю, что главное качество в спорте — характер. Если ты — мямля, то как ты адаптируешься…. Спорт такая вещь, что очень многое зависит от тебя. Если горишь желанием, упал, споткнулся, но пошёл дальше….Тренеры смотрят на это, видят. Наставники такого парня, который старается, играет с большим желанием, всегда поставят в состав молодого мальчишку, который горит и борется. И ты понимаешь, что если будешь давать ему играть, он будет только больше развиваться.

Александр Овечкин globallookpress.com

— В чём феномен Овечкина?

— В трудолюбии. Также он умеет подстраиваться под игру. С возрастом в том же «Вашингтоне» — сколько поменялось тренеров, не получилось у него взять Кубок Стэнли, но в итоге они его взяли. И даже сейчас все говорят, что Сашка бросает из своего офиса — у него есть точка, с которой он бросает, у него получается. Но, посмотрите, сколько даже в этом году Овечкин забил голов не из офиса. Он перестраивается, понимает, что многие знают, что он будет бросать, выкатываются под него. И Саша ищет новые позиции. У него есть голеадорское чутьё, куда шайба отскочит, чтобы забросить или открыться под хороший пас. Вы сами видите, что больше половины голов в это году Овечкин забил не из офиса. Где-то рабочие голы, где-то подправил шайбу, где-то на пятаке сыграл, хотя раньше он там практически и не бывал.

Его главная черта — он со временем подстраивается под разный стиль, разную игру. Ну и конечно, повторюсь, огромное голевое чутьё у него не отнимешь. Он видит, смотрит и думает, куда шайба может отскочить. Как говорят, если знаешь, куда отскочит шайба, то ты — великий. Он постоянно ищет её. Если за его игрой посмотреть, то видно, что Сашка не просто на месте стоит, а постоянно находится в движении и думает, куда шайба отскочит.

«Теперь напряжение, давившее на Овечкина, ушло»

— Знаю, что вы близко общаетесь с Овечкиным, он — крестный вашей дочери. Есть ли какая-то интересная совместная история с ним?

— Он был одиноким парнем, у которого миллион болельщиков, разные и звезды были… Но, посмотрите, Сашка влюбился, нашёл прекрасную девушку. И каким Овечкин стал домашним, у него два сына — он с ними постоянно занимается, они везде всё время рядом. Он и дома там с ними в хоккей играет. Хотя он мог ещё в своё время погулять, наслаждаться жизнью. Молодой, деньги есть. Но у него приоритеты в жизни — спорт, хоккей и семья.

А истории у нас разные были. Мы, как и все молодые ребята хулиганили. Раньше такого время было. А никак сейчас все по домам живут, из дома ездят на игры. Мы месяцами жили на базе, поэтому играли в футбол, баскетбол, чего только не находили. Во всё на базе играли, на всякие интересные желания. Жили, как все нормальные люди. Было весело. Сейчас, на мой взгляд, не хватает общения хоккеистами. Мы в телефонах не сидели, у нас были постоянно какие-то активные игры, поэтому с теми ребятами, с которыми я играл, мы до сих пор дружим, общаемся. Стараемся встречаться, есть что вспомнить, о чём посмеяться.

— Может быть в каких-то играх Александр был лучшим?

— Могу сказать про баскетбол, он же можно сказать вырос на баскетбольной площадке. С хоккея ездил на баскетбол, мама у него тренер по баскетболу. Его броскам практически ничего невозможно было противопоставить. Мы играли во всё и не просто. Там чуть ли не до ругани было. За каждый момент, каждую победу. Это ни к чему не обязывало, но всегда был такой спортивный интерес, чтобы выиграть. Играли на всякую ерунду: компоты там из столовой принести, например. Мы до сих пор встречаемся, играем, и эмоции сразу начинают перехлёстывать. Даже на детских мероприятиях до сих пор есть какие-то активити, и Сашка готов там потанцевать, какой-то конкурс выполнить. И это нормально.

Он простой. Овечкин — такой человек, который ни каждого запустит к себе. У него есть друзья, и он с ними дружит по-настоящему. Чужих людей он особо к себе не подпускает, может, и правильно. У него и так народу я не знаю…. Сейчас половина мира, наверное, друзей. И в Москве Саня не успевает отдохнуть, потому что, сами понимаете, надо и с семьёй провести досуг. А он публичный человек, который общается и с правительством, а у нас правительство в хоккей играет. И с ними надо поиграть. Семье, друзьям время уделить.

— Созваниваетесь ли часто с Александром сейчас?

— После рекорда его поздравил. Сейчас — не звонил. А так созваниваемся просто, спрашиваем, как дела друг друга. Даже могу ему просто позвонить, даже не о хоккее говорим.

— Что сказали Овечкину после рекорда?

— Ну, у нас есть своё общение. Не буду раскрывать все секреты. Я ему сказал: «Крутой. Зверь, молодец, конечно». Коротко и ясно с ним поговорили. Не знаю, у него телефон разрывался. Не представляю, как он людям отвечал. Мне кажется, ему надо было телефон менять после такого гола. Первый день то был на разрыв, когда Сашка сравнялся с Гретцки. А после того, как превзошёл рекорд Гретцки…. Надо готовиться к следующей игре. А там то телевидение, то другое, все поздравляют.

А в НХЛ сезон ещё идёт, скоро плей-офф. У «Вашинтона» в этом сезоне хорошая команда, думаю, там на большие задачи настроены. Поэтому, думаю, тяжеловато Сашке. Но, полагаю, сейчас у него напряжение ушло. Думаю, он больше половины людям не ответил. Понятно, что потом извинится. Но люди должны понимать, что у него задача — дальше продолжать играть, у него есть контракт, он –капитан команды. Но для спортсмена тяжело всё это переносить. Сашка к играм готовится, и с людьми общаться тяжеловато.

Александр Овечкин globallookpress.com

— А когда в последний раз с Александром виделись?

— Виделись летом прошлого года. А так по видеосвязи созваниваемся. Он же уезжает сразу на сезон — теперь, думаю, летом опять прилетит. Не знаю, его там все разорвут. Может быть какой-нибудь праздник, вечеринку устроит, и увидимся. Думаю, у него этот отпуск будет очень тяжёлым. Может быть будет практически так, как тогда Саша привёз Кубок Стэнли в Москву. Он был на разрыв. Ему вообще покоя не давали — только ездил везде с этим Кубком. Во все клубы, школы, к Правительству нашему. А так на детских днях рождения наших детей видимся, если получается. Стараемся видеться. Но отпуск не такой большой. И немного разные у нас графики. В КХЛ раньше сезон начинается, в НХЛ позже. У нас есть месяц, когда мы можем увидеться. Но у Сашки очень много всегда дел в Москве. Год его нет и надо успеть все дела сделать за месяц.

«Кросби и Макдэвид близко не приблизятся к рекорду Овечкина»

— Что, на ваш взгляд, позволило Овечкину побить рекорд Гретцки?

— Первое — он большой профессионал. Посмотрите, как Сашка в этом году физически готов. 42 шайбы уже забросил в этом сезоне. Второе — сумасшедший его бросок. У него он есть, его Бог наградил. Овечкин тренировал бросок постоянно, и Саша делает на нём акцент. И, повторюсь, его трудолюбие, умение поменять позицию, поменять игру, чтобы найти шайбу. Не всегда Овечкину дают бросать. Но в этом сезоне Сашка и очень хорошие позиции находил, и подставлял клюшку под шайбу, и добивал. Он подстраивается под игру, это выделяет его от других хоккеистов. В начале карьеры Овечкин также забивал по 40 голов, но он мог от своих ворот пробежать, обыграть всю пятёрку и забросить. С возрастом немного стал медленнее. Но ищет другие аспекты для завершения, забития голов. Немного перестроил свою игру, и его результативность особо не падает.

— Величайший ли Овечкин игрок в истории хоккея?

— Безусловно. Ему даже Гретцки сказал, что этот рекорд, наверное, уже никто не побьёт. И я могу сказать, что действующие хоккеисты, которые играют в НХЛ — тот же Кросби, Макдэвиду даже близко не приблизятся к рекорду Овечкина. Такие люди, как Сашка, рождаются раз в сто лет. Никто же думал, что рекорд Гретцки можно побить.

— Ещё марте 2016 года (на тот момент Овечкин забросил 500 шайб — прим.ред.) сам Овечкин говорил, что никто, даже он, не побьёт рекорд Гретцки. Но побил по итогу.

— Ну побил, да. Но сейчас даже близко нет таких хоккеистов, которые могли бы побить рекорд Овечкина.

Прогнозы и ставки на НХЛ

— Мне на ум приходит только Остон Мэттюьс из «Торонто», потому что его темп набора очков поражает. И ему всего 27 лет.

— Он может попробовать. Ну, не знаю. Тут должно всё сложиться, полные сезоны, без травм.

«У "Вашингтона" хорошие шансы на Кубок Стэнли»

— Овечкин признался после рекорда, что никогда бы не побил рекорд без Никласа Бекстрёма. Вместе провели 1058 матчей в «регулярке». Каких ещё партнёров по «Вашингтону» можете выделить, которые помогли ему побить рекорд?

— Сейчас с Овечкиным играет очень хорошие ребята. У него в этом сезоне хорошие партнёры, пятёрка. Все они очень сильные, поэтому и сильная команда. Как первая, так и вторая пятёрки.

— Бросался ли, кстати, в глаза сумасшедший бросок Александра в молодые годы?

— Бросалось, что всегда нацелен на ворота. Бросает и бросает. В НХЛ на него вся –пятёрка играет. У Саши есть позиции, откуда он забрасывает. Но туда должна передачи дойти, чтобы он хорошо бросил. Да, главное, это его бросок, и он им пользуется по полной. Просто некоторые игроки, если у них есть бросок, этим не пользуются. А вот Сашка берёт от своего броска всё. Я вот сейчас тренером работаю. И есть ребята, которые хорошо бросают, но не пользуются этим.

Александр Овечкин globallookpress.com

— Есть ещё один рекорд, который Овечкин может побить по голам в НХЛ — регулярка + плей-офф (1016 по Гретцки). Сможет ли Александр побить этот рекорд с учётом того, что после следующего сезона Овечкин выражал желание вернуться в Россию?

— Опять же от Сашки и команды зависит, как в этом году «Вашингтон» в плей-офф сыграет, как пройдёт следующий сезон, как команда будет играть. Понятно, что если до финала доходят, больше шансов побить этот рекорд, потому что игр будет больше. Хоккей — командный вид спорта. Если в первом раунде плей-офф вылетаешь, то как ты там наберёшь очки? Что касается нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, то если «Вашингтон» будет играть как в начале, середине сезона, то у команды хорошие шансы на трофей.

— В копилке кубков у Овечкина по сути нет только Олимпиады. Реально ли ему сыграть на ОИ, если нас, конечно, туда допустят?

— Помимо последних событий, к сожалению, клубы НХЛ тогда не давали игроков из-за больших страховок игрокам в случаи получения травмы. Понимаете, все миллионеры собираются. Это бизнес. Они не отпускали, мало ли травмы игроков. И, к сожалению, не всегда получалось съездить, чтобы все игроки НХЛ были на Олимпиаде. Ну опять, как сейчас говорим — забьёт ли Сашка в плей-офф. Но это же зависит не только от него…

Вообще ты сможешь участвовать в этом турнире, или тебе просто не дадут, и у тебя не получится там играть. Есть контракты. Многое в этой жизни не от спортсменов зависит. Все ребята тренируются, хотят стать чемпионами мира. Но нашим спортсменам просто не дают участвовать в таких соревнованиях. Хотя все говорят, что политика вне спорта. С одной стороны, глупо, а с другой — хоть что-то плохое для России сделать.

— Жаль, что так происходит.

— Ну да. А в Америке вообще всегда бизнес и всё за деньги. Поэтому им эта Олимпиада, тем более, боссам клубов не нужна. Им важно, что команда играла зрелищно, а клуб зарабатывал деньги.

— Есть шанс, что Россию допустят до Олимпиады-2026.

— Хочется, чтобы Саша собрал полную копилку наград. Такие люди, как Овечкин, рождаются раз в сто лет. Вся страна за него переживает, болеет. Он это чувствует. Саша сам парень патриотичный, для него это очень важно.