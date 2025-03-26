«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ

Агент нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова Александр Черных в эксклюзивном интервью с корреспондентом LiveSport.Ru Алексеем Дубровиным рассказал о том, как обстоят дела у его клиентов, о возможном отъезде других его ребят в НХЛ, а также назвал главные проблемы детского хоккея в России.

«С Панариным созваниваемся не так часто, как хотелось бы»

— Артемий проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Набрал 75 очков уже, хотя играть осталось ещё 13 матчей в регулярке. При этом 11 матчей подряд набирал очки. В чём может быть, на ваш взгляд, Артемий прибавил в этом сезоне?

— Я, как до этого говорил, ему не нужно прибавлять. Артемий уже давно вышел на высокий уровень и ниже этого уровня никогда не опускается. Панарин находится в элите хоккея и держит свою планку.

— В лице «Рейнджерс» Артемий нашёл свою команду? Такое ощущение, что Панарин в одиночку тащит «Рейнджерс».

— Об этом надо Артемия спросить. Иногда роль некоторых игроков может быть не заметна, при этом они помогают добиваться побед, забрасывать шайбы. Но в какую бы команду Артемий не попал, он может решить исход матча, как за счёт партнёров, так и самостоятельно.

Панарин в матче с «Калгари» globallookpress.com

— 12 марта нападающий «Рейнджерс» сделал ассист в матче НХЛ против «Виннипега» (1:2). Теперь на счету Артемия Панарина 68 (28+40) баллов в 63 играх сезона-2024/25. Россиянин достиг отметки 40 передач в 10-м регулярном чемпионате подряд. Это лучший результат среди действующих игроков. В этом сезоне он добивался и других достижений в этом сезоне. Какое достижение Панарина выделите?

— Одно из его достижений — большое количество фанатов, и с каждым новым матчем они прибавляются. Панарин всегда на слуху и прославляет нашу страну. Когда у него был контракт новичка, он уже тогда многие рекорды побил. Мне и в тот момент стало понятно, что этот парень и в дальнейшем будет заслуживать большого внимания в мировом хоккее. Когда мы начали сотрудничать с Артемием, ему было 17 лет.

— Cможет ли Панарин добраться до Кубка Стэнли с «Рейнджерс»? Если не в этом сезоне, то в другом?

— Я бы очень хотел, чтобы Артемий взял чашу, получил бы огромное удовольствие, если бы он стал обладателем Кубок Стэнли.

— Часто ли созваниваетесь с Артемием?

— Не так часто, как мне хотелось бы. Он пользуется своим кнопочным телефоном. Плюс есть семья, дети. Когда ребята моложе, у них нет семьи, довольно часто с ними общаемся. Но мы практически каждый год с Артемием видимся. Когда он приезжает в Россию и проводит тут матчи, турниры, то стараемся увидеться.

— А к Артемию летаете?

— К сожалению, визу в Америку мне до сих пор не дают. Я бы с удовольствием слетал. Видимо, боятся, что наше агентство Winners там всех игроков подпишет (смеётся).

Панарин в матче с «Ванкувером» globallookpress.com

— Какой был ваш последний разговор с Панариным? Может быть дали ему какой-то совет?

— Мы уже с ним просто разговариваем за жизнь, о чём-либо советоваться со мной ему сейчас не нужно. Панарин — взрослый парень, который знает, что делать, как правильно готовиться к матчам. Не думаю, что на сегодня он в моих советах нуждается. Крайний раз вспоминали, как быстро время летит. А в хоккее для него всё понятно. Он — тут эксперт больше, чем я. Ему ничего о хоккее рассказывать не нужно.

— До скольки лет Панарин способен играть в НХЛ?

— Панарин всегда был крепким, атлетичным и трудолюбивым парнем. Про трудолюбие Артемия ещё в «Чикаго» говорили. Дай бог ему обойтись без серьёзных травм. Нужно играть, пока есть возможности и желание. Самое главное, Артемий любит хоккей. Сколько сочтёт нужным, столько пусть и играет.

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— Возвращение в КХЛ, пожалуй, Артемию, стоит рассматривать только в конце карьере.

— По контракту с «Рейнджерс» ещё времени предостаточно. Нужно будет дождаться окончание соглашения. Потом будет решать.

«Писали, что "Локо" катком проедется по "Магнитке", но "Металлург" стал чемпионом»

— Среди ваших клиентов в России есть Александр Радулов. В этом году «Локомотив» с ним в составе выиграл Кубок Континента. Оцените его влияние на результаты команды. Такое ощущение, что сыграл эффект Радулова.

— Есть такое английское выражение: never give up. Оно относится к Радулову. Сашка будет в любой команде — и не даст никому из партнёров до последнего сомневаться в победе. До конца будет своим примером заводить других. Радулов — хоккеист от бога. Его напор, желание выиграть передаётся на площадке партнёрам. Знаю, что с молодыми пацанами Сашка общается, некоторые с ним советуются.

Радулов плохому точно не научит. Он никогда не отдаляется от молодых и всегда готов помочь советами, по любому моменту откликнется. Семёну Терехову, как рассказывал хоккеист, Радулов, например, помогал в ряде вопросов в «Ак Барсе». А в «Локомотиве» Радулову дали определённую роль, и он её максимально хорошо выполнил. Сашка 18 голов забил, можно только ему позавидовать.

Александр Радулов globallookpress.com

— «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина?

— У нашего агентства практически в каждой команде КХЛ есть игроки. И кому-то одному желать победы — не буду. Пусть сильнейший выиграет. Но когда «Магнитка» играла с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне, вы вспомните, что говорили диванные эксперты, какие были заголовки в СМИ? Тогда писали, что «Локомотив» катком пройдёт по «Магнитке». А кто в том году стал чемпионом? Ответ вы знаете — «Металлург». На данный момент «Локомотив» показывает солидную игру.

«Цыплакову в Америке не хватает бани и рыбалки»

— Среди ваших клиентов есть ещё нападающий Максим Цыплаков, играет за «Айландерс», набрал уже 30 очков. Вписался ли он, на ваш взгляд, в систему НХЛ?

— Максиму есть над чем работать, у него непростая адаптация. С английским языком у него проблем нет, что помогло хоккеисту адаптироваться в Америке. А вот игра, понимание партнёров приходят не сразу.

— Часто ли с ним созваниваетесь?

— Очень часто. Он использует не кнопочный телефон, как Артемий, а обычный смартфон, куда можно всегда написать по вотс апу, и Максим быстро ответит. Недавно с ним общались, обсуждали, приедет он в Россию или нет после окончания сезона. Сказал, что как приедет в нашу страну, хочет сходить сразу в баню и на рыбалку. Ему этого не хватает в Америке, по этим моментам в России он больше всего скучает. А так Максиму и его супруге нравится район, где они сейчас живут. Ему импонирует то отношение, которое к нему проявили в «Айлендерс». Есть определённые шероховатости, без них по началу не бывает. Но считаю, что для него первый сезон в НХЛ сложился хорошо, который при этом ещё и не закончен. Уже набрал 30 очков.

Максим Цыплаков globallookpress.com

— Ничего страшного, что Максим играет всего по 10 минут?

— Максим начинал играть по 15-18 минут. Но когда есть удаления, большинство, меньшинство, игровое время сразу корректируется. Но надеемся, что, если он останется в «Айлендерс», то он будет заслуживать большего внимания. Об этом в конце сезона будем с ним разговаривать, возможный новый контракт с ним будем тогда обсуждать.

— В КХЛ может вернуться?

— По поводу КХЛ уж не знаю. В любом случае к такому игроку, как он, будет интерес от других клубов НХЛ. Партнёры нашего агентства определённую работу к концу сезона сделают и будет уже понимание. Не думаю, что Максим уже будет смотреть в сторону КХЛ. Не вижу смысла возвращаться в нашу лигу, когда в НХЛ многое получается. Хотя всё бывает в этой жизни.

«Наших ребят не хватает на международных соревнованиях»

— Артемий Панарин заявил, что матч российских звезд КХЛ и НХЛ пройдет этим летом. Предыдущая игра в таком формате, носившая название «Матч года», состоялась 20 июля 2024 года. Одна команда состояла из игроков КХЛ, за другую сыграли россияне, выступающие в НХЛ. Стоит ли проводить такие матчи?

— Такие матчи однозначно нужно проводить. Первое — это удовольствие для ребят, которые встречаются на площадке. Они могут пообщаться в едином кругу. Второе — возможность для специалистов посмотреть колоссальный уровень ребят. Также для болельщиков это большой праздник, ведь они могут увидеть вживую хоккеистов, которые играют за океаном. И для популяризации нашего любимого вида спорта — это тоже большое подспорье. На прошлый матч меня просили знакомые достать билеты на эту игру, потому что их купить в какой-то момент уже было просто невозможно. Обращался к организаторам по этому поводу.

— А во время первого такого матча, была ли видна большая разница между игроками КХЛ и НХЛ?

— Я увидел огромную разницу. Но мне понравилась первая игра.

Матч звезд КХЛ и НХЛ globallookpress.com

— Также президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о проведения матчей между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. Как вам идея?

— Мне нравится любая идея, которая поднимает интерес к хоккею. Эта инициатива в том числе. Думаю, что проведение таких матчей будет подталкивать наших ребятишек не к тому, чтобы непонятно чем заниматься, сидеть у компьютеров постоянно, а заниматься спортом, хоккеем. Спорт даёт дисциплину, возможность преодолевать себя, что нужно для жизни. Плюс проведение таких матчей может стать определённым толчком, чтобы наших пацанов допустили к участию в международных соревнованиях.

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— Как думаете, допустят ли уже в этом году сборную России к международным соревнованиям?

— Не люблю гадать. Но хочу, чтобы это произошло. Наших ребят не хватает.

«Шабановым интересуются более 10 клубов НХЛ»

— Как оцените успехи ваших клиентов в этом сезоне?

— Меня радует, что хоккеисты нашего агентства в этом году в КХЛ вошли в — пятёрку лучших по разным номинациям. Такие игроки, как Кирилл Пилипенко, Артём Галимов показали высокий уровень. Сашка Никишин подтверждает, что он один из лучших хоккеистов КХЛ. Никита Лямкин, Александр Барабанов тоже показали хорошие результаты. Максимом Шабановым не зря интересуются клубы НХЛ. Опять же Никита Гусев до сих пор подтверждает свой профессионализм, шайбе уже деваться некуда, места уже нет в воротах, но всё равно она оказывается там после его броска. А его исполнение буллитов просто радует. Удачно Андрей Светлаков перешёл в «Трактор», тоже хороший результат показал в этом сезоне. Другие ребята тоже растут.

— А есть ли главные кандидаты из игроков вашего агентства, которые уже в этом году могут уехать в НХЛ?

— Вот Шабановым очень сильно интересуются. Плюс у нас есть задрафтованные игроки. Такие, как Дмитрий Рашевский, Артём Галимов, Сашка Никишин. Их хотят видеть в НХЛ. У Максима Шабанова есть большое желание провести следующий сезон в Северной Америке. Но пока он сконцентрирован как профессионал на команде «Трактор». А Рашевский и Галимов по окончании сезона будут принимать решение, стоит ли им уезжать в НХЛ или ещё пока остаться в КХЛ. Это их желание, мы тут никогда не говорим, что ты должен обязательно поехать. Кто-то не поехал, кто-то рискнул, а тот же Цыплаков вопреки оказался в НХЛ, и слава богу, что у него получилось.

Максим Шабанов globallookpress.com

— А какие клубы Шабановым интересуются в НХЛ?

— Долго перечислять, им интересуются большое количество клубов НХЛ. Даже не буду их озвучивать, потому что как всегда наши диванные эксперты будут говорить, что агент наговаривает. По тому же Цыплакову перед отъездом в НХЛ было больше 10 зумов. Шабановым интересуются более 10 клубов Национальной хоккейной лиги. Где он окажется — большой вопрос. Мы общались с клубами НХЛ как по зуму, так и скауты прилетали в Россию. Недавно один из клубов даже прислал видео, в котором показал город, ледовой дворец и раздевалку, где в конце человек подходит и табличку с именем Шабанова ставит на место. Тем самым, давая понять, что мы тебя ждём. Прикольно смотрелось, мне зашло, подкупает.

«Тренеры в детском хоккее просят парней сыграть проще»

— Хотелось бы обсудить детский хоккей. В чём его основная проблема?

— Основная проблема состоит в том, что большое количество детских хоккейных школ заточены на показателях: сколько мы и в каком возрасте стали первыми, вторыми. А главная задача детских школ — не результат, а выпускать как можно больше ребят, которые будут выступать на высоком уровне. Порой слышишь, что детские тренеры просят мальчиков играть проще. А почему бы хоккеисту не попробовать взять и обвести? Нельзя делать из всех одинаковых универсальных солдат, на лёд выходят личности.

Мы же хотим видеть таких, как Кучеров, Панарин. Вот сейчас есть Никишин, Галимов, Пилипенко и другие талантливые молодые ребята. Детский тренер должен видеть в парнишках мастерство и максимально его развивать. А ставить во главу угла результат в детском хоккее неправильно. Сюртук и шоры надевать на парней не нужно. Лучше давать ребятам развиваться.

— Какие есть ещё проблемы в хоккее? В чём стоит предостеречь ребят?

— В некоторых агентах. У нас есть один суперагент, который говорит, что его отправила команда из НХЛ, и если хоккеист будет работать с ним, то он обязательно будет задрафтован чуть ли не в первом раунде. Хотя ни один даже самый серьёзный агент не может на это повлиять. Такие решения принимают только в клубе, без всяких подсказок и агентского протеже.

«Не зря Овечкина называют Александр Великий»

— Ещё одна тема, которой невозможно не коснуться. Побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне?

— Я к этому спокойно отношусь. Пусть у него это случится. Не слежу пристально за «Вашингтоном», не открываю каждый день сайт и не смотрю, как сыграл команда Овечкина. Если это произойдёт, я искренне порадуюсь, потому что он — представитель нашей страны. И Овечкин уже вписал своё имя в хоккее жирными буквами. Но чтобы каждый день обсуждать его рекорд — нет. У меня есть много дел, молодых пацанов, которым нужно помогать.

Александр Овечкин globallookpress.com

— На ваш взгляд, это величайший рекорд, который может быть побит?

— Думаю, да. Не зря Овечкина называют Александр Великий. Но даже если он не побьёт рекорд Гретцки, это никак не приуменьшит его заслуги, которых он добился в хоккее.