Игра в столице взорвет своей результативностью?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 23 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» с 22 очками после 17 встреч удерживает 5-ю строчку Западной конференции. От идущего выше «Торпедо» красно-белые отстают на 1 балл, опережая «Шанхайских Драконов» по дополнительным показателям.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Барыса» по буллитам (3:4) «Спартак» отправился в Сочи, где дважды обыграл южную команду (5:2 и 2:0).

Продолжили выездную серию москвичи победами над «Амуром» (2:1) и «Адмиралом» (5:1). Вернувшись домой, команда Алексея Жамнова взяла верх над ЦСКА (2:0).

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Не сыграют: Герман Рубцов, Демид Мансуров, Александр Брынцев.

Состояние команды: После затяжного спада «Спартаку» удалось встряхнуться и вновь выйти на хороший темп набора очков. Красно-белые стали собраннее действовать без шайбы и вернули себе уверенность.

Команда Алексея Жамнова идет без поражений на протяжении пяти последних матчей. Только в одной игре за последние несколько недель столичные пропустили больше одного гола.

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» в 18 матчах набрала 24 очка и обосновалась на 3-м месте Запада. Череповчане уступают «Локомотиву» по дополнительным показателям, а от лидирующего ЦСКА отстают на 2 зачетных балла.

Последние матчи: В ходе завершившейся серии домашних матчей «Северсталь» обыграла СКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Торпедо» (4:1).

Однако в последней перед выездом в столицу встрече команда Андрея Козырева сгорела «Шанхайским Драконам» (1:5).

Не сыграют: Андрей Чуркин, Николай Буренов.

Состояние команды: После неудачного начала сезона «Северсталь» набрала впечатляющий ход. Череповчане вернули своей игре остроту и мощную атакующую динамику.

До игры против «Шанхая» 21 октября команда Андрея Козырева одержала семь побед кряду. В четырех матчах упоминаемой серии «Северсталь» забивала четыре и более голов.

На что ставят в матче Спартак — Северсталь Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Северсталь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спартак» обыграл «Северсталь» в трех последних матчах

В двух из трех последних личных встреч «Спартак» победил с разницей 13:1

«Спартак» победил в семи из девяти последних личных встреч на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.39, победа «Северстали» — в 3.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: «Спартак» предпочитает открытый хоккей с быстрым продвижением шайбы, а «Северсталь» умело отвечает соперникам встречными атаками. При таком сочетании игровых подходов оборона обеих команд рискует рухнуть под серьезной нагрузкой.

2.20 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Спартак — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.20.

Прогноз: «Северсталь» выглядит мощно в плане организации игры и уверенно справляется с серьезными соперниками. «Спартак» после удачной выездной серии столкнется с более интенсивным прессингом, который способен нарушить привычный ритм московской команды.

1.83 «Северсталь» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Спартак — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.83.