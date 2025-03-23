«Локомотив» — обладатель Кубка Континента, рекорд Джошуа Ливо, расклады перед Кубком Гагарина

В рамках последней игровой недели Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» подтвердил статус сильнейшего клуба, а форвард «Салавата Юлаева» установил значимое достижение.

«Локомотив» завоевал Кубок Континента

«Локомотив» с Кубком Континента VK

В начале завершившейся игровой недели «Локомотив» стал обладателем Кубка континента — награды, вручаемой лучшему коллективу по ходу регулярного сезона, которая отправилась в Ярославль впервые в истории клуба.

По ходу сезона команда Игоря Никитина олицетворяла предельную уверенность, собранность и дисциплину — три основных аспекта, за счет которых «Локомотив» добивался успехов на дистанции и сумел избежать продолжительных периодов спада, присущих многим топ-представителям лиги.

Ключевой силой ярославцев стала игра в защите: на протяжении всей кампании «Локомотив» оттачивал оборонительную систему и довел эту структуру практически до идеала. Так, на фоне атакующего прагматизма лидер Западной конференции делал акцент на физической строгости, сосредотачивая усилия на своей половине площадки.

В рамках последней регулярной недели «Локомотив» добился 3-х побед — были обыграны «Адмирал» (4:1), ЦСКА (3:1) и «Динамо» Москва (4:1) — благодаря которым набрал 102 очка и закончил многомесячный чемпионат на 1-м месте.

В плей-офф Кубка Гагарина команда Игоря Никитина встретится с «Торпедо», в контексте соперничества с которым выглядит твердым фаворитом ввиду неоднозначной кампании нижегородцев.

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По итогам 68 матчей коллектив Игоря Ларионова заработал 71 очко, прописавшись на 8-й строчке в таблице Западной конференции, без существенных шансов улучшить турнирное положение на флажке регулярки.

На фоне нереализованного потенциала нижегородцы вполне заслужили право считаться одним из главных разочарований чемпионата. Несмотря на высокую результативность и фирменный агрессивный стиль, оборонительные действия «Торпедо» — как и последовательность на дистанции — оставляли желать лучшего.

Перед началом Кубка Гагарина волжане допустили 5 поражений кряду, при этом по ходу сезона аналогичные отрицательные отрезки также неоднократно сопровождали команду, указывая на систематические проблемы, совладать с которыми, кажется, так и не удалось.

«Сибирь» пробилась в кубковый раунд

«Сибирь» обыграла «Барыс» VK

Определяющей минувшая семидневка оказалась для «Сибири», которая, добившись победы над «Барысом» — 3:2, обеспечила путевку в постсезон, выбив из гонки «Нефтехимик» (нижнекамцы отстали от восьмерки сильнейших всего на 2 турнирных пункта).

Более того, после поражения от «Салавата Юлаева» — 1:3 сибиряки зацепились за 1 очко в игре с «Ак Барсом» — 2:3 ОТ, благодаря чему обошли «Адмирал» в итоговом посеве. С 69 баллами на счету, команда Вадима Епанчинцева заняла 7-ю строчку в таблице Востока, опередив коллектив Тамбиева по дополнительным показателям.

Соперником «Сибири» в Кубке Гагарина стал «Салават Юлаев», в противостоянии с которым ее шансы, выражаясь завуалировано, не столь высоки, если учесть разницу в классе и форму, демонстрируемую на продолжительном этапе регулярки.

Несмотря на боевой характер, попытки использовать активный прессинг и нацеленность на оборонительную цепкость, общий уровень игры команды Вадима Епанчинцева содержит целый ряд комплексных проблем — от низкой результативности ввиду атакующего минимализма до тактической несостоятельности на фоне более мощных конкурентов.

Джошуа Ливо побил рекорд Сергея Мозякина

Уфимцы поздравляют Джошуа Ливо с рекордом VK

В границах заключительной семидневки «Салават Юлаев» продвигал сразу 2 значимые цели — 2-е место по итогам кампании и рекорд Джошуа Ливо по заброшенным шайбам в рамках регулярного сезона. С обеими задачами уфимцы разобрались на твердую пятерку.

По ходу недели «Салават Юлаев» одержал 3 победы — над «Автомобилистом» (4:1), «Сибирью» (3:1) и «Барысом» (4:1), а канадский бомбардир уфимцев отличился минимум по разу в каждой встрече: 49-я шайба и рекорд по голам были зафиксированы на катке казахстанцев в заключительной встрече сезона, на 10-й минуте 3-го периода.

Помимо 49 голов — предыдущий рекордсмен Сергей Мозякин забросил 48 — Джошуа Ливо набрал 80 очков в сумме, повторив клубный рекорд «Салавата Юлаева», а также установил рекорд по хет-трикам (4) в рамках одного регулярного сезона КХЛ.

С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много раз в игре пытался попасть в ворота, много бросал. Этот момент, когда ребята выскочили на лед и стали меня поздравлять, для меня особенный! Джошуа Ливо

В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» расположился на 2-й строчке, набрав 93 очка и обеспечив плей-офф раунд с «Сибирью», в соперничестве с которой считается явным фаворитом не только с учетом текущей динамики и тактической гибкости, но и ввиду высокого исполнительского мастерства своих лидеров.

Была сформирована сетка 1-го раунда плей-офф

Сетка 1-го раунда плей-офф Телеграм

Помимо упомянутых выше двух пар — «Локомотив» встретится с «Торпедо», а «Салават Юлаев» схлестнется с «Сибирью» — в ходе заключительной игровой недели был определен итоговый посев, подаривший целый ряд топовых противостояний, многие из которых выходят за рамки привычного начального принципа «очевидный фаворит — бесспорный аутсайдер».

«Динамо» Москва — СКА

«Динамо» Москва — СКА ХК «Динамо» Москва

Столичная команда провела противоречивый сезон, в ходе которого столкнулась с этапами кризиса, но сумела выправить ситуацию и занять 2-ю строчку в Западной конференции, неплохо прибавив в конце чемпионата.

Последние матчи команды Алексея Кудашова сопровождались переменчиво яркой игрой, во главе которой стояла атакующая организованность и четкое понимание общего тактического рисунка, хотя и полностью исключить проблемы оборонительного характера динамовцам не удалось.

Противостоять «бело-голубым» будет СКА, сезон которого едва ли можно назвать успешным, учитывая затяжные периоды спада, отъезд звезд и игру сомнительного качества, ставшую причиной столь скромного турнирного положения (7-я строчка в конференции).

На протяжении всей кампании команда Романа Ротенберга старалась оставаться верной своему стилю, в котором преобладают агрессивное давление и активность на пятаке.

Однако поставить на поток умение действовать в высоком темпе петербуржцы не сумели, в то время как проблемы в обороне и на вратарской позиции коллектив преследуют регулярно.

«Спартак» — «Северсталь»

Команда Алексея Жамнова закончила сезон на 3-м месте в таблице Западной конференции, а ее дистанция была наполнена противоречиями ввиду игровой нестабильности.

Одним из основных достоинств «Спартака» остается самоотдача, дополненная отличной вариативностью и движением в атаке, благодаря которым «красно-белые» зачастую выдавали высокую реализацию.

Однако при хороших позиционных подходах и быстрых контрвыпадах «Спартак» нередко подставлял под удар оборону, ошибки которой приводили к пропущенным шайбам — моментами в большом количестве — и проблемам, влиявшим на общие результаты, включая показатели на отрезках.

«Северсталь», в свою очередь, провела выдающийся по своим меркам сезон, завершив общий зачет на 6-й строчке в таблице Западной конференции и вместе с тем став одним из самых ярких коллективов чемпионата.

Свою тактическую модель команда Андрея Козырева основывает на атаке, не стесняясь навязывать соперникам собственный темп, наращивать давление и брать свое за счет большого количества созданных моментов.

Но, как и в случае со «Спартаком», одной из ключевых проблем «Северстали» является оборона, способная развалить структуру игры под мощным натиском, ввиду чего это противостояние предполагает битву похожих друг на друга команд, матчи которых могут получиться весьма насыщенными с точки зрения событийности на площадке.

«Динамо» Минск — ЦСКА

«Динамо» Минск — ЦСКА VK

Без преувеличения прорывную кампанию выдало минское «Динамо», которое в настоящий момент имеет все шансы преодолеть первый раунд плей-офф, если в ходе противостояния с ЦСКА вернет боевой заряд, сопровождавший команду неделями ранее.

Закончив чемпионат на 4-м месте в таблице Западной конференции, коллектив Дмитрия Квартальнова проделал выдающийся объем работы и заметно прибавил в плане содержания игры во второй части регулярки.

В нынешнем своем статусе «Динамо» Минск старается сочетать надежную оборону с эффективным нападением, добиваясь максимально слаженной игры, с высоким уровнем взаимопонимания на льду. Одним из ключевых факторов недавних успехов белорусов стала дисциплина при сравнительно хорошей реализации.

Будущий соперник минчан — ЦСКА — находится на этапе перестройки, подразумевающей турнирную нестабильность в попытках обрести более собранный вид.

Несмотря на высокую результативность в отдельных матчах, команда Ильи Воробьева редко полагается на зрелищность, отдавая предпочтение системности. Так, четкая структура, плотная игра и высокая физическая готовность по-прежнему остаются у «армейцев» в приоритете.

В 5 последних матчах ЦСКА добился всего одной победы, уступив при этом соперникам первого эшелона, включая встречу с «Динамо» Минск на неделе — 1:4. Если данный цикл не связан с попытками сберечь себя для чего-то более выдающегося в масштабах плей-офф, то у москвичей могут возникнуть серьезные проблемы на самой ранней стадии Кубка.

«Трактор» — «Адмирал»

Ударную во всех отношениях регулярку провел «Трактор», который с приходом Бенуа Гру дорос до статуса реального кубкового претендента, совладав с некоторыми трудностями по ходу чемпионата.

В таблице Восточной конференции челябинцы разместились на 1-й строчке, выдержав конкуренцию со стороны «Салавата Юлаева», «Металлурга» и «Автомобилиста», который в моменте был главным их преследователем.

За сравнительно короткий отрезок «Трактор» продемонстрировал выдающийся прогресс с точки зрения реализации собственного потенциала. В настоящий момент игра челябинцев ассоциируется с выверенной тактикой и умением адаптироваться к любым ситуациям на площадке.

В большинстве матчей «Трактор» показывает умение контролировать шайбу, грамотно распоряжаться моментами у чужих ворот и перекрывать как можно больше пространства у своих.

Соперником челябинцев стал «Адмирал», вернувшийся в плей-офф после паузы годом ранее. Столкнувшись с игровым кризисом во второй половине сезона, дальневосточники сместились на 8-й строчку в конференции, опередив 9-й «Нефтехимик» всего на 2 турнирных пункта.

После боевого начала чемпионата, стойкий и в меру агрессивный «Адмирал» откатился к состоянию проблемного коллектива, которому больше не помогала ни самоотверженность, ни домашний лед, где зачастую команда Леонида Тамбиева чувствовала себя более комфортно.

На флажке регулярки дальневосточники начали испытывать проблемы во вратарской линии, обороне и с реализацией моментов, ввиду которых существенно снизилась общая динамика. При нынешних раскладах «Адмирал» производит впечатление главного претендента на ранний вылет.

«Металлург» Мг — «Авангард»

Действующий обладатель Кубка Гагарина начал сезон с чемпионского похмелья, но сумел выправить не самое завидное положение и добрался до первой тройки Восточной конференции, которую сам же и замкнул, набрав 90 очков.

Перед началом плей-офф «Металлург» Мг одержал 9 побед в 11 матчах, подавляющее большинство которых сопровождалось слаженной игрой, где особое внимание уделяется высокой скорости, технике и умению находить решения даже в непростых условиях борьбы.

В контексте последних встреч одним из очевидных достоинств южноуральцев стала атака, которая старается максимально эффективно распоряжаться моментами, а в некоторых случаях — продавливать соперников за счет общего количества остроты в чужой зоне.

Кампания соперника «Магнитки» — «Авангарда» — в какой-то момент приблизилась к катастрофе: обладая одним из мощнейших составов в Восточной конференции, омичи никак не могли проникнуть в зону плей-офф, а их уровень игры оставлял желать лучшего.

С приходом Ги Буше «Авангард» не только прибавил с точки зрения системности, но и сумел закрепиться на 6-й строчке в Восточной конференции, проведя накануне яркий отрезок из 12 побед кряду.

За пару месяцев до начала Кубка омичи показали существенный во всех смыслах прогресс. В частности, благодаря возвращению на лед многих травмированных игроков «Авангард» значительно поднял результативность и заметно прокачал собственную тактическую выучку.

В отношении оборонительной игры к «Авангарду» временами все еще возникают вопросы, однако в плане подготовленности, общего командного тонуса и динамики последних недель омичи входят в плей-офф в максимально боевых кондициях, имея хорошие шансы на продолжительную борьбу.

«Автомобилист» — «Ак Барс»

«Автомобилист» закончил регулярный сезон на 4-м месте в таблице Восточной конференции, но мог рассчитывать на более выгодный посев, если бы сумел избежать спада на финише кампании.

Подобные отрицательные отрезки сопровождали команду Николая Заварухина и ранее, и всегда уральцы находили способы справиться с проблемами, возвращаясь в борьбу закаленнее.

В нынешнем формате «Автомобилист» неплохо сочетает в себе опыт, движение и умение отдельных игроков проявлять лидерские качества в кризисные отрезки.

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В определенных ситуациях екатеринбуржцы не стесняются играть прагматично, добиваясь результатов за счет обороны, но в периоды творческого вдохновения атакующие бригады «Автомобилиста» становятся практически неудержимыми. Безусловно, все эти качества команда Николая Заварухина будет стараться проявить и в рамках столь непростого противостояния с казанцами.

Соперник «Автомобилиста» по своей структуре чем-то напоминает ЦСКА. Как и «армейцы», «Ак Барс» находится на этапе перестройки, а его регулярный сезон также сопровождался периодами взлетов и падений.

По итогам чемпионата команда Анвара Гатиятулина оказалась 5-й в таблице Восточной конференции, хотя в моменте претендовала на большее.

Одним из ключевых аспектов, способных помочь «Ак Барсу» в плей-офф, является атакующая разносторонность. В большинстве матчей казанцы стараются эффективно завершать голевые моменты, демонстрируя вместе с тем многовекторное нападение.

Нередко по ходу сезона «Ак Барс» выручала защита и вратари, слаженные действия которых обеспечили стабильность на собственной половине площадки и позволяли вытаскивать крайне непростые матчи. В то же время характерное отсутствие последовательности и кризис идей против топ-соперников рискуют серьезно ударить по долгосрочным амбициям коллектива.