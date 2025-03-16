«Адмирал» — в плей-офф, первая пара Кубка Гагарина, борьба «Сибири» и «Нефтехимика»

В ходе завершившейся недели Континентальной хоккейной лиги была сформирована первая пара Кубка Гагарина, в то же время на Востоке стал известен еще один участник плей-офф.

«Адмирал» пробился в постсезон

«Адмирал» вышел в плей-офф ХК «Адмирал»

В пассивном режиме — без надобности выходить на лед в воскресенье — «Адмирал» гарантировал себе выход в плей-офф раунд, куда возвращается спустя год после неудачной кампании сезоном ранее.

В настоящее время дальневосточники сосредоточены на одной цели — не дать опередить себя «Сибири» (или «Нефтехимику») в ходе заключительного посева.

На протяжении всего чемпионата команда Леонида Тамбиева действует крайне непоследовательно в отношении результатов и игрового содержания.

Некоторые матчи дальневосточников ассоциируются со скоростью и высокой атакующей производительностью, другие — проблемами в средней зоне и грубыми оборонительными ошибками.

С такими же вводными «Адмирал» провел 2 матча на прошлой неделе, начав семидневку с уверенной победы над «Амуром» в рамках дальневосточного дерби. На «Фетисов-Арене» владивостокцы взяли игру под контроль и не дали гостям использовать собственные тактические заготовки.

Крупная победа коллектива Тамбиева со счетом 5:2 зафиксировала тотальное превосходство «Адмирала» в региональном соперничестве, в границах которого «Амур» не выигрывает на протяжении 6 матчей кряду.

Более яркой и событийной оказалась домашняя встреча с «Барысом», которая стала для дальневосточников испытанием. Ведя по ходу игры 4:1, «Адмирал» не удержал комфортное преимущество и уступил в серии буллитов — 4:5 Б.

После 64 матчей новоиспеченный плей-офф участник с Востока обосновался на 7-й строчке в таблице конференции с 68 очками на счету. На 2 турнирных балла «Адмирал» опережает 8-ю «Сибирь», по отношению к которой имеет игру в запасе.

«Локомотив» и «Торпедо» встретятся в плей-офф

«Локомотив» на пути к Кубку Континента VK

Ярославская команда находится в шаге от победы в Кубке Континента и вместе с тем готовится к первому раунду плей-офф, ориентируясь на поддержание боеспособных кондиций перед наиболее ответственным этапом сезона.

На протяжении всей кампании «Локомотив» оставался верен себе, если говорить об игровой модели, присущей команде Игоря Никитина. Так, ярославцы показывают классическую для себя сбалансированную игру, сочетая организованную оборону с умением грамотно распоряжаться моментами впереди.

«Локомотив» по-прежнему делает ставку на организованную защиту и строгий тактический рисунок, за счет которого осуществляет контроль и не предоставляет соперникам лишних возможностей у собственных ворот.

На прошлой неделе ярославцы провели 2 встречи, а начали с разгромной победы над «Северсталью» — 3:0. В очередной раз «Локомотив» выкатил образцовую защитную линию, а Алексей Мельничук, совершивший 37 спасений, преуспел в воротах.

Менее удачной для команды Никитина оказалась встреча против «Нефтехимика», которая была более упорной и вязкой с точки зрения борьбы. На фоне серьезной мотивации гостей «Локомотив» столкнулся с сопротивлением, с которым не сумел совладать в серии буллитов — 1:2 Б.

В 65 матчах «Локомотив» заработал 96 очков, что на 4 турнирных пункта больше, чем у проведшего 66 игр «Трактора». От статуса сильнейшего клуба регулярного сезона ярославцев отделяет 1 балл при 3-х встречах в запасе.

На фоне решения наивысшей в пределах регулярки задачи был определен соперник «Локомотива» в дебютном плей-офф раунде. Этим соперником оказалось нижегородское «Торпедо», которое ввиду очередных неудач лишило себя возможности подняться выше 8-й строчки.

«Торпедо» допустило 3 поражения кряду ХК «Торпедо»

Вся текущая кампания «Торпедо» сопровождается противоречивыми и неоднозначными результатами. Несмотря на фирменную боевитость и стремление к атакующему хоккею, команда Игоря Ларионова не смогла избавиться от проблем оборонительного характера.

Ввиду самоотверженности и попыток действовать интенсивно на чужой половине площадки нижегородцы по-прежнему оставляют множество незащищенных зон, которыми нередко пользуются тактически грамотные соперники.

В последних 3-х матчах в рамках минувшей недели торпедовцы потерпели 3 поражения кряду, начав серию на льду «Авангарда». На территории набравших безумные кондиции омичей волжане проявили характер и волю к борьбе, но допустили провал ввиду упомянутых трудностей — 3:4.

Выездная серия «Торпедо» продолжилась на новой ледовой арене «Автомобилиста», где соперничество неустойчивых команд привело к насыщенному тактическому противостоянию, в котором коллектив Игоря Ларионова уступил с минимальной разницей в счете — 1:2.

В заключительной встрече недели «Торпедо» заявилось в гости к «Сибири», на катке которой нижегородцы имели колоссальное статистическое преимущество, но не сумели продавить мотивированного соперника, в результате чего было зафиксировано третье поражение подряд — 2:3.

В 66 матчах команда Игоря Ларионова заработала 70 очков и обосновалась на 8-й строчке в таблице Западной конференции, с которой уже не сдвинется до конца регулярного чемпионата.

«Сибирь» получила преимущество над «Нефтехимиком»

«Сибирь» приближается к плей-офф VK

В масштабах предыдущей игровой недели многое было определено с точки зрения борьбы за последний доступный плей-офф слот в Восточной конференции, в которой «Сибирь» отныне максимально близка к успеху.

После этапа затяжного кризиса команда Вадима Епанчинцева постаралась выправить ситуацию, продемонстрировав уверенную атаку и самоотдачу, которой не хватало ранее.

На фоне очередного всплеска в нападении «Сибирь» по-прежнему делает ставку на грамотную работу в защите, не давая соперникам много свободного пространства в своей зоне. В то же время именно к этому игровому аспекту сибиряков возникает больше всего вопросов.

В ходе минувшей семидневки «Сибирь» провела 3 встречи, в 2-х из которых добилась победы. Однако начало недели далось команде нелегко ввиду поражения от «Витязя» на территории соперника, утратившего всяческую турнирную выгоду — 1:3.

Вернувшись на домашний лед, коллектив Вадима Епанчинцева реабилитировался и перед болельщиками и перед самими собой, выдав динамичный и эффективный хоккей против «Амура», в соперничестве с которым ключевой фигурой стал набравший 1+2 Тэйлор Бек — 4:2.

В заключительном матче в Новосибирске 8-я команда Востока встретилась с 8-й командой Запада — «Торпедо», в тяжелейшем упорном противостоянии сибирякам удалось удержать инициативу и зацепиться за столь нужные 2 очка — 3:2.

Параллельно с этим единственный конкурент «Сибири» — «Нефтехимик» — предпринял очередную отчаянную попытку сократить разрыв и добиться практически невозможного, вытеснив соперника за границы заветной зоны.

«Нефтехимик» проигрывает в гонке VK

В последних матчах прибавившая на флажке регулярки команда Олега Леонтьева вновь показала боевую готовность и умение выстраивать грамотную оборону при активном использовании контратак, однако не во всех случаях это гарантировало должный результат.

Коллективная работа «Нефтехимика» обеспечила весьма неожиданную победу над «Динамо» Москва в первом матче прошлой игровой недели. Несмотря на непростое начало встречи — нижнекамцы пропустили 2 шайбы — команда Олега Леонтьева включила скорость, забросила четырежды кряду и сумела удержать преимущество — 4:3.

Не менее сложным оказался выезд в Ярославль, где «Нефтехимик» в незавидном положении вынужден был буквально вгрызаться в «Локомотив» ввиду ощутимого преимущества хозяев.

Справившись с серьезным натиском лидера Запада, нижнекамцы довели игру до буллитов, в которых точный бросок (единственный в серии на две команды) Владимира Брюквина обеспечил разницу — 2:1 Б.

Настоящим провалом для претендента на постсезон обернулся заключительный матч недели с «Ладой». В Тольятти «Нефтехимик» столкнулся с агрессивным соперником, на мощные атакующие выпады которого так и не сумел найти ответ — 1:7.

В результате сокрушительного поражения от «Лады» нижнекамцы отстали от «Сибири» на 5 турнирных баллов при одинаковом количестве сыгранных матчей (65). За 3 тура до начала плей-офф эта разница практически обеспечивает сибирякам выход в следующий раунд.

«Автомобилист» дебютировал на «УГМК-Арене»

«Автомобилист» дебютировал на новой арене ХК «Автомобилист»

Предыдущая игровая неделя стала знаковой для «Автомобилиста». Екатеринбургская команда перешагнула на новый этап своей истории, дебютировав на «УГМК-Арене», проект которой был заложен еще в 2019 году.

Во многофункциональном сооружении вместимостью более 12 000 зрителей коллектив Николая Заварухина успел провести 3 встречи и добиться 2-х побед при 1 поражении.

В условиях более раннего игрового спада, затянувшегося на 4 матча, «Автомобилист» предпринял попытки вернуть командный тонус, сочетающий в себе высокое индивидуальное мастерство, скорость в атаке и надежную оборону при поддержке вратарей.

Тем не менее красиво отпраздновать переезд уральцам не удалось. Во встрече с ЦСКА хозяева оказались в положении догоняющих и пробовали отквитать 3 шайбы. В моменте «Автомобилист» прибавил в динамике и интенсивности, но спасти игру не сумел — 3:4.

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Вторым соперником на новом катке стало «Торпедо». В этом матче «Автомобилист» выглядел более собранно и не забывал должным образом отрабатывать в обороне. За счет атакующего натиска и грамотных действий на своей половине екатеринбуржцы добились значимой победы — 2:1.

Заключительный матч недели превратился в яркое зрелище с насыщенной программой. Команда Николая Заварухина уверенно разобралась с худшим клубом Запада, а Семен Кизимов и Александр Шаров внесли в свою статистику по дублю — 6:3.

По итогам семидневки «Автомобилист» закрепился на 4-й позиции в таблице Восточной конференции. С 85 очками после 65 матчей, екатеринбуржцы отстают от 3-й «Магнитки» всего на 1 турнирный балл.