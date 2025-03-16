В ожидании вердикта. Положительная допинг-проба поставит крест на карьере Каменева?

Тема допинга давно не фигурировала на первых полосах в отечественном хоккее — затишье прервали новости из стана ЦСКА, где запрещенный препарат обнаружили в пробе Владислава Каменева. Разбираемся, удастся ли трехкратному обладателю Кубка Гагарина отделаться легким испугом либо в его профессиональных выступлениях наступит продолжительная пауза.

Фатальная ошибка

Как гром среди ясного неба, в Континентальной хоккейной лиге разразился грандиозный скандал, связанный с положительным результатом допинг-теста Владислава Каменева. Сообщается, что в организме нападающего «армейцев» обнаружили мельдоний, применение которого сломало карьеру многим мировым спортсменам.

Случился данный инцидент всего за несколько часов до встречи ЦСКА с московским «Динамо», где ожидалось появление на ледовой площадке Каменева, закрепившегося в первой тройке в последних поединках команды. Реакция представителей КХЛ оказалась незамедлительной и ознаменовала начавшиеся проблемы для 28-летнего игрока.

РУСАДА уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе игрока ЦСКА запрещённой субстанции. В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в чемпионате КХЛ. Пресс-служба КХЛ

Следом официальный комментарий поступил из расположения ЦСКА, который практически полностью повторил позицию лиги.

В связи с сегодняшним комментарием Континентальной хоккейной лиги, ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранён от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела. Пресс-служба ЦСКА

При этом сам Каменев отказался отвечать на вопросы СМИ относительно сложившейся ситуации, ссылаясь на клуб.

Владислав Каменев cska-hockey.ru

Более открытым для разговора с прессой оказался отец Владислава, которому хоккеист одному из первых сообщил о случившемся. Дмитрий Каменев отметил, что должна пройти дополнительная экспертиза, прежде чем перекладывать всю вину на его сына.

Также он сказал, что Владислав всегда имел профессиональный подход к делу и придирчиво относился к принимаемым препаратам, регулярно консультируясь с медицинским персоналом и даже принося воду для питья с собой.

Какое наказание грозит?

Действительно, Каменев за свою карьеру никогда не становился участником разбирательств, связанных с допингом, и имел кристально чистую репутацию. Напомним, что за ЦСКА нападающий выступает с 2021 года и вместе с командой дважды завоевал Кубок Гагарина, имея роль одного из ведущих исполнителей в чемпионской обойме «армейцев».

В текущем регулярном розыгрыше КХЛ Владислав провел 63 поединка, отметившись десятью заброшенными шайбами и шестнадцатью результативными передачами. Теперь для него наступает тяжелый период, так как отстранение касается не только официальных матчей, но и всего тренировочного процесса с «красно-синими».

Временный бан пока не означает, что вина хоккеиста доказана — Каменеву необходимо предоставить доказательства и объяснения, которые могут спасти его игровую карьеру.

Он имеет право потребовать вскрытия пробы «Б», отобранной у него вместе с пробой «А», и провести ее проверку за свой счет. В случае отсутствия в ней допинга, Владислава должны признать невиновным и возместить ему все расходы.

Владислав Каменев globallookpress.com

Не исключено, что медицинская ошибка имела место быть, однако если будет доказано предумышленное применение препарата, содержащего мельдоний, то Каменева ожидает строгое наказание — дисквалификация на срок до 4 лет.

Разбирательство не обещает закончиться быстро, поэтому нападающий, скорее всего, пропустит как финальный этап регулярного розыгрыша, так и плей-офф Кубка Гагарина, где ЦСКА уже забронировал себе место. Конечно, отстранение одного из ключевых игроков выступает серьезным ударом для «красно-синих» перед важнейшим отрезком сезона.

От гневных стрел до оправданий

Главный тренер «армейцев» Илья Воробьев после матча с «Динамо» достаточно сдержанно прокомментировал дело Каменева, акцентируя внимание на сложности возникшей проблемы. Вместе с тем 50-летний специалист отметил, что отсутствие нападающего сказалось на общей картине игры команды против «бело-голубых», и выделил его важность.

ЦСКА — «Динамо» cska-hockey.ru

Менее спокойно высказался о ситуации с допингом Владислава почетный президент ЦСКА Борис Михайлов, возложив всю вину на хоккеиста.

Я удивлен ситуацией с допингом Каменева. Он начудил. Сейчас руководство отстранило его от тренировочного процесса, будет разбирательство. Я возмущен. Нужно подождать и убедиться в том, что проба была положительной. На сегодня он выведен из состава клуба, временно отстранен от тренировок. Это большая потеря, прежде всего он подвел команду. Игрок ведущий, но в этой ситуации виноват только он. Будем ждать разбирательства. Борис Михайлов

Легендарный Вячеслав Фетисов солидарен с мнением Бориса Петровича и также в жесткой манере проехался по Каменеву.

Это, наверное, потеря для ЦСКА. Зачем он принимал мельдоний? Он знает, что это запрещенный препарат, уже столько шума за последние несколько лет, столько спортсменов пострадали. Я просто не понимаю, это какая-то безалаберность. Не знаю, мне даже смешно это все комментировать — попадаются люди на ровном месте. Вячеслав Фетисов

Противоположный лагерь, выступающий на стороне защиты игрока, занял вице-президент КХЛ Валерий Каменский. 58-летний спортивный функционер настаивает на более качественном расследовании и выяснении причин, как мельдоний попал в организм.

Валерий Каменский (справа) khl.ru

Он не видит смысла в намеренном приеме Каменевым запрещенного препарата и предполагает, что Владислав болел и принял какое-то лекарство. Возникшую ситуацию Валерий Викторович характеризует как случайность либо недоразумение.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев вовсе считает, что мельдоний не является допингом и выписывается атлетам для укрепления сердечной мышцы. Он возмущен решением WADA внести его в перечень запрещенных веществ.

Предшествующие прецеденты

Континентальную хоккейную лигу давно не сотрясал скандал, связанный с применением игроком допинга. Одним из последних неприятности на фоне приема запрещенных препаратов затронули Даниса Зарипова, в организме которого в 2017 году нашли сразу два вещества — гидрохлортиазид и псевдоэфедрин.

Тогда игрока «Ак Барс» отстранили от профессиональной деятельности 23 мая, и появились сообщения о его возможной двухлетней дисквалификации.

Данис Зарипов globallookpress.com

Тем не менее продолжительные разбирательства и апелляции в CAS оказали действенный эффект: Зарипов добился справедливости через суд, который установил, что хоккеист не принимал запрещенные препараты преднамеренно и стал жертвой ошибки. Уже 23 ноября запрет на выступления был снят, и Данис вернулся в игровой ритм.

Практически вслед за Зариповым дисквалификацию заработал Андрей Конев, в допинг-пробе которого обнаружили препарат, относящийся к классу стимуляторов. Защитник отбыл наказание немногим ранее Даниса и вернулся на лед после 19 ноября 2017.

Более строгий приговор был вынесен в адрес Дерека Смита, защищавшего на тот момент цвета «Медвешчака». Как и в случае с Коневым, в организме канадца нашли стимуляторы, однако его отстранили от чемпионатов, проводимых под эгидой ИИХФ, до 2 сентября 2018.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Урожайным на дисквалификации в рамках КХЛ оказался также 2012 год, когда сразу два хоккеиста ненадолго выпали из игрового процесса.

Сперва нападающий СКА Максим Рыбин сдал положительный тест после матча регулярного чемпионата, что не помешало ему продолжить выступления в плей-офф и дойти до полуфинала Кубка Гагарина. В его организме обнаружили сибутрамин, являющийся стимулятором, однако форварду удалось доказать, что вещество не оказывает никакого влияния на повышение спортивных результатов, из-за чего срок дисквалификации составил всего 3 месяца.

Максим Рыбин globallookpress.com

Затем аналогичное отстранение получил Антон Белов, чья допинг-проба показала наличие метилгексанамина. Данный препарат был введен защитнику с разрешения врача, что в суде сыграло хоккеисту на руку и стало доказательством непреднамеренного применения средства.

Сергей Гусев в сезоне 2015/2016 схлопотал одномесячную дисквалификацию — игрок проходил восстановление после сотрясения мозга, и, как оказалось, принимаемый им препарат оказался в списке запрещенных в России.

Наиболее часто неприятности, связанные с запретом на профессиональные выступления, настигали Сергея Зиновьева. Перед чемпионатом мира в Чехии 2004 года в крови нападающего обнаружили следы марихуаны, что выбило игрока из колеи лишь на время предсезонной подготовки. Зиновьев сообщал, что не прикасался к запрещенному веществу и его элементарно подставили.

Сергей Зиновьев globallookpress.com

Следующий допинговый скандал случился с Сергеем в 2006, когда проба «А» оказалась положительной в порядке предолимпийского тестирования. Вот только последующие проверки не подтвердили присутствие запрещенных препаратов, и после двухмесячного отсутствия Зиновьев вышел на лед в рамках регулярного чемпионата.