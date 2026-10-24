В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет в Москве 25 октября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» ворвались в тройку лидеров Западной конференции с 24 очками в активе после 18-и встреч. «Спартак» отстает от лидерства на 2 пункта.

Столичная команда в этом сезоне наладила игру в обороне, пропустив всего 31 шайбу за 18 встреч при 48-и заброшенных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Спартак» одержал победу над «Северсталью» со счетом 3:1, а до этого «красно-белые» остановили ЦСКА на своей площадке (2:0).

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У подопечных Алексея Жамнова продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок «Спартак» забросил 19 шайб при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Александр Брынцев, Демид Мансуров и Герман Рубцов (у всех — травмы).

Состояние команды: После серии из 6-и поражений подряд казалось, что «Спартак» уже и не оправится от такого кризиса. При этом «красно-белые» толком и не поменяли свою игру, а победы пошли.

«Спартак» играет крайне нестабильно. Когда ты сначала проигрываешь 6 матчей подряд, а потом выигрываешь столько же — это не есть хорошо для команды, которая хочет претендовать на Кубок Гагарина.

В предстоящем матче у «Спартака» будет возможность продлить свою победную серию, но «Шанхайские Драконы» в последнее время также в огне, регулярно набирая очки.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: Питерская команда чувствует себя вполне комфортно в зоне плей-офф на Западе. «Шанхайские Драконы» располагаются на 5-й позиции в таблице с 24 очками в активе.

Стоит отметить, что у команды Митча Лава все в порядке с результативностью. «Шанхайские Драконы» забросили уже 52 шайбы за 17 встреч при 41-м пропущенной.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Драконы» одержали победу над «Ладой» в Тольятти со счетом 2:0. До этого команда разгромила «Северсталь» (5:1).

У команды продолжается победная серия, которая уже насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Шанхайские Драконы» также разгромили «Сочи» со счетом 5:2.

Состояние команды: У «Шанхайских Драконов» также есть серийность в результатах, ведь до победной серии из трех матчей у команды была 3-матчевая серия поражений.

В команде есть нападающий Владислав Барулин, от которого долго ждали результата, а теперь форвард, кажется, наконец-то пришел в себя. В последних 3-х встречах Барулин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

В последних 3-х очных матчах «Шанхайским Драконам» дважды удалось обыграть «Спартак» (4:3 Б и 2:1), а также один раз команда из Петербурга уступила со счетом 1:3.

На что ставят в матче Спартак — Шанхайские Драконы Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Шанхайские Драконы: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

У «Спартака» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд

«Шанхайские Драконы» выиграли 3 последних матча

В последних 3-х очных встречах «Шанхайские Драконы» дважды обыграли «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» букмекерами оценивается в 2.05, ничья — в 4.30, а победа «Шанхайских Драконов» — в 3.02.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» найдет ключ к победе в предстоящем поединке.

2.35 Победа «Спартака» с форой (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Спартак» — «Шанхайские Драконы» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1) за 2.35.

Прогноз: «Спартак» довольно результативен в последних матчах.

2.17 Индивидуальный тотал «Спартака» 3 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Спартак» — «Шанхайские Драконы» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3 больше за 2.17.