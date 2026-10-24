В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет в Москве 25 октября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» ворвались в тройку лидеров Западной конференции с 24 очками в активе после 18-и встреч. «Спартак» отстает от лидерства на 2 пункта.
Столичная команда в этом сезоне наладила игру в обороне, пропустив всего 31 шайбу за 18 встреч при 48-и заброшенных.
Последние матчи: В прошлом поединке «Спартак» одержал победу над «Северсталью» со счетом 3:1, а до этого «красно-белые» остановили ЦСКА на своей площадке (2:0).
У подопечных Алексея Жамнова продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок «Спартак» забросил 19 шайб при 5-и пропущенных.
Не сыграют: Александр Брынцев, Демид Мансуров и Герман Рубцов (у всех — травмы).
Состояние команды: После серии из 6-и поражений подряд казалось, что «Спартак» уже и не оправится от такого кризиса. При этом «красно-белые» толком и не поменяли свою игру, а победы пошли.
«Спартак» играет крайне нестабильно. Когда ты сначала проигрываешь 6 матчей подряд, а потом выигрываешь столько же — это не есть хорошо для команды, которая хочет претендовать на Кубок Гагарина.
В предстоящем матче у «Спартака» будет возможность продлить свою победную серию, но «Шанхайские Драконы» в последнее время также в огне, регулярно набирая очки.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: Питерская команда чувствует себя вполне комфортно в зоне плей-офф на Западе. «Шанхайские Драконы» располагаются на 5-й позиции в таблице с 24 очками в активе.
Стоит отметить, что у команды Митча Лава все в порядке с результативностью. «Шанхайские Драконы» забросили уже 52 шайбы за 17 встреч при 41-м пропущенной.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Драконы» одержали победу над «Ладой» в Тольятти со счетом 2:0. До этого команда разгромила «Северсталь» (5:1).
У команды продолжается победная серия, которая уже насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Шанхайские Драконы» также разгромили «Сочи» со счетом 5:2.
Состояние команды: У «Шанхайских Драконов» также есть серийность в результатах, ведь до победной серии из трех матчей у команды была 3-матчевая серия поражений.
В команде есть нападающий Владислав Барулин, от которого долго ждали результата, а теперь форвард, кажется, наконец-то пришел в себя. В последних 3-х встречах Барулин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.
В последних 3-х очных матчах «Шанхайским Драконам» дважды удалось обыграть «Спартак» (4:3 Б и 2:1), а также один раз команда из Петербурга уступила со счетом 1:3.
Статистика для ставок
- У «Спартака» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд
- «Шанхайские Драконы» выиграли 3 последних матча
- В последних 3-х очных встречах «Шанхайские Драконы» дважды обыграли «Спартак»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» букмекерами оценивается в 2.05, ничья — в 4.30, а победа «Шанхайских Драконов» — в 3.02.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» найдет ключ к победе в предстоящем поединке.
Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1) за 2.35.
Прогноз: «Спартак» довольно результативен в последних матчах.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3 больше за 2.17.