«Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина

В интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подвёл итоги четвертьфинальных серий Кубка Гагрина, назвал проблемы уфимского клуба, а также отметил, какие судейские решения он не совсем понял.

«Авангард очень достойно выступил, учитывая их ситуацию с начала сезона»

— Как вам развязка в седьмом матче серии «Локомотив» — «Авангард» (3:2, 4-3 в серии)?

— Учитывая, что шла середина второго овертайма, всё было очень близко. Кто-то должен был забить.

— «Локомотив» мог не доводить дело до овертаймов, но пропустил в конце третьего периода. «Авангард» действовал в третьем периоде агрессивнее. Почему у омичей получилось перехватить инициативу?

— Это понятно, омская команда пошла ва-банк и начала рисковать. Тут как в картах. Это же такое дело — могли и в пустые ворота пропустить, могли и забить. В итоге риск оказался оправданным, и у «Авангарда» получилось забросить шайбу. Ничего удивительного, это обычное дело.

— Что стало ключевым моментом в этой серии?

— На самом деле тут разница в одном броске. Нет никакого ключевого момента. Понятно, что «Локомотив» более мощная команда, которая выиграла «регулярку». Но «Авангард» играл очень достойно. И в этой серии могло всё по-другому развернуться.

— Что помогло «Авангарду» переломить ход серии после 1-3 и до последнего цепляться за выход в полуфинал?

— За счёт всего: тренерской работы, самоотдачи игроков и других факторов.

— Если посмотреть на карту бросков «Локомотива» в матче № 6, то можно где-то удивиться. Там только один бросок с пятака, еще один из слота и два с дальней дистанции, но с комфортной позиции. В пятом матче тоже многое не получалось у «Локо».

— Минское «Динамо» тоже 8:0 обыграло «Трактор» в одном из матчей, только челябинцы прошли в полуфинал. Тут такое дело: в какой-то отдельной игре у кого-то получается, а у кого-то нет. Эти команды очень близкие по уровню, другой момент, что мы же помним все эти передряги «Авангарда», это всё просто так тоже не проходит. Слишком много в омском клубе было затрачено усилий во всех сферах, чтобы добиться выхода в 1/4 финала Кубка Гагарина и до последнего биться за выход в полуфинал. Считаю, что «Авангард» очень достойно выступил, учитывая всю их ситуацию с начала сезона.

— Что вам понравилось в этой серии?

— Мне понравилось вообще напряжение во всех сериях, не только в этой. Очень хорошо, что все результаты непредсказуемые. Начиная от «Трактор» — «Адмирал» и заканчивая «Локомотив» — «Авангард». И, думаю, мы увидим ещё много всего интересного. Очень захватывающие серии, это отлично для лиги, болельщиков, когда ты не знаешь, чем закончится противостояние, а не так, когда ЦСКА — 32-кратный чемпион СССР. А у нас каждый год меняется победитель Кубка Гагарина.

Александр Радулов globallookpress.com

— Сыграл ли в серии «Локомотива» с «Авангардом» так называемый «эффект Радулова»?

— Однозначно. Его роль в победе ярославцев очень высокая. Для меня это очевидно. «Локомотив» — команда как хорошо отлаженный часовой механизм, но, возможно, им как раз и не хватало такой харизматичной личности для таких побед.

— Удивились ли тому, как «Авангард» в третьем периоде седьмого матча вернулся в игру?

— Нет. Тут, как я говорил, омичи пошли ва-банк. Они даже не рисковали, было 2:0 — cтало бы 3:0. Это обычное дело, любая команда в такой ситуации на это пошла бы. «Авангард» сделал всё правильно: как по учебнику. Но выиграл «Локомотив».

«Самонов не показывал той игры, на которую он способен»

— В другой серии «Спартак» вёл 3-1, но «Салават Юлаев» в седьмом матче всё-таки взял своё, обыграв красно-белых в седьмом матче со счётом 3:2. Как уфимский клуб сумел дожать москвичей?

— Для меня эта серия упущенных возможностей, потому что, с одной стороны, «Салават» проигрывает ключевой второй матч меньше чем за секунду до конца основного времени (команды отправились в овертайм при счёте 4:4 — прим.ред.), а, с другой стороны, «Спартак» отдаёт серию, когда 3-1 ведёт. Если под другим углом смотреть, то это и не очень удивительно, потому что это самые играющие и непредсказуемые команды КХЛ. Игры вообще непредсказуемо развивались, учитывая, что у уфимцев три ключевых игрока были травмированы — Джошуа Ливо, Нэйтан Тодд и Ярослав Цулыгин — и они проигрывают 1-3, но в итоге вытаскивают серию. При этом «Салават» сам себе устроил эти сложности. Очень интересная серия получилось.

— Такое ощущение, что у Салавата еще и сыграла ставка на вратаря Семёна Вязового в последних матчах. Он отыграл на очень высоком уровне.

— Это как в поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. Не от хорошей жизни Вязового то поставили, просто у Самонова не очень удачно складывались игры. При этом я несколько раз уже говорил, что Вязовой показал достаточно серьёзный прогресс в этом сезоне, и ему можно было больше игр давать, что и показал регулярный чемпионат.

Александр Самонов globallookpress.com

— Как вы думаете, Вязовой в воротах начнёт серию с «Локомотивом»?

— Думаю, что да. Не знаю, какие уж там соображения у тренеров.

— Гол в овертайме шестого матча и победная шайба в седьмом — выдающееся выступление защитника Алексея Василевского. Ожидали ли от него подобного выступления?

— Я бы даже не на его голы обратил внимание, а как Алексей самоотверженно играл в этой серии. Он в принципе всегда так играет. Это вызывает уважение. Вот Евгений Кулик из «Авангарда» абсолютно не забивающий защитник тоже три шайбы забросил в серии. А у Василевского очень хороший бросок. Скажем так, три шайбы от Кулика стали более неожиданными, чем две от Василевского. Молодец, что можно сказать.

— К слову, о Кулике. Что помогло ему раскрыться как снайперу?

— Ответ очень простой. Владимир Ткачёв. Он выводил его на убойные позиции два раза точно, если не три. Два раз Ткачёв отдавал Кулику вообще под расстрел. Очень хорошие передачи делал Владимир.

— Верили ли вы, что «Салават» может отыграться после 1-3, как-то анализировали?

— В том то всё и дело, что эта серия какому-то анализу не поддаётся. Тут всё что угодно могло произойти. Как и говорил, с обеих сторон было столько упущенных возможностей, что серия могла закончится по-разному.

— В чём была ключевая проблема «Салавата» во второй, третьей и четвёртой играх?

— Ключевая проблема состояла в том, что Самонов не показывал той игры, на которую он способен. Не могу сказать, что он плохо играл, но и не выручал. А для вратаря это важно, раньше он выручал.

— А вратарь «Спартака» наоборот.

— Я так скажу, от вратаря красно-белых особо много не ждали. С моей точки зрения Артём Загидулин сыграл выше своего уровня. А Александр Самонов наоборот не показал свой уровень.

— Что со «Спартаком» то произошло? Второй гол, который красно-белые пропустили в седьмом матче, пришёл из-за паса через центр, так в плей-офф не играют.

— У «Спартака» такая играющая команда, от них не знаешь, чего ждать. Жамнов же сказал, что красно-белые пока ментально не готовы к прохождению второго раунда. «Спартак» весь сезон так играет, и когда ты приходишь смотреть их матч, даже предположить не можешь, чем там всё закончится. Если бы «Локомотив» так сыграл, можно было бы что-то говорить. А «Спартак» — это неудивительно.

— А кто для вас главный герой серии «Спартак» — «Салават»?

— Думаю, со стороны «Салавата» кого-то одного выделить нельзя. Уфимцы как команда сыграли очень хорошо. Например, в «Авангарде» 80 процентов того, что дошли до четвертьфинала и могли зацепиться за выход в полуфинал — заслуга Никиты Серебрякова. А в «Салавате» в определённых матчах разные люди брали на себя роль лидера. Но, пожалуй, Шелдона Ремпала можно выделить.

Шелдон Ремпал globallookpress.com

— Кто для вас фаворит в серии «Локомотив» — «Салават Юлаев»?

— «Локомотив» — фаворит во всех сериях. Другой вопрос, что никто же не знает, как сложится. Непонятно, что с травмированными будет у «Салавата» — появятся эти хоккеисты или нет. Вот я когда прогноз давал на серию «Локо» с «Авангардом»: говорил, что фавориты ярославцы, но ставлю на проход омичей. Правда, чуть-чуть недотянул.

«Динамовцы вышли на первые две игры с Ак "Барсом", как на матчи регулярки»

— В другой серии казанский клуб блистательным образом начал противостояние с московским «Динамо», одержав две подряд важнейшие победы на гостевом льду, но в итоге серия осталась за бело-голубыми (4-2). Что дальше случилось с Ак «Барсом»?

— Не знаю, что случилось с «Ак Барсом», но, на мой взгляд, очень хорошая работа выполнена динамовским тренерским штабом. Они перестроились после первых двух матчей. Просто молодцы. Меня в этой серии больше всего удивило одно, что казанская команда уступила в четырёх матчах подряд. Многовато для плей-офф, это даже не три. Практически равные соперники. Как у казанцев такое получилось — вопрос.

Мне кажется, там одна из серьёзных проблем: вратари у Ак «Барса» не то чтобы слабо сыграли, но и не выручали. Это касается и Тимура Билялова, и Амира Мифтахова. Они не давали шанс команде. Возможно, там вопросы ментального характера.

«Динамо» — «Ак Барс» globallookpress.com

— Какие ещё есть причины победы «Динамо» в серии?

— Лидеры очень сильно сыграли. Те же иностранцы, например. А на первые два матча москвичи вышли играть так, так будто это игры регулярного чемпионата. А Казань вышла воевать. В итоге динамовцы поняли на третью встречу, что там надо и борьбу выигрывать, по-другому стали действовать: более агрессивно. Начали в каждом единоборстве дорабатывать до конца, дорожить моментами, стали показывать игру плей-офф.

— Мы видим сильнейшее «Динамо» за последние 12 лет? Москвичи такой промежуток не могли преодолеть барьер второго раунда плей-офф.

— Предыдущие два плей-офф динамовцы очень слабо сыграли. Не знаю, с чем это связано. Я, кстати, когда посмотрел их первые две игры с Казанью, подумал: «Ну началось». А вот — молодцы, перестроились.

«Трактор играл расслабленно во всех сериях. Это удивило»

— Что скажите о серии «Трактор» — «Динамо» (Минск) — 4-1?

— Минское «Динамо» в силу недостатка опыта не смогло ничего сделать в этом противостоянии. А так они могли эту серию выигрывать. В три шайбы вести и проигрывать матчи, но это….Такого не должно быть в плей-офф. Тем более что у минчан был потенциал на проход дальше. Меня удивил «Трактор»: челябинцы чисто внешне расслабленно играли во всех сериях Кубка Гагарина. Это удивило. Но победители.

— Их поражение 0:8 от минчан связано с расслабленностью?

— 0:8 это вообще не показатель. «Трактор» тогда бросил играть после 0:3. Я про тот матч, когда 0:3 проигрывали, потом сравняли. Тут разговор такой: у минчан есть вратарь Василий Демченко, и мы прекрасно знаем уровень этого вратаря. И если называть вещи своими именами, то он проиграл конкуренцию Андрею Мишурову в «Адмирале», и поехал в Минск, и вдруг стал его спасителем. Не знаю уж, по каким причинам, но вот этот отрезок в «Динамо» Демченко просто фантастически сыграл. Но в плей-офф сыграл средне.

«Динамо» Минск globallookpress.com

— Ну вот Квартальнов вместо него в пятом матче Андрея Тихомирова и выпустил.

— Но это не от хорошей жизни. Квартальнов не просто так ведущего вратаря посадил в плей-офф.

— У «Трактора» ворох проблем, как показала серия с минским «Динамо».

— Какой ворох проблем то? Челябинцы спокойно прошли двух соперников. С одной стороны, можно говорить, что ворох проблем, а с другой, можно говорить о том, что «Трактор» вообще не напрягался. Может быть, мы не знаем, и у челябинцев действительно ворох проблем, но чисто внешне кажется, что они без напряжения пока проходят своих соперников.

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— Кто фаворит в серии «Трактора» и «Динамо»?

— Не знаю, на мой взгляд, равные шансы.

«Ситуация с удалением Василевского за атаку вратаря неоднозначная»

— Были ли у вас вопросы о судействе в сериях?

— Каких-то моментов, повлиявших на результат, я не видел. Но вопросы у меня действительно были, спорные эпизоды, где я сам не уверен, как они трактуются. Вот мы как раз будем писать завтра судейскую и хотим Алексею Анисимову вопросы задать. Но такого чтобы… Сейчас невозможно совершить ошибку, повлиявшую на результат матча, учитывая, что есть видео и так далее. Нужно большим талантом обладать, чтобы такое сделать. Я специально за действиями судей не смотрю, и на судейство я в последнее время смотрю таким образом, если ничего в глаза не бросается из ряда вон выходящего, значит, арбитры нормально отработали.

— А какие спорные моменты заметили, например?

— Удаление Василевского за атаку вратаря. Я разговаривал с определёнными специалистами по этому вопросу, и у них тоже разные взгляды на эту ситуацию. Она — неоднозначная. С одной стороны, Алексей был уже на коленях, а с другой — столкнулся с вратарём.