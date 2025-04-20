«Трактор» пробился в полуфинал, «Динамо» перевернуло серию, «Авангард» и «Салават Юлаев» — на грани вылета

Четвертьфинальный раунд Континентальной хоккейной лиги перешел в активную фазу остроты, вместе с тем оставив многие вопросы без ответов.

«Трактор» первым вышел в полуфинал

«Трактор» пробился в полуфинал ХК «Трактор»

В нынешнем розыгрыше плей-офф «Трактор» одним из первых задал тренд крутым возвращениям в игру. Неоднократно по ходу двух серий команда Бенуа Гру демонстрировала устойчивость к стрессу и умение наращивать темп по ходу матчей вне зависимости от разницы в счете.

По такому заковыристому пути челябинцы провели вторую в серии с «Динамо» Минск встречу на домашнем льду, где ситуация приняла привычную для «Трактора» форму, который пропустил три подряд шайбы в конце первого и начале третьего периода.

С промежуточными 0:3, команда Бенуа Гру ринулась исправлять ситуацию с середины второй двадцатиминутки: первым успешную бросковую попытку предпринял Максим Шабанов, после которого волевой ритм подхватил защитник Стивен Кампфер, а все тот же Шабанов с передачи Григория Дронова сделал счет 3:3.

После молчаливого третьего периода встреча перешла в овертайм, в котором на 2-й минуте судьи отменили взятие ворот Никиты Коростелева, но спустя 7 минут не имели претензий к шайбе Дронова, подарившего «Трактору» важную победу перед гостевым отрезком — 4:3 ОТ.

Дебютная игра в Минске при преимуществе челябинцев в две победы ознаменовала радикальную утилизацию лидера Востока, который ввиду агрессивного и моментами прямолинейного стиля динамовцев устроился на 0:8 — крупнейшее поражение в рамках текущего плей-офф, с дублем Вадима Мороза, ассистентским хет-триком Романа Горбунова, тремя очками Криса Тирни и «сухарем» Василия Демченко.

Победа при домашних трибунах придала коллективу Дмитрия Квартальнова необходимый импульс, за счет которого скоростные и эффективные в позиционном нападении динамовцы рассчитывали вытащить четвертый матч.

Вместе с тем команда Бенуа Гру проделала важную работу, ликвидировав наиболее серьезные пробелы в своей игре и наладив механизм нижних звеньев. Изменив сценарий борьбы, челябинцы добились победы с минимальной разницей, хотя в моменте также уступали в счете, а на флажке матча вынуждены были перейти в фазу удержания — 3:2.

С максимально комфортными вводными «Трактор» вернулся на домашний лед, где сделал все, чтобы избежать необходимости возвращаться в игру по ходу матча. После «сухих» двух периодов заброшенные шайбы Виталия Кравцова и Арсения Коромыслова в начале третьего обеспечили команде Гру прочный задел.

Двух голов к началу 5-й минуты, а также шайбы Кравцова в пустые хватило для победы вне зависимости от попытки Ильи Усова реанимировать «Динамо» Минск. Зафиксированная в Челябинске победа 3:1 позволила «Трактору» раньше других закончить четвертьфинальную серию.

«Авангард» избежал вылета

«Авангард» выиграл пятый матч ХК «Авангард»

В четвертую кубковую неделю «Авангард» и «Локомотив» входили при равенстве в серии — 1:1, обменявшись крупными победами в Ярославле. Встреча в Омске должна была задать соперничеству новый тон в контексте промежуточного лидерства.

После провала в первой игре второго раунда команда Игоря Никитина показала пресловутую игровую дисциплину и системность, особенности которой в полной мере сумела реализовать на катке «Арены G-Drive».

На льду «Авангарда» гости продемонстрировали отличный баланс между звеньями и образцовые действия на пятаке, создав массу моментов за счет давления и регулярных накатов в чужую зону. Высокое мастерство в завершении принесло «Локомотиву» крупную победу — 6:2, тем самым подвергнув серьезному переосмыслению игровой структуры коллектива Ги Буше, разбить которую лидерам гостевых оппонентов не составило труда.

Концентрация «Авангарда» в четвертой игре серии была другой: команда выглядела более компактно в позиционной защите и временами проявляла большую активность впереди, нежели «Локомотив».

Проблемы с исполнением и оборонительный консерватизм привели к значительному снижению событийности с точки зрения результативных действий. За 5 минут второго периода Рид Буше и Александр Елесин обменялись заброшенными шайбами, после чего встреча в негласном формате «до первой ошибки» была переведена в овертайм.

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В периоде до первого гола «Авангард» нанес четыре броска в створ при трех попытках «Локомотива». Именно гостевой щелчок поставил точку в столь вязкой борьбе. Шайба Александра Радулова подвела матч к завершению — 2:1 ОТ, а фору ярославцев довела до незыблемой.

С преимуществом в три победы шансы сибирского коллектива на успех опустились ниже критически значимой зоны, однако команда Ги Буше сумела восполнить мощный наступательный потенциал.

Не в последнюю очередь с использованием фирменного подключения защитников гости довели до идеала ровно столько подходов, сколько было необходимо в конкретном матче для того, чтобы зацепиться за ценнейший результат, а серия вновь вернулась в Омск — 3:2.

«Спартак» не сумел дожать «Салават Юлаев»

«Спартак» разгромил «Салават» дома ХК «Спартак»

Как и в серии с «Северсталью», второй кубковый раунд «Спартак» проводит на эмоциональных качелях. Команда Алексея Жамнова демонстрирует ярко выраженную атакующую модель, сочетающую стабильный натиск и быстрые позиционные комбинации.

В привычном ключе «красно-белые» провели первую встречу на глазах у столичных ценителей хоккея. В первом периоде «Спартак» завладел преимуществом благодаря Николаю Голдобину, а Никита Ефремов и Егор Зайцев утроили перевес хозяев ближе к середине второго периода.

К достоинству «Салавата Юлаева», команда довольно быстро вынырнула со дна, задействовала вертикальную скорость и физическую мощь, благодаря которым продавила «Спартак», сократив преимущество «красно-белых» до минимального. По шайбе забросили Шелдон Ремпал и Егор Сучков.

Однако в ситуации, которая при потере концентрации могла стать критической, «Спартак» выдержал давление и не стал уходить в глухую оборону.

Третья двадцатиминутка прошла при практическом равенстве в плане объема атакующей остроты, но за полторы минуты до финальной сирены Адам Ружичка забросил очередную победную шайбу — 4:2, которая вывела столичный коллектив вперед в этом противостоянии (2:1).

Тактическая комплектация «Спартака», фирменными чертами которой остаются энергетика и прессинг, обеспечили команде Алексея Жамнова еще один уверенный результат дома. Как и матчем ранее, «Спартак» снова повел в три шайбы, после чего уфимцы свели разрыв к минимуму.

В очередной раз определяющей оказалась финальная треть игры, в границах которой «красно-белым» было достаточно семи бросков в створ, чтобы отличиться трижды, в то время как гостям не хватило идей, с которыми можно было бы вернуться в игру.

Встреча на «Мегаспорт Арене» зафиксировала сокрушительную победу москвичей со счетом 6:2 и приблизила серию к развязке в Уфе, где коллектив Виктора Козлова не рассматривал никаких альтернатив в вопросе потенциального победителя.

На площадке «Уфа-Арены» хозяева выдали сильный первый период, забросив два шайбы, а во второй двадцатиминутке быстро реализовали большинство и повели со счетом 3:1.

Грамотное распоряжение численным преимуществом в этой игре стало центральной силой влияния на исход. И в моменте она сыграла не в пользу «Салавата». В середине второго периода Павел Порядин дважды за минуту отличался дважды: сперва в формате «5-на-3», затем — «5-на-4».

При ничейном счете соперники до определенной поры пытались выскочить вперед, но встреча перешла в овертайм, в котором «Салавату Юлаеву» хватило 22 секунд, чтобы найти спасение. Скотт Уилсон забросил победную шайбу и вернул серию в Москву.

«Динамо» Москва обесценило успехи «Ак Барса»

«Динамо» Москва вырвалось вперед в гонке с «Ак Барсом» ХК «Динамо» Москва

Со своими взлетами и падениями серию проводят «Динамо» Москва и «Ак Барс», которые на прошлой неделе выдали четыре встречи, продолжив противостояние на «ВТБ Арене», где до этого казанцы забрали первую игру.

После насыщенного стартового матча команда Анвара Гатиятулина сделала ставку на выстроенную оборону при плотной игре в средней зоне. В контексте атакующей динамики «Ак Барсу» хватило 22 бросков в створ ворот, в потоке которых Дмитрий Кателевский и Альберт Яруллин забросили по шайбе и записали в актив коллектива из Татарстана вторую победу — 2:0.

Крайне успешный выезд в столицу натолкнул на мысль, что в Казани серия может закончиться максимально быстро, но «Динамо» Москва продемонстрировало классический кубковый стиль и выправило положение.

На площадке «Татнефть-Арены» команда Алексея Кудашова на отрезке выглядела посредственно, но за счет физической борьбы и эффективного распоряжения шансами в чужой зоне забрала матч под номером 3. Шайбы Максима Джиошвили, Джордана Уила и Дмитрия Рашевского сняли все вопросы на фоне скромных попыток казанцев включиться в игру — 3:1.

Во втором гостевом матче динамовцы оставались такими же сосредоточенными в условиях минимального движения в атаке и тягостной позиционной защиты. Очередная встреча сопровождалась практически идеальной реализацией столичной команды и не столь содержательными шансами «Ак Барса» совершить камбэк — 3:2.

Наиболее событийной получилась воскресная встреча, в которой «бело-голубые» обеспечили ранее лидерство, но столь же быстро его потеряли. На шайбу Артема Сергеева практически в следующий предметной атаке ответил Семен Терехов.

Несмотря на фрагментарные попытки казанцев вырваться вперед, москвичи не дали гостям завладеть территорией и преимуществом, взяв инициативу в свои руки. На 15-й минуте Никита Гусев реализовал большинство.

Во второй двадцатиминутке команда Кудашова дважды отличилась легитимно — по голу забили Артем Швец-Роговой и Артем Михеев — и еще раз пострадала от отмены шайбы, лившей результативного балла Максима Комтуа.

Третий период при таком сценарии олицетворял типичное желание отстающего взять курс на выживание. Однако ни шайбы Дмитрия Яшкина, ни позднего гола Николаса Петана не было достаточно, чтобы «Динамо» Москва упустило победу — 4:3. При счете 3:2 в пользу «бело-голубых» серия перемещается в Казань.