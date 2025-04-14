Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле

В рамках третьей игровой недели плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялись первые матчи второго раунда, пронизанные остротой и крутыми развязками.

«Ак Барс» прорвался во второй раунд и обыграл «Динамо»

«Ак Барс» вырвал победу у «Динамо» ХК «Ак Барс»

Все внимание в начале минувшей игровой недели было направлено на седьмые матчи двух серий. Семидневка стартовала с решающей встречи между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» на «УГМК-Арене».

В форме затянувшегося противостояния неуступчивых восточных соперников инициатива переходила из рук в руки, но на протяжении двух последних личных встреч казанцы лишились права на ошибку.

В решающей игре серии определяющим стало большинство: все три шайбы соперники забросили в формате численного преимущества, но первыми этот тренд задали хозяева.

На 8-й минуте «Автомобилист» вышел вперед благодаря голу Александра Шарова, который завершил движение, организованное Стефаном Да Костой и Ником Эбертом. Однако спустя 7 минут Илья Сафонов восстановил равенство.

Последующие 4 минуты первого периода и две трети в остатке не привели к результативным действиям, ввиду чего встреча — с предельным уровнем эмоций и борьбы — перешла в овертайм, где на протяжении первой двадцатиминутки заброшенных шайб не было.

Во втором овертайме ключевым стал момент с удалением Степана Хрипунова за игру высоко поднятой клюшкой: потратив чуть больше минуты на розыгрыш «лишнего», Кирилл Семенов отправил в ворота победную шайбу, которая вывела «Ак Барс» во второй раунд.

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Серию в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина команда Анвара Гатиятулина начала на территории «Динамо» Москва, проведшего эмоциональные и достаточно содержательные шесть матчей со СКА.

На льду «ВТБ Арены» казанцы завладели ранним преимуществом и ушли на первый перерыв при счете 2:0 благодаря голам Дмитрия Яшкина и экс-динамовца Эрика О'Делла.

Вторая двадцатиминутка сопровождалась попытками «бело-голубых» вернуться в игру, что частично удалось реализовать за счет заброшенный шайбы Седрика Пакетта.

В заключительной трети в планы «Динамо» вмешалось очередное эффективное большинство «Ак Барса»: на 10-й минуте Митч Миллер воспользовался форматом «5 на 4» и сменил курс игры на попытки удержать преимущество.

Задача сберечь фору обернулась для команды Гатиятулина провалом: динамовцы нашли силы на камбэк, отличившись дважды практически сразу. За 5 минут до сирены счет оказался ничейным — 3:3.

На финальном отрезке матча «Ак Барс» продемонстрировал устойчивость к непредвиденным ситуациям и был нацелен на завершение игры в регламентированное время. Так, на 18-й минуте третьих двадцати Илья Сафонов забросил шайбу, которая стала решающей.

Еще один гол казанцы забили за 10 секунд до конца игры, в пустые ворота попал Дмитрий Яшкин, тем самым зафиксировав жилистую победу гостей — 5:3 и обеспечив ранее преимущество в серии.

«Салават Юлаев» провел насыщенную домашнюю серию

«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» VK

На «Уфа-Арене» жаркая атмосфера сохранялась на протяжении всей игровой недели, поскольку «Салават Юлаев» оставался одним из последних представителей плей-офф, путь которого в рамках розыгрыша Кубка еще не был определен.

На домашней площадке команда Виктора Козлова, во вторник, принимала «Сибирь» — боевой коллектив, сумевший вытащить серию с практически нулевыми шансами на старте.

После сокрушительных 2:5 в Новосибирске «Салават Юлаев» уяснил, что седьмая игра должна стать образцовой с точки зрения дисциплины, поскольку большинство — это тот рычаг, за счет которого команда была разбита ранее.

В матче в рамках «плей-офф внутри плей-офф» уфимцы поймали лишь один штраф и в целом превзошли гостей по игре, если отталкиваться исключительно от статистики.

Во встрече, определяющей исход серии, большого количества голов ожидаемо не было: первую шайбу «Салават Юлаев» забросил в начале второго периода — отличился набравший в последних матчах яркую форму Деннис Ян. Спустя 9 минут Скотт Уилсон удвоил преимущество.

Обострить интригу сумел Тэйлор Бек спустя пару десятков секунд после старта третьей двадцатиминутки. В попытке провести быструю атаку шайба удачно легла на ногу форварду сибиряков и отскочила в ворота.

Дело случая, сложившегося не в пользу уфимцев, оставило «Сибирь» в игре, но на предметный финальный рывок ей не хватило ни идей, ни исполнительского класса. «Салават Юлаев» довел дело до победы — 2:1 и сумел совладать с вызовом первого раунда плей-офф.

Четвертьфинальный этап свел уфимцев с одним из наиболее непредсказуемых и стойких соперников Западной конференции — со «Спартаком», который в своей дебютной кубковой фазе выглядел весьма убедительно.

В первой игре на «Уфа-Арене» москвичи отличились первыми — усилиями Адама Ружички — после чего заметно просели на фоне активности «Салавата», который по-прежнему был силен при родных трибунах.

Более 7 минут команда Виктора Козлова потратила на реализацию плана, сумевшего перевернуть игру: на острие содержательных попыток уфимцев оказался Деннис Ян, забросивший две шайбы.

Вторая двадцатиминутка прошла в пылу примерно равной, но безголевой борьбы, а по ходу третьего периода «Салават Юлаев» вновь продемонстрировал высокий класс завершения.

Одну из шайб забросил Артем Пименов, которого на идеальную бросковую позицию вывел Джошуа Ливо. Следующим голом отметился Ярослав Цулыгин, первым среагировав на отскок в результате борьбы. Так, в Уфе была зафиксирована уверенная победа «Салавата Юлаева» — 4:1.

Во втором матче команда Виктора Козлова решила не отходить от тактического рисунка, который обеспечил успех в прошлой игре. Эта попытка, в отличие от первой, сопровождалась обоюдной остротой, движением в чужой зоне и ошибками оборонительного плана.

В стартовой двадцатиминутке второй игры соперники обменялись заброшенными шайбами по разу: на реализованное большинство Николая Голдобина «Салават Юлаев» ответил голом Владислава Ефремова.

После перерыва команды нарастили темп и начали выстреливать одной шайбой за другой, пытаясь переманить инициативу. Очередной гол в результате численного преимущества в составе «Спартака» организовал Андрей Локтионов, а спустя пару минут Деннис Ян показал индивидуальное мастерство высшей пробы, после сольного прохода направив шайбу под перекладину.

Следом Динар Хафизуллин впервые во встрече вывел уфимцев вперед, но Адам Ружичка ближе к концу периода влепил шайбу броском с кистей в дальний угол и сделал счет 3:3.

На финишной прямой регламентированного времени соперники чуть замедлились до момента, пока не отличился Данил Алалыкин дальним броском. С этого протокольного маркера встреча перешла в фазу натиска «красно-белых» при опасных контратаках «Салавата».

Когда третий период приближался к разочаровывающему для гостей завершению, в исход матча вмешался Адам Ружичка, сравнявший счет в ходе финального штурма, за 0,2 секунды до сирены.

Спустя минуту овертайма московский легионер замкнул передачу в касание и, оформив хет-трик, принес «Спартаку» важнейшую победу — 5:4 ОТ перед домашним этапом.

«Трактор» вырвал победу и «Динамо» Минск

«Трактор» одержал волевую победу ХК «Трактор»

Накануне на льду челябинской арены схлестнулись две из трех наиболее результативных команд первого раунда плей-офф. В фокусе высоких ожиданий в вопросе результативности команды пошли по непредвиденному пути и провели два периода без заброшенных шайб.

Всю результативную остроту и вместе с тем крышесносную развязку коллективы приберегли на финальную двадцатиминутку, которая началась с гола «Трактора»: в составе челябинцев отличился Александр Кадейкин, получивший шайбу на пятаке.

Спустя короткий промежуток времени «Динамо» Минск не просто успешно вернулось в игру, но и полностью изменило ее траекторию. В минутный интервал белорусы вместили шайбы Ильи Усова и Романа Горбунова, тем самым обеспечив минимальное преимущество.

В серии с «Адмиралом» команда Бенуа Гру доказала, что задач, которые невозможно решить, для нее не существует. По аналогии челябинцы поступили и в этот раз. За минуту до финальной сирены «Трактор» умудрился отличиться трижды и вновь перевернул все с ног на голову в момент, когда казалось, что соперник выстоит.

Оставив собственные ворота на произвол, челябинцы активно вкатились в чужую зону, в пределах которой Андрей Светлаков предпринял бросковую попытку, которую после отскока точно в цель довершил Максим Шабанов.

Одного геройства «Трактору» показалось мало, и переводить встречу в овертайм лидер Востока не захотел. Спустя 18 секунд Виталий Кравцов вновь вывел хозяев вперед, а еще через 4 секунды Артем Блажиевский наказал минчан попаданием в пустые, заверив очередную безумную победу, со спасением на грани — 4:2.

«Локомотив» и «Авангард» обменялись победами

«Локомотив» — «Авангард» VK

Во втором раунде плей-офф «Локомотив» встретился с тактически состоятельным соперником, устойчивым к непростым условиям борьбы, чего не было в начале розыгрыша Кубка, при всем уважении к «Торпедо».

Первая встреча на «Арене-2000» обернулась лихой проверкой практической действенности системной модели команды Игоря Никитина, на которую обрушился североамериканский град, поставив обладателя Кубка Континента в крайне затруднительное положение.

В двух периодах стартовой игры в Ярославле Рид Буше и Майкл Маклауд показали свое превосходство в стадии завершения атак, в результате чего «Авангард» повел в две шайбы, что в контексте данного противостояния принято считать достаточно прочным заделом.

Тем не менее на флажке второй двадцатиминутки Байрон Фроуз реализовал большинство, таким образом обозначив, что в этой встрече за результат придется страдать.

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Однако никаких страданий для гостей предусмотрено не было: в третьем периоде «Локомотив» не был столь активен в попытках вцепиться за ничью, а омичи продемонстрировали шикарное умение реализовывать моменты на контратаках. Одним из авторов голов стал Наиль Якупов, совершивший добивание после броска Маклауда, а за 6 минут до конца интригу обрубил Райан Спунер — 4:1.

Во второй игре команда Ги Буше получила зеркальную ответку, а встреча прошла практически по аналогии, с первой, но с поправкой на инициативу, которую отвоевал «Локомотив». Во втором периоде — после нулевого равенства в первом — ярославцы вырвались вперед за счет голов Максима Березкина и Максима Шалунова.

За шанс вернуться в игру «Авангард» ухватился в момент реализации Владимиром Ткачевым большинства, в середине второй трети матча. Но за оставшееся время омичи не смогли проломить оборону хозяев, а те своими возможностями распорядились как следует.

В самой насыщенной двадцатиминутке Александр Радулов точным попаданием в ближнюю девятку удвоил перевес «Локомотива», а за 10 минут до конца встречи Александр Елесин максимально четко прояснил ситуацию с точки зрения победителя — 4:1.