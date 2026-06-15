В заключительном раунде плей-офф НХЛ «Каролина» переиграла «Вегас» со счетом 4-2 и завоевала трофей, который нынешний тренер Род Бриндамор поднимал над головой в качестве капитана «Харрикейнз» 20 лет назад.

Право разыграть между собой Кубок Стэнли-2026 получили команды, добравшиеся до решающей серии совершенно разными путями.

«Каролина» подошла к борьбе за титул в условиях практически беспрецедентной для плей-офф паузы. После двух подряд «сухарей» и 4-1 в раунде с «Монреалем» команда Рода Бриндамора получила 12 дней отдыха — самый продолжительный перерыв за последние десятилетия и один из крупнейших в истории лиги.

На этом фоне в контексте шансов «Харрикейнз» возник вполне закономерный вопрос: обеспечит ли пауза дополнительное восстановление или лишит коллектив из Роли игрового тонуса.

На Западе события развивались более амплитудно, особенно если взглянуть на кампанию «Вегаса». За восемь матчей до окончания регулярного чемпионата руководство «Голден Найтс» отправило в отставку Брюса Кэссиди и доверило команду Джону Торторелле.

Решение выглядело спорным даже по меркам проекта, давно привыкшего к кадровым встряскам, учитывая, что «рыцари» находились в зоне плей-офф и продолжали борьбу за высокие позиции в таблице.

Еще до весенней кубковой кампании этот шаг начал приносить результат. Под руководством Тортореллы «Вегас» стабилизировал игру, а затем в плей-офф выдал один из самых ярких и результативных отрезков.

В финале Западной конференции команда без поражений прошла «Колорадо» — обладателя Президентского трофея и лучшего клуба регулярного чемпионата.

В итоге финал свел лицом к лицу системно выстроенную «Каролину» с «Вегасом», который получил внезапный импульс, обусловленный приходом нового тренера.

Обменялись волевыми победами в Роли

Чемпионская серия стартовала на льду «Леново Центра», где соперники обменялись победами идентичного по своему характеру свойства. В обеих встречах команды оказывались в роли догоняющих, а итоговый результат формировался за счет реакции на локальные провалы по ходу игры.

В первом матче лучше с обстоятельствами справился «Вегас». Несмотря на две пропущенные шайбы уже к 13-й минуте после дубля Николая Элерса, команда Джона Тортореллы сумела постепенно перехватить инициативу.

Еще до первого перерыва отставание сократил Ши Теодор, а во втором периоде Иван Барбашев на 21-й минуте и Вильям Карлссон на 25-й перевернули ход встречи.

На гол Джордана Стаала «Найтс» ответили шайбой Бретта Хаудена, а решающий эпизод произошел на 57-й минуте, когда Томаш Гертл завершил одну из атак гостей точным броском в верхний угол и принес «Вегасу» победу со счетом 5:4.

«Вегас» вырвал победу на льду «Каролины» X

Во второй встрече «Каролина» оказалась в положении коллектива, вынужденного отыгрываться, но, как и «Вегас» в первом матче, сумела грамотно адаптироваться к ситуации.

К середине встречи дубль Бретта Хаудена обеспечил гостям преимущество в две шайбы, однако в заключительном периоде хозяева организовали ответный накат. Логан Стэнковен на 51-й минуте сократил отставание, Эрик Робинсон спустя 2,5 минуты восстановил равновесие, а большинство, реализованное Джорданом Стаалом на 56-й, впервые вывело «Харрикейнз» вперед.

«Вегас» избежал поражения в основное время благодаря шайбе Марка Стоуна за 81 секунду до сирены, однако в овертайме удаление Томаша Гертла позволило Сету Джарвису реализовать неравенство, укрепить победный результат — 5:4 (ОТ) и сравнять счет в серии — 1-1.

Качели в стиле Вегаса

На льду «Ти-Мобайл Арены» команды устроили, пожалуй, самый событийный отрезок всего финала. Третий матч долгое время складывался по сценарию хозяев. После безголевого первого периода «Вегас» во втором игровом отрезке буквально смял соперника.

Томаш Гертл на 31-й минуте открыл счет, спустя 16 секунд шайба после прострела Митча Марнера и рикошета от защитника оказалась в воротах «Каролины», затем сам канадец еще дважды поразил цель на 35-й и 37-й минутах.

Так, за 6 минут и 10 секунд лидер бомбардирской гонки плей-офф оформил хет-трик. К этому моменту команда контролировала ход встречи и рассчитывала спокойно удержать гандикап в +4.

Впрочем, после замены Фредерика Андерсена на Брэндона Басси игра начала постепенно менять направление, хотя и не стала ключевой в смысле отыгрыша «Харрикейнз».

На старте третьего периода Мартинук, Холл и Стаал менее чем за минуту сократили отставание до минимума, а за 76 секунд до сирены Андрей Свечников оказался первым на добивании после броска Джордана Стаала и перевел встречу в овертайм.

«Вегас» едва не упустил победу в третьей игре X

Тем не менее довершить одно из самых громких спасений в истории финалов Кубка Стэнли «Каролине» не удалось: на 86-й минуте Ши Теодор броском от синей линии принес «Вегасу» победу со счетом 5:4 и вернул преимущество в серии.

Несколькими днями позже коллектив Рода Бриндамора во второй раз обнулил недавние старания «Вегаса». На старте четвертой встречи Логан Стэнковен открыл счет, Джексон Блейк сходу удвоил лидерство гостей, а реализованное Джорданом Стаалом большинство позволило «Каролине» уйти на первый перерыв, ведя 3:1.

«Вегас» ответил шайбами Уильяма Карлссона и Бретта Хаудена, но набравший безумную форму Стаал на 47-й минуте завершил одну из позиционных атак гостей и оформил победный дубль. Точку в матче поставил Николай Элерс, поразивший пустые ворота. Тем самым датчанин вернул серию в Роли при счете 2-2.

Дубль Свечникова приблизил «Каролину» к трофею

Перед пятым матчем не было ни намека на фаворита. «Харрикейнз» и «Голден Найтс» обменялись победами в Роли, разделили успехи в Неваде, а потому очередная встреча фактически превращалась в возможность поставить соперника в максимально уязвимое положение.

В этих условиях «Каролина», действуя при своих трибунах, сумела сделать по-настоящему весомый шаг к трофею, добившись победы со счетом 4:2.

Начало встречи в «Леново Центре» осталось за «Вегасом». Уже на 7-й минуте Павел Дорофеев завершил комбинацию с участием Джека Айкела и Томаша Гертла, реализовав большинство гостей.

Впрочем, ответ хозяев последовал достаточно быстро. На 12-й минуте Джордан Стаал подставил клюшку под наброс Николая Элерса и восстановил равновесие.

Джордан Стаал и Митч Марнер X

Ключевым вновь оказался второй период. Сначала Андрей Свечников на 32-й минуте воспользовался передачей Шейна Гостисбера и отправил шайбу между щитков Картера Харта, а за 2 минуты до перерыва Себастьян Ахо завершил затяжной прессинг хозяев точным броском под перекладину.

Получив преимущество в две шайбы, команда Рода Бриндамора перевела игру в более комфортный для себя режим.

В заключительном периоде Свечников оформил дубль, замкнув передачу Элерса на дальней штанге, а попытка «Вегаса» вернуться в игру ограничилась второй шайбой Дорофеева на 54-й минуте.

Результат пятой игры позволил «Каролине» повести в серии со счетом 3-2 и приблизиться на расстояние одной победы к первому чемпионству с 2006 года.

«Вегас» проиграл впервые, не отметившись голом

Получив преимущество на домашнем льду, «Каролина» отправилась в Неваду с возможностью завершить финал в шестой встрече — и своим шансом команда Бриндамора воспользовалась безупречно — 3:0.

Начало чемпионского матча осталось за гостями. Уже на 4-й минуте Тейлор Холл убежал один на один после длинной передачи Джейкоба Славина и открыл счет. Во втором периоде преимущество «Каролины» укрепил Джексон Блейк, завершив атаку после настойчивой работы Логана Стэнковена за воротами.

«Каролина» отыграла «на ноль» в шестой игре X

В дальнейшем «Вегас» пытался вернуться в игру, однако главным героем вечера стал Брэндон Басси, отразивший 22 броска и оформивший первый «сухарь» в Кубке Стэнли. Точку за минуту до сирены поставил Николай Элерс, поразивший пустые ворота.

Для «Каролины» это золото стало вторым в истории клуба и первым с 2006 года. На пути к чемпионству команда потерпела лишь 3 поражения в 19 матчах плей-офф, а символом всего кубкового похода оказался капитан Джордан Стаал. В возрасте 37 лет и 278 дней канадец получил «Конн Смайт Трофи» и стал самым возрастным обладателем данной награды в истории НХЛ.