Минчане прошли в следующий раунд, «Динамо» обыграло СКА, действующий чемпион покинул плей-офф

Вторая неделя в рамках Кубка Гагарина стала определяющей с точки зрения будущего обладателя трофея после вылета «Металлурга» Мг по итогам шести матчей серии с «Авангардом».

«Локомотив» не заметил «Торпедо»

«Локомотив» всухую вынес «Торпедо» VK

31 марта в «Нагорном» нижегородцы намеревались выправить ситуацию, которая сложилась не в их пользу в Ярославле, где команда Игоря Ларионова устроилась на 0:2 и существенно осложнила себе задачи в рамках серии с сильнейшим клубом регулярки.

На домашнем льду нижегородцы основательно взялись за дело в начале первого периода, когда на 4-й минуте Богдан Конюшков реализовал большинство. Однако ранний выпад хозяев опытная команда Игоря Никитина практически не заметила и продемонстрировала умение грамотно реагировать на ситуацию.

Забросив 2 шайбы в ответ — голами отличились Денис Алексеев и Максим Шалунов — ярославцы перехватили инициативу, после чего Артур Каюмов, несмотря на еще одну успешную попытку нижегородцев при численном преимуществе, отметился дублем и довел матч до комфортной по меркам «Локомотива» победы со счетом 4:2, а серию приблизил к неминуемому краху «Торпедо».

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2 апреля у волжан не было права на ошибку, ровно как и содержательных возможностей вцепиться в соперника, который, чувствуя превосходство, обладает превосходным анализом ситуации.

После нулевой ничьей в первом периоде четвертой игры «Локомотив» забил дважды за интервал в 4 минуты: по шайбе в большинстве забросили Александр Радулов и Рихард Паник. Торпедовцы ответили голом за 2,30 минуты до финальной сирены, но в границах финального штурма не сумели забрать ничью — 1:2.

В четырех матчах «Локомотив» на классе разобрался с малоопытным соперником, который до этого провел неоднозначную регулярку. Днями позже в «Торпедо» объявили о расторжении контракта с Игорем Ларионовым по обоюдному согласию.

Спартаковцы смяли «Северсталь»

«Спартак» легко прошел «Северсталь ХК «Спартак»

В схожей с «Торпедо» ситуации оказалась «Северсталь», которая после трех матчей находилась в шаге от раннего вылета, а в начале недели предприняла отчаянную попытку продлить серию.

1 апреля команда Андрея Козырева принимала «Спартак» на домашнем льду, где события встречи обрели неприятный для хозяев характер ввиду пропущенной шайбы на 4-й минуте от Даниила Орлова. После провального начала череповчане не смогли переломить ход игры вплоть до перерыва.

Вероятно, в раздевалке «Северстали» состоялся предметный диалог, благодаря которому та провела событийные 40 минут, на отрезке которых забросила 5 шайб и довела дело до уверенной победы несмотря на равную по своему атакующими темпу встречу — 5:2. Наиболее успешным этот вечер оказался для Ильи Иванцова, с дублем и результативной передачей.

При 1:3 в серии «Северстали» нечего было терять в Москве, где команда Козырева в моменте сделала все, чтобы позже еще раз сыграть в «Ледовом». На 3-й минуте встречи Николай Чебыкин вывел гостей вперед, а в начале второго периода Алексей Кручинин сделал счет 2:0.

В ключе удачно складывающихся событий череповчане не стали удерживать результат и продолжили играть в высоком ритме, демонстрируя характерное для нее желание забить больше.

К сожалению для «Северстали», набиравшая обороты атакующая динамика спровоцировала типичные оборонительные проблемы, которыми «Спартак» распорядился как следует, забросив 5 шайб в ответ.

Несмотря на преимущество гостей по броскам в створ (29: 41), «красно-белые» на две головы превзошли соперника в реализации и зафиксировали крупную победу — 5:2, обеспечившую коллективу Алексея Жамнова заслуженную путевку в следующий раунд.

Минчане преодолели первый раунд

«Динамо» Минск впервые прошло во второй раунд VK

Обладая по-настоящему высоким потенциалом, минское «Динамо» решительно было нацелено на проход во второй раунд Кубка Гагарина.

Будучи одержимой исторической миссией, команда Дмитрия Квартальнова добилась двух побед на старте, но на гостевом этапе допустила два поражения, включая встречу в начале прошлой недели — 1:2.

За три периода скромной в контексте протокольных действий игры на «ЦСКА Арене» белорусы нанесли 46 бросков в створ при 21 попытке, предпринятой столичным коллективом.

В этот раз «Динамо» Минск подвела слабая реализация и низкий по качеству исполнения третий период, в котором гости пропустили дважды при 8 бросках в ворота Василия Демченко.

При равенстве в серии и упущенном минчанами преимуществе, включая психологическое, команды вернулись в Беларусь, где для динамовцев, вопреки неподдельной тревожности, все сложилось более чем идеально в соотношении количество — качество.

При 31 броске в створ ворот динамовцы продемонстрировали первоклассную реализацию и одержали сокрушительную победу со счетом 7:0, развеяв ощущение готовности ЦСКА переломить ход серии.

За ярким исполнением в Минске — с дублями Егора Борикова и Романа Горбунова — последовал наиболее значимый матч, определяющий весь сезон столичной команды, находящейся на этапе перестройки.

При домашних трибунах коллектив Ильи Воробьева довольно быстро подписался на роль догоняющего, но в такой позиции сумел продержаться лишь первый период.

После пропущенного второго гола в рамках средней двадцатиминутки ЦСКА окончательно поплыл на заключительном отрезке, получая одну шайбу за другой. Без сил и морально-волевого духа, москвичи подписались под разгромным поражением — 2:5, завершившем их турнирный путь.

«Авангард» сумел сдержать «Магнитку»

После трех подряд побед наряду с весьма хорошим тактическим рисунком шансы действующего обладателя Кубка Гагарина в какой-то момент достигли практически нулевой отметки, но в критическом положении команда Андрея Разина проявила характер и вновь напомнила лучшую версию себя.

Плей-офф неделя в рамках серии началась на «G-Drive Арене», где команда Ги Буше была максимально близка к тому, чтобы закончить все достаточно быстро, обеспечив раннее преимущество за счет шайбы Семена Чистякова, которое удерживалось до третьего периода.

Однако на решающую двадцатиминутку коллектив Андрея Разина вышел с правильным настроем и сумел не только восстановить равенство, но и добить омичей, не доводя дело до овертайма — 3:1.

Когда серия вернулась в Магнитогорск, южноуральцы вновь решились плотно ухватиться за мизерный шанс и завладели инициативой не только в понимании счета, но и с точки зрения контроля игры.

Фактором, определившим домашний успех «Магнитки», стали 2 шайбы Егора Коробкина, одна из которых влетела в пустые и обеспечила отстающим еще одну победу, оставившую массу вопросов к «Авангарду» — 3:1.

С самыми безумными мыслями команда Разина заявилась в Омск на шестую встречу. На арене «Авангарда» все почти сразу пошло не по плану Магнитогорска, получившего 3 шайбы после первого перерыва: Михаил Гуляев и Наиль Якупов (дубль) обеспечили хозяевам серьезную фору.

В третьей двадцатиминутке гости сделали все, чтобы вернуться в игру, но омичи совладали с атакующей агрессией и довели встречу до победы — 3:2, а серию — до закономерного, хотя и довольно нервозного конца.

«УГМК-Арена» готовится к седьмому матчу

«Ак Барс» и «Автомобилист» проведут седьмой матч ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Автомобилист» предстали друг перед другом в статусе равноправных соперников, что было доказано непосредственно на ледовой площадке, где по итогам шести матчей в серии сформировалось упертое равенство — 3:3.

Первая на прошлой неделе встреча прошла на «Татнефть-Арене», где для «Автомобилиста» все сложилось крайне неудачно уже на старте, когда за 10 минут с момента начала игры казанцы повели 4:0.

При таком сценарии команде Николая Заварухина не оставалось ничего, кроме попыток каким-то чудом вернуться в матч, к чему в моменте уральцы были близки, сократив разрыв в счете до двух шайб к середине второго периода.

Тем не менее активный всплеск «Автомобилиста» ничуть не смутил «Ак Барс», который в остатке встречи отличился еще трижды и довел встречу до немыслимой по меркам данного противостояния победы — 7:2.

Выравнивать положение екатеринбуржцы бросились на домашней площадке, где все закончилось довольно скромно на фоне предыдущей игры: шайбы Ника Эберта и Стефана да Косты в первом и втором периодах соответственно обеспечили «Автомобилисту» рабочую победу — 2:0, с которой команды двигались дальше.

На «Татнефть-Арене» коллектив с Урала мог закончить серию, но в очередной раз влип в промежуточные 0:4 по итогам стартовой двадцатиминутки.

Во втором периоде Эрик О'Делл, оформивший дубль, довел разницу в счете до неприличного, а вероятность камбэка — обнулил полностью. В итоге в Казани «Ак Барс» добился еще одной сокрушительной победы — 5:2 и довел серию до предельной точки интриги.

«Трактор» дожал достойного аутсайдера

«Трактор» разобрался с «Адмиралом» ХК «Трактор»

На пике противостояния «Адмирал» и «Трактор» отбросили на задворки структурную игру и выдали череду импровизационных номеров, сопровождаемых неумолимым рвением одних и крышесносным волевым искусством других.

На старте второй плей-офф недели команды провели первую игру на Дальнем Востоке и третью в рамках серии. Матч на «Фетисов-Арене» обрел весьма непредсказуемый характер, когда Никита Сошников стрельнул дублем за 13 минут игры и вывел «Адмирал» вперед.

Во втором периоде «Трактор» включился на полную и сократил разницу до минимума за счет голов Стивена Кампфера и Артема Блажиевского, но спустя несколько минут после шайбы челябинцев Либор Шулак, реализовал большинство и вновь взбудоражил хозяйские трибуны.

В заключительной двадцатиминутке Семен Дер-Аргучинцев довольно рано сравнял счет, но на этом с результативными действиями команды взяли паузу до овертайма, на флажке которого Сошников забросил победную шайбу, а на лед «Фетисов-Арены» полетели кепки — 4:3.

С хет-триком экс-челябинца и преимуществом в серии коллектив Леонида Тамбиева был готов еще на один удачный маневр при родных трибунах, и на определенном отрезке почти этого добился, оформив промежуточные 3:1 в четвертом матче.

Однако в фокусе рабочего преимущества «Адмирал» столкнулся с колоссальными проблемами в фазе игры на удержание: во втором периоде встречи во Владивостоке «моряки» пропустили четыре безответные шайбы, а в третьем — получили еще пару, в результате чего им оставалось только констатировать собственный провал — 3:7.

С еще большим трагизмом «Адмирал» предстал по итогам пятой игры, прошедшей в Челябинске, где в двух периодах Вячеслав Основин (дубль), Даниил Гутик и Павел Шэн продемонстрировали убойную реализацию и позволили гостям повести в 4 шайбы до второго перерыва.

В заключительной трети команда Тамбиева напрочь забыла об атаке и сосредоточилась на сохранении предметной форы, которая понемногу снижалась под давление массы удалений и челябинской импульсивности в чужой зоне.

Менее чем за 13 минут «Трактор» отыграл мертвейшее преимущество и оформил камбэк всего первого раунда, сравняв счет за минуту с небольшим до сирены благодаря голу Стивена Кампфера. В овертайме команде Бенуа Гру хватило около двух минут, чтобы Семен Дер-Аргучинцев завершил начатое и принес хозяевам жилистую победу — 5:4 ОТ.

Воскресная встреча во Владивостоке обрела более сдержанный в понимании заброшенных шайб характер, хотя по борьбе и количеству бросков не уступала нескольким предыдущим.

После довольно изнурительной недели «Адмирал» не сумел перебить исполнительское мастерство Сергея Телегина и Владимира Ткачева, смирившись со скромным, но турнирно значимым поражением — 0:2, которое поставило едва ли точку, но восклицательный знак в эпичном противостоянии.

«Сибирь» перевернула серию с «Салаватом»

«Сибирь» вытащила непростую серию VK

После двух сокрушительных поражений на старте мало кто мог поверить в то, что сибиряки не выйдут на домашний лед ментально раздавленными и осилят остаток серии. Но команда Вадима Епанчинцева достойно перенесла удар и все изменила при родных трибунах.

В начале недели «Сибирь» одержала победу со счетом 2:0, нанеся всего 14 бросков в створ ворот «Салавата Юлаева», который при 36 попытках ничем не удивил ни Антона Красоткина, ни Дениса Костина.

В схожем ключе новосибирцы провели четвертый матч серии, в котором прибавили в количестве бросковых попыток, но не в реализации. Надежные действия в защите при позиционных атаках «Салавата» наряду с шайбами Павла Гоголева и Тэйлора Бека стали причиной того, что «Сибирь» вновь измотала нервы фавориту пары, зафиксировав победу — 5:2.

С равенством выигранных матчей команды вернулись в Уфу, где «Сибирь» вновь столкнулась с трудностями гостевого льда. По ходу встречи коллектив Епанчинцева забил первым — на 5-й минуте Энди Андреофф завершил очередное образцовое большинство — после чего допустил развал в обороне и потерпел разгромное поражение — 2:5.

Оказавшись на грани вылета и пропустив шайбу от Шелдона Ремпала в шестой игре на «Сибирь-Арене», хозяева получили неожиданный подарок от соперника, который напрочь забыл об организованной дисциплине и стал генерировать одно удаление за другим, коими «Сибирь» распорядилась как следует.

По ходу шестого матча «Салават Юлаев» схлопотал 17 штрафных минут, а «Сибирь» трижды реализовала лишнего, вонзила шайбу с игры и забила гол в меньшинстве. Сплошной бардак в организации команды Виктора Козлова и пиковый производительный набор сибиряков позволили состояться еще одной хозяйской победе — 5:2 и переправить в Уфу противостояние, сюжет которого казался читаемым и заведомо скучным.

«Динамо» выбило СКА

Столичная команда выбила СКА ХК «Динамо»

Серия между СКА и московским «Динамо» шла по нарастающей: после двух побед столичной команды и в целом доминирования над петербуржцами по ходу сезона подопечные Романа Ротенберга предприняли первую полновесную попытку вернуться в борьбу в начале недели на домашнем катке.

В первом матче на «СКА Арене» соперники устроили обмен заброшенными шайбами, а хозяева дважды за игру упускали преимущество в два гола. Но сильная концовка третьего периода — с голами Ильи Капуцина и Павла Акользина (в меньшинстве) — принесла СКА дебютную победу в рамках этого плей-офф — 5:3.

Вторая встреча по своему накалу и событийности едва ли имеет аналоги в рамках плей-офф. Очередной матч на льду СКА перерос в игру от ножа и сопровождался большим количеством результативных действий под диктовку динамовцев, которые несколько раз вырывались вперед.

В очередной раз коллектив Алексея Кудашова подвела концовка, провисание которой привело к двум пропущенным шайбам за 5 минут до конца встречи. Ничью для петербуржцев выцарапали Павел Акользин и Марат Хайруллин.

При счете 4:4 команды отправились в насыщенный овертайм, где уже на 3-й минуте Хайруллин не реализовал буллит. Но ключевой эпизод случился позже. На 17-й минуте дополнительного периода СКА забросил шайбу, которая на мгновение сократила разрыв по количеству побед, но после длительного видеопросмотра взятие ворот было отменено.

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В эпизоде с голом Михаил Воробьев, по мнению судей, оказывал воздействие на голкипера «Динамо», в результате чего игра была продолжена, а «бело-голубые» оформили победу во втором овертайме благодаря шайбе Макса Комтуа на 12-й минуте — 5:4 ОТ.

После встречи с приторным для СКА осадком серия переехала в столицу, где команда Романа Ротенберга вновь выдала динамичную игру и зацепилась за результат в овертайме, после отменных трех периодов в контексте результативности — 4:3 ОТ.

На «СКА Арену» петербуржцы — при счете 2:3 в серии — вернулись с желанием еще раз сыграть в Москве, и на отрезке были близки к его практической выработке, поскольку после пропущенной от Максима Джиошвили шайбы в начале второго периода Валентин Зыков оформил дубль и вывел хозяев вперед.

В заключительной трети матча надежды СКА были задушены смертельной хваткой динамовцев, которые за 6-минутный интервал забили трижды, а за минуту до сирены довели счет до разгромного — 5:2. По итогам 6 встреч во второй раунд идет «Динамо», а петербуржцы заканчивают сезон в статусе коллектива с нереализованным звездным потенциалом.