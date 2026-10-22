«Сочи» обыграл в овертайме на своем льду минское «Динамо» 3:2 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победную шайбу забросил Матвей Гуськов! Следить за ходом встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

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21:50 «Сочи» выигрывает эту встречу в овертайме со счетом 3:2, набирает два очка (становится 8) и это по-прежнему последнее место в Западной конференции. «Динамо» набирает 18-й балл и опускается на восьмую строчку на Западе. Свой следующий матч минчане проведут 24 октября против «Торпедо», а «леопарды» 25 октября сыграют с «Ладой».

63' Г-ОООООООО-Л! «Сочи» — 3:2! Матвей Гуськов! С острого угла от правого борта зарядил Матвей Гуськов и прошил вратаря!

63' Ксавье Уэлле («Динамо Минск») за подножку уезжает на скамейку штрафников.

63' Еще один бросок Станислава Галиева («Динамо Минск») и опять голкипер на высоте!

62' Станислав Галиев («Динамо Минск») бросил с левого круга, но шайба попала в щиток Пётра Андреянова («Сочи»)!

61' Стартовал овертайм. Минчане играют в большинстве — формат 4 на 3!

Статистика матча 29 Удары в створ 25

60' Звучит сирена — ждем овертайм! Основное время завершилось со счетом 2:2!

60' Удаление у хозяев: Тимур Хафизов («Сочи») наказан малым штрафом за грубость.

59' Николя Обе-Кюбель («Динамо Минск») имел прекрасную возможность для броска с пятака. но зачем-то отдал передачу, которая была перехвачена.

57' Шайба попала в конек Денису Венгрыжановскому («Сочи») и едва не влетела в ворота «зубров».

56' Джейк Бишофф («Динамо Минск») наказан малым штрафом за задержку игры.

56' Тимур Хафизов («Сочи») зарядил после выигранного вбрасывания — шайба зафиксирована Заком Фукале («Динамо Минск»).

55' Станислав Галиев («Динамо Минск») классно приложился от синей линии, однако не попал в створ.

54' С правого круга щелкнул Ксавье Уэлле («Динамо Минск»), но там успел переместиться в воротах Пётр Андреянов («Сочи») и отбил щитками.

53' Еще момент у Николая Салыго («Динамо Минск»): он промчался по правому краю и бросил метров с четырех прямо в грудь голкиперу.

52' Николай Салыго («Динамо Минск») получил передачу вблизи ворот, заложил вираж, но пронзить вратаря не удалось — Пётр Андреянов («Сочи») забрал шайбу в ловушку.

51' Кирилл Слепец («Сочи») бросил от левого борта в ближний угол — шайба пролетела рядом со штангой.

50' Вне игры зафиксировано у хозяев: раньше времени в зону въехал Никита Гусев («Сочи»).

49' Г-ОООООООО-Л! «Сочи» — 2:2! Тимур Ахияров! Отдал Никита Гусев шайбу под бросок на синюю линию Ахиярову и Тимур выстрелил без помех в верхний угол!

47' За блокировку малым штрафом наказан Павел Воронов («Динамо Минск»)!

47' Крис Тирни («Динамо Минск») бросил после выигранного вбрасывания, но шайба пролетела мимо ворот.

46' Зак Фукале («Динамо Минск») забрал шайбу в ловушку после подставления клюшки Дениса Венгрыжановского («Сочи») перед воротами!

45' Владимир Алистров («Динамо Минск») самоотверженно заблокировал бросок Никиты Гусева («Сочи») на своем пятаке.

44' Минчане остаются в меньшинстве: Николя Обе-Кюбель («Динамо Минск») получил 2 минуты за задержку клюшки соперника!

44' Г-ОООООООО-Л! «Динамо Минск» — 1:2! Николя Обе-Кюбель! Сэм Энас классно выбросил шайбу из-за ворот на пятак, а Николя Обе-Кюбель продавил защитника и поразил ближний угол!

43' Атака 2 в 1 пошла у хозяев: Никита Гусев («Сочи») принял решение бросить самостоятельно — Зак Фукале («Динамо Минск») поймал шайбу в ловушку.

42' Павел Воронов («Динамо Минск») чуть промедлил с броском, но все же зарядил — шайба попала в клюшку защитнику и улетела в заградительную сетку.

41' До момента взятия ворот зафиксирован офсайд! ГОЛ отменен!

41' Матвей Гуськов выдал передачу из-за ворот, а Никита Гусев мощно зарядил точно в угол! Но этот гол будут проверять!

41' Стартовала заключительная треть нашего матча. Ждем с нетерпением развязки этого противостояния!

40' Звучит сирена на второй перерыв! Пока у нас ничья — 1:1! Отдыхаем...

39' Г-ОООООООО-Л! «Сочи» — 1:1! Кирилл Слепец! Слепец получил передачу в правом круге вбрасывания и мощно бросил кистевым над плечом голкипера!

38' Никита Гусев («Сочи») зарядил по воротам в касание — небольшой рикошет и шайба полетела выше.

37' Первое большинство будет у хозяев: вратарь Зак Фукале («Динамо Минск») наказан двумя минутами за задержку игры. Отбывать за него наказание поедет полевой игрок!

37' Николай Салыго («Динамо Минск») очень активно мешает сопернику выйти из зоны, но хозяева все же перешли в линию аатки.

36' Николя Обе-Кюбель («Динамо Минск») мощно щелкнул от синей линии, но шайба пролетела далековато от ворот.

35' Еще один сейв Зака Фукале («Динамо Минск») — на этот раз после броска слета от Матвея Гуськова («Сочи»).

34' Отличный бросок Артура Гиздатуллина («Сочи») с правого круга — Зак Фукале («Динамо Минск») немного выкатил из ворот, сократил угол и забрал эту шайбу.

33' Николай Салыго («Динамо Минск») на пятаке отыгрался с партнером и замыкал передачу на дальней штанге, но шайба подпрыгнула и он не попал в створ.

32' Судьи смотрели повтор этого момента! Шайба пересекла линию ворот, но имела места блокировка вратаря! Гол не засчитан!

32' Куча мала перед воротами минского клуба. Судья развел руки в стороны — гола не была, но где шайба?! Будем разбираться...

31' На пятак прострелил Сэм Энас («Динамо Минск»), но первым на шайбе был Виктор Балдаев («Сочи») и разрядил обстановку у своих ворот.

30' «Леопарды» немного отодвинули игру от своих ворот, но впереди у них пока ничего не получается.

29' С борта щелкнул Павел Акользин («Сочи»), но на чеку вратарь «зубров» — шайба попала в щитки.

28' Пётр Андреянов («Сочи») вышел за ворота и по треку запустил шайбу в среднюю зону.

27' Джесси Грэм («Сочи») проехал за воротами соперника, выкатил на оперативный простор и бросил с кистей — шайбу плечом отбил Зак Фукале («Динамо Минск»).

25' Проброс у гостей: Тимур Хафизов («Сочи») неудач но отдал передачу вперед на партнера и она пролетела через все зоны.

24' Владимир Алистров («Динамо Минск») зарядил метров с пяти и попал в частокол ног на пятаке, а затем шайбу накрыл вратарь.

23' Александр Хохлачёв («Сочи») просто вбросил шайбу в зону соперника и поехал на смену, подарив владение сопернику.

22' Даниил Сотишвили («Динамо Минск») вошел в зону на скорости, немного притормозил, убрал соперника и бросил в дальний угол кистевым — шайба пролетела рядом со створом.

21' Стартовала вторая треть нашего матча. Поехали...

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Динамо Минск» ведет 1:0! Отдыхаем...

19' Наброс на пятак от Виктора Балдаева («Сочи») — первым на шайбе оказался Тай Смит («Динамо Минск») и выбросил ее подальше от ворот.

18' Даниил Липский («Динамо Минск») слета бахнул в дальний угол, но шайба разминулась со створом.

17' Джейк Бишофф («Динамо Минск») бросил от синей линии, но трафика на пятаке не было и Пётр Андреянов («Сочи») легко поймал шайбу.

16' В последние минуты много борьбы у бортов и мало опасности у ворот.

15' Богдан Белкин («Динамо Минск») мощным силовым припечатал к борту Ярослава Белякова («Сочи»), но в итоге шайба оказалась у хозяев.

14' Илья Николаев («Сочи») выбросил шайбу из своей зоны и дал время смениться партнерам.

13' Виктор Балдаев («Сочи») заблокировал бросок Сэма Энаса («Динамо Минск»), спас тем самым свою команду.

12' А вот и первое удаление в матче: Николай Поляков («Сочи») за подножку наказан малым скамеечным штрафом.

11' Джейк Бишофф («Динамо Минск») боролся за воротами соперника и выдал передачу на пятак. но партнеры на нее не откликнулись.

10' Г-ОООООООО-Л! «Динамо Минск» — 0:1! Даниил Липский! Сэм Энас подыграл партнеру коньком, сбросив шайбу под бросок и Даниил Липский с «усов» левого круга отправил шайбу в ворота!

08' Неплохой бросок Николя Обе-Кюбеля («Динамо Минск») со средней дистанции пришелся в щитки голкиперу, а на добивании никого не было.

07' Дальний бросок Виктора Балдаева («Сочи») пришелся в клюшку защитника — шайба улетела за пределы площадки.

06' Иван Ежов («Сочи») из-за ворот выбрасывал передачу на пятак, но стразу два его партнера прокатились рядом с шайбой.

05' Не попал в створ ворот Сэм Энас («Динамо Минск») после броска с левого круга вбрасывания.

04' Зак Фукале («Динамо Минск») щитками отбил бросок со средней дистанции от Дмитрия Овчинникова («Сочи»).

03' Сэм Энас («Динамо Минск») прорвался по левому борту и бросил в ближний угол — шайба попала в плечо Пётру Андреянову («Сочи») и улетела за ворота.

02' С первых секунд гости заперли сочинский клуб в его зоне и проводит качественную позиционную атаку.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Сочи» — «Динамо Минск» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Большого». Звучит гимн Российской Федерации и Республики Беларусь. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча: главные судьи — Дударов Александр и Лаврентьев Антон, линейные судьи — Головлёв Дмитрий и Сысуев Александр.

19:05 Состав «Сочи»: Андреянов Пётр, Грэм Джесси, Ахияров Тимур, Слепец Кирилл, Гуськов Матвей, Гусев Никита, Горбунов Кирилл, Солянников Георгий, Петухов Егор, Хафизов Тимур, Венгрыжановский Денис, Гурьев Артём, Балдаев Виктор, Акользин Павел, Гиздатуллин Артур, Кагарлицкий Дмитрий, Беляков Ярослав, Поляков Николай, Гуслистов Никита, Воронин Кирилл.

19:00 Состав «Динамо Минск»: Фукале Зак, Смит Тай, Уэлле Ксавье, Сотишвили Даниил, Липский Даниил, Энас Сэм, Бишофф Джейк, Брук Джошуа, Салыго Николай, Тирни Крис, Обе-Кюбель Николя, Воронов Павел, Лайл Брэйди, Лимож Алекс, Усов Илья, Галиев Станислав, Лозовский Кирилл, Алистров Владимир, Белкин Богдан, Гарднер Ретт, Кузнецов Сергей.

18:50 Сегодняшний матч пройдет в Сочи в Ледовом дворце «Большой».

18:45 Подопечные Сергея Брылина идут на 7-й строчке Западной конференции, имея в активе 17 очков после 17 игр. Белорусский клуб обладает внушительным атакующим потенциалом, но тоже переживает игровой спад, уступив в последних турах. Дополнительным козырем для «зубров» станет долгожданное возвращение в состав после травмы нападающего Николя Обе-Кюбеля.

18:35 Южане под руководством Андрея Миронова замыкают таблицу Западной конференции (11-е место), набрав всего 6 очков в 16 матчах (3 победы, 13 поражений). Команда испытывает колоссальные проблемы в оборонительной линии, пропуская в среднем 3.8 шайбы за игру.

18:30 Минчане доминируют в очном противостоянии и выиграли последние 5 матчей подряд. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «зубры» забрали все 4 игры, причем большинство из них закончилось разгромом сочинцев — 8:2, 5:2, 7:2 и 3:2. Команды традиционно показывают яркий хоккей, забивая в среднем около 5.9 голов на двоих.

18:25 Встреча аутсайдера и крепкого середняка Западной конференции обещает быть бескомпромиссной, так как обе команды подходят к игре на фоне затяжных неудач и остро нуждаются в очках. Минчане мотивированы закрепиться в зоне плей-офф, тогда как сочинцы попытаются прервать домашнюю серию поражений и порадовать своих болельщиков.

18:10 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» — «Динамо Минск». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.