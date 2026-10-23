Минчане отдадут все силы в Нижнем Новгороде

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 4.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 24 октября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.15.

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«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородская команда располагается на 4-й позиции в таблице Запада с 23 очками в активе после 17-и сыгранных матчей. «Торпедо» отстает от лидерства в конференции всего на 3 пункта.

На старте сезона нижегородцы отлично действуют на своей половине площадки, пропустив всего 34 шайбы за 17 встреч при 48 заброшенных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Торпедо» одержало победу над «Ак Барсом» в Казани со счетом 2:1 по буллитам. Матчем ранее команда уступила «Северстали» (1:4).

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В последних 5-и встречах у «Торпедо» три поражения и две победы. За этот период команда Алексея Исакова проиграла «Металлургу» Мг (2:3 ОТ) и «Северстали» (2:3), а также обыграла московское «Динамо» (5:4).

Не сыграет: Михаил Воробьев (травма).

Состояние команды: Потенциал состава «Торпедо» в нынешнем сезоне куда выше, нежели в прошлом сезоне. Нижегородцы уверенно ощущают себя в топ-5 на Западе, даже несмотря на 3 поражения в последних пяти встречах.

Подопечные Алексея Исакова могут действовать универсально — это, вероятно, их главное преимущество в нынешнем сезоне. «Торпедо» может сыграть красиво так, как это делают игроки «Северстали» или «Нефтехимика», а также может и потерпеть в моментах, когда игра в атаке не получается.

Последние две очные встречи против минского «Динамо» у нижегородцев получились напряженными. Обе завершились за пределами основного времени, где победу одержали нижегородцы.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: «Зубров» продолжает штормить в нынешнем сезоне. После 18-и встреч минское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада, набрав 18 очков.

Команда Сергея Брылина вполне может вылететь из зоны плей-офф в ближайшее время, ведь одноклубники из Москвы активно наступают на пятки минчанам.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Динамо» Мн проиграло «Сочи» в овертайме со счетом 2:3, а матчем ранее «зубры» крупно уступили «Ак Барсу» на своей площадке (1:4).

У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Динамо» Мн также уступило «Металлургу» Мг дома со счетом 1:3.

Не сыграют: Василий Демченко, Николас Мелош и Сергей Калинин (у всех — травмы).

Состояние команды: У минчан произошли глобальные изменения прошедшим летом. Сменился костяк команды, тренерский штаб и руководство. Перед нами по сути новая организация со старыми традициями. Пока Сергей Брылин адаптируется к хоккею в КХЛ, получается далеко не все.

После поражения от «Сочи» стало понятно, что минчане подсели именно психологически. «Динамо» Мн дважды вело в счете, но большое количество удалений сыграло свою роль.

В предстоящем матче против «Торпедо» будет еще тяжелее. Нижегородцы выступают уверенно на своей площадке и наверняка будут доминировать. Тренерскому штабу минчан необходимо придумать что-то новое, чтобы претендовать на успех.

На что ставят в матче Торпедо — Динамо Минск Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Динамо Минск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» пропустило 15 шайб в последних 5-и встречах

У минского «Динамо» продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних двух очных встречах «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» за пределами основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.15, а победа «Динамо» Мн — в 2.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды вновь доведут игру до овертайма. Минчане зацепятся за очки в Нижнем Новгороде и попытаются прервать серию поражений.

4.15 Ничья в основное время Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.15 на матч «Торпедо» — «Динамо» Минск принесёт прибыль 3150₽, общая выплата — 4150₽

Ставка: Ничья в основное время за 4.15.

Прогноз: В 1-м периоде также победитель не выявится.

2.60 Ничья в первом периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Торпедо» — «Динамо» Минск принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.60.