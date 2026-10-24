В субботу, 24 октября, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором нижегородское «Торпедо» примет минское «Динамо». Игра начнётся в 17:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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48' Подставлял клюшку Шавин на пятачке, успел среагировать и отбить шайбу Фукале.

47' Брук заблокировал бросок Сероуха из опасной позиции, шайба улетела в сторону.

46' В ближний угол неплохо приложился Лайл, снова на месте Костин. В ответной атаке «Торпедо» бросил после быстрого прорыва Ткачёв — поймал Фукале.

45' Верхом от синей линии бросал Уэлле на исходе большинства, не попал в створ. «Торпедо» выстояло и играет в полном составе.

44' Не самый опасный бросок нанёс Смит, никто не смог подправить, Костин шайбу надёжно зафиксировал.

43' Игорь Гераськин удалён на 2 минуты за атаку вратаря — влетел игрок «Торпедо» в Зака Фукале. Это первое удаление в матче, кстати.

Статистика матча 17 Удары в створ 16

43' Мимо ворот с неудобной руки бросил Усов, во втором темпе угрожал воротам «Торпедо» Кузнецов — щитком в сторону отбил шайбу Костин.

42' Выиграли минчане вбрасывание в зоне «Торпедо», с ходу бросил в створ Сотишвили — на месте Костин.

41' Третий период начался.

Статистика после 2-го периода Телеграм-канал минского «Динамо»

40' Второй перерыв! Удалось «Динамо» мощно провести первые минуты периода и сравнять счёт, но под конец 20-минутки «Торпедо» снова завладело преимуществом и могло опять выходить вперёд. 1:1 — ждём третий период.

40' В атаке последнюю минуту периода проводят нижегородцы. Издалека бросил Виноградов, после касания клюшки одного из минчан шайба медленно прикатилась к Фукале.

39' От синей линии хлёстко бросал Уэлле, но не попал по воротам Костина.

38' Перехватили шайбу в чужой зоне минчане, Алистров оказался перед воротами и должен был бросать, но решил отдать на партнёра — а тот оказался не готов.

37' «Торпедо» не прекращает давить, уже впереди по броскам хозяева во втором периоде и продолжают заряжать — Гончаров не попал в створ, а под попытку Конюшкова лёг Сотишвили.

36' Отменён гол после видеопросмотра! Высоко поднятой клюшкой добивал шайбу в ворота Гераськин, хорошо это видно на повторе. Фукале об этом сразу же сигнализировал.

36' ГОЛ! Игорь Гераськин! Не зафиксировал шайбу Фукале после броска Сероуха, на подборе сыграл Красковский, от его клюшки по высокой дуге она полетела — и Гераськин внёс её в ворота.

35' Активный отрезок от нижегородцев, Фукале справился с двумя бросками Журавлёва, а затем и с мощным кистевым Брики.

34' Белкин по центру выкатывался на бросковую позицию, вовремя выставил клюшку Конюшков и не позволил шайбе дойти до Костина.

33' Пытаются минчане через вброс шайбы зайти в зону «Торпедо», но без особого успеха. Можно сказать, что удалось хозяевам отодвинуть игру от своих ворот.

32' Много переходов шайбы в последние несколько минут, ни у кого долго она не держится.

31' Но довольно быстро игра в зону «Торпедо» возвращается — хозяева пробросились.

30' Зацепились наконец за шайбу в зоне «Динамо» нижегородцы, от левого борта мимо бросил Нарделла. У «Торпедо» 0 бросков в створ за 10 минут второго периода.

29' В одиночестве Энас получил передачу на пятаке, но не попал по шайбе, а вторую попытку накрыл Брики.

28' Мимо ворот бросил Усов, ещё одну его попытку блокировал Камалов. Небольшая пауза, которая точно на руку хозяевам, не могут они никак инициативу перехватить.

27' По всему периметру чужой зоны шайбу раскатывают хоккеисты минской команды.

26' Первую позиционную атаку в периоде провели нижегородцы, пока без бросков — цепко в защите действуют динамовцы.

25' ГОООЛ! 1:1! Сергей Кузнецов! Назревала эта шайба «Динамо». Лайл отличный пас из-за ворот отдал с неудобной на Кузнецова, который идеально попал в верхний угол над плечом Костина.

24' Лайл и Кузьмин неточными бросками по воротам хозяев отметились. Практически без атак во втором периоде «Торпедо».

23' Мощное давление «Динамо» на старте второй 20-минутки, нижегородцы заперты у себя в зоне. Ещё один бросок Бишоффа принял на себя Красковский, после чего накрыл шайбу Костин.

22' Явно заряженными вышли минчане с перерыва. Тирни не смог подставить клюшку под бросок Уэлле, затем Смит угрожал от синей и не попал в створ.

21' Второй период стартовал.

20' Перерыв! «Торпедо» ведёт 1:0 благодаря голу Ткачёва, но вторую половину периода лучше провели гости и имели несколько отличных возможностей сравнять счёт. Ждём продолжения!

20' В атаке проводят концовку периода минчане, голевой момент был у Кузнецова, но из выгодной позиции не попал он в створ.

19' С пятачка бросали сначала Энас, затем Тирни, никто не мешал им, но вытащил оба раза Костин!

18' Удаётся минчанам расставиться по периметру зоны хозяев.

17' Плотная борьба за шайбу в зоне «Торпедо», чудом шайба не оказалась в воротах хозяев после бросков Обе-Кюбеля и Бишоффа.

16' Фёдоров с близкой дистанции попал в штангу! Серьёзное давление от нижегородцев в эти минуты.

15' И тут же ответ от «Торпедо»! Виноградов здорово сыграл за воротами и доставил шайбу на пятачок, откуда в касание мог замыкать Веккьоне — но не попал как следует по шайбе и оставил шансы на спасение Фукале.

14' Чухраев подкараулил отскок от борта на пятачке и едва не занёс шайбу в пустые ворота!

13' От синей линии бросал Смит по воротам «Торпедо», попал в Фёдорова.

12' Мог дубль оформлять Ткачёв, 2 в 1 выходили они с Веккьоне, но прочитал момент Фукале и сумел поймать шайбу!

12' Мощный бросок со средней дистанции нанёс Лайл — надёжен Костин, отбил щитком шайбу в сторону.

11' Продолжается игра на высоких скоростях. Непрерывно давит «Торпедо», сейчас опасно бросал Белевич — принял на себя шайбу Гарднер, сломалась клюшка даже у игрока «Динамо».

10' ГОООЛ! 1:0! Владимир Ткачёв! В сложной ситуации Ткачёв обработал шайбу в центре зоны «Динамо» после паса Виноградова, нашёл возможность для броска и попал точно в угол.

09' Ещё одна попытка с неудобной руки от «Торпедо», теперь бросал Белевич — щитком сыграл Фукале и затем шайбу накрыл.

08' С неудобной бросал с острого угла Гераськин по воротам «Минска», снова контролирует всё Фукале.

07' Впервые всерьёз вступил в игру Фукале. Зафиксировал шайбу голкипер минчан после броска Конюшкова.

06' По центру прорывался Ткачёв к воротам гостей, до конца отработал с ним Кузьмин и шайбу выбил.

05' Хорошее давление на старте от «Динамо». Дыбленко блокировал бросок Уэлле, затем на пятак набрасывал Смит — никто из партнёров не добрался до шайбы.

04' С острого угла угрожал воротам «Торпедо» Галиев, в ближнем углу спокойно сыграл ловушкой Костин.

03' Не удаётся пока ни одной из команд надолго забрать шайбу под свой контроль, чуть чаще ей владеют гости.

02' Первый опасный бросок в створ нанёс Салыго по воротам «Торпедо» после классного прохода — Костин отбил.

01' Матч начался!

До матча

16:59 Команды вышли на лёд, звучат гимны России и Беларуси — стартуем через пару минут!

16:50 Стартовые вратари: Денис Костин («Торпедо») и Зак Фукале («Динамо» Мн).

16:45 Главные арбитры: Алексей Белов (Ярославль) и Вячеслав Шувалов (Москва).

16:33 34 победы в 56 матчах с минчанами у «Торпедо». В прошлом сезоне «Динамо» выиграло все 4 встречи в основное время, но в этом обе проиграло в серии буллитов — причём проходили они в Минске.

16:25 Состав «Динамо» Мн: Фукале, Прохоров — Смит, Уэлле, Энас, Тирни, Обе-Кюбель — Брук, Бишофф, Сотишвили, Липский, Галиев — Кузьмин, Лайл, Салыго, Усов, Кузнецов — Лозовский, Алистров, Чухраев, Гарднер, Белкин.

16:21 Состав «Торпедо»: Костин, Шугаев — Сизов, Брики, Виноградов, Ткачёв, Веккьоне — Журавлёв, Конюшков, Гончарук, Фёдоров, Поляков — Нарделла, Камалов, Сероух, Красковский, Гераськин — Дыбленко, Шавин, Белевич, Гараев, Пугачёв.

16:15 Сегодняшний матч пройдёт в Нижнем Новгороде на «VOLGA Арене», вмещающей 12 350 зрителей.

16:10 При этом большинство у минчан работает: реализована каждая третья попытка — 19 из 57. Лучший бомбардир команды Кристофер Тирни набрал 18 очков (3+15). На ходу и Николя Обе-Кюбель: он отмечается результативными действиями 4 матча подряд, за которые забросил 4 шайбы и отдал голевую передачу.

16:05 «Динамо» Минск проиграло 3 матча подряд: «Металлургу» (1:3), «Ак Барсу» (1:4) и «Сочи» (2:3 ОТ). За эти встречи команда Сергея Брылина набрала лишь 1 очко, и теперь у неё 18 баллов. Положение у границы зоны плей-офф становится всё менее комфортным.

16:00 В Казани нижегородцы перебросали соперника 36:21, но до серии буллитов отличился только защитник Антон Сизов. Победный бросок исполнил Даниил Сероух — лучший снайпер «Торпедо», забивший в этом чемпионате уже 9 голов. По очкам впереди Владимир Ткачёв — 15 (4+11).

15:55 «Торпедо» возвращается домой после 2 разных по результату выездных матчей: поражения от «Северстали» (1:4) и победы над «Ак Барсом» (2:1 Б). У команды Алексея Исакова 23 очка, но в последних 5 встречах удалось выиграть только дважды.

15:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 4.15.