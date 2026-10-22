«Нефтехимик» одержал волевую победу в Омске — 3:2! После двух периодов «Авангард» ещё вёл 2:1 и смотрелся лучше, однако в заключительной 20-минутке команда Игоря Гришина перевернула игру благодаря шайбам Федотова и Бикмуллина. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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60' И на этом всё! «Нефтехимик» победил «Авангард» на выезде и с 24 очками продолжает идти вторым на Востоке, омичи с 16 баллами по-прежнему предпоследние — 10-е. Следующая игра у «Авангарда» 26 октября в гостях против московского «Динамо», а нижнекамцы 27 октября примут лидера конференции — «Металлург».

60' В среднюю зону «Нефтехимик» перенёс вбрасывание, пришлось вернуться Серебрякову в ворота. Грамотно убивают концовку гости.

59' Белозеров из средней зоны не попал в пустые ворота — помешал ему Лажуа. По-прежнему «Авангард» с шайбой и с шестью полевыми на льду.

59' Тайм-аут взял Ги Буше, две минуты есть ещё у «Авангарда».

59' Полетели броски от игроков омской команды, самый опасный пока был от Потуральски — рядом со штангой просвистела шайба.

58' За три минуты до конца снимает вратаря «Авангард» и играет в шесть полевых.

Статистика матча 27 Удары в створ 20

57' Чистый выход Чеккони один на один нейтрализовал Озолин! Вот это шанс был у хозяев!

57' С пятака в падении умудрился бросить в ближний угол Бикмуллин, пришлось вступить в игру Серебрякову. В полном составе «Авангард».

56' Удалось «Нефтехимику» расставиться в большинстве, но без бросков пока.

55' Ещё и удаление у хозяев. За удар клюшкой перед чужими воротами 2 минуты получил Артём Ильенко.

54' ГОООЛ! 2:3! Рафаэль Бикмуллин! Перехватил в своей зоне шайбу Бикмуллин, протащил её через всю площадку по правому краю и бросил выше, но подхватил её Пастухов и набросил к воротам — там оказался всё тот же Бикмуллин, переправивший в сетку.

53' Ешё одна контратака от хозяев по левому флангу, бросил по воротам Афанасьев — ловушкой чётко сыграл Озолин.

52' Не пропустил Артемьев Пономарёва к воротам, быстрая атака не прошла у «Авангарда».

51' Нет, не удалили судьи Жафярова. Похоже, что шайба задела стекло и изменила направление — и только после этого вылетела.

51' Неудачно Жафяров выносил шайбу из своей зоны — покинула она пределы площадки. Арбитры пошли смотреть повтор и вполне могут сейчас оставить «Нефтехимик» в меньшинстве.

51' Слишком сильно прижался к своим воротам «Авангард» в третьем периоде и логичный гол пропустил. 10 минут ещё есть у команд, чтобы выявить победителя в основное время.

50' ГОООЛ! 2:2! Максим Федотов! От синей линии практически набросил Федотов, Серебряков далеко выкатился и пропустил шайбу под собой — после серии рикошетов зашла она в ворота.

49' Подставлял клюшку Точилкин на пятачке, переместился Серебряков и не без проблем отбил.

48' Здорово обыграл всю защиту «Авангарда» Белозеров и вышел на бросковую позицию — не попал.

47' Не пытаются хозяева вступать в активный прессинг, легко нижнекамцы доводят шайбу до красной линии, но дальше начинаются сложности.

46' В следующей же атаке в штангу бросил Федотов! Едва «Нефтехимик» не сравнял счёт сейчас.

45' А в итоге ответил «Авангард» — и Ливо в штангу попал! Оставили его в одиночестве перед воротами, но немного не хватило точности канадцу.

44' Раскатывает шайбу в своей зоне «Нефтехимик», начинает новую атаку.

43' Не попал по шайбе Николишин после острого наброса от Федотова — мог уже в пустые заносить её.

42' Накрыли омичи соперника в чужой зоне, приложился от синей линии Гуляев — после рикошета от Хлыстова шайба покинула пределы площадки.

41' Третий период начался.

Статистика после 2-го периода Телеграм-канал «Авангарда»

40' Второй перерыв! «Авангард» ведёт 2:1 и провёл вторую 20-минутку с заметным игровым преимуществом — кажется, что начали нижнекамцы проседать по физике, но под конец периода всё же организовали пару моментов у ворот Серебрякова. Отдыхаем!

40' До конца периода контролировали шайбу гости, бросок Соколова на последних секундах заблокировал Чеккони — и шайба полетела мимо ворот.

39' А теперь отличный шанс был у Петунина — с пятака приложился он без сопротивления в угол, вновь отразил Никита Серебряков.

38' Огрызнулись нижнекамцы. Забыли хозяева Тянулина в левом круге, сумел зафиксировать шайбу Серебряков.

37' Закидали бросками омичи в конце большинства, Чистяков не попал в створ, а передача Пономарёва на дальнюю штангу не дошла до Рашевского — вмешался Озолин. «Нефтехимик» играет в полном составе.

36' Пока уверенно отбрасываются гости и спокойно меняются в меньшинстве.

35' Удаление у «Нефтехимика». Илья Пастухов заработал 2 минуты за задержку Якупова.

35' По центру выбегал к воротам гостей Потуральски, успел выставить клюшку Точилкин и отбросил шайбу в сторону.

34' Классно разыграл «Нефтехимик» шайбу со своей половины площадки, в четыре паса вывели на бросок Белозерова, но тот не попал в створ.

33' От борта бросил по воротам Гуляев, поймал шайбу Озолин.

32' Мог опасно вырваться на ворота Серебрякова Петунин, но линейный зафиксировал у него офсайд.

31' Сложности у нижнекамцев с выходом из своей зоны. Очередной проброс организовал «Нефтехимик».

30' Мимо двух соперников прокатился Маклауд, бросил с неудобной руки — не смог зафиксировать шайбу с первой попытки Озолин, но всё же не дал ей закатиться за линию ворот.

29' Серьёзное давление от «Авангарда» продолжается, много бросают хозяева, «Нефтехимик» давно уже не может выбраться в атаку.

28' Мощнейший бросок по воротам «Нефтехимика» нанёс Чистяков, не видел Озолин момент броска из-за спины Афанасьева, но сумел отбить шайбу.

27' Неплохо набрасывал от правого борта на ворота Ибрагимов в надежде на подставление Бурлаки, но раньше из ворот выкатился Озолин.

26' Продрался в чужую зону по левому борту Маклауд, вышел к воротам, но бросить не позволили защитники «Нефтехимика».

25' ГОООЛ! 2:1! Джош Ливо! Заперли омичи соперника в зоне, бросал опасно Гуляев — мимо, но подобрал шайбу Ливо и отправил её в пустой угол, куда не успел вернуться Озолин.

24' Легко позволили гости Чистякову въехать в зону, докатиться до ворот и нанести бросок — Озолин отбил.

23' Бурлака бросал по воротам «Нефтехимика» сразу после выигранного вбрасывания, но попал в партнёра.

22' Активное начало периода от «Авангарда», опасно уже успел бросить по воротам Адамчук, но не попал в створ. Будет вбрасывание в зоне гостей.

21' Второй период стартовал.

20' Перерыв! Небольшая стычка у борта произошла в самом конце периода, Ги Буше на повышенных тонах пообщался с арбитрами, но на этом всё и закончилось. 1:1 в Омске после первого периода — ждём продолжения!

19' Вновь расставились хозяева в зоне нижнекамцев, два броска подряд блокировали хоккеисты «Нефтехимика» — сначала Артемьев, затем Федотов.

18' Быструю контратаку провёл «Авангард», опасный бросок от Чистякова — отразил Озолин.

17' И в этом большинстве «Нефтехимик» тоже никаких сложностей не доставил «Авангарду». Пять полевых на льду у хозяев уже.

16' От синей линии приложился Сериков, рядом со штангой пролетела шайба, дальше «Авангарду» удалось её выбросить.

15' У «Авангарда» ещё одно удаление. Максим Лажуа на 2 минуты в штрафном боксе за игру высоко поднятой клюшкой.

15' Прилетела клюшка в лицо Якупову после броска Николишина. Остановили игру арбитры, но вроде бы всё в порядке с Наилем. Удаления не будет тут — игровой эпизод.

14' С пятачка Селезнёв нанёс опасный бросок с неудобной, отбил Серебряков.

13' Вновь активны омичи в атаке. Бурлака мощно зарядил мимо ворот, а Шарипзянов не сумел бросить из выгодной позиции — шайба сошла с крюка.

12' Практически с отрицательного угла бросил по воротам «Авангарда» Федотов, но вышло опасно — пришлось реагировать Серебрякову.

11' Достаточно долго «Авангарду» удаётся контролировать шайбу в зоне соперника, несмотря на плотную борьбу от игроков «Нефтехимика».

10' Ильенко неприятную передачу отдавал из-за ворот «Нефтехимика» на пятак, однако успел прижать шайбу ко льду Озолин.

09' Дважды за минуту «Нефтехимик» организовал выходы 2 в 1, но ни один из них не привёл к броску.

08' ГОООЛ! 1:1! Андрей Белозеров! Быстро сравнивает «Нефтехимик». Жафяров поборолся за шайбу за воротами хозяев, Николишин выкатил её на пятачок и Белозеров с близкого расстояния забил в верхний угол.

07' Удаётся нижнекамцам закрепиться в чужой зоне, «Авангард» сейчас неудачно вывел шайбу и пробросился.

07' Внезапно слева вывалился на ворота «Нефтехимика» Ливо, Озолин отразил бросок с острого угла.

06' Безрезультатно закончилось большинство гостей, опасных моментов они так и не создали.

05' ГОООЛ! 1:0! Василий Пономарев! «Авангард» открывает счёт в меньшинстве! Вдвоём омичи вышли в контратаку, Пономарёв получил шайбу и нанёс бросок из правого круга вбрасывания — Озолин здесь не выручил.

04' Не помешал никто Федотову зарядить по воротам, но шайба пошла прямо по центру — Серебряков поймал.

04' С трудом отбились гости на старте встречи и заработали первое большинство. Егор Афанасьев удалён за толчок клюшкой у «Авангарда».

03' Продолжают омичи разогревать бросками Озолина. Снова зафиксировал шайбу голкипер «Нефтехимика», на этот раз от правого борта угрожал воротам Якупов.

03' Опасно атакует на первых минутах «Авангард». В отличной позиции получил шайбу Ливо, но не сумел нанести акцентированный бросок — Озолин добрался до шайбы и накрыл её.

02' Первый бросок со входа в зону нанёс Николишин по воротам «Авангарда», отбил шайбу Серебряков.

01' Матч начался!

До матча

16:29 Команды уже на льду — игра начнётся буквально через пару минут!

16:18 Стартовые вратари: Никита Серебряков («Авангард») и Ярослав Озолин («Нефтехимик»).

16:07 Главные арбитры — Виктор Гашилов (Пермь) и Юрий Оскирко (Ярославль).

15:56 «Авангард» выиграл у «Нефтехимика» 42 из 64 встреч в КХЛ, в том числе 7 из 8 последних. Единственная личка этого сезона, как мы уже писали ниже, также осталась за омичами, а до этого команды пересекались в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина-2026 — «Авангард» забрал ту серию 4-1.

15:49 Состав «Нефтехимика»: Озолин, Долганов — Сериков, Пастухов, Белозёров, Николишин, Жафяров — Ручкин, Ловелл, Тянулин, Митякин, Бикмуллин — Хлыстов, Ерёменко, Точилкин, Артемьев, Петунин — Федотов, Надворный, Соколов, Селезнёв.

15:47 Состав «Авангарда»: Серебряков, Просветов — Адамчук, Чеккони, Окулов, Маклауд, Афанасьев — Шарипзянов, Чистяков, Ливо, Пономарёв, Потуральски — Лажуа, Гуляев, Рашевский, Ильенко, Якупов — Ибрагимов, Бурлака, Долженков.

15:45 Сегодняшний матч пройдёт в Омске на «G-Drive Арене», вмещающей 12 011 зрителей.

15:40 Для Белозёрова шайба в предыдущем матче стала 92-й за «Нефтехимик» — он установил клубный снайперский рекорд. В нынешнем сезоне у форварда уже 17 очков (7+10), и сегодня его помощь особенно пригодится: в первой игре с «Авангардом» 8 октября нижнекамцы дома так и не забили — 0:1.

15:35 «Нефтехимик» приезжает в Омск в статусе второй команды Восточной конференции и после победы над действующим обладателем Кубка Гагарина. Во вторник нижнекамцы обыграли «Локомотив» в Ярославле (1:0): Филипп Долганов отразил все 34 броска, а Андрей Белозёров реализовал большинство в третьем периоде.

15:30 С челябинцами отличился Джошуа Ливо — лучший бомбардир команды, набравший уже 12 очков (5+7). Следом идёт Эндрю Потуральски с девятью (4+5), для которого сегодняшний матч может стать 100-м в КХЛ. Сам «Авангард» сегодня тоже отмечает юбилей — 1300-я встреча в лиге.

15:25 «Авангард» постепенно приходит в себя после крайне слабого старта сезона: вслед за разгромом от «Барыса» (1:5) омичи дома обыграли «Автомобилист» (4:2) и «Трактор» (2:1 Б). Сегодня можно завершить домашнюю серию с максимальным результатом, однако пока даже эти победы не вернули «ястребов» в зону плей-офф — у них 16 очков и лишь 10-е место на Востоке.

15:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.12.