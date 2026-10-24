«Магнитка» разгромно выиграла первый матч при Шафранове

«Металлург» разобрался на своём льду с «Сибирью» — 5:1! Хотя игра для хозяев начиналась непросто: первый период завершился нулевой ничьей, а во втором новосибирцы открыли счёт — но дальше игра полностью перешла под контроль хозяев и закончилась закономерным разгромом. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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60' Матч окончен! «Металлург» уверенно обыграл «Сибирь» и продолжает с отрывом лидировать на Востоке: у магнитогорцев 32 очка, у новосибирцев — 17 и 8-е место. Следующий матч «Магнитка» проведёт 27 октября в гостях с «Нефтехимиком», а «Сибирь» 26 октября на выезде встретится с «Трактором».

60' Справа атаковал ворота «Сибири» Вовченко, шайбу на себя принял Аланов.

59' Не самый опасный бросок с острого угла нанёс Толчинский, сложностей для Красоткина он не представил.

58' Доигрывают матч команды, никто уже не пытается взвинтить темп, на низких скоростях проходят последние минуты.

57' Красоткин парировал бросок Фёдорова от синей линии.

56' Придерживают шайбу гости у себя, особо активно уже не идут прессинговать хоккеисты «Металлурга».

Статистика матча 36 Удары в створ 21

55' От левого борта Тютнев набросил на ворота «Металлурга», Заврагин на месте.

54' Хорошее большинство провели хозяева, но в этот раз не забросили — «Сибирь» в полном составе.

53' Очень уверенно магнитогорцы контролируют шайбу в этом большинстве. За короткий промежуток Вовченко, Толчинский, Орехов и Михайлис бросали в створ, со всеми попытками справился Красоткин.

52' Закрепились в зоне соперника хозяева и заработали большинство. У «Сибири» удалён на 2 минуты Архип Неколенко за игру высоко поднятой клюшкой.

51' Контратаку провела «Магнитка». Справа с острого угла бросал Тодд, шайбу отбил Красоткин.

50' Новосибирцы в средней зоне перехватили шайбу и быстро перевели в чужую — после броска Никулина она едва не зашла в ворота, оставил щиток в ближнем углу Заврагин.

49' Редкий быстрый выпад «Сибири», с нулевого угла пустил шайбу Яремчук с неудобной, там всё под контролем у Заврагина.

48' Вновь один игрок «Металлурга» оказывается перед воротами. Теперь это был Нечаев, но в ближнем углу надёжно действовал Красоткин.

47' Пытаются хоккеисты «Сибири» навязать борьбу сопернику в чужой зоне, но успешно «Металлург» из-под прессинга выбирается.

46' Вообще не собираются хозяева сбавлять обороты. Очередной бросок в створ нанёс Толчинский, сыграл ловушкой Красоткин.

45' ГОООЛ! 5:1! Руслан Исхаков! Разрывает «Металлург» оборону «Сибири». Сиряцкий вкатился слева и уже замахивался на бросок, но резко перевёл шайбу на другой фланг на Исхакова, который первым касанием отправил шайбу в ворота.

45' Не самым продуктивным получилось большинство новосибирцев, «Магнитка» в полном составе играет.

44' Лишь на второй минуте большинства пошли броски у гостей. Щитком отбил попытку Никулина Заврагин, дальше мимо цели бросил Косолапов.

43' Удаление у «Металлурга». Малым штрафом наказан Валерий Орехов за подножку. Событийное начало периода у нас.

43' А «Металлург» на этом не успокаивается. Из убойной позиции нанёс кистевой бросок Орехов и попал в маску Красоткина.

42' Замена вратаря у «Сибири» — Красоткин играет вместо Бердина.

42' ГОООЛ! 4:1! Люк Джонсон! Всё-таки нашёл американец свой голевой момент. Забыли его одного на левом фланге, позволили получить передачу и с близкой дистанции поразить верхний угол.

41' Третья 20-минутка стартовала.

40' Второй период окончен! Тяжело начинал его «Металлург» и пропустил первым, однако сумел переломить ход игры и уже ведёт в две шайбы перед заключительным отрезком. Отдыхаем!

40' ГОООЛ! 3:1! Валерий Орехов! 9 секунд потребовалось «Магнитке» на реализацию лишнего. Очень легко прошла передача Толчинского из-за ворот на Орехова, которому никто не помешал с пятака расстрелять ворота Бердина.

40' Егор Коршков за задержку соперника клюшкой получает 2 минуты. В меньшинстве «Сибирь» остаётся на последней минуте периода.

39' Не получается у новосибирцев зацепиться за шайбу, но помогает проброс Ткачёва перевести вбрасывание в зону «Металлурга».

38' Первая за долгое время атака гостей завершилась броском Кисакова в створ с разворота после выката из-за ворот. Зафиксировал шайбу Заврагин.

37' И опять опасен Орехов! Со средней дистанции приложился, закрывали обзор Бердину, но всё-таки сумел среагировать вратарь «Сибири».

36' Сильно от синей бросил Орехов, перед собой отбил Бердин, дальше игроки «Сибири» разрядили обстановку. Продолжается мощный отрезок «Магнитки».

35' ГОООЛ! 2:1! Даниил Вовченко! Отлично сыграл за воротами Тодд, сумел выкатить шайбу на пятачок, откуда Вовченко в касание отправил шайбу в сетку.

34' Продолжается борьба за шайбу в зоне «Сибири», гости не могут её пока оттуда вывести.

33' Завладевает преимуществом «Металлург», удалось расставиться в зоне, крепко приложился Коробкин — попал в клюшку соперника.

32' Сбивает темп «Сибирь», контролирует шайбу в своей зоне, но попадает под прессинг «Магнитки».

31' ГОООЛ! 1:1! Андрей Козлов! Перехватили шайбу хозяева в чужой зоне, точнейший бросок из левого круга нанёс Козлов в дальний угол — рикошетом от штанги шайба зашла в ворота.

30' Резкий бросок со средней дистанции нанёс в створ ворот «Металлурга» Косолапов, блином отбил Заврагин.

29' Активизировался в атаке «Металлург». Орехов сначала приложился от синей линии выше перекладины, а вторую попытку самоотверженно заблокировал Баклашёв.

28' Бердин щитком отбил шайбу после броска Паливко от синей линии.

27' И снова не удалось «Металлургу» зайти в зону «Сибири» по правилам — был офсайд.

26' Неудачно вышли хозяева из своей зоны, судьи зафиксировали проброс.

25' Дважды сейчас угрожал воротам «Сибири» Джонсон. Сначала шайба мимо створа пошла после подставления, а через несколько секунд американец бросал уже с пятачка — поймал Бердин.

24' Толчинский подкараулил потерю в чужой зоне и с ходу бросил выше ворот.

23' ГОООЛ! 0:1! Максим Сушко! Воплощает в гол «Сибирь» своё преимущество, которое образовалось ещё в первом периоде. Кажется, что наудачу бросил Сушко по воротам от левого борта, но попал точно в дальнюю девятку — здесь Заврагин не среагировал.

22' «Металлург» в полном составе, но гости продолжают атаковать. Баклашёв вкатился в зону хозяев и хлёстко бросил — Заврагин поймал шайбу и остановил игру.

21' Второй период стартовал.

20' Перерыв! 0:0 в Магнитогорске, первая половина периода осталась за хозяевами, но во второй гостям удалось перехватить инициативу. Ещё 8 секунд «Металлург» проведёт в меньшинстве на старте второй 20-минутки. Отдыхаем!

20' Диц и Никулин бросали по воротам, в обоих случаях Заврагину удалось отбить шайбу в сторону.

19' Данила Паливко заработал малый штраф за задержку клюшкой. Коршков убегал к воротам, завалил его Паливко. Ещё одно меньшинство для «Металлурга».

18' Но снова в равных составах удаётся новосибирцам закрепиться с шайбой в зоне атаки — правда, пока набросы на ворота ни к чему не приводят.

17' После долгого отрезка в обороне вновь идёт вперёд «Магнитка». С острого угла Джонсон проверил Бердина, вратарь «Сибири» внимателен.

16' Теперь из правого круга угрожал воротам «Металлурга» Кошелев, парировал Заврагин. В полном составе хозяева.

15' Не сразу «Сибирь» расставляется в чужой зоне, полминуты на это ушло. Первый бросок из левого круга вбрасывания исполнил Никулин, Заврагин шайбу поймал.

14' В меньшинстве остаются хозяева. Первое удаление заработал Михаил Фёдоров за блокировку.

13' Продолжается игра в зоне «Магнитки», приходят в себя новосибирцы после тяжёлого старта.

12' Внезапно горячо на пятачке у ворот «Металлурга». Заврагин отразил с близкой дистанции броски сначала от Неколенко, а затем от Кошелева. Удаётся перевести игру в чужую зону гостям, будет там вбрасывание.

11' Ворвались в зону «Сибири» вчетвером игроки «Магнитки», Козлов приложился в ближний угол из правого круга — Бердин снова надёжен.

10' После перехвата вошли наконец в зону «Металлурга» новосибирцы, но бросок Смирнова не вышел опасным — попал он в партнёра.

09' Подставлял клюшку на пятаке Джонсон после наброса Минулина — было опасно, но не попал в створ американец.

08' Перехватывает преимущество «Магнитка» и заметно больше атакует. Ещё один бросок сейчас от правого борта наносил Минулин — ловушкой надёжно сыграл голкипер гостей Бердин.

07' Неприятный бросок нанёс от синей линии Орехов, Бердин не с первой попытки, но всё-таки зафиксировал шайбу.

06' Снова в игре Бердин — закрыл он ближний угол и поймал шайбу после броска Старкова.

06' Быстрая комбинация «Металлурга» в чужой зоне закончилась броском в упор от Джонсона — мимо ворот!

05' Опасно Михайлис бросил в ближний угол по воротам Бердина, вступил в игру голкипер «Сибири».

04' Держится шайба неплохо у игроков «Сибири», не удаётся надолго зацепиться за неё магнитогорцам.

03' С практически нулевого угла бросил по воротам хозяев Мирзабалаев — это несложно для Заврагина.

02' И сразу же классный сейв совершает вратарь «Металлурга» Заврагин! Яремчук бросал по воротам после выхода 2 в 1.

01' Игра началась!

До матча

14:28 Несколько минут остаётся до начала матча — игроки уже вышли на лёд.

14:16 Стартовые вратари: Егор Заврагин («Металлург» Мг) и Михаил Бердин («Сибирь»).

14:05 Главные арбитры: Виктор Гашилов (Пермь) и Антон Гофман (Москва).

13:55 «Металлург» выиграл у «Сибири» 42 из 64 матчей в КХЛ — перевес почти двукратный. С начала сезона-2023/24 за «Магниткой» остались 14 из 17 встреч, в том числе «Металлург» выбил новосибирцев в первом раунде прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — 4-1.

13:50 Состав «Сибири»: Бердин, Красоткин — Диц, Смирнов, Кошелев, Неколенко, Коршков — Аланов, Орлов, Никулин, Яремчук, Кисаков — Чайка, Баклашёв, Косолапов, Тютнев, Попов — Мирзабалаев, Сушко, Першаков, Лазутин, Хейбатов.

13:48 Состав «Металлурга»: Заврагин, Смолин — Хабаров, Провольнев, Вовченко, Тодд, Толчинский — Яковлев, Орехов, Ткачёв, Джонсон, Михайлис — Минулин, Паливко, Старков, Исхаков, Коробкин — Сиряцкий, Козлов, Нечаев, Фёдоров, Вохмянин.

13:45 Сегодняшний матч пройдёт в Магнитогорске на «Арене Металлург», вмещающей 7500 зрителей.

13:40 Лучший бомбардир новосибирцев — защитник Даррен Диц с 16 очками (5+11), которому осталась 1 шайба до отметки в 100 голов в КХЛ. В атаке набрал ход Степан Никулин: в последних 5 матчах у него 7 очков (2+5), в том числе 2 передачи в Петербурге.

13:35 «Сибирь» выиграла 3 из 5 последних матчей, но в четверг осталась без очков на выезде против СКА (3:6). Новосибирцы уже к 8-й минуте повели 3:1, однако ещё до первого перерыва пропустили 3 шайбы и больше не забили. У команды Ярослава Люзенкова 17 очков и промежуточная 8-я строчка, но на Востоке всё максимально плотно — борьба за место в восьмёрке продолжается.

13:30 В среду магнитогорцы уступили «Салавату Юлаеву» (4:5 Б), упустив преимущество 3:1 и прервав серию из 5 побед. В той игре травму после силового приёма соперника получил Дмитрий Силантьев. Зато защитник Валерий Орехов набирает очки уже 5 матчей подряд — за этот отрезок у него 2 гола и 6 передач.

13:25 «Металлург» лидирует на Востоке с 30 очками, но сегодня главная интрига связана с тренерской скамейкой. Команду впервые выведет на матч Константин Шафранов, назначенный накануне. Ранее он работал помощником главного тренера и в 2021 году выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в штабе Боба Хартли.

13:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.