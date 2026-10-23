прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 24 октября, начало — в 14:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Металлург»

Турнирное положение: хоккеисты из Магнитогорска закрепились на первом месте Восточной конференции. «Металлург» в 19 матчах набрал 30 очков и опережает «Нефтехимик» на 8 пунктов.

Последние матчи: «Металлург» на домашнем льду проиграл «Салавату Юлаеву» (4:5 Б).

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: прервалась победная серия «Металлурга» из пяти матчей. Лидер Востока ранее выиграл у «Автомобилиста» (4:2), минского «Динамо» (3:1), «Торпедо» (3:2 ОТ), «Салавата Юлаева» (7:1) и «Адмирала» (3:0).

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» в таблице Восточной конференции занимает 7-е место, набрав 17 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура новосибирцы одержали гостевую победу над московским «Динамо» (3:2 Б).

Не сыграют: в составе «Сибири» потери отсутствуют.

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата новосибирцы переиграли «Салават Юлаев» (4:2), «Трактор» (2:1), а также обменялись победами с клубом «Барыс» (3:2, 0:1).

На что ставят в матче Металлург — Сибирь Букмекерские коэффициенты на матч Металлург — Сибирь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сибирь» занимает 7-е место в Восточной конференции

«Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Сибирь» и «Металлург» в этом сезоне ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» букмекерами оценивается в 1.53, ничья — в 4.90, а победа «Сибири» — в 5.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: «Металлург» классом выше «Сибири», не исключаем, что клуб из Магнитогорска сможет нанести поражение клубу из Новосибирска.

1.85 Фора «Металлурга» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Металлург» — «Сибирь» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Металлурга» (-1.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Опять же можно сыграть на результативности матча, учитывая результативную игру «Металлурга» и «Сибири», можно ожидать поединок с множеством заброшенных шайб.

1.92 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Металлург» — «Сибирь» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.92.