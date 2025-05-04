«Локомотив» — в шаге от выхода в финал, «Трактор» добился трех побед в серии с «Динамо»

Шестая неделя в рамках Кубка Гагарина определила фаворитов полуфинальных пар, которые в настоящий момент близки к выходу в заключительный раунд.

«Локомотив» методично вытесняет «Салават»

«Локомотив» уверенно справляется с уфимцами VK

Полуфинальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» слила в единый поток два непохожих тактических стиля: прагматичную оборонительную игру и стремление к атакующему преобладанию.

В настоящее время модель, выбранная командой Игоря Никитина, во многом превосходит идеи тренерского штаба Виктора Козлова, который вместе с тем вынужден справляться с неважной формой и травмами в лидирующих сочетаниях нападения.

По итогам четырех матчей ярославцы обеспечили кажущееся неуязвимым преимущество по числу побед — 3:1, заставив уфимцев заново переживать стрессовую ситуацию, навеянную риском раннего вылета — то, с чем «Салават Юлаев» столкнулся в предыдущей серии.

На протяжении всей турнирной дистанции — от регулярки до череды неоднозначных в плане результатов матчей Кубка — «Локомотив» выделяется своей организованной обороной и дисциплинированной игрой в общем значении.

Независимо от ситуации на льду или турнирных раскладов коллектив Игоря Никитина зачастую успешно справляется с атакующими устремлениями соперников, тем самым создавая ощущение полного системного превосходства.

В то же время «Локомотив» иногда сталкивается с проблемами с реализацией, последствия которых не удается решить в границах отдельной встречи, что случилось с ярославцами в начале полуфинального противостояния, когда при сравнительно неплохом игровом содержании «Локомотив» потерпел поражение — 1:3.

В начале завершившейся недели команда Никитина предприняла первый шаг к выправлению ситуации, одержав победу во втором матче на «Арене-2000».

Забросив по шайбе в первом и втором периодах — Даниил Тесаков и Максим Шалунов стали авторами голов — Ярославль сохранил преимущество, несмотря на пропущенную шайбу в третьей двадцатиминутке — 2:1.

В первой гостевой встрече «Локомотив» придерживался тех же идей и в целом контролировал ход игры. В начале стартового периода Алексей Береглазов реализовал большинство, а на шайбу Владислава Ефремова во второй трети матча Ярославль ответил удачными действиями Кирьянова и Радулова.

Пик драматизма и противоречий выпал на третий период, когда на 13-й минуте Хмелевский оживил интригу, забросив вторую шайбу за уфимцев, а несколькими минутами позже форвард «Локомотива» Илья Николаев отправился в штрафной бокс за подножку.

С шестью полевыми, «Салават Юлаев» усилиями Хмелевского довел розыгрыш лишнего до, казалось, спасительного гола, однако в эпизоде со взятием ворот судьи разглядели удар Деннисом Яном клюшкой по лицу и шайбу отменили.

4-минутный штраф Яна «Локомотив» использовал должным образом, забросив четвертую шайбу: голом в пустые ворота отметился Максим Березкин, установивший окончательный счет в столь событийном матче — 4:2.

Не менее значимой в плане дальнейшего хода борьбы, вероятно, стала вторая гостевая победа «Локомотива». На этот раз лидер Запада продемонстрировал образцовый оборонительный хоккей и первоклассное завершение в зоне атаки.

Шайбы, заброшенные Тесановым и Николаевым в первом периоде, а также гол Егора Сурина во втором принесли Ярославлю уверенную победу — 3:0, благодаря которой команда может решить исход серии на домашнем льду.

«Трактор» успешно справляется с «Динамо»

«Трактор» трижды обыграл «Динамо» ХК «Трактор»

Соперничество между «Трактором» и московским «Динамо» стало сиквелом сценария, разыгравшегося годом ранее, когда челябинцы в некотором смысле сенсационно разобрались со столичным коллективом, не допустив ни единого поражения.

В прошлогодней серии «Трактор» продемонстрировал способность справляться с давлением за счет поиска эффективных тактических решений — того, с чем команда — уже под руководством Бенуа Гру — движется в сезоне нынешнем.

В настоящее время «Трактор» и «Динамо» провели четыре встречи, по итогам которых твердое преимущество находится на стороне первых — 3:1 благодаря трем победам на старте и с учетом возвращения серии в Челябинск на игру №5.

В начале минувшей недели — в рамках первой встречи — положение «Трактора» на ледовой площадке подразумевало очередную перестройку ради спасения после двух пропущенных шайб от Джордана Уила, который отличился по разу — в стартовые двадцать и во втором периоде.

Уступая в счете 0:2, команда Гру бросилась сокращать разрыв не сразу: первую шайбу за «Трактор» Семен Дер-Аргучинцев забросил лишь на 17-й минуте второго периода.

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В заключительной трети матча челябинцам относительно быстро удалось забрать инициативу под контроль благодаря голам Александра Кадейкина и Чарльза Робинсона, которые вывели хозяев вперед.

Тем не менее радость «Трактора» продлилась недолго, поскольку спустя пару минут Даниил Пыленков реализовал динамовское большинство, сравняв таким образом счет.

Победной же в дебютной встрече стала шайба Василия Глотова, оказавшегося в завершающей фазе атаки, расчерченной Кэмпфером и Кадейкиным. Так, уральцы зацепились за первый домашний результат — 4:3 и получили нужный импульс для развития успеха.

Во втором матче в Челябинске команда Гру забрала роль лидера себе. Теперь поиски спасательных рычагов выпали на плечи хоккеистам «Динамо». На шайбу Кадейкина в начале первого периода голом ответил Никита Гусев, а точный бросок Блажиевского позднее своим результативным действием покрыл Ильенко.

После двух периодов команды шли наравне — 2:2, но в начале третьего Дер-Аргучинцев забросил третью шайбу, ставшую победной — 3:2. С двумя успешными результатами соперники переехали в столицу, где зрителей «ВТБ Арены» ждала драма в масштабах третьего матча.

«Трактор» в третьем матче серии ХК «Трактор»

Очередные три периода регламентированного времени сопровождались обменом успешных бросковых попыток, которые не давали какой-либо стороне сформировать устойчивый перевес.

В начале игры Игорь Ожиганов вывел динамовцев вперед, но во второй двадцатиминутке Григорий Дронов вернул гостей в статус равенства. В третьем периоде Артем Михеев забросил свою шайбу, однако довольно быстро Виталий Кравцов обнулил успехи команды Кудашова.

Определять сильнейшего соперникам довелось в овертайме. Первый прошел без голов, но с большим количеством остроты и на сравнительно высоких скоростях. Второй же дополнительный период стал определяющим.

Максим Шабанов на индивидуальном мастерстве забил победный гол — 3:2 ОТ, в результате которого москвичи оказались в положении на грани провала. Без права на ошибку, «Динамо» ринулось решать накопившиеся проблемы в четвертом матче.

Во второй попытке при родных трибунах коллектив Кудашова попытался обозначить контроль и владение инициативой. Так, в конце первого периода Артем Швец-Роговой открыл счет, а в начале второго Артем Ильенко его удвоил.

Первый предметный шаг к очередному камбэку на фоне нарастающего натиска на ворота хозяев команда Гру совершала в начала третьей двадцатиминутки благодаря Григорию Дронову, сумевшему сократить отставание к минимуму.

Попытки «Трактора» вновь вернуться в игру успехом не увенчались. «Динамо» же в моменте показало отличную реализацию и удвоило разрыв усилиями Антона Слепышева.

Стандартный для подобных ситуаций финальный штурм не стал причиной переломного момента, тем самым позволив «бело-голубым» зафиксировать первую в серии победу — 3:1, но не упростить общую турнирную картину.