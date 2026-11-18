Справится ли «Авангард» с «Адмиралом»?

В среду, 18 ноября, омский «Авангард» примет владивостокский «Адмирал» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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02' Обостряющую передачу Ливо на пятак у ворот «Адмирала» перехватил один из защитников гостей.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Авангарда».

До матча

16:29 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

Джи-Драйв-Арена В контакте ХК «Авангард»

16:20 Матч пройдет на «Джи-Драйв-Арене» в Омске, вмещающей 12 011 зрителей.

16:10 Главными судьями матча будут Виктор Гашилов из Перми и Сергей Морозов из Московской области.

Стартовый состав «Адмирала» В контакте ХК «Адмирал»

16:02 Стартовый состав «Адмирала»: Кульбаков, Амирбеков; Морозов, Кудашов, Ибрагимов, Жуков, Лучевников, Шулак, Ефремов; Цицюра, Завгородний, Пименов, Мусоров, Дарьин, Мухтаров, Усманов, Янченко, Муранов, Булавчук, Моисеев, Волков.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

16:00 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Адамчук, Гуляев; Маклауд, Афанасьев, Пакетт, Окулов, Потуральски, Прохоркин, Якупов, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

15:45 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 4 матча. В 3 играх победил «Авангард» (6:1, 5:2 и 2:3 Б), в 1 «Адмирал» (2:1 ОТ).

15:38 «Адмирал» набрав 25 очков, расположился на 10-ом месте на Востоке КХЛ.

15:30 «Авангард» расположился на 5-ом месте в Восточной конференции КХЛ с 30 очками.