Ярославль провалил начало, но сумел перестроиться по ходу серии с «Трактором»

Финальная серия Кубка Гагарина началась для «Локомотива» с неудачи на домашнем льду, за которой последовали убедительные победы.

«Локомотив» вновь проиграл первый матч

«Локомотив» уступил в первой игре VK

В трех сериях из четырех в рамках нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» непременно смазывал стартовую игру. В рамках противостояния с «Трактором» это случилось в минувший вторник на «Арене-2000» — 1:2.

Главную битву сезона на домашней площадке команда Игоря Никитина начала в свойственной манере. Позволив челябинцам комбинировать в своей зоне, Ярославль сделал ставку на оборонительную надежность и редкие выпады в сторону Зака Фукале.

«Трактор» же на фоне территориального преимущества безуспешно пробовал проломить защиту «Локомотива», но за первый период сумел создать лишь несколько предметных шансов для взятия ворот.

Стартовая двадцатиминутка прошла без результативных действий. По аналогии команды провели второй период, в ходе которого «Локомотив» немного выровнял позиционную игру, но не довел ни одну из своих возможностей до голевого броска.

Основные события в первом матче серии соперники приберегли до третьего отрезка. На четвертой минуте вперед вышла команда Бенуа Гру.

Автором первой шайбы в финальной серии стал Максим Шабанов, оказавшийся на завершающей стадии комбинации, расчерченной Глотовым и Блажиевским, которая нейтрализовала оборону «Локомотива» и обеспечила уральцам важное по такой игре преимущество.

Через тринадцать секунд случилось то, чего тактически безупречная команда Никитина не допускала ранее — потерю концентрации, повлекшую второй гол в ворота «Локомотива». Александр Кадейкин с передачи Шабанова сделал счет 2:0.

Включившись в игру более активно, «Локомотив» отчаянно искал моменты, чтобы сократить разрыв, сумев зацепиться за свой шанс в формате пять на четыре в ходе пятиминутного удаления Логана Дэя.

Во время розыгрыша «лишнего» Максим Березкин отличился заброшенной шайбой, которую направил с метра в момент позиционного наступления.

Однако взятие ворот ярославцев лишь обострило интригу и не стало поворотным событием первой встрече на «Арене-2000», где была зафиксирована победа «Трактора».

Во второй встрече Ярославль сыграл образцово

Во второй встрече Ярославль победил крупно VK

Во второй игре при домашних трибунах «Локомотив» ожидаемо устремился вперед, показав хорошее владение и остроту в чужой зоне с первых минут. Однако надежность Фукале позволила «Трактору» уберечь ворота от пропущенной шайбы.

Вместе с тем команда Гру нашла момент для раннего взятия ворот. На пятой минуте стартового отрезка Чарльз Робинсон внезапно выбежал к воротам Исаева и переиграл последнего в ближнем бою — 1:0.

Примечательно, что единственная голевая атака «Трактора» во встрече стала следствием игры в меньшинстве. Так, первый период челябинцы закончили с минимальным преимуществом.

Во второй двадцатиминутке игровой рисунок изменился в пользу Ярославля. Команда Никитина нанесла вдове больше бросков, чем соперник, сумев реализовать пару моментов.

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Уже на второй минуте Александр Полунин организовал атаку, в ходе которой среагировал на свой же отскок и поразил ворота, направив шайбу в нижний угол — 1:1.

На шестнадцатой минуте Георгий Иванов впервые вывел «Локомотив» вперед, успешно сыграв на добивании после попытки пропихнуть шайбу в створ, предпринятую моментом ранее Радоновым — 2:1.

Перевернув ход событий, команда Никитина планомерно добила соперника в третьем периоде, а точнее — ближе к его завершению.

На семнадцатой минуте Березкин отличился голом с пятака, после чего — на том же временном отрезке — Кирьянов уложил шайбу в пустые ворота — 4:1. Так, впервые в этой серии «Локомотив» продемонстрировал тактическое и физическое превосходство над Челябинском.

На льду «Трактора» команда Никитина переломила ход

«Трактор» уступил дома ХК «Трактор»

В первой встрече на домашней площадке «Трактор» так и не сумел выйти вперед в серии после относительного успеха в Ярославле. При поддержке своих трибун команда Бенуа Гру потерпела крупное поражение — 2:5.

Стартовый отрезок матча команда Игоря Никитина провела с позиции силы, не стесняясь гостевого формата противостояния. За первые двадцать минут Ярославль нанес десять бросков в створ ворот при пяти попытках Челябинска.

Однако удача в плане реализации в первом периоде оказалась на стороне хозяев. На семнадцатой минуте Виталий Кравцов удачно сыграл на подставлении после броска Дронова с синей линии и отправил шайбу в сетку — 1:0.

Эту результативную атаку команда Гру провела по инерции после большинства, реализовать которое уральцы не смогли. Однако лидерство «Трактора» оказалось кратковременным. За минуту с небольшим до перерыва «Локомотив» восстановил равенство.

Воспользовавшись численным преимуществом после удаления Остапа Сафина, голом отметился Артур Каюмов, направивший шайбу в цель с неудобной руки в «домик» Фукале — 1:1.

Второй отрезок прошел при обоюдоострой борьбе, но с лучшей завершающей фазой в исполнении «Локомотива». На второй минуте Байрон Фрэз стал автором заброшенной шайбы в ходе атаки три в два — 2:1.

На пятнадцатой минуте команда Никитина удвоила преимущество стараниями Никиты Кирьянова, сыгравшего на подправлении после бросковой попытки партнера с синей линии — 3:1.

Ситуация, при которой «Локомотив», как правило, чувствует себя комфортно, обострилась в начале третьего периода, когда на четвертой минуте Александр Рыков отыграл одну шайбу спустя несколько секунд после завершения большинства — 3:2.

При наступательных подходах уральцев команда Никитина вновь показала превосходную игру на результат и сумела выдержать натиск хозяев, не забывая время от времени наведываться в зону соперника.

На девятнадцатой минуте Артур Каюмов воспользовался возможностью упаковать шайбу в пустые ворота, а минутой позже то же самое проделал Алексей Береглазов — 5:2.

Так, вместо спасения и шанса вновь повести в этом противостоянии «Трактор» впервые в финальной серии оказался в роли догоняющего.