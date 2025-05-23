Пять причин, почему Игорь Никитин должен возглавить сборную России в случае допуска на ОИ-2026

В среду, 21 мая, ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв финальную серию со счетом 4-1.

Помимо победы в Кубке Гагарина, «железнодорожники» также выиграли Кубок Континента, вручаемый за победу в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Ярославля стал вторым в истории лиги, кто смог сделать такой «дубль» — первым стал столичный ЦСКА в 2019-м году. Прошло шесть лет, но за этими успехами стоит один и тот же человек — Игорь Никитин.

Да, прошло шесть лет, и команды были разные, но только 50-летний специалист смог свои коллективы привести к уникальному достижению. Это не может не впечатлять и вряд ли кто-то не ловил себя на мысли, что именно Никитин является наиболее достойным кандидатом на пост главного тренера сборной России на ОИ-2026 в случае допуска? Попробуем привести ряд аргументов в пользу такого назначения.

1. Никитин — один из лучших тренеров КХЛ

Игорь Никитин ХК «Локомотив»

Даже если не самый лучший, то как минимум — один из лучших. Вряд ли так часто мы видели в финалах Кубка Гагарина тех или иных других тренеров как Никитина. На счету Игоря Валерьевича целых пять финальных серий в качестве главного тренера — 3 с ЦСКА (2018, 2019 и 2021) и 2 с «Локомотивом» (2023, 2024). Также был финал с армейским клубом в 2016-м году, но тогда казахстанский (Никитин является уроженцем Усть-Каменогорска и гражданином Казахстана) специалист был помощником Дмитрия Квартальнова.

Столько же финалов на счету у Зинэтулы Билялетдинова, но мэтр сейчас довольствуется ролью «серого кардинала» в штабе Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе», а Игорь Никитин — практикующий специалист, который смог сделать чемпионами команду из потрясающего сплава молодых воспитанников системы «Локомотива» и опытных мастеров по типу Радулова, Елесина и Герната.

Да, в отличии от Билялетдинова Никитин выиграл только два финала, а не три, но один титул в эпоху потолка зарплат должен цениться не меньше тех трофеев, которые были добыты до начала данной вехи в истории КХЛ. Но пять финалов Кубка Гагарина — не единственное, что связывает двух тренеров, о чем расскажем позже.

Никитин также, к слову, является вторым тренером в КХЛ по победам — 456. Больше только у Дмитрия Квартальнова — 593.

2. Никитин — прекрасный психолог

Игорь Никитин globallookpress.com

Многие зрители привыкли к крайне сдержанному поведению Игоря Валерьевича на тренерской скамье и пресс-конференциях (если не на всех, то в большинстве случаев — передаем привет матчу против СКА и финальной серии с «Металлургом» в сезоне-2023/2024), из-за чего для публики создался образ очень скучного и инертного человека.

Но многие хоккеисты, игравшие под началом Никитина отмечают, что помимо отличной тактической подготовки, специалист является прекрасным психологом, который может найти подход к каждому игроку. И с этим невозможно не согласиться — вы только посмотрите на то, с какой теплотой Никитин и Радулов радовались победе в финале. А ведь форвард «Локомотива», которого активно связывают с переходом в СКА, не самый простой хоккеист, как и все, не побоимся сказать, великие.

А помните, что Никитин тренировал Ягра в «Авангарде»? Уж вряд ли тогда омичи без тренера смогли бы сначала выйти в плей-офф 2009 года, далее обыграть в первом раунде победителя регулярки в лице «Салавата Юлаева», а затем омичи были в пятнадцати секундах были от полуфинала первого Кубка Гагарина. Но это уже совсем другая история.

3. Никитин имеет опыт работы в национальной команде

Олег Знарок, Харийс Витолиньш и Игорь Никитин globallookpress.com

Никитин впервые начал работать в сборной России в 2011-м году, став помощником в тренерском штабе Зинэтулы Билялетдинова. Специалист выиграл чемпионат мира в 2012-м году, а два года спустя, уже будучи одним из ассистентов Олега Знарка, повторил свой успех. Также Никитин стал одним из членов тренерского штаба, который повез российскую команду на ОИ-2018 в Пхенчхане. Да, мы все помним тот умопомрачительный финал с немцами, когда сначала Никита Гусев в меньшинстве перевел игру в овертайм, а затем Кирилл Капризов забросил «золотой гол».

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Главными кузнецами успеха принято считать Знарка и Жамнова (который и посоветовал выпустить Гусева в меньшинстве «спасать Отечество»), но и Никитин внес немаловажный вклад в этот успех. За шесть лет в национальной сборной Никитин явно нашел общий общий язык с игроками из НХЛ, да и некоторые заокеанские звезды, как тот же Капризов, играли под его началом в ЦСКА. Возможно, Никитин не играл в Северной Америке как Жамнов, но Игорь Валерьевич вряд ли пользуется меньшим уважением.

4. Результаты россиян в «товарняках» сезона-2024/2025

Роман Ротенберг ФХР

Можно много говорить о том, что выступает не сборная России, а команда «Россия-25» под руководством Романа Ротенберга, но результаты и игра команды явно желают оставлять лучшего.

Не стоит говорить о встречах с казахстанцами, которые по итогам группового чемпионата мира, проходящем в эти дни в Швеции и Дании, вылетели из элитного дивизиона.

В свою очередь, игры с белорусами что на Кубке Первого канала, что во время «Тура сборной» вызывают серьезные опасения — да, у белорусов выросло очень крепкое поколение хоккеистов, но разве может позволить себе великая хоккейная держава потерпеть три поражения кряду от сборной, чье великое достижение датируется 2002 годом (4-е место на ОИ в Солт-Лейке), а перед отстранением от международных соревнований заняла 8-е место в группе на ЧМ-2021? Ответ отнюдь не будет положительным.

5. Результат превыше стиля

Игорь Никитин вместе с хоккеистами ЦСКА после победы в Кубке Гагарина-2019 ХК ЦСКА

Действующими олимпийскими чемпионами является команда Финляндии, которая не в самом зрелищном стиле добралась до первой победы на главном старте четырехлетия.

Никитина вряд ли можно назвать адептом атакующего хоккея, о котором мечтают в высоких кабинетах ФХР, но почему бы не доверить команду человеку, который выиграл все, что можно на клубном уровне в разные эпохи КХЛ и имеет опыт работы в сборной?

Да, может мы не будем восхищаться искрометным хоккеем, но разве не будет ли самим приятно выиграть олимпийское золото в соревновании с сильнейшими хоккеистами мира, которые поедут в Милан в феврале 2026 года? Разве результат не превыше стиля? Но итоговое решение будет за руководством ФХР.

P.S. На данный момент нет новостей о допуске российских хоккеистов на ОИ-2026, но хочется верить, что мы увидим наших спортсменов на главном старте четырехлетия в самом лучшем составе.