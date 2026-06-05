ESPN оценивает шансы Мирры Андреевой и Майи Хвалиньской в финале Открытого чемпионата Франции, который состоится 6 июня.

После турнира, богатого на громкие сенсации, россиянка Мирра Андреева встретится с полькой Майей Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос» в субботу — это будет одна из самых неожиданных чемпионских развязок в новейшей истории турниров Большого шлема.

Для посеянной под восьмым номером Андреевой это шанс оправдать ожидания, которые с ней связывали ещё в юниорские годы, и стать первой россиянкой, выигравшей здесь титул после того, как Мария Шарапова завоевала свой второй трофей Открытого чемпионата Франции в 2014 году.

Мария Шарапова с трофеем «Ролан Гаррос» в 2014 году globallookpress.com

Для Хвалиньской, которая лишь в третий раз выступает в основной сетке турнира Большого шлема, это возможность войти в историю, став первой теннисисткой, прошедшей квалификацию и выигравшей этот турнир, а также всего лишь второй квалифаеркой, завоевавшей титул на турнире Большого шлема, после Эммы Радукану на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Каким же образом каждая из теннисисток может одержать победу в субботнем финале?

Почему победит Андреева

Опыт. Андрееву уже давно называют будущей чемпионкой турниров Большого шлема, и её прогресс за последний год действительно впечатляет.

19-летняя теннисистка уже выходила в полуфинал «Ролан Гаррос» два года назад, а её выдающийся сезон на грунте закономерно привёл её к нынешнему успеху. С 35-ю победами в этом году она лидирует среди всех игроков WTA-тура.

На протяжении двух недель первенства Андреева демонстрировала как высокий класс игры, так и психологическую устойчивость: в первую неделю она успешно справлялась с жарой, а во вторую — с прохладной и ветреной погодой.

Раньше эмоции порой мешали ей показывать свой лучший теннис, и работа над этим все ещё продолжается. Однако, несмотря на то, что это будет её первый финал турнира Большого шлема, она уже не раз доходила до решающих стадий крупных соревнований. В полуфинале Андреева проявила завидное хладнокровие, обыграв Марту Костюк и прервав её серию из 17 побед кряду на грунте.

Мирра Андреева globallookpress.com

За последний год подача россиянки заметно улучшилась, её бэкхенд по линии стал серьёзным оружием, а разнообразный стиль игры Хвалиньской вряд ли сможет её смутить, поскольку сама Андреева любит действовать вариативно.

Победа в Линце, финал в Мадриде, полуфинал в Штутгарте и четвертьфинал в Риме — именно россиянка была одной из самых ярких теннисисток грунтового сезона. А присутствие рядом Кончиты Мартинес даёт ей дополнительное преимущество: чемпионка с большим опытом способна помочь справиться с эмоциональным давлением столь важного матча.

Андреева вполне может выиграть несколько турниров Большого шлема за свою карьеру. И этот титул может стать первым из них.

Почему победит Хвалиньская

Если говорить совсем просто — потому что сейчас она играет так, словно находится в состоянии мечты.

Когда турнир только начинался, левша Хвалиньская ставила перед собой скромную цель — попасть в топ-100 мирового рейтинга. Уже сам выход в финал практически гарантирует ей место в топ-20, а победа поднимет её в топ-15.

Перед своим первым матчем квалификации её шансы оценивались как 500 к 1. Никто не верил в такой успех. Однако её разнообразная игра, упорство, атлетизм и великолепное чувство корта стали настоящим украшением турнира — по крайней мере для зрителей.

Соперницы же регулярно оказывались сбиты с толку: Хвалиньская постоянно заставляла их покидать привычные позиции и выходить из зоны комфорта.

Майя Хвалиньская globallookpress.com

Особенно впечатляют её укороченные удары, тем более, что она исполняет их двумя руками. Кроме того, она исключительно хорошо читает игру и предугадывает развитие розыгрышей.

В начале карьеры Хвалиньская брала длительный перерыв, чтобы разобраться с психологическими проблемами. Она вернулась в теннис после долгого отсутствия потому, что сама этого хотела, а не потому, что кто-то другой считал это правильным решением. Благодаря этому она играет с удовольствием и внутренней свободой, которым немногие могут соответствовать.

В полуфинале она выглядела абсолютно спокойной и уверенной в себе. И если ей удастся справиться с волнением первого в карьере финала турнира Большого шлема — причём всего лишь в своём третьем таком первенстве, — то она сможет сотворить одну из самых громких сенсаций в истории спорта.

Кто победит?

Логика подсказывает, что победит Андреева.

У россиянки больше опыта, она уже неоднократно доходила до решающих стадий крупных турниров и знает, как выигрывать титулы. Её вряд ли смутит и то, что полька часто использует высокие защитные свечи. Скорее всего, она найдёт способ добиться своего.

Однако нынешний «Ролан Гаррос» уже доказал, что предсказать здесь что-либо практически невозможно. И если после нагрузки в девяти матчах Хвалиньская будет в хорошем физическом состоянии, то всё, что мы увидели за последние две недели, говорит о том, что она вполне способна победить.

Её игра не строится на мощи или постоянных ударах точно по линиям. Поэтому нервное напряжение может сказаться на ней гораздо меньше, чем на теннисистке атакующего стиля, которой необходимо постоянно рисковать.

В итоге, всё будет зависеть от того, кто лучше справится с давлением финала. И поскольку польке, по сути, нечего терять, именно она может преподнести очередную сенсацию — особенно если россиянка начнёт нервничать, видя, как оппонентка раз за разом возвращает в игру мячи, которые, казалось бы, уже невозможно достать.

Хотя никто не ожидал, что Хвалиньская зайдёт так далеко, если она завоюет титул, это будет абсолютно заслуженная победа.