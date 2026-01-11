LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях первой недели нового сезона.

Сюрприз от Медведева

Для российского тенниса главным событием первых дней января, безусловно, стала победа Даниила Медведева в Брисбене.

Медведев взял 22-й титул и заодно продлил удивительную серию: все свои трофеи он выиграл на разных турнирах. В Открытой эре 48 теннисистов выиграли более 20 титулов ATP, но только Даниил ни разу не победил на одном турнире дважды.

«Вы всегда спрашиваете меня о целях на следующий сезон, а я никогда не ставлю себе целей. Но я сделаю это сейчас: постараюсь выиграть титул там, где я уже это делал. Не уверен, что получится, но я постараюсь», — сказал россиянин журналистам после победы в Брисбене.

Медведев приехал в Австралию с аккуратной прической и удивительным настроем, который стал откровением для всех, кто уже давно привык к эмоциональным перепадам российского теннисиста.

Максимально сконцентрированный и целеустремленный — таким Медведев запомнился на первом турнире в 2026-м.

«В прошлом году это не всегда получалось. Я слишком быстро начинал злиться. На корте я действительно часто злюсь, но тогда это происходило слишком быстро», — сказал чемпион US Open 2021 после победы над Алексом Микельсеном в полуфинале.

Даниил Медведев globallookpress.com

За весь турнир Медведев отдал лишь один сет — в четвертьфинале ему пришлось отыгрываться в матче против Камиля Майхшака. Но здесь надо отдать должное и поляку, который в первом сете играл на уровне топ-10.

Перед этим Медведев спокойно обыграл Мартона Фучовича и Фрэнсиса Тиафо, а в финале — Брэндона Накашиму.

Эта неделя стала одной из лучших для Даниила за последние несколько лет не только с точки зрения результата, но и качества тенниса — прогресс действительно колоссальный.

После первых раундов Медведев признался, что очень доволен сотрудничеством с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке: «Во время предсезонки мы провели вместе две отличные недели. Мы работали надо всем, над форхендом, бэкхендом, но немного больше внимания мы старались уделять подаче и игре с лета. И это хорошо работало в этих первых двух матчах».

До начала Australian Open остается неделя, и сейчас Медведева, пожалуй, можно даже назвать одним из скрытых фаворитов мельбурнского мэйджора.

Соболенко — снова чемпионка Брисбена

Арина Соболенко второй год подряд выиграла турнир в Брисбене.

И если в январе 2025-го было хотя бы несколько эпизодов, когда ей пришлось слегка понервничать, то на этот раз первая ракетка мира добралась до титула без какого-либо ощутимого сопротивления.

Арина Соболенко globallookpress.com

До финала Соболенко отдала больше трех геймов только во втором сете полуфинального матча против Каролины Муховой. В первых раундах ее безуспешно пытались остановить Кристина Букша, Сорана Кырстя и Мэдисон Киз, сенсационно сокрушившая белоруску в решающем матче Australian Open-2025.

Однако финал действительно был окутан интригой. Там Арину ждала Марта Костюк, главный нарушитель спокойствия на «пятисотнике» в Брисбене.

Украинка начала турнир с волевой победы над Юлией Путинцевой, после чего остановила трех соперниц из топ-10 — Аманду Анисимову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу. Последней Марта отдала лишь три гейма.

Дополнительным «прогревом» перед решающим матчам стала неосторожная цитата Костюк, которая в одном из осенних интервью заявила, что ей нужно больше работать, чем Соболенко и Иге Швентек, поскольку у белоруски и польки выше уровень тестостерона.

Марта Костюк globallookpress.com

Хотя перед финалом Костюк успела уточнить, что журналисты сильно исказили ее слова, Соболенко, похоже, все равно уверена, что Марта намекала именно на нее, когда рассуждала о тестостероне.

После уверенной победы над украинкой Арина показательно поцеловала бицепсы. На пресс-конференции она утверждала, что «это была шутка для команды, которая не имеет никакого отношения к словам Костюк».

Возможно, вся эта ситуация стала дополнительным психологическим грузом для Костюк, однако всё равно осталось ощущение, что на данном этапе она все равно неспособна конкурировать с первой ракеткой мира.

То же самое можно сказать и про остальных теннисисток, которым в ближайшие недели предстоит сыграть против четырехкратной чемпионки турниров «Большого шлема». Соболенко снова поедет в Мельбурн в статусе главной фаворитки Australian Open. К слову, не исключено, что там она снова пересечется с Костюк. С такой игрой, как в Брисбене, Марта может спокойно добраться до решающих стадий австралийского мэйджора.

Бублик вошел во вкус

Если раньше он был просто веселым парнем, который эпизодически показывал классный теннис, то теперь Александр Бублик — игрок первой десятки рейтинга ATP.

Бублик ворвался в топ-10 после победы в Гонконге.

Единственной целью на сезон было попасть в топ-10, и в первую же неделю я взял титул и сделал это. Я буду честен: если бы кто-то сказал мне в начале моей карьеры или в апреле прошлого года, что я буду стоять здесь как десятая ракетка мира, я бы никогда не поверил. Александр Бублик 10-я ракетка мира

Как известно, весной прошлого года Бублик свалился в конец первой сотни рейтинга, и эта ситуация, похоже, заставила его полностью сконцентрироваться на теннисе.

С тех пор некогда главный балагур мужского тура выиграл уже пять турниров ATP, включая титул в Гонконге. А еще на этом отрезке были выход в четвертьфинал Ролан Гаррос и в полуфинал «Мастерса» в Париже.

Александр Бублик globallookpress.com

Очевидно, что Саша вошел во вкус. Теперь у него появилась мотивация доказать (прежде всего, самому себе), что прошлогодние успехи не были случайностью.

В Гонконге Бублик обыграл Ботика ван де Зандшульпа, Цзюньчэна Шана, Маркоса Гирона и Лоренцо Музетти.

Финал, несмотря на то, что итальянцу не удалось перевести матч в третий сет, не разочаровал — это было хорошее шоу для зрителей, во время которого Бублик неоднократно радовал их классными ударами.

В общем, будет любопытно последить за Бубликом на Australian Open. Интересно, что ранее он ни разу не выигрывал в Мельбурне больше одного матча, а в 2023-м, 2024-м и 2025-м не смог пройти даже первый круг.

Поляки выиграли United Cup

Команда Польши наконец-то стала победителем United Cup.

В прошлом году поляки проиграли в финале американцам, а в 2024-м — немцам, в составе которых зажигали Саша Зверев и Лаура Зигемунд.

На этом турнире главным героем поляков стал Хуберт Хуркач, пропустивший вторую половину сезона из-за травмы колена.

Хуберт Хуркач globallookpress.com

Хуркач выиграл четыре из пяти своих матчей на United Cup. Больше всех его игра удивила и выбесила Зверева, который прямо по ходу матча возмущался, что не может ничего сделать на приеме: «Он два года не играл, но выходит и подает со скоростью 230 км/ч. Вечером, блин, когда холодно».

В игре против немца Хуби выполнил больше 20 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.

«Отдельные аплодисменты Хуби — после семимесячного перерыва он вышел на корт без страха», — сказала Ига Свентек вскоре после победы Польши над командой Германии.

К слову, Свентек, несмотря на итоговый результат, все равно умудрилась разочаровать.

Главная звезда польской сборной выиграла только три из пяти матчей. При этом Свентек проиграла свой матч и в полуфинале, и в финале, уступив Кори Гауфф и Белинде Бенчич. Американка стала второй теннисисткой после Алены Остапенко, победившей Игу четыре раза подряд, и первой, кому удалось это сделать без потери сета.

Успех в финале Польше обеспечили Хуркач, который в упорной борьбе обыграл 40-летнего Стэна Вавринку, и Катажина Кава и Ян Зелиньский, победившие в мисте Бенчич и Якуба Поля.

Несмотря на проигрыш в решающем матче, Бенчич все равно была признана лучшим игроком United Cup-2026. И это справедливо, поскольку Белинда провела на турнире 10 матчей (по пять в одиночке и в миксте) и потерпела только одно поражение.