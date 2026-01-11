LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях первой недели нового сезона.
Сюрприз от Медведева
Для российского тенниса главным событием первых дней января, безусловно, стала победа Даниила Медведева в Брисбене.
Медведев взял 22-й титул и заодно продлил удивительную серию: все свои трофеи он выиграл на разных турнирах. В Открытой эре 48 теннисистов выиграли более 20 титулов ATP, но только Даниил ни разу не победил на одном турнире дважды.
«Вы всегда спрашиваете меня о целях на следующий сезон, а я никогда не ставлю себе целей. Но я сделаю это сейчас: постараюсь выиграть титул там, где я уже это делал. Не уверен, что получится, но я постараюсь», — сказал россиянин журналистам после победы в Брисбене.
Медведев приехал в Австралию с аккуратной прической и удивительным настроем, который стал откровением для всех, кто уже давно привык к эмоциональным перепадам российского теннисиста.
Максимально сконцентрированный и целеустремленный — таким Медведев запомнился на первом турнире в 2026-м.
«В прошлом году это не всегда получалось. Я слишком быстро начинал злиться. На корте я действительно часто злюсь, но тогда это происходило слишком быстро», — сказал чемпион US Open 2021 после победы над Алексом Микельсеном в полуфинале.
За весь турнир Медведев отдал лишь один сет — в четвертьфинале ему пришлось отыгрываться в матче против Камиля Майхшака. Но здесь надо отдать должное и поляку, который в первом сете играл на уровне топ-10.
Перед этим Медведев спокойно обыграл Мартона Фучовича и Фрэнсиса Тиафо, а в финале — Брэндона Накашиму.
Эта неделя стала одной из лучших для Даниила за последние несколько лет не только с точки зрения результата, но и качества тенниса — прогресс действительно колоссальный.
После первых раундов Медведев признался, что очень доволен сотрудничеством с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке: «Во время предсезонки мы провели вместе две отличные недели. Мы работали надо всем, над форхендом, бэкхендом, но немного больше внимания мы старались уделять подаче и игре с лета. И это хорошо работало в этих первых двух матчах».
До начала Australian Open остается неделя, и сейчас Медведева, пожалуй, можно даже назвать одним из скрытых фаворитов мельбурнского мэйджора.
Соболенко — снова чемпионка Брисбена
Арина Соболенко второй год подряд выиграла турнир в Брисбене.
И если в январе 2025-го было хотя бы несколько эпизодов, когда ей пришлось слегка понервничать, то на этот раз первая ракетка мира добралась до титула без какого-либо ощутимого сопротивления.
До финала Соболенко отдала больше трех геймов только во втором сете полуфинального матча против Каролины Муховой. В первых раундах ее безуспешно пытались остановить Кристина Букша, Сорана Кырстя и Мэдисон Киз, сенсационно сокрушившая белоруску в решающем матче Australian Open-2025.
Однако финал действительно был окутан интригой. Там Арину ждала Марта Костюк, главный нарушитель спокойствия на «пятисотнике» в Брисбене.
Украинка начала турнир с волевой победы над Юлией Путинцевой, после чего остановила трех соперниц из топ-10 — Аманду Анисимову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу. Последней Марта отдала лишь три гейма.
Дополнительным «прогревом» перед решающим матчам стала неосторожная цитата Костюк, которая в одном из осенних интервью заявила, что ей нужно больше работать, чем Соболенко и Иге Швентек, поскольку у белоруски и польки выше уровень тестостерона.
Хотя перед финалом Костюк успела уточнить, что журналисты сильно исказили ее слова, Соболенко, похоже, все равно уверена, что Марта намекала именно на нее, когда рассуждала о тестостероне.
После уверенной победы над украинкой Арина показательно поцеловала бицепсы. На пресс-конференции она утверждала, что «это была шутка для команды, которая не имеет никакого отношения к словам Костюк».
Возможно, вся эта ситуация стала дополнительным психологическим грузом для Костюк, однако всё равно осталось ощущение, что на данном этапе она все равно неспособна конкурировать с первой ракеткой мира.
То же самое можно сказать и про остальных теннисисток, которым в ближайшие недели предстоит сыграть против четырехкратной чемпионки турниров «Большого шлема». Соболенко снова поедет в Мельбурн в статусе главной фаворитки Australian Open. К слову, не исключено, что там она снова пересечется с Костюк. С такой игрой, как в Брисбене, Марта может спокойно добраться до решающих стадий австралийского мэйджора.
Бублик вошел во вкус
Если раньше он был просто веселым парнем, который эпизодически показывал классный теннис, то теперь Александр Бублик — игрок первой десятки рейтинга ATP.
Бублик ворвался в топ-10 после победы в Гонконге.
Единственной целью на сезон было попасть в топ-10, и в первую же неделю я взял титул и сделал это. Я буду честен: если бы кто-то сказал мне в начале моей карьеры или в апреле прошлого года, что я буду стоять здесь как десятая ракетка мира, я бы никогда не поверил.Александр Бублик10-я ракетка мира
Как известно, весной прошлого года Бублик свалился в конец первой сотни рейтинга, и эта ситуация, похоже, заставила его полностью сконцентрироваться на теннисе.
С тех пор некогда главный балагур мужского тура выиграл уже пять турниров ATP, включая титул в Гонконге. А еще на этом отрезке были выход в четвертьфинал Ролан Гаррос и в полуфинал «Мастерса» в Париже.
Очевидно, что Саша вошел во вкус. Теперь у него появилась мотивация доказать (прежде всего, самому себе), что прошлогодние успехи не были случайностью.
В Гонконге Бублик обыграл Ботика ван де Зандшульпа, Цзюньчэна Шана, Маркоса Гирона и Лоренцо Музетти.
Финал, несмотря на то, что итальянцу не удалось перевести матч в третий сет, не разочаровал — это было хорошее шоу для зрителей, во время которого Бублик неоднократно радовал их классными ударами.
В общем, будет любопытно последить за Бубликом на Australian Open. Интересно, что ранее он ни разу не выигрывал в Мельбурне больше одного матча, а в 2023-м, 2024-м и 2025-м не смог пройти даже первый круг.
Поляки выиграли United Cup
Команда Польши наконец-то стала победителем United Cup.
В прошлом году поляки проиграли в финале американцам, а в 2024-м — немцам, в составе которых зажигали Саша Зверев и Лаура Зигемунд.
На этом турнире главным героем поляков стал Хуберт Хуркач, пропустивший вторую половину сезона из-за травмы колена.
Хуркач выиграл четыре из пяти своих матчей на United Cup. Больше всех его игра удивила и выбесила Зверева, который прямо по ходу матча возмущался, что не может ничего сделать на приеме: «Он два года не играл, но выходит и подает со скоростью 230 км/ч. Вечером, блин, когда холодно».
В игре против немца Хуби выполнил больше 20 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.
«Отдельные аплодисменты Хуби — после семимесячного перерыва он вышел на корт без страха», — сказала Ига Свентек вскоре после победы Польши над командой Германии.
К слову, Свентек, несмотря на итоговый результат, все равно умудрилась разочаровать.
Главная звезда польской сборной выиграла только три из пяти матчей. При этом Свентек проиграла свой матч и в полуфинале, и в финале, уступив Кори Гауфф и Белинде Бенчич. Американка стала второй теннисисткой после Алены Остапенко, победившей Игу четыре раза подряд, и первой, кому удалось это сделать без потери сета.
Успех в финале Польше обеспечили Хуркач, который в упорной борьбе обыграл 40-летнего Стэна Вавринку, и Катажина Кава и Ян Зелиньский, победившие в мисте Бенчич и Якуба Поля.
Несмотря на проигрыш в решающем матче, Бенчич все равно была признана лучшим игроком United Cup-2026. И это справедливо, поскольку Белинда провела на турнире 10 матчей (по пять в одиночке и в миксте) и потерпела только одно поражение.