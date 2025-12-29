Выставочный матч между Ариной Соболенко и Ником Кирьосом стал главным спортивным событием недели.

Соболенко и Кирьос выясняли отношения на корте под громким заголовком «Битва полов». Кажется, маркетологи решили не изобретать велосипед и просто сдули пыль со старых афиш 70-х. В 1973 году Бобби Риггс, которому на тот момент было уже 55 лет, сначала обыграл Маргарет Корт, а потом уступил Билли Джин Кинг.

Кроме того, в 1992-м Джимми Коннорс одержал победу над легендарной Мартиной Навратиловой.

Кирьос был выбран в качестве соперника Соболенко после их словесных перепалок (возможно, заранее спланированных). Австралиец в одном из интервью заявил, что обыграет Арину, не прилагая «стопроцентных усилий для победы». Свою уверенность он подкреплял рассуждениями о том, что «женщины не могут отбивать подачи мужчин-профессионалов».

Ник Кирьос и Арина Соболенко globallookpress.com

Кроме того, когда-то Кирьос весь категорично высказался по поводу равных призовых для женщин и мужчин.

Женщины играют матчи до двух побед в трех сетах, а мужчины — до трех побед в пяти сетах. Я играл четыре часа на Australian Open, а затем Свитолина играла около 40 минут, но нам обоим заплатили одинаково. Почему теннис — единственный вид спорта, где затрагиваются подобные темы? Если бы WNBA предложила объединиться, в НБА бы только посмеялись. Ник Кирьос Бывшая 13-я ракетка мира

Непосредственно перед матчем скандальный австралиец решил воздержаться от подобных комментариев. Вполне вероятно, что это была просьба организаторов — не нагнетать обстановку, понимая, что это может привести к ненужным разговорам в медиапространстве.

В итоге Ник «насыпал» комплиментов своей сопернице, отдельно отметив ее подачу: «У Арины первая подача лучше, чем у некоторых мужчин в туре. Легкой прогулки точно не будет».

Но сдержанность Кирьоса наверняка была также обусловлена и тем, что он почти не играл после 2022 года. В предыдущих трех сезонах он провел в общей сложности меньше десяти матчей. Кажется, финалист Уимблдона-2022 действительно побаивался, что может проиграть и заодно уронить знамя мужского тенниса.

«Это будет отличное шоу, и я уверен, что оно вызовет куда больший интерес, чем многие матчи регулярного сезона ATP-тура. Для меня честь разделить с ней корт. Уверен, что буду нервничать. Встреча с Соболенко — серьезный вызов, но одновременно и огромная мотивация», — уверял Кирьос.

Арина Соболенко и Ник Кирьос globallookpress.com

Соболенко подошла к «Битве полов» в статусе лучшей теннисистки мира. Белоруска второй год подряд завершила сезон на первой строчке рейтинга. В 2025-м она стала чемпионкой US Open, была в шаге от титула на Australian Open и Ролан Гаррос, а также дошла до полуфинала на Уимблдоне.

Кроме того, Арина впервые в карьере преодолела отметку в 60 выигранных матчей за сезон (66 побед и 12 поражений).

В начале осени Соболенко заявила, что «постарается надрать задницу Кирьосу». Правда, уже ближе к матчу она тоже не горела желанием бросаться словами. Но при этом чувствовалось что лучшая теннисистка мира очень хочет выиграть этот матч.

«Для меня это отличная тренировка и хороший посыл для девушек. Я надеюсь, что они будут смотреть и увидят, насколько я сильная и выносливая, что у меня хватает смелости бросить себе вызов и сыграть против такого игрока», — заявила Соболенко.

Между тем, букмекеры были уверены, что Арина не сможет даже создать интригу, не говоря уже о том, чтобы одержать победу. Кирьос был явным фаворитом.

Хотя организаторы внесли несколько изменений в правила, чтобы хоть как-то помочь Соболенко: каждый игрок имел только одну подачу, а сторона корта, на которой играла белоруска, была на девять процентов меньше, чем у австралийца. Матч проходил в двух сетах, а в случае счета 1-1 был предусмотрен тай-брейк до 10 очков.

Наверняка, многие задаются вопросом, почему половина корта Арины была меньше именно на девять процентов. Всё просто: организаторы, изучив научные данные, и пришли к выводу, что теннисистки двигаются на девять процентов медленнее мужчин.

Арина Соболенко проиграла Нику Кирьосу в «Битве полов» globallookpress.com

В итоге Соболенко все равно проиграла Кирьосу — 3:6, 3:6. Для тех, у кого изначально не было завышенных ожиданий, шоу однозначно удалось, тогда как остальные остались разочарованы, потому что Кирьосу не пришлось напрягаться для победы над лучшей и заодно самой атлетичной теннисисткой мира. Как говорится, без шансов.

Хотя Соболенко придерживается другого мнения, считая, что она заставила соперника нервничать.

Думаю, получилась хорошая борьба. Он испытывал трудности, в какие-то моменты заметно зажимался. Приятно видеть, что соперник начинает нервничать, когда он пытается забрать мою подачу. Уровень был высоким: я провела много качественных розыгрышей, часто выходила к сетке, хорошо использовала укороченные, Ник отлично подавал. Это было настоящее шоу, и я получила удовольствие. Более того, теперь я четко понимаю, с какой тактикой играть против него: знаю его сильные и слабые стороны. В следующий раз матч точно получится еще лучше. Арина Соболенко Первая ракетка мира

Интриги больше нет, но Соболенко все равно попросила Кирьоса о реванше: «Я люблю реванши и люблю бросать себе вызов. С удовольствием сыграла бы снова».

Арина Соболенко и Ник Кирьос globallookpress.com

Со спортивной точки зрения в этом действительно больше нет смысла, но австралиец, который в течение трех лет не имел возможности зарабатывать деньги на официальных турнирах ATP, тут же заявил, что не откажется от повторной встречи с обладательницей четырех титулов «Большого шлема».

В отличие от зрителей и строгих экспертов, Кирьос хвалил Соболенко после матча, стараясь всех убедить, что «это был очень тяжелый матч».

Я бы с удовольствием сыграл с ней еще раз, чтобы она показала свой талант, а я — то, что у меня самого еще осталось в запасе. Это была очень упорная битва. Брейки происходили туда-сюда. Сегодня вечером я бы не стал называть себя чемпионом. Видеть здесь кого-то настолько великого, как Арина и меня — настоящее зрелище. Я думаю, что это большой шаг вперед для тенниса. Ник Кирьос Финалист Уимблдона-2022

Сложно сказать, верит ли сам Кирьос в то, что говорит, но с точки зрения бизнеса он всё сделал максимально красиво — и счет матч, и его комментарии оставляют организаторам возможность для проведения матча-реванша. Желающие заплатить за это всегда найдутся. Например, в Саудовской Аравии, которая с некоторых пор стремится стать новым спортивным центром мира.