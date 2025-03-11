Такое разное наследство. Кое в чем Клопп точно превзошел легендарного Фергюсона

После того, как совладелец «Манчестер Юнайтед» сэрчастично возложил на Фергюсона вину за неудачи клуба в последние десять лет,сравнил эту ситуацию с тем, в каком состоянии Клопп передал «Ливерпуль» своему преемнику.

«Если посмотреть на "Ливерпуль", то сразу становится ясно, что Клопп оставил клуб в действительно хорошем состоянии. Здесь отлично выстроена структура», — считает Линекер.

«При этом нельзя сказать то же самое о "Манчестер Юнайтед" в конце эпохи сэра Алекса Фергюсона. Да, они выиграли чемпионат в последнем сезоне под руководством Фергюсона, но это была не лучшая версия "красных дьяволов", и многие игроки приближались к закату карьеры. С тех пор и начались проблемы. Академия уже не давала таких игроков, как раньше», — добавил Линекер.

Этот аргумент подтверждается даже при беглом взгляде на средний возраст составов команд перед уходом тренеров: у «Ливерпуля» он составлял 25,6 года в сезоне 2023/2024, а у «Манчестер Юнайтед» — 27,1 года в сезоне 2012/2013. То же самое можно сказать и после прямого сравнения состава команд в эти периоды.

Вратари

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Андерс Линдегор, Бен Эймос и Сэм Джонстон

«Ливерпуль»: Алиссон, Куивин Келлехер, Витезслав Ярош и Харви Дэвис

Нельзя сказать, что кто-то из этих тренеров серьезно пренебрег вратарской позицией перед уходом из команды. Де Хеа и Алиссон не находились на пике своих возможностей в момент смены тренера: лучший период испанца был еще впереди, тогда как бразилец уже прошел свой пик. Разница между ними, возможно, сводится лишь к личным предпочтениям.

Давид Де Хеа globallookpress.com

В сезоне 2012/2013 Де Хеа помог «Манчестер Юнайтед» выиграть титул АПЛ, отыграв 28 матчей, в которых 11 раз оставил ворота «сухими» и пропустил 26 мячей.

Алиссон в прошлом сезоне сыграл ровно столько же матчей за «Ливерпуль», но провел только восемь «сухих» встреч и пропустил 30 голов.

По проценту сейвов Де Хеа также оказался немного лучше (77,2% против 73,4%), что делает его фаворитом в этом сравнении, даже если не учитывать возрастной фактор: Де Хеа на момент ухода Фергюсона из «МЮ» было 22 года, тогда как Алиссону уже 31 год.

Наличие Келлехера как уверенного второго номера немного компенсирует ситуацию в «Ливерпуле», но Де Хеа был одним из немногих светлых пятен — а зачастую и единственным — в «Манчестер Юнайтед» на протяжении первого десятилетия хаоса после ухода Фергюсона.

Крайние защитники

«Манчестер Юнайтед»: Рафаэл и Патрис Эвра

«Ливерпуль»: Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон

В какой-то момент были все предпосылки к тому, что Антонио Валенсия и Эшли Янг переквалифицируются из ярких вингеров в закаленных фулбэков, но при Фергюсоне эти трансформации так и не завершились. Ему не хотелось лишних хлопот, и он предпочитал более традиционный подход.

Рафаэл получил второй номер Гари Невилла и четырехлетний контракт перед последним сезоном Фергюсона, но, как и многие другие, он так и не дотянул до стабильно элитного уровня. Слабости бразильца стали очевидны без защиты, которую обеспечивала грамотная работа великого тренера.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Эвра же был лишь бледной тенью самого себя, о чем красноречиво свидетельствовала затянувшаяся и неудачная летняя погоня клуба за Лейтоном Бэйнсом. Кроме того, француз оказался одним из множества факторов хаоса, с которыми так и не смог справиться Дэвид Мойес, преемник Фергюсона на посту главного тренера «МЮ».

Хотя Александер-Арнольд мыслями уже давно в Мадриде, а Робертсон явно приближается к закату карьеры, их дуэт все же значительно сильнее.

Ни Фабио, ни Александр Бюттнер, прославившийся тем, что провоцировал Стивена Джеррарда, не способны перевесить чашу весов в пользу «Манчестер Юнайтед». Особенно если учесть наличие у «Ливерпуля» Коннора Брэдли. Ну и не надо забывать про Костаса Цимикаса, который в любой момент готов подменить Робертсона на левом фланге обороны «Ливерпуля».

Центральные защитники

«Манчестер Юнайтед»: Рио Фердинанд, Джонни Эванс, Неманья Видич, Фил Джонс, Крис Смоллинг и Майкл Кин

«Ливерпуль»: Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес и Джаррел Куансах

Если судить только по глубине состава, тут даже не о чем спорить. Можно сколько угодно пытаться замаскировать очевидное, но шесть — это больше, чем четыре.

«Ливерпуль» прекрасно это понимает и именно по этой причине этим летом постарается купить еще одного центрального защитника.

Последним приобретением на эту позицию был Конате в июле 2021 года. С тех пор клуб расстался с Жоэлем Матипом и заработал около 25 миллионов фунтов на продажах Сеппа ван ден Берга, Бена Дэвиса и Билли Куметио.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Но вопрос в том, компенсирует ли качество защитников «Ливерпуля» их очевидную нехватку в количестве. Если ван Дейк и Конате — это аргумент в пользу «качества», то шестерка «Манчестер Юнайтед» закрывает аспект «количества».

Фердинанду и Видичу на момент смены тренера в «МЮ» было 34 и 31 год соответственно — один испытывал панический страх перед Морганом Амальфитано, другой постоянно лечился от травм. Джонс и Эванс тоже проводили много времени в лазарете, а Смоллинг пользовался доверием только со стороны Луи ван Гала.

Кин, вернувшийся из очередной аренды, так и не смог пробиться в основной состав. Свежая кровь в центре обороны требовалась больше, чем где-либо еще.

В итоге глубина состава оказалась скорее иллюзорной. «Ливерпуль» сейчас крайне зависим от здоровья ван Дейка: одна серькзная травма может обрушить всю защитную конструкцию. Но его невероятная выносливость (если не считать травму колена после злополучного столкновения с Джорданом Пикфордом) лишь укрепляет его статус легенды.

Центральные полузащитники

«Манчестер Юнайтед»: Майкл Каррик, Том Клеверли, Синдзи Кагава, Андерсон, Пол Скоулз и Даррен Флетчер

«Ливерпуль»: Райан Гравенберх, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Кертис Джонс, Ватару Эндо и Харви Эллиотт

Заключительные трансферные окна Фергюсона и Клоппа наглядно демонстрируют различия в их подходах: один строил команду на будущее, а другой был сосредоточен лишь на том, чтобы уйти победителем.

Клопп сумел в течение нескольких месяцев полностью перестроить свою полузащиту, заменив Кейта (28 лет), Фабиньо (29), Окслейд-Чемберлена (29), Хендерсона (33) и Милнера (37) на более молодых Гравенберха (21), Собослаи (22) и Макаллистера (24), к которым добавил опытного Эндо (30).

Алексис Макаллистер globallookpress.com

В сезоне 2023/2024 это не сразу дало эффект, но когда новички адаптировались, полузащита стала мощнейшей линией «Ливерпуля». Вместе с поддержкой Джонса и Эллиотта она выглядит сбалансированной и перспективной.

А теперь сравним с Фергюсоном, который сделал ставку на сиюминутный успех, подписав великолепного, но возрастного ван Перси, а также ряд игроков, которые либо не соответствовали уровню клуба, либо не смогли адаптироваться — Кагава, Бюттнер, Ник Пауэлл и Вилфрид Заа.

Именно полузащита «Манчестер Юнайтед» столкнулась с самыми серьезными проблемами: Скоулз ушел вместе с Фергюсоном, Клеверли и Андерсон не соответствовали уровню, а Флетчер почти не выходил на поле из-за проблем со здоровьем. Единственный, кто еще держался, — Каррик, но одному ему было не под силу тащить эту линию.

Правые вингеры

«Манчестер Юнайтед»: Антонио Валенсия и Аднан Янузай

«Ливерпуль»: Мохамед Салах

Мохамед Салах globallookpress.com

Здесь, кажется, вообще не надо ничего объяснять. В тени Салаха находятся почти все игроки АПЛ на этой позиции.

Левые вингеры

«Манчестер Юнайтед»: Эшли Янг, Нани, Райан Гиггз и Вилфрид Заа

«Ливерпуль»: Коди Гакпо и Луис Диас

Трудно переоценить, насколько сильно последний чемпионский состав «Манчестер Юнайтед» зависел всего от пары игроков в атаке. Ван Перси забил более чем в два раза больше, чем любой другой игрок команды. Нидерлаедец и Уэйн Руни были единственными, кто отдал больше пяти результативных передач в Премьер-лиге.

Луис Диас globallookpress.com

Эвра и Кагава занимали четвертое место по системе «гол+пас» с жалкими девятью очками, опережая Гиггза (пять очков, как и у Каррика), Янга и Нани (как и Бюттнер, они сделали по три результативных действия).

Заа, последний трансфер Фергюсона, символизирует состояние команды, которую шотландец оставил Моесу.

Клопп, напротив, оставил своему преемнику меньше игроков, но при этом гораздо более высокого качества. Например, Диас в этом сезоне дважды забил в ворота «Манчестер Юнайтед» — больше, чем Янг и Нани вместе взятые за 30 матчей в сезоне 2012/2013 (всего один гол).

Центральные нападающие

«Манчестер Юнайтед»: Робин ван Перси, Уэйн Руни, Хавьер Эрнандес, Дэнни Уэлбек и Джеймс Уилсон

«Ливерпуль»: Диогу Жота и Дарвин Нуньес

Резкий спад Ван Перси до 12 забитых мячей и трех передач в 21 матче было сложно не заметить, но даже в этом случае он превосходит суммарные показатели Жоты и Нуньеса в сезоне 2024/2025.

Робин ван Перси globallookpress.com

Многие критиковали «Манчестер Юнайтед» за продажу Эрнандеса и Уэлбека, но они активно использовались при Мойесе. Руни требовал от клуба новый контракт, но при этом продолжал оставаться ценным игроком.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Однако весь этот спор теряет смысл, если учитывать присутствие Уилсона. Играющий тренер Гиггз, пытавшийся оставить свой след, использовал молодого игрока во время своей четырехматчевой временной работы, и из-за этого выглядел максимально комично. Клоппу оставалось только мечтать о том, чтобы дать воспитанникам академии настолько «значимый» шанс.