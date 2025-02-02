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    Новый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый «Манчестер Юнайтед»

    Аморим начал процесс обновления состава «МЮ», подписав молодого флангового игрока «Лечче»

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    Патрик Доргу
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    Патрик Доргу
    Патрик Доргу, подписанный «Лечче» за скромные 200 тысяч евро в июле 2022 года, переехал в Италию, даже не сыграв ни одного матча за клуб датской Суперлиги «Норшелланн», пишет ESPN.
    Приобретенный в качестве перспективного игрока, он начал в молодежном составе «Лечче», прежде чем был призван в первую команду следующим летом — дебютировав в первом матче лиги сезона 2023-24 (домашняя победа со счетом 2:1 против «Лацио»).

    Его первый сезон изначально был предназначен для адаптации, но он все равно сыграл 32 матча в Серии А, в основном играя на позиции левого защитника. Однако в этом сезоне он пропустил только одну игру (из-за травмы) и начал остальные 20 на разных позициях, а также получил вызов в сборную Дании.

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    • Доргу — один из трех братьев-футболистов (18-летний Ифенна играет за молодежную команду «Дженоа») и даже забил в течение минуты после выхода на поле в своем международном дебютном матче против Швейцарии в сентябре. Он настроен сделать шаг на совершенно другой уровень, после того как оформил трансфер за 30 миллионов евро (плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов) в «Манчестер Юнайтед».

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    Позиция

    Пройдя молодежные рейтинги «Норшелланна» в качестве левого защитника, Доргу начал свою карьеру в «Лечче» на той же позиции. Но тогдашний главный тренер Лука Готти, пришедший к концу прошлого сезона, видел в нем нечто большее, чем просто защитника.

    В качестве первого шага Готти (которого в конце ноября на посту тренера «Лечче» сменил Марко Джампаоло), перевел юношу вперед на левый фланг полузащиты, прежде чем использовать его в качестве левоногого правого вингера в начале этого сезона.

    Патрик Доргу
    globallookpress.com

    Этот ход заставил Готти провести сравнение между Доргу и бывшей звездой «Реала» и «Тоттенхэма» Гаретом Бэйлом.

    «Кажется, он отлично адаптируется», — сказал Готти Calciomercato. «Ему нравится играть на поле. Важные люди из футбольного мира начинают звонить мне, чтобы спросить, что я вижу... [Бэйл] стал нападающим, хотя мог бы играть на позиции защитника. Это может случиться и с Доргу».

    Сильные стороны

    Помимо его универсальности, самым привлекательным качеством Доргу является то, что физические данные, которые давали ему преимущество на молодежном уровне, по-прежнему хорошо ему служат. Он атлетичен и хорошо справляется с трудностями при защите и атаке. Доргу также является мощным бегуном на длинные дистанции, который быстро достигает максимальной скорости из положения покоя.

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    • Его энтузиазм к футболу стал ключом к его успеху. Всякий раз, когда он получает мяч, он готов рвануть вперед и входит в шестой процентиль полузащитников Серии А по продвижению мяча.

    Он искусный дриблер, и когда он движется вперед, он всегда ищет варианты паса, чтобы начать атаку или найти место для удара по воротам. Хотя его темп и прямой бег являются его основными инструментами, с помощью которых он превосходит оппонентов, он также полон трюков, таких как обманные удары, перешагивания и быстрая смена направления.

    Тепловая карта Доргу
    ESPN

    После своей перезагрузки в качестве правого вингера в этом сезоне, Доргу продемонстрировал большую способность к смещению к штрафной и использованию левой ноги для забивания голов с помощью крученых ударов. Он часто может быстро освободиться от своего опекуна, перемещая мяч в центр со своего фланга. Его понимание комбинационной игры, варьируя его забегания по фангу и в центр, также развивается.

    К его чести, энергичный и универсальный стиль Доргу также выходит на первый план при обороне, поскольку он усердно возвращается назад и быстро может вернуть свою позицию, когда команда теряет мяч.

    Удары Доргу
    ESPN

    Как он может стать лучше

    Несмотря на быстрый взлет Доргу, определенные аспекты его игры все еще нуждаются в шлифовке, ведь он остается 20-летним игроком. Его неустанно позитивный подход может привести к тому, что он потеряет мяч в опасных зонах. И хотя его дриблинг является сильной стороной, недостатком дриблера с большим объемом работы из глубоких позиций является то, что они рискуют попасть под прессинг или в тупик — особенно при смещениях к центру.

    По той же причине, при принятии решений Доргу часто выбирает атакующий вариант, когда просто сохранение своей позиции — лучший выбор.

    Патрик Доргу
    globallookpress.com

    В защите при возврате владения он склонен полагаться на свою скорость, а не на чтение движения противника перед вмешательством/перехватом. Часть его привлекательности заключается в том, что он интенсивный, высокоэнергичный многоцелевой игрок широкого профиля, а не расчетливый, хорошо сбалансированный эксперт-защитник. Но это может привести к тому, что он попадет в неприятности в оборонительных действиях один на один, когда ему не хватает напарника по команде.

    С кем еще связывали его трансфер?

    Согласно последним сообщениям, Доргу в Англии интересовались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», но его также заметили итальянские команды «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Наполи».

    Как он впишется в «Манчестер Юнайтед»?

    Исходя из его врожденных качеств, Доргу выглядит интригующим кандидатом на позицию левого крайнего защитника «МЮ». Учитывая его отличительный набор навыков — он немного неаккуратный тактически, но технически надежен и полон сил и энергии — эта роль должна ему подойти.

    Патрик Доргу
    x.com/ManUtd

    Тот факт, что его будет поддерживать третий центральный защитник в схеме 3-4 -2-1 формация поможет ему в обороне и даст ему лицензию на движение вперед с более, чем обычно, высокой позиции для крайнего защитника, где он может действовать в атаке. У Аморима может возникнуть соблазн выставить Доргу на противоположной стороне (справа), чтобы использовать его возможности по ударам/завершению, но было бы разумно сначала дать ему обрести себя в Премьер-лиге на его более привычном левом фланге.

    Все футбольные трансферы

    Привлечение такого энергичного игрока должно оживить этот вялый и статичный «Манчестер Юнайтед». Но есть также вероятность, что его юношеский пыл может быть задушен общей нехваткой кислорода вокруг клуба.

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