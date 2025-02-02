Хейлунн, вратарь-неудачник и еще три игрока, которых почему-то не стали продавать в январе

«Манчестер Юнайдет» с трудом избавился от Маркуса Рашфорда, который проведет вторую половину сезона в «Астон Вилле». Рубен Аморим наконец-то может вздохнуть с облегчением.
На самом деле, впереди еще немало интересных событий, но некоторые игроки, несмотря на все проблемы, все равно останутся в своих клубах. В их случае это можно назвать большим везением.
Но летом клубы наверняка постараются расстаться с этими футболистам, если во второй половине сезона они продолжат оставаться в тени партнеров.
Роберт Санчес («Челси»)
Из-за ошибок Санчеса «Челси» пропустил пять мячей в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Более того, это новый антирекорд для лондонского клуба. Ничего подобного до сих пор не случалось, испанец стал первым, кто умудрился совершить столько «привозов». А ведь позади только первая половина сезона, страшно представить, что будет дальше.
В недавнем матче против «Манчестер Сити» Санчес 19 раз терял мяч, именно из-за его непонятных действий отличился Эрлинг Холанн.
Энцо Мареска утверждает, что по-прежнему «доверяет» Санчесу, и, что еще более странно, он продолжает защищать вратаря-неудачника.
«А сколько раз Кайседо ошибался с передачами?», — так Мареска реагирует на критику в адрес Санчеса.
Мареска сознательно игнорирует разницу между ошибками вратаря и полузащитника — как, впрочем, и руководство «Челси», которое продолжает прятать голову в песок, не желая признавать очевидную необходимость подписания нового голкипера.
Дошло до того, что мы уже изучаем родословную Санчеса в поисках следов какой-нибудь мафиозной семьи, которая заставляет хозяина «Челси» Бехдада Эгбали, держать Роберта в команде.
От вратаря требуется, в первую очередь, стабильность, тогда как в игре Санчеса постоянно наблюдаются перепады. С этим вратарем «Челси» вряд ли сможет бороться за трофеи.
Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)
«Ливерпуль» стал главным претендентом на титул в АПЛ и завершил на первом месте общий этап Лиги чемпионов, несмотря на то, что их самый дорогой игрок превратился в главное разочарование. Как ни странно, это говорит о том, что клуб умеет работать на трансферном рынке.
Если бы Нуньес соответствовал своей трансферной стоимости, мы бы сейчас наблюдали, возможно, лучшую команду в истории АПЛ. Как известно, «Ливерпуль» заплатил за уругвайского нападающего 85 миллионов фунтов. Однако игра Дарвина четко указывает на то, что клуб явно переплатил за него.
В отличие от остальных игроков в этом списке, Нуньеса «спасло» лишь то, что остальные нападающие «Ливерпуля» находятся в отличной форме и способны компенсировать его постоянные ошибки и упущенные моменты.
Сейчас уже почти не осталось сомнений в том, что Нуньес просто не готов к роли главного нападающего в одном из лучших клубов Европы.
Расмус Хейлунн («Манчестер Юнайтед»)
Довольно часто можно услышать о том, что проблемы Хейлунна связаны, в первую очередь, с нехваткой моментов. Это справедливое замечание. Ситуаций, когда бы Расмусу пришлось хвататься за голову после упущенного шанса, действительно не так уж и много.
Однако в отсутствии моментов есть и его вина, а не только партнеров. О каких моментах может идти речь, если он не умеет придержать мяч, когда команда пытается подойти к чужим воротам?
Атаки «Манчестер Юнайтед» очень часто рушатся из-за частых потерь Хейлунна, которому нужно поработать над приемом мяча.
Интересно, что когда сэр Джим Рэтклифф и INEOS только пришли в клуб, Хейлунн был одним из трех неприкасаемых игроков вместе с Кобби Мейну и Алехандро Гарначо.
Известно, что целый ряд клубов хотел бы приобрести Мейну и Гарначо, тогда как серьезный интерес к Хейлунну просто отсутствует. Но откуда ему взяться, если нападающий за 75 миллионов евро не может нормально принять мяч.
Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)
Честно говоря, мы до сих пор так и не поняли, зачем Пеп Гвардиола вернул Гюндогана в Манчестер.
Раньше у немецкого полузащитника тоже была непонятная роль, но благодаря своим незаметным передвижениям по полю он мог запросто ускользнуть от внимания, если за ним не следить.
Сейчас же все иначе: кажется, у него вообще нет никакой роли. Сложно сказать, что произошло за год в «Барселоне», но в «Сити» он вернулся без той самой детали, которая делала его классным футболистом.
Все эти оправдания про «без Родри так тяжело», на которые он, вероятно, ссылается, уже давно никого не интересуют. В этом сезоне их уже неоднократно развенчали — например, во втором тайме против «Брюгге», когда «Ман Сити» спокойно совершил камбэк без Гюндогана.
Сам Гюндоган, должно быть, в таком же недоумении, как и все остальные: «Манчестер Сити» потратил в январе 130 миллионов фунтов, но при этом до сих пор не купил замену Родри.
Леон Бейли («Астон Вилла»)
Один из самых раздражающих игроков в Премьер-лиге. Кажется, никто не делает это с такой регулярностью, как он: сначала создает себе пространство для удара или подачи, после чего выбирает менее удобный вариант.
У Бейли есть удивительная способность одновременно выглядеть как один из лучших вингеров мира и как человек, который может на ровном месть споткнуться и потерять мяч.
Один гол и три ассиста в 28 матчах — это просто кошмарная статистика для атакующего игрока, чья команда выступает в Лиге чемпионов. И хотя приход Дониэлла Маленa пока не отправил Бейли на скамейку, кажется, его время в «Астон Вилле» подходит к концу.