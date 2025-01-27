Каземиро, Эриксен и еще четыре игрока «Манчестер Юнайтед», которым стоит задуматься о переходе в «Бешикташ»

На фоне январской трансферной суматохи можно было не заметить долгожданное возвращение Сульшера к тренерской работе. После трехлетней паузы норвежец возглавил

После эпохи сэра Алекса Фергюсона каждый тренер «Манчестер Юнайтед» делал шаг назад в своей карьере после неудачи на «Олд Траффорд». Переход в турецкую Суперлигу — повторение пути Жозе Моуринью и других бывших звезд Премьер-лиги — в случае с Сульшером тоже выглядит вполне логичным.

В первом же матче под руководством 51-летнего Сульшера «Бешикташ» разгромил «Атлетик» (4:1) в матче Лиги Европы. В «Манчестер Юнайтед» у норвежца тоже было бодрое начало, но конец у этой истории был не самый веселый.

С тех пор, как Сульшер переехал в Стамбул, прошла лишь неделя, однако совсем неудивительно, что СМИ теперь отправляют в «Бешикташ» и некоторых игроков «Манчестер Юнайтед».

В этом нет ничего странно, однако слухи о том, что «Бешикташ» пытается подписать Рашфорда, все-таки впечатляют. Такой трансфер стал бы настоящим безумием, но очевидно, что игрок вряд ли согласится на переезд в Турцию.

Но есть как минимум шесть игроков, которые действительно не станут кривиться, если им предложат присоединиться к «Бешикташу».

Алтай Байындыр

Рубен Аморим столкнулся в «Манчестер Юнайтед» с огромным количеством проблем, и позиция вратаря в этом плане не стала исключением.

Алтай Байындыр globallookpress.com

Андре Онана, которого экс-тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг выбрал в качестве замены для Давида Де Хеа, неплохо провел какое-то количество матчей, но потом начал допускать ошибки с пугающей регулярностью. Пока по-прежнему нет уверенности, что он готов к роли основного голкипера на «Олд Траффорд».

Аморим также остался «не впечатлен» и выступлениями второго номера, Алтая Байындыра, несмотря на его уверенную игру против «Арсенала» и «Рейнджерс».

Тем не менее, Байындыр вряд ли вытеснит камерунца (или его возможного преемника) из основного состава. Турецкому вратарю придется уйти, если он хочет регулярно получать игровое время.

Байындыр сделал себе имя в «Фенербахче», но сейчас он точно пригодился бы «Бешикташу», которому приходится доверять 35-летнему Мерту Гюноку.

Виктор Линделёф

Защитник, подверженный травмам, давно должен был покинуть «Манчестер Юнайтед», но, как и некоторые его одноклубники, швед продолжает оставаться на «Олд Траффорд» и получать внушительную зарплату.

Виктор Линделёф globallookpress.com

«Юнайтед» упустили шанс продать Линделёфа, контракт которого истекает через полгода. Очевидно, что ни о каком продлении соглашения не может быть и речи. Но руководство клуба порой принимает настолько спорные решения, что такой сценарий тоже нельзя исключать.

Турецкая Суперлига может стать оптимальным вариантом для Линделёфа, чья карьера давно пошла на спад.

В «Бешикташе» 30-летний швед, скорее всего, сразу станет игроком основного состава.

Тайрелл Маласия

Эпоха тен Хага в «Манчестер Юнайтед» запомнится, прежде всего, трансферными провалами. Решение руководства предоставить ему свободу в выборе игроков привело к настоящей кадровой катастрофе. Эрик старался подписывать футболистов, которых лично знал по совместной работе в Нидерландах.

Тайрелл Маласия globallookpress.com

Трудности с адаптацией в Премьер-лиге возникают у многих игроков, которые переезжают сюда из скоромной Эредивизи. Это все-таки абсолютно разный уровень.

Маласия в этом плане не стал исключением. Хотя его главной проблемой в «Манчестер Юнайтед» стали травмы.

Тайрелл пропустил весь прошлый сезон, вернувшись в состав только в конце 2024 года. С тех пор он провел на поле чуть больше 300 минут.

По некоторым данным, у Маласии уже есть договоренность с неназванным клубом. Рискнем предположить, что речь идет о «Бешикташе». Вероятно, Артур Масуаку уже начал нервничать из-за возможного перехода нидерландца в стамбульскую команду.

Кристиан Эриксен

Хотя он уже не может похвастаться физической формой, Эриксен по-прежнему остается настоящим профессионалом. Неслучайно именно он играет рядом с Бруну Фернандешем в центре полузащиты.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

История Эриксена — от момента, когда он оказался на грани смерти, до возвращения на футбольное поле — одна из самых невероятных в мире спорта. И она заслуживает более достойной заключительной главы, чем этот кошмар в «Манчестер Юнайтед».

К счастью, у 32-летнего Эриксена, вероятно, есть еще пару сезонов в запасе, прежде чем он завершит карьеру. Попробовать свои силы в новой лиге, выступая за «Бешикташ», который стабильно играет в еврокубках, могло бы стать неплохим вариантом, если его не привлекают МЛС или саудовская Про-лига.

Каземиро

Смело заявление Аморима о том, что Каземиро «не обладает необходимыми характеристиками» для того, чтобы играть за основной состав «Манчестер Юнайтед», звучит как жесткий приговор.

Каземиро globallookpress.com

Очевидно, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на бразильца, который когда-то был одним из лучших опорных полузащитников в мире.

Понятно, что ничего не может быть хуже трансфера Антони, но стоит признаться, что боссы «Манчестер Юнайтед» серьезно просчитались, заплатив 60 миллионов евро за 30-летнего Каземиро.

Бразильский полузащитник заставил замолчать некоторых критиков благодаря сильному дебютному сезону. Но с тех пор недоброжелатели бразильца вполне обоснованно еще более раздражены его стремительным регрессом.

Попытки клуба продать Каземиро в этом месяце стали приоритетной задачей. «Юнайтед» больше не могут позволить себе держать в составе игрока с огромной зарплатой. Если Криштиану Роналду не добьется своего, Сульшер может сильно помочь своему бывшему клубу.

Джошуа Зиркзе

На примере трансфера Зиркзе «Манчестер Юнайтед», возможно, поймет, что, покупая дешево, — платишь дважды.

Совладелец «Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф, который теперь отвечает в клубе за трансферную политику, быстро захотел приобрести Зиркзе, когда узнал, что в контракте игрока с «Болоньей» прописаны смешные отступные в размере 34 миллионов фунтов.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Почти сразу стало ясно, что Зиркзе явно не соответствует уровню клуба с чемпионскими амбициями в АПЛ. Кроме того, выяснилось, что нидерландцу некомфортно играть на позиции центрального нападающего.

Медлительный нидерландец не смог стать достойным конкурентом для Расмуса Хейлунна, который также стал большим разочарованием. Чем скорее «Манчестер Юнайтед» расстанется с Зиркзе, тем лучше.

Возвращение Джошуа в итальянскую Серию А остается наиболее вероятным вариантом, но аренда в турецкую Суперлигу, которая больше соответствует его уровню, чем Премьер-лига, также может стать логичным развитием событий.