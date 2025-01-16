Новая экономическая реальность. Совсем скоро трансферы от 100 млн евро станут редкостью

Дефляция — это противоположность инфляции; цены со временем не растут, а падают.

Большинство экономистов скажут, что, хотя чрезмерная инфляция — это плохо, дефляция, как правило, еще хуже. Если люди думают, что что-то будет стоить дешевле через месяц, чем сейчас, они откладывают покупку. Это замедляет экономическую активность и производство, государство собирает меньше налогов, людей увольняют из-за снижения расходов, и всем становится хуже.

Но это в реальном мире. Нас же интересует экономическая ситуация в футбольном мире.

Никто не любит об этом говорить, потому что прогнозы могут быть мрачными. В лучшем случае, когда клубам приходится сокращать расходы, они жалуются на необходимость соблюдения правил «Прибыли и устойчивости» (Profit and Sustainability Rules, PSR). Хотя они сами решили внедрить это правило.

Но анализ того, что произошло в самой богатой футбольной лигой мира — английской Премьер-лигой — в последнее трансферное окно, когда чистые расходы снизились на 40% и достигли самого низкого уровня (с учётом инфляции) с 2014 года (кроме ковидных сезонов), а также беседы с официальными лицами клубов, владельцами и посредниками, создают довольно мрачную картину.

Правда, не факт, что это проявится в текущем месяце, поскольку зимние переходы обычно имеют «эффект домино». Клуб А покупает игрока X у клуба B, который затем тратит часть выручки, чтобы заменить его игроком Y из клуба C, и так далее.

Ну и, конечно, есть явные исключения, такие как «Манчестер Сити», который всё еще может совершать крупные покупки, поскольку их владельцы, похоже, не ставят цель получать прибыль. К тому же, согласно футбольному финансовому блогеру Swiss Ramble, за счет внушительных прибылей последних сезонов они могут потерять до 369 миллионов фунтов в этом году и всё равно соблюдать PSR.

Хосеп Гварддиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

Однако на это можно посмотреть и с другой стороны. Взять, например, полузащитника Адриена Рабьо, который прошлым летом стал свободным агентом. Ему только что исполнилось 29 лет, он провел 50 матчей за сборную Франции и имеет опыт выступлений в больших клубах, таких как «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». Казалось бы, он должен был вызвать большой интерес с учетом статуса свободного агента. Но нет. Только в середине сентября, уже после закрытия летнего трансферного окна, он подписал контракт с «Марселем». И даже тогда это был скромный двухлетний контракт, который приносит ему меньше половины того, что он зарабатывал в «Ювентусе».

Или, например, Виктор Осимхен. «Наполи» хотел получить за 25-летнего нигерийского нападающего (48 голов в 71 матче за два предыдущих сезона) более 100 миллионов евро, затем цену снизили до 80 миллионов, потом до 60 миллионов — и всё равно они не нашли покупателей. В сентябре нигериец отправился в аренду в турецкий «Галатасарай».

Это проявляется и в других аспектах. Взять, например, лидеров Бундеслиги («Баварию») и Премьер-лиги («Ливерпуль»). Среди игроков «Баварии», которые могут стать свободными агентами в конце сезона, — Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис, занимающие первое и четвертое места соответственно по количеству минут, проведенных в лиге в этом сезоне. Киммиху 29 лет, он — капитан команды и один из лучших центральных полузащитников в мире. Дэвису 24 года, и он — один из лучших игроков на левом фланге. Оба сыграли огромную роль в успехах клуба в последние годы.

Кстати, упомянем и атакующего полузащитника «Баварим» Джамала Мусиалу. Его контракт действует до 2026 года, но ему всего 21 год, и он, вероятно, лучший игрок клуба. Еще недавно было бы немыслимо, чтобы кто-то с такими данными приближался к последним 18 месяцам действующего соглашения.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Что касается «Ливерпуля», все хорошо известна ситуация с Мохамедом Салахом (32 года, лучший бомбардир Премьер-лиги), центральным защитником Вирджилом ван Дейком (33 года, капитан команды) и правым защитником Трентом Александер-Арнольдом (26 лет, воспитанник клуба). Переговоры «ведутся», все «расслаблены» (это слово часто встречается в таких историях), и на игру это якобы не влияет. Однако никто не может вспомнить, когда в последний раз, в столь успешный сезон, два мощных, хорошо управляемых и финансово устойчивых клуба, таких как «Бавария» и «Ливерпуль», так затягивали с продлением контрактов с ключевыми игроками.

Все держат свои карты при себе, но можно предположить, что причина задержки в том, что продления контрактов совсем не так просты. У игроков и их агентов есть свое представление о стоимости их услуг, в то время как клубы сталкиваются с новой экономической реальностью.

«Реал» продолжает настаивать, что не будет выходить на рынок в январе, несмотря на то, что из-за травм им приходится использовать на правом фланге обороны 33-летнего вингера Лукаса Васкеса, а центральный полузащитник Орельен Чуамени играет на позиции центрального защитника.

«Манчестер Юнайтед» пытается сократить зарплатную ведомость (и речь идет не только о форварде Маркусе Рашфорде, который не входит в планы команды), а «Манчестер Сити» хочет расстаться с капитаном команды Кайлом Уокером — всего через четыре месяца после того, как с ним продлили контракт до 2026 года.

Согласно Transfermarkt, в истории футбола было 16 трансферов стоимостью более 100 миллионов евро. Если внимательно изучить этот список, станет очевидно, что больше половины из них оказались провальными или, по крайней мере, такими, которые клубы бы не стали повторять, если бы могли вернуться назад.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Были времена, когда можно было рискнуть и заплатить крупную сумму за трансфер, зная, что даже если это решение окажется ошибочным и игрока придется продать с убытком, все равно найдется покупатель, а клуб сможет смириться с потерей. Но теперь это не так.

Посмотрите на «ПСЖ», который пытается найти клуб, готовый взять нападающего Рандаля Коло Муани, за которого они полтора года назад заплатили 80 миллионов евро. Парижанам повезет, если в будущем они смогут вернуть хотя бы половину суммы. Пока же французский нападающий отправляется в аренду в «Ювентус» до конца сезона.

Почему? Отчасти потому, что клубов, готовых заплатить 40 миллионов евро или больше за форварда не так уж и много. Но в основном потому, что настрой изменился: теперь клубы считают каждую копейку.

Это затрагивает не только крупнейшие клубы. Команды, которые строили свою бизнес-модель на трансферах игроков — такие как «Брайтон» или «Брентфорд» в Англии, «Боруссия Дортмунд» в Германии, «Аталанта» или «Удинезе» в Италии, «Монако» во Франции или «Севилья» в Испании — тоже сталкиваются с трудностями. Если вы думаете, что, когда перспективный молодой вингер раскроется, вы не получите за него намного больше, чем потратили, то вы будете более осторожны при решении потратить на него 20-30 миллионов евро.

Рандаль Коло-Муани globallookpress.com

Возьмем, к примеру, Дониэлла Малена из дортмундской «Боруссии». В 2021 году клуб выкупил его из ПСВ за 30 миллионов евро. Нидерландцу тогда было 22 года. Он не стал вторым Лионелем Месси, но забил 15 голов в прошлом сезоне и является основным игроком сборной Нидерландов. Всего через три с половиной года он присоединился к «Астон Вилле» за 25 миллионов евро.

Может быть, эта дефляция — лишь давно назревшая коррекция, замедленная сумасшедшими тратами клубов из Саудовской Аравии. Возможно, клубы начинают понимать, что доходы не будут расти так, как раньше. Возможно, они осознали, что регуляторы — будь то УЕФА, Премьер-лига, Ла Лига (спросите у «Барселоны») или кто-либо еще — действительно серьезно настроены на соблюдение правил.

Может быть, они наконец-то поняли, что то, что раньше называлось «инвестициями в состав», на самом деле было смесью эгоизма и схемы Понци, которая в конечном итоге обходится очень дорого.

А может, они просто смирились с тем, что трансферные суммы и зарплаты достигли таких уровней, что, как только рост доходов прекращается, их можно оправдать лишь в случае, если найдется достаточное количество «наивных» или иррациональных участников, готовых покрывать ваши ошибки. А таких становится все меньше.

Возможно, мы достигли уровня здравомыслия, и однажды это станет настоящим, зрелым и устойчивым бизнесом.