Уйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха

У «Ливерпуля» есть два варианта для решения сложного вопроса, но так получается, что вместе они создают одну большую проблему.

Их лучший игрок проводит, возможно, лучший сезон в является ключевой фигурой почти во всех матчах, в которых «Ливерпуль» побеждает.

После матчей ему постоянно задают один и тот же вопрос: «Ваша команда лидирует в чемпионате, вы снова забили и сделали результативную передачу. Почему же в такой ситуации через полгода вы можете остаться без контракта?».

Вот что по этому поводу говорит Салах: «Уже почти декабрь, и я до сих пор не получал от клуба никаких предложений. Похоже, я ближе к тому, чтобы уйти из клуба, чем остаться».

Или так: «Скорее всего, это был мой последний матч против "Манчестер Сити" в составе "Ливерпуля". Поэтому сегодня я просто наслаждался атмосферой "Энфилда". Надеюсь, мы выиграем титул».

Очевидно, что ситуация непростая, между игроком и клубом есть серьезные разногласия.

При этом Салах на пути к тому, чтобы установить новый рекорд АПЛ количеству голов и передач за сезон, а «Ливерпуль» с учетом нынешнего темпа может набрать под 90 очков или даже больше.

Но уже в начале 2025-го Салах теоретически может подписать предварительный контракт с любым клубом за пределами Англии.

Настало время рассмотреть ситуацию с позиции «Ливерпуля», Салаха и всех остальных.

Что должен сделать «Ливерпуль»?

За последние два года в руководстве «Ливерпуля» случилось немало изменений, хотя сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Майкл Эдвардс спустя несколько лет после своего ухода вернулся на должность футбольного подразделения Fenway Sports Group (FSG), компании, которая принадлежит владельцам «Ливерпуля». На место директора по футболу пригласили Ричарда Хьюза. А Джулиан Уорд, который изначально заменил Эдвардса, теперь занимает пост технического директора клуба.

Однако за эти два года произошло немало интересных событий: FSG рассматривала возможность продажи клуба, Уорд ушел в отставку всего лишь через несколько месяцев после того, как заменил Эдвардса, из-за чего некоторые вопросы приходилось решать бывшему главному тренеру «красных» Юргену Клоппу. В какой-то момент временным футбольным директором «Ливерпуля» стал Йорг Шмадтке. Но в клубе по-прежнему не было человека, который бы занимался составом команды с акцентом на долгосрочную перспективу.

Мохамед Салах globallookpress.com

Это основная причина, почему три самых важных игрока — Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк — до сих пор не продлили контракты. Более того, через полгода они могут стать свободными агентами.

В ситуации с Александером-Арнольдом всё упирается в деньги. Клуб готов повысить ему зарплату, но даже в такой ситуации Трент будет получать меньше, чем в мадридском «Реале». Уже ни для кого не секрет, что у него есть предложение от лучшего клуба Европы.

Ван Дейк играет на позиции, которая позволяет ему как можно дольше оставаться на высоком уровне. Но самое главное, что в текущем составе нет игрока, который мог бы хотя бы частично взять на себя его функции. Возможно, ситуация нидерландца не такая сложная, как у Салаха, и Трента.

Исследования показывают, что игроки, обладающие одновременно игровыми навыками и атлетизмом, способны играть на высоком уровне дольше, чем те, кто не может похвастаться физической подготовкой. Хотя на ранних этапах карьеры Салаха можно было описать скорее как атлетичного, чем технически одаренного, в последних сезонах он внезапно стал одним из лучших ассистентов в мире. Сейчас он определенно относится к категории и технически, и физически одаренных игроков.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Однако факт остается фактом: с возрастом игроки обычно становятся хуже. Если посмотреть на все минуты, сыгранные нападающими в Премьер-лиге с сезона 2008/09, их количество увеличивается с возрастом, начиная с 17 лет и достигая пика в 26 лет — 260 954 минуты. Затем этот показатель начинает снижаться вплоть до 37 лет. Особенно заметный спад происходит между 29 и 30 годами (с 198 949 до 143 991 минут), а затем между 32 и 33 годами (с 116 536 до 70 002 минут).

Салах преодолел спад между 29 и 30 годами, но теперь ему предстоит встретиться с «обрывом» между 32 и 33 годами.

«Ливерпуль» возьмет на себя серьезный риск, если примет все финансовые требования Салаха по новому контракту. Впрочем, Салах — это исключение из правил, поэтому логичнее сравнивать его с игроками такого же возраста и уровня, а не с общей массой нападающих АПЛ.

По итогам первых 14-ти туров текущего чемпионата Англии 32-летний египтянин в среднем набирает 1,25 очка за игру (гол или ассист) без учетом пенальти.

Согласно базе данных сайта FBref, в ведущих лигах Европы (Большая пятерка) зафиксировано только 13 случаев, когда игроки в возрасте от 32 лет и старше, сыграв более 2000 минут в чемпионате, набирали как минимум 0.9 очка (гол или ассист) за 90 минут.

Этот список вряд ли вас удивит:

— Златан Ибрагимович, 33 года, «ПСЖ», в сезоне 2015-16: 1,7 (гол или ассист) в среднем за 90 минут

— Лионель Месси, 32, «Барселона», 2019-20: 1,3

— Лионель Месси, 33, «Барселона», 2020-21: 1,1

— Карим Бензема, 33, «Реал» Мадрид, 2021-22: 1,1

— Криштиану Роналду, 32, «Реал» Мадрид, 2017-18: 1,1

— Роберт Левандовски, 32, «Бавария» Мюнхен, 2021-22: 1,0

— Карим Бензема, 32, «Реал» Мадрид, 2020-21: 1,0

— Лионель Месси, 35, «ПСЖ», 2022-23: 1.0

— Роберто Баджо, 36 лет, «Брешия», 2003–04: 1,0

— Антонио Ди Натале, 32 года, «Удинезе», 2010–11: 0,9

— Роберт Левандовский, 33 года, «Бавария», Мюнхен, 2022–23: 0,9

— Клаудио Писарро, 32 года, «Вердер Бремен», 2011–12: 0,9

— Тедди Шерингем, 34 года, «Манчестер Юнайтед», 2000–01: 0,9

В следующем сезоне игроки, которые остались в лигах «Большой пятерки», в среднем набирали 0,87 гола или ассиста за 90 минут и проводили в среднем 2388 минут в матчах национальных чемпионатов. Это всё ещё элитный уровень результативности в атаке, который эквивалентен 26,5 полным матчам по 90 минут.

Хотя ожидается, что у большинства игроков в этом возрасте будет наблюдаться спад, у этих футболистов минимальное снижение показателей.

Однако двух игроков пришлось исключить из этого списка. Месси в 2023 году уехал в США, а Роберто Баджо завершил карьеру в 2004 году в возрасте 37 лет.

Лионель Месси globallookpress.com

Интересно, что более половины игроков из этого списка сменили команды после завершения сезона. Златан перешел в «Манчестер Юнайтед». Месси сначала перешёл в «ПСЖ» после сезона 2020/21, а затем в «Интер Майами» после сезона 2022/23. Роналду перебрался в «Ювентус», Баджо завершил карьеру, Левандовский перешел в «Барселону» летом 2023 года, Писарро отправился в «Баварию» летом 2012 года, а Шерингем вернулся в «Тоттенхэм» в 2001 году.

Единственными игроками, которые не сменили клубы сразу после таких выдающихся сезонов, были Месси в «Барселоне», Бензема в «Реале», Левандовский в «Баварии» и Ди Натале в «Удинезе». Все они — легенды своих клубов, которые провели там не менее восьми сезонов. Если что, Салах сейчас проводит свой восьмой сезон в «Ливерпуле».

С учетом того, новый контракт Салаха с «Ливерпулем» вряд ли будет рассчитан всего лишь на один год, уместно посмотреть, как топ-игроки выступают через несколько лет после своих выдающихся кампаний в возрасте 32 лет и старше.

Помимо Баджо и Месси, из этой группы исключается Бензема, поскольку через год после сезона-2021/2022 (получил «Золотой мяч») он переехал в Саудовскую Аравию.

Таким образом, остается 10 игроков, которые всё еще выступали в лигах «Большой пятерки» два года спустя после успешного сезона.

Один из них — Левандовский в «Барселоне». Мы исключаем его из общего анализа, поскольку пока не знаем, сколько минут он сыграет до конца сезона, но первые результаты впечатляют: в среднем у него пока что 1.09 гола + ассиста за матч.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Оставшиеся девять игроков в среднем набирали 0.78 гола + ассиста за 90 минут и играли в среднем 2052 минуты. Это заметный спад по сравнению с предыдущим годом, но это всё ещё значительное игровое время с очень хорошей результативностью.

Для сравнения: в прошлом сезоне только 18 игроков в лигах «Большой пятерки» Европы сыграли как минимум 2000 минут в чемпионате и набирали хотя бы 0.75 гола + ассиста за 90 минут. По сути, такие показатели означают, что вы достаточно хороши, чтобы быть основным игроком в одной из шести лучших команд мира (поскольку большинство клубов играет с тремя нападающими).

Учитывая, как редко Салах получает травмы, общую тенденцию в спорте, согласно которой возрастные игроки всё чаще сохраняют высокий уровень, и то, насколько невероятно хорош он в этом сезоне, можно ожидать, что египтянин даже слегка улучшит эти усреднённые показатели.

Кроме того, замена Салаха обойдется в огромную сумму. Даже с учетом того, что «Ливерпуль» отлично умеет подбирать игроков, шансы найти нападающего, который превратится в кандидата на «Золотой мяч», крайне малы.

С учетом текущей формы Салаха и показательного спада «Манчестер Сити» и некоторых других крупных клубов Европы, есть смысл переподписать контракт с одним из лучших нападающих в истории АПЛ. Другой вариант выглядит менее привлекательно: летом Салах может уйти бесплатно.

Идеальным вариантом стал бы двухлетний контракт. Но, возможно, придется добавить опцию продления еще на сезон, без которой Салах может отказаться от заключения сделки.

Что должен сделать Салах и остальные?

Хотя очевидно, что Салах, Трент и ван Дейк до сих пор не продлили контракты из-за множества специфичных для «Ливерпуля» факторов, также нельзя не упомянуть про одну весьма популярную тенденцию. Звездные игроки теперь всё чаще дожидаются окончания контрактов, чтобы потом использовать в своих целях слухи об интересе со стороны других клубов. Самый яркий пример — Килиан Мбаппе.

Салах близок к тому моменту, когда топ-клубы из других европейских чемпионатов смогут официально вести с ним переговоры. Своими публичными заявлениями он оказывает давление на «Ливерпуль». Но при этом Мо регулярно играет на высочайшем уровне. Многие болельщики «красных» наверняка считают, что клуб просто обязан продлить с ним контракт.

Мохамед Салах globallookpress.com

Согласно FBref, в текущем сезоне Салах заработает 23,6 миллиона долларов. Если что, он получает столько же, сколько Каземиро из «Манчестер Юнайтед» (и это многое говорит о состоянии обоих клубов). При этом лучший игрок зарабатывает меньше нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, защитника «Реала» Давида Алабы, главного бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, форварда «Баварии» Харри Кейна, Килиана Мбаппе и Левандовского.

Хотя бы одному игроку платят больше 20 миллионов долларов за сезон такие клубы, как «Атлетико» (Ян Облак) и «Пари Сен-Жермен» (Усман Дембеле и Лукас Эрнандес).

Таким образом, у нас остается список из девяти клубов, которые могли бы позволить себе зарплату Салаха: это оба «Манчестера», «Реал», «Бавария», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико» и «ПСЖ».

Сложно поверить, что Салах перейдет в другой английский клуб, поэтому «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» можно исключить. Учитывая, что в Англии находятся шесть из десяти самых богатых клубов мира, это немного упрощает ситуацию.

Вряд ли «Реалу» нужен еще один топовый вингер. Плюс у Салаха наверняка до сих пор остаётся обида после мерзкого инцидента в финале Лиги чемпионов в 2018 году, когда Серхио Рамос специально нанес ему травму.

Что касается возможного перехода в «Ювентус» или «Атлетико», то для Салаха это кажется значительным шагом назад, учитывая силу нынешнего «Ливерпуля». «Бавария» вряд ли захочет рисковать после неудачного подписания Садио Мане. К тому же, мюнхенский клуб уже потратил большие деньги на Майкла Олисе, который играет на той же позиции, что и Салах.

«Барселоне» уже в следующем году, возможно, придется заполнять пустоту, которая появится после ухода из команды Левандовского. На позиции Салаха в каталонской команде уже играет Ламин Ямаль, который в свои 17 лет уже является одним из лучших футболистов мира. Возможно, в «Барсе» придумают, как одновременно задействовать Ямаля, Рафинью и Салаха. Это возможно, но вряд ли в этом есть смысл.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В сложившейся ситуации главным претендентом на Салаха может стать «Пари Сен-Жермен». В Париже после скандального расставания с Мбаппе решили сделать ставку на молодых французских футболистов. Однако они внезапно остались без звезд, что противоречит статусу клуба.

Подписание Салаха быстро решит эту проблему. В этом сезоне он один из главных претендентов на «Золотой мяч», и в «ПСЖ» наверняка понимают, что переход игрока такого масштаба станет серьезным событием, особенно после ухода Мбаппе.

Хотя Салах обычно играет на фланге, а у «ПСЖ» уже много молодых игроков на этой позиции, он, скорее всего, решил бы их главную проблему: отсутствие основного бомбардира.

Брэдли Барколя регулярно проявляет себя в чемпионате Франции, но в Лиге чемпионов у него вообще ничего не получается. Салах же обязательно забивает хотя бы гол в двух матчах главного турнира Европы. Плюс надо учитывать его ассистентские способности.

Он не является является чистым центрфорвардом, но главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике благодаря своему опыту может решить эту проблему.

Мохамед Салах globallookpress.com

Этой осенью несколько раз появлялась информация о том, что «ПСЖ» в прошлом уже предпринимал попытки подписать Салаха и планирует возобновить свой интерес следующим летом.

С учетом отсутствия финансовых обязательств перед Мбаппе и необходимостью в новой суперзвезде «ПСЖ» легко может сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в мире. Кроме того, с учетом их финансовых ресурсов парижский клуб не пострадает, если Мохамед не сможет сохранить текущий уровень результативности.

В «ПСЖ» у Салаха тоже будет возможность бороться за все трофеи. Ну и здесь он будет зарабатывать в разы больше, чем в «Ливерпуле».

По сути, помимо «ПСЖ», улучшить финансовые условия Салаха способны только клубы Саудовской Аравии.

Однако даже с учетом всех недавних слухов и заявлений, все равно есть ощущение, что Салах продолжит играть за «Ливерпуль» и после этого сезона. Также надо понимать, что он может покинуть «Энфилд» и через год после подписания нового контракта. В этом случае Салах тоже получит крупный контракт в новом клубе, а «Ливерпуль» сможет заработать на продаже легенды клуба. Это именно тот вариант, при котором все останутся довольны.

Но пока что ситуация с контрактом находится в подвешенном состоянии. Салах продолжит забивать, «Ливерпуль» продолжит побеждать, а кто-то продолжит спрашивать его, почему до сих пор нет уверенности в том, что мы будем наблюдать эти два события и в следующем сезоне.