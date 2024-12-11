Идеальная сделка. Как аренда Санчо стала трансферным успехом «Челси»

Джейдон Санчо после не самого убедительного старта постепенно становится важной частью нынешнего «Челси». Всё идет к тому, что «синие» выкупят у «Манчестер Юнайтед» права на 24-летнего вингера.

Начало недавнего матча против «Тоттенхэма» получилось просто кошмарным для «Челси». Уже к 11-й минуте соперник забил два мяча, и в этот момент вряд ли у кого-то были сомнения в исходе. Всё указывало на то, что «синие» станут очередной жертвой «разбойника» Энджа Постекоглу, который не так давно разбил «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Но на этот раз непредсказуемость сыграла против «Тоттенхэма». В отличие от «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», «Челси» оказался готов к этому вызову.

Благодаря своевременным тактическим изменениям Энцо Марески «Челси» в итоге одержал яркую победу со счетом 4:3.

Первый гол «Челси» в лондонском дерби забил Джейдон Санчо — это было начало эффектного камбэка. Получив мяч на левом фланге, он ворвался в центр, обыграв Педро Порро и Раду Дрэгушина, после чего нанес мощный удар в дальний нижний угол. Это была искра, которая помогла команде снова обрести уверенность в своих силах.

После этого Санчо больше не стеснялся обыгрывать соперников и постоянно проникал свободные зоны, которые появлялись из-за неравномерной структуры «Тоттенхэма».

Самое большое внимание привлек, конечно же, дубль Коула Палмера с пенльти, но именно гол Санчо стал важным катализатором. Возможно, это был ключевой день в его карьере на «Стэмфорд Бридж», пишет GOAL.

Статус вундеркинда

Сегодня как никогда легко следить за прогрессом молодых игроков. Задолго до того, как Джейдон Санчо дебютировал на профессиональном уровне, в футбольных кругах уже были уверены, что он будет одним из лучших английских игроков своего поколения.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Когда ему было 14 лет, Санчо решил покинуть академию «Уотфорда» и присоединился к «Манчестер Сити». Еще через три года Джейдон уехал в Германию, подписав контракт с дортмундской «Боруссией». Он решился на такой смелый шаг, когда понял, что «Сити» не спешит привлекать его к матчам за первую команду. В Дортмунде он быстро стал звездой.

Санчо стремительно прогрессировал, выступая за «Боруссию», а на родине были шокированы его игрой. Статистика и видеонарезки с его участием говорили сами за себя — это действительно очень одаренный игрок, способный закрепиться на топ-уровне.

В то время вокруг Санчо витало то же ощущение неизбежного успеха которое сопровождало Эдена Азара, когда он переходил из «Лилля» в «Челси». Подобное сравнение было полностью оправданным.

Неудачный переход в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» несколько лет гонялся за Санчо, прежде чем в 2021 году все-таки осуществил свою трансферную мечту. Джейдону пообещали, что он будет играть на своей любимой позиции на левом фланге. Но на деле все получилось совершенно иначе.

Джейдон Санчо globallookpress.com

«Красные дьяволы» заплатили за Санчо 85 миллионов евро. Теоретически у них был шанс сделать его одним из ключевых игроков в атаке. Но вместо этого началась неразбериха, Джейдона постоянно переводили с одного фланга на другой. Кроме того, он так и не получил достаточное количество игрового времени. Вопреки ожиданиям, Уле Гуннар Сульшер начал строить игру в атаке вокруг Криштиану Роналду.

Еще одной проблемой стала относительная нехватка скорости у Санчо, которая бросалась в глаза на фоне типичного для Премьер-лиги темпа.

В ноябре 2021-го Сульшер был уволен, а его место временно занял Ральф Рангник. Но даже после этого положение Санчо не улучшилось.

Назначение Эрика тен Хага вселило новую надежду, несмотря на то, что к тому моменту Джейдон оказался в списках самых провальных трансферов АПЛ.

Несмотря на все проблемы, в том числе психологические, Санчо на данном этапе все же удалось сыграть в АПЛ 1700 минут и сделать девять результативных действий.

Конфликт с тен Хагом

Карьера Санчо в «Манчестер Юнайтед» фактически завершилась после его бурной реакции на слова Эрика тен Хага в сентябре 2023 года. Футболист опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, после чего был отстранен от первой команды. Более того, ему даже запретили посещать тренировочную базу в Каррингтоне.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Теперь, когда тен Хаг уже не тренирует «Манчестер Юнайтед», легко рассуждать о том, что у него были проблемы в коммуникации с игроками. Однако в тот момент он еще пользовался доверием после успешного первого сезона на «Олд Траффорд».

Большинство болельщиков поддержали тен Хага в его конфликте с Роналду. Это указывало на то, что футболисты больше не диктуют условия в токсичной раздевалке. Казалось, что аналогичные меры в отношении Санчо тоже были оправданы.

Санчо ушел в тень на несколько месяцев, а в январе вернулся в «Боруссию», но только на этот раз на правах аренды. Это был шанс восстановить свою репутацию (и свою трансферную стоимость для «Манчестер Юнайтед») в знакомой обстановке.

Его показатели не были столь впечатляющими, как в первый период в Германии — три гола и три ассиста в 21 матче. Однако Джейдон все равно был одним из тех, благодаря кому «Дортмунд» дошел до финала Лиги чемпионов.

Тем не менее, «Боруссия» отказалась от возможности выкупить Санчо. Предсезонную подготовку игрок провел в составе «МЮ», и это говорило о том, что он помирился с тен Хагом. Однако вскоре он оказался вне заявки на стартовые матчи Премьер-лиги и был выставлен на трансфер. Так завершился очень странный период в его карьере.

Трансфер в «Челси»

В конце августа появились слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» знает о желании «Челси» подписать Санчо, несмотря на то, что ранее «синие» приобрели Педру Нету и Жоау Феликса.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Времени на совершение сделки оставалось не очень много, но «Челси» успел оформить аренду игрока, которую подтвердили только спустя почти 24 часа после закрытия трансферного окна.

Изначально этот трансфер действительно выглядел как часть хаотичного подхода Челси к комплектованию состава. Но там все-таки был и скрытый смысл.

Сейчас уже очевидно, что Санчо больше подходит подходил под игровую философию Энцо Марески, которая предполагает широкое расположение на фланге и акцент на обыгрыш защитников, а не забегания за спину. Джейдон идеально вписывается в эту концепцию.

Еще одним важным моментом стало возвращение Санчо в родной Лондон. Это играет большую роль с точки зрения внефутбольной жизни.

При этом «Челси» заключил сделку на максимально выгодных для себя условиях. Санчо перешел в лондонский клуб на правах годичной аренды, при этом сумма выкупа составляет всего лишь 25 миллионов фунтов. Если что, «МЮ» покупал Джейдона у «Боруссии» за 73 миллиона. «Красные дьяволы» согласились на эту сделку даже с учетом столь серьезных потерь.

Санчо, в свою очередь, получил возможность начать всё с чистого листа без лишнего давления.

Конкуренция за место в составе

Приглашение летом Педрe Нетe и Жоау Феликса, а также наличие Нони Мадуэке, Кристофера Нкунку и Михаила Мудрика означали, что у Санчо могут возникнуть проблемы с игровым временем. Но для него это оказалось идеальным сценарием.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Мареска успешно проводит ротацию состава с учетом интенсивных матчей в АПЛ и рутины на общем этапе Лиги конференций.

По сути, незаменимыми в основном составе сейчас являются лишь два игрока — Коул Палмер и Николас Джексон.

Для Санчо же сложилась удачная ситуация: он регулярно получает игровое время, при этом тренер никогда не игнорирует его успехи на футбольном поле.

«Я с первого дня почувствовал, что ко мне хорошо относятся здесь. Я понимаю, что должен доказать многим людям свою состоятельность. Я стараюсь усердно работать каждый день на тренировках. Когда выпадает возможность, делаю всё, чтобы показать, на что я способен. Рад, что забил и помог команде набрать три очка», — сказал Санчо сразу после матча с «Тоттенхэмом».

Победы спасают от любых проблем, и хотя разделение состава может вызвать у части игроков недовольство, пока такой подход помогает Санчо адаптироваться на новом месте. Ему явно нравится в этой команде. Ну и очевидно, что он полностью подходит «Челси» в тактическом плане. Мареска смог превратить «проблемный актив» в настоящую находку.

Неожиданная борьба за титул и проблемы «Манчестер Юнайтед»

Победа над «Тоттенхэмом» позволила «Челси» сократить отставание от «Ливерпуля» до четырех очков. Правда, у «красных» есть игра в запасе из-за переноса матча с «Эвертоном».

Коул Палмер и Джейдон Санчо globallookpress.com

Вряд ли «Челси» сможет завершить сезон на первом месте из-за проблем в обороне и отсутствия серьезного опыта у многих игроков. Но они точно достойны статуса претендентов на титул.

Санчо сыграл важную роль в недавних успехах команды, забив два гола в двух последних матчах и в целом продемонстрировав яркую игру.

Между тем, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим столкнулся с необходимостью тратить врем на улучшение атмосферы в команде.

«Красные дьяволы» потерпели поражение от «Арсенала» и проиграли на своем поле «Ноттингем Форест». Дэн Эшуорт покинул пост спортивного директора всего лишь через пять месяцев после назначения. СМИ продолжают пристально следить за деятельностью нового совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа.

Санчо очень вовремя покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в «Челси». Возможно, он так и не станет супер звездой, но ему точно по силам стать ключевым игроком в топ-клубе. Ещё несколько месяцев назад такое развитие событий было трудно представить.