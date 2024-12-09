Клубный чемпионат мира-2025: фавориты, «темные лошадки» и претенденты на «Золотую бутсу»

Теперь давайте ответим на главные вопросы. Какие команды являются сильнейшими в своей конфедерации? Являются ли Лионель Месси и «Интер Майами» сильными претендентами на победу? А как насчет «Манчестер Сити»? Или на этот раз мы увидим неожиданного победителя?

После того, как соперники стали известны, эксперты ESPN Марк Огден, Эд Дав, Джоуи Линч, Сезар Эрнандес и Тим Викери более подробно изучили все команды, давая свои прогнозы относительно того, кто завоюет титул и станет лучшим бомбардиром по итогам турнира.

Европа

Команды: «Челси», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия Дортмунд», «Ювентус», «Атлетико Мадрид», «Ред Булл Зальцбург»

Какая команда является сильнейшей в конфедерации?

Это сложный выбор. «Реал» и «Манчестер Сити» обычно были бы ведущими командами, как действующие победители Лиги чемпионов и чемпионы Премьер-лиги соответственно, но обе команды переживают сложные сезоны.

Результаты жеребьевки КЧМ globallookpress.com

Тем не менее, ни «Ливерпуль», ни «Барселона» — самые сильные команды Европы на данный момент — не прошли отбор на Клубный чемпионат мира, и «Реал» с «Сити» просто вытеснили «Баварию» и «Челси» как сильнейшие команды. Но их нынешние слабости означают, что исход турнира следующим летом может оказаться не такой формальностью, как многие обычно ожидают.

Какая команда удивит (приятно или не очень)?

«Челси». Новым владельцам на «Стэмфорд Бридж» потребовалось два года, чтобы обеспечить стабильность и подлинную надежду на успех клуба, но под руководством тренера Энцо Марески «Челси» теперь является захватывающей молодой командой, которая может даже выиграть титул Премьер-лиги в этом сезоне.

И их состав достаточно велик, чтобы справиться с требованиями календаря в этом сезоне, поскольку Мареска дает отдых своим звездам в Лиге конференций УЕФА. Поэтому, когда следующим летом состоится Клубный чемпионат мира, они могут стать аутсайдером, который пройдет весь путь до конца.

О каких трех игроках должны знать зрители и почему?

Коул Палмер, «Челси»: Хорошо, вы уже знаете о 22-летнем форварде «Челси», но это игрок, который до сих пор прибавлял и преуспевал на каждом уровне, на котором играл. К тому времени, как следующим летом закончится Клубный чемпионат мира, Палмер может быть главной звездой турнира.

Джио Рейна globallookpress.com

Джио Рейна, «Боруссия Дортмунд»: Рейна не будет чужим для американской спортивной публики, когда он будет играть за «Боруссию Дортмунд» на Клубном чемпионате мира, но полузащитник сборной США по футболу пережил недавние неудачные отрезки как в клубе, так и в национальной команде, и этот турнир станет для него шансом оставить след в цветах «Дортмунда», но без давления ожиданий, которое сопровождает игру за сборную своей страны.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Лаутаро Мартинес, «Интер» Милан: нападающий миланского «Интера» стал одним из самых выдающихся нападающих в мире, и он был ключевой фигурой наряду с Месси во время триумфа Аргентины на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Но, играя за пределами Премьер-лиги и Ла Лиги, в итальянской Серии А, Мартинес находится не на таком высоком пьедестале, как Эрлинг Холанн и Винисиус Жуниор, поэтому клубный чемпионат мира — это его шанс подняться на этот уровень.

Африка

Команды: «Аль-Ахли», «Видад», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунз»

Какая команда является сильнейшей в конфедерации?

Египетский гигант «Аль-Ахли» — самый успешный клуб в истории африканского футбола и, пройдя отбор на клубный чемпионат мира в качестве чемпиона Африки (их рекордный двенадцатый титул), является лучшим коллективом континента. Они представляли Африку на Клубном чемпионате мира в его предыдущей итерации девять раз, и, выиграв три из последних четырех Лиг чемпионов КАФ, эта команда опытна и подкована в том, что касается навигации в кубковом футболе.

«Аль-Ахли» с трофеем африканской ЛЧ globallookpress.com

Действующие чемпионы Египта, они непобедимы в своих первых четырех играх этого сезона под руководством Марселя Коллера, и не питайте иллюзий, они будут относиться к этому соревнованию серьезно.

Какая команда удивит (приятно или не очень)?

«Видад» из Касабланки находится не в лучшей форме, но хотя можно привести доводы в пользу «Эсперанс» из Туниса, именно южноафриканская «Мамелоди Сандаунз» — единственная команда, представляющая на турнире страны Африки к югу от Сахары — может стать действительно захватывающим зрелищем в Соединенных Штатах.

Они победили «Видад» в финале первого (и на сегодняшний день единственного) розыгрыша африканской Суперлиги, ранее испытывая трудности с переносом своего внутреннего доминирования за пределы Южной Африки. Они выигрывали южноафриканскую премьер-лигу в течение последних семи сезонов, но были легко превзойдены во время своего единственного предыдущего появления на Клубном чемпионате мира (в 2016 году) и будут отчаянно пытаться проявить себя на более крупной сцене.

О каких трех игроках должны знать зрители и почему?

Хуссейн Эль-Шахат, «Аль-Ахли»: Это не новичок на клубном чемпионате мира, Эль-Шахат забивал в четырех разных розыгрышах турнира и будет отчаянно стремиться забить в пятый раз. Этот миниатюрный футболист отыграл всю свою карьеру на родине — за исключением короткого периода в Абу-Даби — но неизменно был одним из самых популярных игроков в соревнованиях под эгидой CAF благодаря своей хитрости и изобретательности, особенно на левом фланге.

Он способен на зрелищные голы и никто не забивал больше за «Ахли» на пути к африканскому титулу прошлого сезона, хотя он не святой; стычка с игроком соперников в 2023 году изначально привела к условному тюремному заключению сроком на один год.

Ронвен Уильямс, «Мамелоди Сандаунз»: Вы можете узнать вратаря «Сандаунз» Уильямса по недавней церемонии вручения Золотого мяча в Париже, когда он был назван одним из номинантов на Трофей Яшина, которым отмечают лучшего вратаря года. «Даунс» пропустили всего 10 голов в 30 матчах лиги на пути к очередному титулу, в то время как Уильямс также побил рекорд Кубка африканских наций, когда он отразил все пенальти в четвертьфинальной победе сборной ЮАР над Кабо-Верде.

Ронвен Уильямс globallookpress.com

Растущий в роли лидера и все больше становящийся игроком для больших матчей, Уильямс попробовал на вкус мировую славу на церемонии вручения Золотого мяча и, несомненно, будет рад возможности нейтрализовать некоторых из лучших нападающих мира в следующем июне!

Юсеф Белаили, «Эсперанс»: Еще один ветеран в свои 32 года, но Белаили все еще полон энергии, приближаясь к завершению захватывающей карьеры, которая когда-то, казалось, покатилась под откос после того, как он сдал положительную допинг-пробу на кокаин и не смог добиться успеха во Франции. Взрывной фланговый игрок вернулся со стилем, показав себя выдающимся — временами затмевая Рияда Мареза — в составе прекрасной алжирской команды, которая выиграла Кубок Наций 2019 года и Кубок арабских государств два года спустя.

Юсеф Белаили globallookpress.com

Он был признан клубным игроком года в Африке в 2019 году (в том же году он выиграл второй из двух африканских титулов с «Эсперанс») и теперь счастливо вернулся в столицу Туниса после дальнейших подвигов в Катаре, Франции и на своей родине.

Азия и Океания

Команды: «Аль-Хиляль», «Урава Ред Даймондс», «Аль-Айн», «Ульсан Хёндэ», «Окленд Сити»

Какая команда является сильнейшей в конфедерации?

Корейская команда «Ульсан» только что одержала третью победу в К-лиге, а «Аль-Айн» из ОАЭ — действующие чемпионы Азии, но, изучая континентальную форму этого сезона, трудно не отметить «Аль-Хиляль». Под руководством легенды Саудовской Аравии Салема Аль-Даусари и с лучшим составом, который только можно собрать, они лидируют в Западной конференции элитной лиги Азиатской лиги чемпионов, одновременно участвуя в гонке за титул в Саудовской профессиональной лиге.

«Ульсан» с трофеем азиатской ЛЧ globallookpress.com

«Ульсан», напротив, находится на втором месте с конца на Востоке с одной победой, а «Аль-Айн» не одержал ни одной победы и находится на втором месте с конца на Западе. «Урава», тем временем, завершила свою кампанию 2024 года в середине турнирной таблицы Джей-лиги и не прошла отбор в континентальные кубки.

Какая команда удивит (приятно или не очень)?

Так или иначе, это «Аль-Хиляль». Подписав таких игроков, как Калиду Кулибали, Александр Митрович и Неймар, в рамках более широкой волны инвестиций в саудовский футбол, призванной поднять репутацию страны, клуб — в котором саудовский суверенный фонд благосостояния (PIF) имеет 75% акций — и Саудовская Про-лига ворвались в коллективное сознание любителей мирового футбола.

Однако этот рост известности не сопровождался ростом успехов на поле за пределами Азии, поэтому впечатляющее выступление на Клубном чемпионате мира поможет изменить представления о клубе. Но если они позорно вылетят, вряд ли можно представить, что репутационный удар будет хорошо воспринят предполагаемой страной-хозяйкой чемпионата мира 2034 года.

О каких трех игроках должны знать зрители и почему?

Неймар, «Аль-Хиляль»: Икона сборной Бразилии был самой большой звездой, которую зовут не Криштиану Роналду, прибывшей в Саудовскую Аравию в последнее время, но он был ограничен семью играми во время своего пребывания в стране Персидского залива: пять игр в его первом сезоне до разрыва передней крестообразной связки во время международной паузы и всего две игры после его возвращения до травмы подколенного сухожилия.

32-летний игрок станет свободным агентом после Клубного чемпионата мира, и в недавнем подкасте его отец описал его как «свободного как никогда» в решениях о своем будущем, а также сказал, что его присутствие на этом турнире стало одним из ключевых факторов, из-за которых «Аль-Хиляль» не расстался с непостоянным нападающим во время его восстановления.

Суфьян Рахими, «Аль-Айн»: Для Рахими это был хороший год. 28-летний игрок был назван MVP азиатской Лиги чемпионов 2023/24 и с 13 голами выиграл Золотую бутсу соревнований, где «Аль-Айн» стал чемпионом, обыграв «Аль-Хиляль» в полуфинале.

Суфьян Рахими globallookpress.com

Затем он добавил еще одну награду в последующие месяцы, когда стал лучшим бомбардиром на Олимпийских играх в Париже, забив во всех матчах сборной Марокко, за которую он выступал как один из игроков старшего возраста — восемь голов в общей сложности — и его страна завоевала там бронзу.

Подписав новый контракт, чтобы остаться в «Аль-Айне» до 2028 года в августе, он был включен в шорт-лист как один из 10 игроков, номинированных на награду Африканского игрока года CAF два месяца спустя.

Майер Беван, «Окленд Сити»: У «Окленд Сити» странная ситуация на Клубном чемпионате мира. Новичок австралийской А-лиги «Окленд ФК» — единственная профессиональная команда в крупнейшем городе Новой Зеландии, но любительская команда «темно-синих» пробилась на мировую арену благодаря своему постоянному доминированию в Национальной лиге Новой Зеландии и Лиге чемпионов ОФК.

Майер Беван (слева) globallookpress.com

Учитывая противоречивые сообщения о его статусе в бывшем (нынешнем?) клубе «Кавалри», Беван также находится в немного уникальной ситуации, но это не мешает ему забивать: трехминутный хет-трик против «Костал Спирит» помог «Сити» выйти в еще один гранд-финал новозеландской лиги, где они победили «Биркинхед Юнайтед» со счетом 2:1 в дополнительное время.

Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн

Команды: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон», «Пачука», «Интер Майами»

Какая команда является сильнейшей в конфедерации?

«Монтеррей», вероятно, может претендовать на звание лучшей из пяти команд КОНКАКАФ, но мы никак не можем проигнорировать Лионеля Месси и его друзей из «Интер Майами». Хотя есть некоторые серьезные вопросы относительно этих суперзвезд, которые позорно выбыли на ранних стадиях последнего плей-офф МЛС, «Интер Майами» станет главной командой, которую нужно победить из Северной Америки.

Календарь и таблица МКЧ

То, как они восстановятся в зимнее межсезонье и в каком состоянии отправятся на Клубный чемпионат мира, станет историей, за которой стоит следить.

Какая команда удивит (приятно или не очень)?

В отличие от крупных транжир в регионе, которые подписывают звезд с громкими именами, «Пачука» постоянно преуспевает в поиске и воспитании следующего поколения мексиканских суперзвезд. Имея, возможно, лучшую академию во всей Северной Америке, «Тузо» регулярно прыгают выше головы, выиграв шесть титулов КОНКАКАФ, один Южноамериканский кубок и шесть трофеев Лиги MX с 2020 года.

Дела пошли не так, как планировалось в Апертуре 2024 года, где они заняли место за пределами зоны плей-офф, но трудности «Пачуки», как правило, не бывают затяжными. Также следите за такими перспективными игроками, как Элиас Монтиэль.

О каких трех игроках должны знать зрители и почему?

Лионель Месси, «Интер Майами»: Месси не нуждается в объяснениях, он величайший игрок всех времен, и за ним по-прежнему приятно наблюдать на закате его карьеры.

Виктор Гусман, «Монтеррей»: Глядя на 22-летнего Гусмана из «Монтеррея», можно сказать, что молодой защитник нашел способ закрепиться в составе, полном талантов. Если он оправдает ожидания, то его переезд в Европу может стать лишь вопросом времени.

Обед Варгас (слева) globallookpress.com

Обед Варгас, «Сиэтл Саундерс»: Если говорить об игроках, которые могут уехать за границу, то 19-летний полузащитник «Сиэтла» Варгас недавно подчеркнул, что он готов выйти за рамки зоны комфорта МЛС. В зависимости от того, как пойдут дела, мексиканский игрок международного класса, родившийся на Аляске, может переехать в Европу еще до начала турнира.

Южная Америка

Команды: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Ботафого»

Какая команда является сильнейшей в конфедерации?

Сложно назвать самую сильную команду Южной Америки, но можно сузить список до трех — причина в том, что циклы на континенте, как правило, короткие, поэтому еще слишком рано судить об относительной силе. Например, неясно, сохранит ли недавно коронованный победитель Кубка Либертадорес «Ботафого» свою нынешнюю команду до середины следующего года. Но что бы ни случилось, они должны быть сильны, в то время как «Фламенго» и «Палмейрас» также, вероятно, будут чрезвычайно конкурентоспособны.

Какая команда удивит (приятно или не очень)?

Команда, которая может удивить, — это «Флуминенсе», исходя из того, насколько они упали. Бывшие чемпионами континента всего год назад, сейчас они борются за то, чтобы избежать вылета во второй дивизион Бразилии, и имеют один из худших показателей по атаке в высшем дивизионе. Их судьба — иллюстрация того, насколько короткими могут быть южноамериканские циклы, и им предстоит много работы, если они хотят быть конкурентоспособными на Клубном чемпионате мира.

О каких трех игроках должны знать зрители и почему?

Эстеван Виллиан, «Палмейрас»: 17-летний игрок присоединится к «Челси» после турнира. Он самый выдающийся талант, который произвела Бразилия после Неймара, и является лучшим бомбардиром лиги в своем дебютном сезоне. Эстеван — левоногий правый вингер с блестящим мастерством.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Жерсон Сантос, «Фламенго»: 27-летний игрок — сильный и универсальный левоногий полузащитник, который в настоящее время является основным выбором в сборной Бразилии. Он не добился подавляющего успеха в свои периоды игры в Италии и Фрaнции, но сейчас преуспевает в роли атакующего полузащитника.

Игор Жезус globallookpress.com

Игор Жезус, «Ботафого»: Будучи относительно неизвестным игроком в Объединенных Арабских Эмиратах всего несколько месяцев назад, Жезус был возвращен домой «Ботафого», дебютировал в июле, а к октябрю он стал основным выбором Бразилии на позиции центрального нападающего. Он сильный, подвижный и хороший завершитель моментов как на земле, так и в воздухе.

Лучший бомбардир, прогнозы на победителей

Кто выиграет все?

Огден: «Челси» . Они выиграют благодаря свежести, которой «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» будут лишены из-за своего участия в Лиге чемпионов. Молодые ноги и свежие умы сыграют решающую роль в этом турнире, и у «Челси» есть все ключевые ингредиенты, чтобы стать чемпионами мира.

Викери: Трудно понять, как европейские команды смогут раскрыть свой потенциал в этом турнире. Если они будут выступать в полную силу, они наверняка поставят под угрозу следующий сезон из-за переутомления игроков. На кону может быть недостаточно престижа, чтобы воспринимать турнир всерьез, и даже если это не так, то жара американского лета снизит уровень интенсивности, возможный в конце изнурительного сезона. Это открывает двери для других претендентов — и крупные бразильские клубы с нетерпением смотрят на этот шанс.

Календарь бразильской лиги корректируется вокруг Клубного чемпионата мира, и игроки будут в середине сезона и на пике своих физических возможностей. Владелец «Ботафого» Джон Текстор вложился по-крупному, и у него будет искушение сохранить эту команду в том же виде на еще некоторое время, плюс он обещает более эффектное усиление. У них может быть мало жалоб на жеребьевку, и с попутным ветром их, возможно, будет не так просто остановить.

Линч: Делать точные прогнозы за семь месяцев до любого крупного турнира рискованно, особенно с учетом того, что, несмотря на настойчивость ФИФА, мы понятия не имеем, насколько измотанными игроки и клубы подойдут к нему в конце своих сезонов. Тем не менее, с молодой командой, которая совершенствуется, уверенно катясь катком по Лиге конференций, и с американской группой владельцев, которая видит в этом турнире возможность добыть звучный трофей, кажется, что «Челси» может победить.

Эрнандес: Будут некоторые сюрпризы, но неизбежно, что один из тяжеловесов поднимется на вершину. Учитывая, что они теряют позиции в Премьер-лиге, не будет сюрпризом, если «Манчестер Сити» будет гораздо более мотивирован на победу во всех других соревнованиях, в которых они участвуют, до следующего лета.

«Манчестер Сити» с трофеем КЧМ globallookpress.com

Дав: Кто победит? А как насчет «Челси» ? Они превосходят ожидания в Премьер-лиге под руководством Марески, итальянский главный тренер придал форму и смысл этому раздутому, но талантливому составу. У них больше силы в глубине состава, чем у любого другого потенциального претендента, много талантливых молодых игроков, желающих проявить себя — здесь не должно быть апатии — и они доказали в прошлых Лигах чемпионов, что они в лучшей форме, когда ожидания от них низкие.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Огден: Николас Джексон . Если «Челси» собирается победить, им придется забивать голы, и хотя он может быть нестабильным и порой разочаровывающим, Джексон забивает много голов. А против более слабых команд на Клубном чемпионате мира сенегальский игрок быстро наберет очки.

Викери: Гарри Кейн из «Баварии» будет надеяться создать быстрый отрыв в матче против «Окленд Сити», а жеребьевка также выглядит интересной для Лаутаро Мартинеса из «Интера». Также может быть подготовлена ​​сцена для того, чтобы Килиан Мбаппе заявил о своей ценности для «Реала», в то время как Эрлинг Холанн может получить множество шансов, если «Манчестер Сити» в конечном итоге рассмотрит это соревнование как возможность вернуться на путь истинный.

Гарри Кейн globallookpress.com

Линч: Если «Аль-Хиляль» и наделает шума на турнире, это почти наверняка будет зависеть от того, будет ли Александр Митрович забивать рано и часто. Однако, хотя «Бока Хуниорс» и «Бенфика» будут представлять собой вызов, тот факт, что «Окленд Сити» также ждет встреча с «Баварией» в группе C, означает, что Гарри Кейн должен получить шанс набрать свою бомбардирскую форму и укрепить свой голевой счет в начале турнира, что позволит ему побороться за еще одну «Золотую бутсу». Возможно, наибольший риск заключается в том, что Венсан Компани решит дать нападающему отдохнуть и сохранить его для более жесткой конкуренции позже в турнире; «Ювентус», «Манчестер Сити», «Ривер Плейт» или «Интер» — все они потенциально могут попасть на баварцев в плей-офф.

Эрнандес: Несмотря на последние ошибки его команды в Премьер-лиге, Эрлинг Холанн по-прежнему демонстрирует отличные показатели результативности, и, заглядывая вперед, его группа на Клубном чемпионате мира является вполне проходимой. «Ювентус» будет представлять собой вызов, но Холанн действительно увеличит свой счет в матчах против «Видада» и «Аль-Айна».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Дав: Если физическая форма, уровень энергии и колени позволят, Гарри Кейн выглядит хорошим вариантом на то, чтобы получить удовольствие от турнира, особенно после того, как «Бавария» попала на «Окленд Сити» на групповом этапе. Если он начнет в стартовом составе полноценной (или даже наполовину из дублеров) команды «Баварии», он должен получить удовольствие от игры против новозеландцев, и в прошлом он регулярно демонстрировал, что может проявить себя на крупных турнирах.

Прогнозы на группы, полуфиналы и финалы

Какие две команды выйдут из каждой группы?

Группа A: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США)

Два лучших: «Палмейрас» и «Аль-Ахли»

Участие «Интер Майами» в Клубном чемпионате мира вызвало споры из-за того что их «неожиданно» выбрал президент ФИФА Джанни Инфантино после победы вреглярном чемпионате МЛС, но не стоит ожидать, что они задержатся на турнире слишком долго. «Палмейрас» и «Порту» рассчитывают выйти в плей-офф, но победители Лиги чемпионов Африки «Аль-Ахли» достаточно хороши, чтобы занять место в двойке лучших.

Группа B: «ПСЖ» (Франция), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США)

Два лучших: «Атлетико Мадрид» и «Ботафого»

Физическая форма и усталость будут ключевыми факторами на Клубном чемпионате мира, и южноамериканские команды в середине сезона будут иметь преимущество над своими европейскими соперниками. Победители Копа Либертадорес «Ботафого» могут выбить «ПСЖ» или «Атлетико», но «Сиэттлу» будет сложно выбраться со дна таблицы квартета.

Группа C: «Бавария» (Германия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бенфика» (Португалия)

Два лучших: «Бавария» и «Бока Хуниорс»

Немецкий гигант «Бавария» должна уверенно возглавить эту группу благодаря голам Гарри Кейна и навыкам Джамала Мусиалы, но битва за второе место, скорее всего, сведется к столкновению «Бенфики» и «Боки Хуниорс». «Бока» сейчас переживает сложный сезон в Аргентине, но их свежесть следующим летом может дать им преимущество над «Бенфикой», в составе которой есть стареющие аргентинские победители чемпионата мира Анхель Ди Мария и Николас Отаменди.

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Челчси» (Англия), «Леон» (Мексика)

Два лучших: «Челси» и «Фламенго»

«Челси» — сильнейшая команда в этой группе, и с тренером Энцо Мареской, который меняет состав в разных соревнованиях в этом сезоне, они должны быть свежими к Клубному чемпионату мира. Ожидайте, что Коул Палмер будет играть главную роль, но за второе место в группе будет настоящая схватка. «Фламенго» надеется выиграть турнир и у них будет много болельщиков, но также будет и с «Леоном». «Эксперанс» также не следует недооценивать.

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер Милан» (Италия)

Два лучших: «Интер Милан» и «Ривер Плейт»

Миланский «Интер» отправится на Клубный чемпионат мира после долгого сезона в Италии и Лиги чемпионов, поэтому они могут быть уязвимы в сложной группе. «Ривер Плейт» будет в середине сезона и будет полон сил, но хотя «Монтеррей» получит хорошую поддержку и будет иметь у руля восходящую звезду в лице тренера Мартина Демикелиса — бывшего тренера «Ривера», успех Японии на чемпионате мира 2022 года показывает, что к «Урава Ред Даймондс» следует относиться серьезно.

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунз» (Южная Африка)

Два лучших: «Боруссия Дортмунд» и «Ульсан Хёндэ»

Возможно, самая слабая группа на турнире. Бразильский гигант «Флуминенсе» переживает унылый сезон и рискует вылететь из Серии А, в то время как «Дортмунд» находится за пределами первой четверки Бундеслиги и отстает от лидирующей «Баварии» на 10 очков. Поскольку южноафриканский футбол сейчас находится на низком уровне, «Ульсан» может найти выход из этой группы.

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус» (Италия)

Два лучших: «Манчестер Сити» и «Ювентус»

Остерегайтесь «Видада» — это должно стать предупреждением для европейских тяжеловесов «Юве» и «Ман Сити». Успех Марокко на чемпионате мира 2022 года подчеркнул качество футбола в стране, и Видад может застать «Сити» врасплох в первой игре. Причуда жеребьевки также заключалась в том, что принадлежащий Абу-Даби «Сити» играл в паре с базирующимся в Абу-Даби «Аль-Айном», президентом которого является шейх Мохамед бин Заид аль-Нахайян, президент ОАЭ и брат владельца «Сити» шейха Мансура бин Заида аль-Нахайяна.

Группа H: «Реал Мадрид» (Испания), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика), «РБ Зальцбург» (Австрия)

Два лучших: «Реал Мадрид» и «Аль-Хиляль»

Эта группа должна стать легкой прогулкой для «Реала», но также в ней добавится немного звездного блеска от Неймара, если бразильский нападающий вернется в форму и будет здоров в составе саудовской команды «Аль-Хиляль». Ни у «Пачуки», ни у «Зальцбурга» нет выдающихся достижений за пределами родной страны, поэтому их не будут считать тяжеловесами в этом соревновании, а «Аль-Хиляль» может просто проскользнуть на второе место после «Реала».

Какие команды выйдут в полуфинал?

Хотя на Клубном чемпионате мира будет присутствовать элемент выживания сильнейших здесь и сейчас, общий уровень в конечном итоге выйдет на первое место. Но будет как минимум одна команда-сюрприз, которая попадет в четверку финалистов. «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» окажутся в противоположных половинах сетки, если, как и ожидалось, они выиграют свои группы и смогут встретиться в финале. Но «Фламенго» и «Ботафого» будут опасны, поэтому четверка финалистов будет такой: «Реал Мадрид», «Бавария», «Челси», «Фламенго» .

«Фламенго» с Кубком Бразилии globallookpress.com

Кто выйдет в финал?

У «Челси» есть молодая энергия многих начинающих игроков, включая Палмера, Джексона и Моисеса Кайседо, в то время как разумный подход тренера Марески к ротации состава обеспечит команде физическую готовность выдержать месячный турнир.

Такие команды, как «Реал», «Бавария» и «Ман Сити» не могут дать отдохнуть игрокам в Лиге чемпионов, как это удалось «Челси» в Лиге конференций, и это будет иметь значение после 10-месячного сезона. А «Фламенго», как и «Палмейрас», «Флуминенсе» и «Ботафого» выиграют от того, что бразильский сезон находится только на полпути, и это будет важным фактором — как и их решимость нанести продвинуть бразильский и южноамериканский футбол, выиграв Клубный чемпионат мира. «Челси» и «Фламенго» должны встретиться в группе D, но они также могут встретиться в финале.