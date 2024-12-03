День сурка. Почему «Атлетико» может победить «Барселону» и «Реал» и завоевать титул ЛаЛиги

Не могу поверить, что собираюсь это сделать, особенно за целых два месяца до фактической даты 2 февраля, но я начинаю свой личный День сурка и снова утверждаю, вопреки своему здравому смыслу, что у «Атлетико Мадрид» есть прекрасная возможность стать чемпионами Ла Лиги в мае.

День сурка — это любопытная североамериканская традиция, согласно которой, если самый известный в мире сурок, Панксатонский Фил, вылезает из своего логова во второй день февраля и видит свою тень, то зима продлится, а если нет, то нас ждет ранняя теплая весна.

Но в одноименном фильме 1993 года с великим Биллом Мюрреем в главной роли его высокомерный главный герой-синоптик переживал один и тот же день снова и снова, пока не научился смирению и не нашел любовь, поэтому выражение «День сурка» теперь в равной степени используется для выражения этого чувства, что ты застрял в повторяющемся цикле.

Именно здесь моя аналитическая проницательность и мой глубоко циничный пессимизм сталкиваются лицом к лицу: независимо от моей веры в то, что тренер «Атлетико» Диего «Чоло» Симеоне обладает таким количеством недостатков, слабостей и нежелательных инстинктов, что «Лос Кольчонерос» должны будут будут одержать победу вопреки, а не благодаря ему, я не могу не утверждать, что сейчас у них может быть лучший шанс на это с тех пор, как они стали чемпионами Испании в 2021 году.

У «Атлетико» лучший состав в Испании, возможно, в Европе, и то, что их два главных соперника, «Реал Мадрид» и «Барселона», уязвимы, — именно то, о чем я думал в начале этого сезона, но воздержался от написания из-за своей фобии Симеоне.

Из уважения к тем, кто следил за моими твердыми взглядами в отношении 54-летнего тренера, который только что провел свой 701-й матч за «Атлетико» и выиграл больше трофеев, чем любой другой тренер за всю историю клуба, я буду краток в своих критических замечаниях в его адрес.

Я думаю, что он ослабил, если не сказать полностью подорвал, свои личные стандарты, уйдя от того голодного «один против всего мира» тренера, которым он когда-то был. Я думаю, эти стандарты особенно упали после того, как он подписал продление своего последнего контракта в ноябре 2023 года. Я думаю, что Симеоне чрезмерно полагается на тот факт, что его постоянная способность удерживать «Атлетико» в Лиге чемпионов приносит клубу большой доход и делает его неприкасаемым. Я думаю, что он регулярно сбивает с толку и недостаточно вдохновляет своих игроков.

Диего Симеоне globallookpress.com

Я думаю, что его тренировки не исправляют текущие недостатки. Я думаю, что его постоянно выручал его спортивный директор Андреа Берта, подписывая отличных игроков, наличие которых, независимо от того, работает ли их тренер по тем же высоким стандартам, что и в первые 10 лет его руководства, означает, что «Атлетико» будет примерно на той же позиции или около того.

Не верьте мне на слово о неудачах Симеоне — используйте его собственные слова в качестве доказательства. В одном из немногих случаев в прошлом сезоне, когда его команда играла плохо и проигрывала (обычно в гостях), аргентинец сказал: «Это вина тренера, мне придется работать усерднее и лучше». После этого мало что изменилось, но СМИ получили от него признание своей вины и оставили его в покое.

Летом 2023 года он сказал: «В середине прошлого сезона часть команды не справилась с темпом, не было идентичности, ясности, достаточной самоотдачи. Казалось, что мы находимся на пути к концу эпохи. Я не тупой, я мог видеть, как и вы все, что мы играли плохо, что была неуверенность — это была худшая часть моих 11 лет у руля команды».

Затем, в прошлом сезоне, «Атлетико» Симеоне не только был единственной командой в Европе, которая победила «Реал Мадрид», но и сделал это дважды (в Ла Лиге и Кубке Испании). Тем не менее, им все равно удалось ничего не выиграть и закончить сезон с жалкими 19 очками позади чемпионов Испании Карло Анчелотти. Образцовый пример нереализованного потенциала.

В этом семестре, в период с августа по октябрь, когда «Атлетико» выиграл всего дважды в восьми матчах, будучи полностью униженным по сумме двух матчей с «Бенфикой» в Лиссабоне и «Лиллем» в Мадриде, я, должен признать, думал, что поступил мудро, не соблазнившись качеством формирования состава, которого Берта добился прошедшим летом.

В течение этих долгих, постыдных недель команда Симеоне часто выглядела лишенной креативности, взаимопонимания, преданности делу, стабильности и, конечно, лишенной шансов на титул.

После одного из разочаровывающих результатов, когда команда подарила два очка «Реал Сосьедаду», несмотря на то, что лидировала целых 83 минуты, до меня дошли слухи, что Симеоне всю неделю перед матчем планировал определенный набор тактик, тренировал своих игроков в соответствии с этими конкретными задачами, а затем, утром в день матча, проснулся с плохим предчувствием, не более чем по прихоти, отправил в мусорку все планы и изменил курс без особой причины, заставив своих игроков-ветеранов пожать плечами и сказать «типичный Чоло», но оставив смущенных и раздраженных новичков думать: «На что, черт возьми, я подписался?»

К сожалению, такое поведение не просто обычная еженедельная возможная ситуация для этого необычного человека: он слишком часто страдал от такого типа бесполезных импульсов во время матчей — все это в ущерб идентичности, сплоченности, единству и надежности его команды.

Диего Симеоне globallookpress.com

Итак, признаю, вы имеете полное право спросить, почему я тоже меняю тактику и указываю на то, что, хотя я все еще убежденный циник по поводу Симеоне, я считаю, что «Атлетико» заслужил право говорить о себе как о претенденте на титул. По сути, это поведение упрямого дурака, который, получив новую информацию, отказывается адаптироваться и обновлять свои идеи. Поэтому: вот.

Первый момент заключается в том, что этот сезон превращается в гонку за титулом, в ходе которой два ведущих кандидата уязвимы. «Барселона» остается в стадии строительства и, похоже, неспособна победить без Ламина Ямаля, плюс ее капитан и вратарь Марк-Андре тер Стеген больше не будет играть в этом сезоне.

Мадридский «Реал», потерявший Тони Крооса, который завершил карьеру, и увидевший уход Начо и Хоселу, будет играть без Дани Карвахаля и Эдера Милитао в течение года или около того, и при том, что их список травмированных упорно отказывается уменьшаться, у них есть еще и головоломка с тем, как восстановить форму Килиана Мбаппе.

Обе команды играли крайне странно и невыразительно в последнее время — в то время как у «Атлетико» все наконец стало на место. За ним снова приятно наблюдать.

Даже без чрезвычайно важного Робина Ле Нормана, забранного из «Реал Сосьедада», команда Симеоне имеет лучший оборонительный показатель в Ла Лиге. Ключевой нападающий Александр Сёрлот забил шесть голов и сделал две голевые передачи — голевой вклад каждые 86 минут. Он и Симеоне выстроили рабочие отношения после неровного начала.

Победитель чемпионата мира Хулиан Альварес, подписанный за огромные деньги из «Манчестер Сити», и которого в настоящее время сильно не хватает чемпионам Англии, отстает от Сёрлота в Ла Лиге, но в целом у него 10 голов и две голевые передачи. Лучше всего то, что он играет с самой большой наглостью и уверенностью в себе за всю свою карьеру.

Постепенно формируется лучший состав или близкий к этому. На каждую позицию приходится по два хороших игрока (за исключением, возможно, случая, если Ян Облак будет отсутствовать долгое время), Симеоне ведет себя более последовательно, реже меняет состав и меняет расстановку во время матчей, а в качестве бонуса есть захватывающее появление его сына Джулиано.

У младшего сына Симеоне есть вся соревновательная агрессия его блестящего отца, в три раза более быстрый темп и наэлектризованная связь с ярыми фанатами на стадионе «Атлетико Метрополитано», которые жаждут восторга, воодушевления, острых ощущений и хотят видеть на поле кого-то, кто представляет их ценности. Это, конечно же, Джулиано.

Симеоне-младший, которому через пару недель исполнится 22 года, вернулся после сезонов в аренде в «Сарагосе» и «Алавесе», и он все больше становится игроком первого выбора — ни намека на кумовство в отношении парня, который оказывает преобразующее влияние на энергию, вертикальность, креативность и веселье, с которыми играет «Атлетико».

Джулиано и Диего Симеоне globallookpress.com

Перед матчами Ла Лиги в середине недели «Лос Кольчонерос» отстают на два очка от вершины таблицы, а в Лиге чемпионов — на одно очко от первой восьмерки. А лучше всего то, по крайней мере на данный момент, пока через шесть месяцев не будут разыграны трофеи, что за командой Симеоне внезапно снова стало очень интересно наблюдать.

Лично я все еще глубоко скептически отношусь к этому сложному, но убедительному аргентинскому тренеру. Однако есть шанс, пусть и небольшой, что в этом сезоне гегемония «Барсы» и «Реала» может оказаться под угрозой — или даже быть сломлена.

Календарь и таблица испанской Примеры

Давайте вернемся к 2 февраля и посмотрим, предскажет ли День сурка солнечную раннюю весну для «Атлетико»... или то же самое гнетущее чувство долгой темной зимы для вашего любимого обозревателя, потому что Симеоне снова облажался.