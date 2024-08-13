Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?

Испанская Примера возвращается на стадионы и телеэкраны 15 августа. Откроет новый сезон Ла Лиги поединок между «Атлетиком» из Бильбао и «Хетафе».

Чемпионские амбиции

Прагматичное троевластие в испанской Примере, длившееся на протяжении одиннадцати сезонов подряд, было нарушено в минувшем розыгрыше чемпионата. «Жирона» вмешалась в разборки мадридского «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», сместив последних с пьедестала Ла Лиги.

Тем не менее, кажется маловероятным, что подопечным Мичела Санчеса второй раз кряду удастся разрушить гармонию вышеназванного трио. «Бело-красные» впервые в своей истории пробились в Лигу чемпионов и будут выступать сразу на несколько фронтов, что потребует дополнительных сил, которых может не хватить на национальное первенство.

По нашему мнению, баталии за главный трофей испанской Примеры развернуться между привычными действующими лицами: «Барселоной», «Атлетико» и мадридским «Реалом».

Среди указанных грандов Ла Лиги наибольшие шансы на золото имеют «сливочные», которые доминировали в прошлом сезоне как на внутренней арене, так и европейской. «Бланкос» завоевали 36-й чемпионский титул и не планируют останавливаться на достигнутом, увеличивая гандикап по наградам от ближайших преследователей.

Одной из важнейших побед «королевского клуба» прошлого сезона, помимо пополнения трофейной комнаты очередными кубками, стало подписание нового контракта с Карло Анчелотти. Итальянского специалиста желала видеть на тренерском мостике сборная Бразилии, однако он принял предложение «Реала». Теперь поднятая вверх бровь Папы Карло будет мотивировать «сливочных» как минимум до лета 2026 года.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Планы на будущее президента мадридского клуба Флорентино Переса грандиозны, складывается ощущение, что он собирает «галактикос 3.0». Этим летом «бланкос» наконец заполучили в свои ряды Килиана Мбаппе, поставив жирную точку в многолетней трансферной эпопее. Лидер сборной Франции достался «сливочным» совершенно бесплатно, так что менеджменту чемпионов Испании можно только поаплодировать.

Перед Анчелотти на данном этапе стоит задача грамотно встроить Килиана в состав «королевского клуба», сделав акцент на том, что «Реал» — в первую очередь звездная команда, а не команда звезд. Тянуть одеяло на себя у Мбаппе явно не получится, новые партнеры по команде не примут такой подход.

Наоборот, 25-летнему французу следует принять роль командного игрока, а коллеги по цеху приложат максимум усилий, чтобы создать как можно большее количество голевых шансов для него.

Новоиспеченной «девятке» мадридцев точно по силам переплюнуть прошлогодние бомбардирские свершения Джуда Беллингема и стать лучшим снайпером как «Реала», так и всего чемпионата Испании. Возможно, заветный «Золотой мяч» достанется Килиану именно во время выступлений за «бланкос».

Помимо перехода Мбаппе, «королевский клуб» оформил трансфер юного дарования Эндрика. 18-летний игрок уже стал главной звездой бразильской Серии А и одной из надежд национальной сборной.

Конечно, сходу место в основе нападающему никто не обещает, ему придется посидеть за спиной Килиана. Тем не менее, учитывая грамотную работу Анчелотти с молодежью, свой шанс со временем Эндрик получит.

Эндрик и Флорентино Перес globallookpress.com

После завершения карьеры Тони Кроссом некие пертурбации ожидают «Реал» в центральной линии. В ранге замены легендарному немцу Карло видит Федерико Вальверде, который уже обзавелся 8-м номером на спине, а теперь должен перенять его функционал. Помогать уругвайцу в середине поля будут Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, которые постепенно превратились в незаменимые фигуры «сливочных».

Кроме Кросса, мадридский клуб расстался со своим воспитанником и капитаном Начо Фернандесом. 34-летний защитник отправился в Саудовскую Аравию, где будет защищать цвета местной «Аль-Кадсии».

Однако даже такие потери, навряд ли, сделают «Реал» слабее, проект «сливочных» в грядущей кампании испанского первенства выглядит наиболее целостно и вполне вероятно, что золотые медали снова окажутся у «бланкос».

Поспорить с этим готова «Барселона», сложившая в прошлом сезоне чемпионские полномочия задолго до финиша и отставшая от «галактикос» на 10 баллов. Сейчас «блаугранас» переживают очередную перестройку, начавшуюся с тренерских перестановок.

Ханси Флик globallookpress.com

Хави все-таки был отправлен в отставку с поста наставника каталонского клуба, сменил его Ханси Флик, который некоторое время был без клубного опыта, возглавляя национальную сборную Германии.

Работа с Бундестим откровенно не задалась, поэтому 59-летний специалист вернулся на более знакомую тропу. Руководство «Барселоны» видит в нем того человека, который даст позитивный результат на продолжительном отрезке и вернет команду на ведущие роли в европейском футболе.

Финансовые трудности никуда не исчезли и этим летом, но «блаугранас» продолжают задействовать экономические рычаги, чтобы приглашать в свой стан новых исполнителей. Главным достижением «Барселоны» на трансферном рынке выступает переход Дани Ольмо, сиявшего на минувшем Евро-2024.

Каталонцы перехватили 26-летнего вингера у «Манчестер Сити», заплатив «Лейпцигу» 55 млн евро + 7 млн евро бонусами. Весьма внушительная сумма, как для клуба, который пребывает в кризисе.

Ольмо — универсал, умеющий закрыть любую позицию в атакующей оси полузащиты, огромный плюс, что Дани является воспитанником «Барселоны». Возможно, именно этот фактор стал решающим для него при выборе дальнейшего места продолжения карьеры.

Дани Ольмо globallookpress.com

Также «блаугранас» проявляют активный интерес к еще одному герою прошедшего Чемпионата Европы — Нико Уильямсу. «Атлетик» хочет выручить за игрока 58 млн евро, пока переговоры по атакующему полузащитнику зашли в тупик.

Все идет к тому, что 22-летний вингер останется в стане басков, где уже успел получить футболку с десятым номером. Тем не менее до закрытия трансферного окна еще есть время, так что события могут принять разнообразный ход.

Как видим, «Барселона», даже переживая непростые времена, решила пойти ва-банк, чтобы, как минимум, вернуть лидерские позиции в Ла Лиге и сместить «Реал» с трона. Будем наблюдать, к чему приведут такие смелые шаги руководства каталонского клуба.

Неожиданную активность этим летом демонстрирует «Атлетико», который проводит одну из самых грандиозных трансферных кампаний за последние годы. Вылет из тройки призеров в прошлом сезоне испанской Примеры очень раззадорил «матрасников».

Теперь они собираются бороться не только за медали, но и за чемпионский титул Ла Лиги. Для этого руководство клуба не жалеет любых денег, чтобы усилить обойму команды.

«Атлетико» заполучил основного защитника «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робена Ле Нормана. В минувшем розыгрыше испанского первенства оборона подопечных Диего Симеоне далеко не напоминала оплот надежности, поэтому переход 27-летнего центрбека должен укрепить эту линию «матрасников».

Робен Ле Норман globallookpress.com

Помимо мыслей о защите, мадридцы не забывают об усилении атакующей мощи клуба. По этому направлению уже проведена немалая работа, «Атлетико» приобрел второго лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/2024 Александра Серлота.

За 28-летнего норвежца столичный футбольный коллектив заплатил «Вильярреалу» 30 млн евро, еще 5 млн евро «желтая субмарина» может получить в качестве бонусов. «Матрасники» оформили отличную сделку, ведь Александр уже на протяжении двух сезонов доказывает свою профпригодность в рамках чемпионата Испании и продолжает прогрессировать дальше.

Уход Альваро Мораты в итальянский «Милан» должен пройти безболезненно. Тем более «Атлетико» взорвал настоящую трансферную бомбу, подписав Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

24-летний форвард достался «матрасникам» за 75 млн евро + 20 млн евро бонусами. Диего Симеоне лично контролировал переход аргентинца и своими звонками убеждал его сделать выбор в пользу мадридского клуба. Как видим, старания Эль Чоло не прошли зря и Хулиан готов зажигать в испанской Примере.

Диего Симеоне globallookpress.com

Кажется, что 54-летний аргентинский специалист готов вернуться к схеме 4-4-2 с Серлотом и Альваресом в качестве наконечников атаки. В таком случае Антуан Гризманн обоснуется под нападающими и примет на себя функции главного плеймейкера команды, с которыми успешно справлялся двумя годами ранее (16 голевых передач в сезоне Ла Лиги 2022/2023).

Возможен также вариант расстановки 4-4-1-1, где Альварес будет играть немногим глубже Серлота, выступая второй скрипкой команды на завершающей стадии. Симеоне собирает грозную дружину на предстоящий розыгрыш чемпионата Испании и готов ударно провести 13-й сезон кряду у руля «матрасников».

Легкой прогулки в борьбе за чемпионский титул точно не будет, претендентам придется выложиться на максимум, чтобы поднять над своей головой заветный трофей испанской Ла Лиги. Нам же, как зрителям, чрезмерная конкуренция только добавит удовольствия от просмотра такого зрелища, как Примера.

Претензии на топ-4 и зону еврокубков

Если с претендентами на чемпионский титул в Испании картина из года в год остается неизменной, то борьба за четвертое лигочемпионовское место и еврокубковую зону полна интриг.

Как говорили выше, сенсацию в прошлом сезоне сотворила «Жирона», взлетевшая на третью строчку. Сомневаемся, что «бело-красные» сумеют повторить такой успех в грядущем розыгрыше Ла Лиги.

«Жирона» globallookpress.com

Бронзовые призеры испанской Примеры уже потеряли двух лидеров: нападающего Артема Довбика (перешел в «Рому») и полузащитника Алеиша Гарсию (перебрался в «Байер»). Еще некоторые ведущие исполнители «Жироны», хорошо зарекомендовавшие себя в прошедшей кампании, находятся на карандаше европейских топ-клубов.

Прогнозируем, что расставание с ключевыми игроками и добавившиеся выступления в Лиге чемпионов, скажутся на результатах команды в национальном первенстве. Вероятно, подопечные Мичела Санчеса выпадут из борьбы за еврокубки и откатятся в середину турнирной таблицы чемпионата Испании.

Наиболее вероятным кандидатом на попадание в четверку лучших Ла Лиги видится «Атлетик». Прогресс клуба из Бильбао в прошлом сезоне был виден невооруженным глазом, когда «красно-белые» ворвались в топ-5 Примеры, оставив преследователей далеко позади.

Нынешним летом Эрнесто Вальверде удается сохранить обойму команды, так что перекраивать состав и изобретать новые тактические вариации испанскому тренеру не придется.

Важнейшим плюсом, подчеркивающим лигочемпионовские амбиции басков, является удержание лидеров клуба. Нико Уильямс, которого активно сватали в «Барселону», видимо решил остаться в Бильбао и помочь родной команде достичь новых вершин.

Сбалансированность и сыгранность состава должны только поспособствовать «красно-белым» в борьбе за высшие места чемпионата Испании.

Помешать «Атлетику» забраться в квартет лучших может извечный соперник — «Реал Сосьедад», расположившийся в прошлой кампании сразу за «красно-белыми». Сан-себастьянцы сохранили атакующий дуэт Микель Оярсабаль — Такефуса Кубо, набравший в общей сумме 23 результативных балла в минувшем сезоне испанской Примеры.

Микель Оярсабаль и Такефуса Кубо globallookpress.com

Также «бело-голубые» стараются удержать Микеля Мерино, интерес к которому проявляет лондонский «Арсенал», и Мартина Субименди, охоту за которым ведет «Ливерпуль». Без потерь на данном этапе, конечно, не обошлось: один из столпов обороны Робен Ле Норман перебрался в «Атлетико».

Теперь за центр защиты будет отвечать 23-летний Хон Пачеко, ставший игроком стартового состава «Реал Сосьедад» во второй половине сезона 2023/2024.

«Бетис», несмотря на скромный бюджет, продолжает пребывать в когорте претендентов на еврокубки. В минувшем розыгрыше испанского первенства «вердибланкос» пробились в Лигу Конференций УЕФА, где стартуют с раунда плей-офф.

На трансферном рынке «бетикос» не могут себе позволить многомиллионные растраты, делая акцент на приглашении свободных агентов. Такой подход дал свои плоды с переходом Иско, которого многие списали со счетов, а он обрел вторую молодость в Севилье.

Нынешним летом «Бетис» продолжает укреплять состав опытными исполнителями, находящимися без клуба. «Вердибланкос» заключили трудовые соглашения с экс-голкипером «Ливерпуля» Адрианом и бывшим защитником «Торино» Рикардо Родригесом.

Кроме усилений, «бетикос» пережил расставание, которое может болезненно ударить по центральной оси команды. Основной опорный полузащитник Гидо Родригес после пяти лет нахождения в Испании отказался продлевать контракт с «зелено-белыми» и отправился покорять Английскую Премьер-лигу.

«Вильярреал» в прошлом сезоне остановился в одном шаге от еврокубковой зоны, сменив по ходу розыгрыша главного тренера. Марселино Тораль, принявший команду в ноябре, поднял «желтую субмарину» с четырнадцатой строчки на восьмую, отстав от «Бетиса» всего на 4 балла.

Марселино Гарсия Тораль globallookpress.com

Теперь 58-летний специалист проводит полноценную подготовку с «подводниками» к предстоящему чемпионату и намерен вывести их, как минимум, в Лигу Европы. Для достижения этой цели, несомненно, необходимо усиливать обойму, чтобы ликвидировать сложившееся отставание в классе от оппонентов.

Самым громким трансфером на вход «Вильярреала» является защитник «Манчестер Юнайтед» Вилли Камбвала, за которого они заплатили 10 млн евро. Еще одним заметным переходом выступает покупка левого вингера Айосе Переса из «Бетиса» за 4 млн евро.

Календарь и таблица испанской Примеры

Помимо растрат, «подводникам» удалось неплохо заработать этим летом, продав основного голкипера Филипа Йоргенсена в «Челси» за 24,5 млн евро и нападающего Александра Серлота в «Атлетико» за 30+5 млн евро.

Заменить 22-летнего стража ворот призван Диего Конде, который перешел в «Вильярреал» из «Леганеса» за 4 млн евро. Альтернативы норвежскому форварду пока что не нашлось, «желтая субмарина» продолжает изучать варианты на роль главного снайпера.

Темная лошадка

«Севилья» уже на протяжении двух сезонов не может найти себя в национальном первенстве, финишируя во второй половине турнирной таблицы Ла Лиги. Не удивительно, что в отсутствии результата «рохибланкос» меняют тренеров как перчатки.

Предстоящий сезон испанской Примеры андалусийцы начнут под руководством Хавьера Гарсии Пимьенты, который ранее работал в «Лас-Пальмас». Звезд с неба 50-летний специалист не хватал и едва спас «желтых» от вылета в Сегунду, поэтому выбор руководства «Севильи» оставляет вопросы.

«Севилья» globallookpress.com

Этим летом обойма клуба переживает масштабные перемены: «рохибланкос» покинули такие опытные исполнители, как Серхио Рамос и Юссеф Эн-Несири. 38-летний центральный защитник ушел из родной команды после окончания трудового соглашения, а марокканский нападающий отправился в «Фенербахче» за 19,5 млн евро.

Пополнили состав «Севильи» полузащитники Сауль из мадридского «Атлетико» и Альберт-Самби Локонга из лондонского «Арсенала». Оба игрока перешли на правах аренды и призваны внести новый импульс в центральную линию семикратных победителей Лиги Европы.

Кто на выход?

Как правило, главными претендентами на вылет считаются новички элитного дивизиона, однако предстоящий сезон Ла Лиги может внести коррективы в сложившуюся традицию. Повышение в классе заработали «Эспаньол», «Леганес» и «Вальядолид» и все они будут прикладывать максимум усилий для сохранения прописки.

Тем не менее шансы последних двух на выживание в испанской Примере расцениваются крайне низко. «Вальядолид» примерил на себе статус команды-лифта за последние два сезона, побывав в Сегунде и вернувшись в Ла Лигу.

Хоть президентом «бело-фиолетовых» и является известный «Феномен» Роналдо, однако бюджет клуба крайне скромен. Перед Пауло Пеццолано, возглавившим команду весной этого года, стоит весьма серьезная задача, решать которую придется с ограниченными ресурсами.

Пауло Пеццолано globallookpress.com

«Леганес» оформил камбэк в испанскую Примеру спустя четыре года после вылета, вот только возникают сомнения, что «пепиронес» задержаться в элите надолго. Тот состав, который одержал победу в Сегунде 2023/2024, точно требует новых вливаний для выступления в Ла Лиге, а их, пока что, не так много.

Самыми заметными фигурами, пополнившими обойму подопечных Борхи Хименеса, являются центральный нападающий Мигель де ла Фуэнте из «Алавеса» и правый вингер Хуан Крус, выкупленный у «Бетиса».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Среди вновь повысившихся в классе команд наилучшие расклады на сохранение прописки в Ла Лиге имеет «Эспаньол». «Канарейки» вырвали билет в элитный дивизион, пройдя через плей-офф Сегунды: в финале, который состоял из двух встреч, «бело-синие» оказались сильнее «Овьедо».

«Эспаньол» этим летом усилился хорошо знакомым российской публике полузащитником Алексом Кралом. Экс-игрок московского «Спартака», принадлежащий на данный момент берлинскому «Униону», отправился в Испанию на правах аренды.

Составить компанию «Леганесу» и «Вальядолиду» в тройке претендентов на вылет может «Лас-Пальмас». «Желтые» показывали из рук вон плохие выступления в прошлом сезоне чемпионата Испании и откровенно мучились.

«Лас-Пальмас» globallookpress.com

Комбинационный футбол, который старался привить команде Хавьер Гарсия Пимьента, так и не прижился. По итогу и с 50-летним тренером также решено было расстаться, теперь свои идеи он будет внедрять «Севилье».

«Лас-Пальмас» отдал предпочтение кандидатуре Луиса Мигеля Карриона, который ранее работал только с клубами низших дивизионов Испании. Хватит ли у 45-летнего наставника опыта для построения конкурентоспособной команды Ла Лиги — вопрос остается открытым. Пока что складывается ощущение, что дуэт «Лас-Пальмас» — Каррион обречен на понижение в классе.