Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века

В футбольном мире то и дело вспыхивают споры о том, какие футболисты внесли наибольший вклад в игру, и кто из них достоин находиться в когорте лучших.

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Карим Бензема и Неймар — это лишь некоторые имена, которые приходят на ум в спорах о лучших футболистах XXI века. Помимо них, есть звезды будущего, такие как Килиан Мбаппе, и игроки другой эпохи, такие как Роналдиньо. На каком месте они находятся?

Этот разговор может быть бесконечным. Как можно сравнивать легенд игры — одних из лучших, которых мы когда-либо видели, — друг с другом?

Это было нелегко и, несомненно, вызовет разногласия, однако, собрав тысячи голосов, авторы ESPN составили рейтинг 20 лучших футболистов XXI века — и еще пятерых, которые по каким-либо причинам не были включены в список изначально.

1. Лионель Месси

Главные достижения: 10-кратный чемпион Ла Лиги, семикратный обладатель Кубка Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный лучший бомбардир Лиги чемпионов, 17-кратный участник символической сборной FIFPro World XI, победитель Чемпионата мира, двукратный победитель Копа Америка, двукратный обладатель «Золотого мяча» Чемпионата мира, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», лучший бомбардир «Барселоны» (672) и сборной Аргентины (109).

Победа Месси на Чемпионате мира по футболу с Аргентиной в 2022 году стала, пожалуй, самой большой голливудской концовкой, которую футбол когда-либо видел. После поражения в финале 2014 года казалось, что этого никогда не случится для Месси, который выиграл все остальное за клуб и страну, но кульминационный момент его карьеры, наконец, наступил в возрасте 34 лет.

Он дважды забил в финале, когда Аргентина по пенальти обыграла Францию, вызвав бурю эмоций и празднований во всем мире.

«Этот парень выходит за рамки соперничества — даже между Бразилией и Аргентиной», — сказал легендарный игрок сборной Бразилии Роналдо. «Я видел, как бразильцы и люди по всему миру болели за Месси. Это достойный финал для гения, который ознаменовал собой целую эпоху».

2. Криштиану Роналду

Главные достижения: пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель Премьер-лиги, двукратный победитель Ла Лиги, двукратный победитель Серии А, рекордсмен по количеству голов на уровне сборных (130).

Криштиану Роналду globallookpress.com

История Криштиану Роналду — это история невероятно талантливого спортсмена, но при этом обладающего драйвом и волей к победе. Его карьеру лучше всего характеризует одна из его собственных цитат: «Если ты не веришь, что ты лучший, то ты никогда не добьешься всего, на что способен».

Роналду демонстрировал эту веру на протяжении более чем двух десятилетий на вершине мирового футбола и часто доказывал ее истинность.

«Он лучший», — сказал его бывший тренер в мадридском «Реале» Жозе Моуринью. «Я видел Марадону пару раз. Я никогда не видел Пеле. Но Криштиану потрясающий. Этот человек лучший. Криштиану — машина для забивания голов. Другого Роналду уже не будет».

3. Тьерри Анри

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, победитель Чемпионата Европы, двукратный победитель Премьер-лиги, победитель Ла Лиги, двукратный обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги 1, победитель Кубка Испании, победитель Клубного чемпионата мира.

Тьерри Анри globallookpress.com

Тьерри Анри произвел революцию роли номера 9 в футболе. Высокий, быстрый, физически развитый, умный, решительный, высокомерный и харизматичный, он представлял новое поколение нападающих. Один из величайших спортсменов своего поколения, он выиграл практически все возможное и забил незабываемые голы за свою карьеру.

Но его самым удивительным достижением, несомненно, является сезон Премьер-лиги без поражений с «Арсеналом» в 2004 году. Он был выдающимся в той кампании, приведя свою команду к достижению, которое с тех пор никогда не повторялось в современном английском футболе.

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«Я считаю, что Тьерри был на том же уровне, что и Пеле и Марадона, определенно. Он был выдающимся футболистом, сочетая в себе качества современного игрока, огромный физический талант, технический талант, а также особый интеллект. Он был одним из величайших игроков, которых я когда-либо видел», — сказал его бывший тренер Арсен Венгер.

4. Зинедин Зидан

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, победитель Чемпионата Европы, двукратный победитель Серии А, победитель Лиги чемпионов, победитель Ла Лиги, обладатель «Золотого мяча», обладатель Межконтинентального кубка.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Зинедин Зидан превратил футбол в форму искусства. Его элегантность в обращении с мячом, его невероятные технические способности и его мастерство сделали его волшебником. Конечно, его навсегда запомнят за два гола в финале чемпионата мира 1998 года, однако, вероятно, еще больше останется в памяти его великолепный гол в финале Лиги чемпионов.

Его удар с лета за мадридский «Реал» в матче против леверкузенского «Байера» в 2002 году был самым красивым из всех, что вы когда-либо видели, да еще и с нерабочей ноги!

«Играть рядом с ним было просто невероятно. Были игры, где соперники не могли подобраться к нему, не могли отобрать у него мяч. Мяч был приклеен к его ногам. Даже на тренировках он порой был невыносим!» — сказал его бывший товарищ по команде Робер Пирес.

5. Лука Модрич

Главные достижения: обладатель «Золотого мяча», шестикратный победитель Лиги чемпионов, четырехкратный победитель Ла Лиги, финалист Чемпионата мира, игрок сборной Хорватии с наибольшим количеством матчей, обладатель наибольшего количества трофеев в составе мадридского «Реала».

Лука Модрич globallookpress.com

«Я хотел бы попросить вас никогда не завершать карьеру». Для вопросов на пресс-конференции это было необычно, но призыв итальянского журналиста — после того, как Модрич и Хорватия вылетели с Евро-2024 — был встречен аплодисментами. Все любят Модрича.

«Помимо того, что он топ-игрок, один из лучших в мире, он еще более впечатляющий человек», — сказал тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Как никакой другой игрок, Модрич сыграл основополагающую роль в создании культуры побед «Мадрида» на протяжении последнего десятилетия. Конечно, это не столь выдающийся фактор, как вывод андердога Хорватии в финал Чемпионата мира 2018, скорее неизменное совершенство, продолжающееся год за годом.

6. Килиан Мбаппе

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, семикратный победитель Лиги 1, четырехкратный обладатель Кубка Франции.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Возможно, лучший футболист в мире на данный момент, Мбаппе прошел путь вундеркинда. Он дебютировал на профессиональном уровне в 16 лет, забил свой первый гол в 17 лет, играл за сборную Франции в 18 лет и выиграл Чемпионат мира в 19 лет!

Его переход из «Пари Сен-Жермен» в «Реал Мадрид» этим летом поднимет его на новую высоту и еще больше укрепит статус наследника Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В 2018 году Мбаппе покорил весь мир и стал вторым подростком в истории наряду с Пеле, забившим в финале чемпионата мира. В 2022 году он внес еще один вклад в историю чемпионата мира, оформив хет-трик в проигранном финале против Аргентины.

«Он просто феномен. Он — талант поколения. Таких игроков, как он, встретишь нечасто. Ему всего 25, но его карьера уже поражает воображение», — сказал Тьерри Анри о своем соотечественнике.

7. Андрес Иньеста

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, двукратный победитель Чемпионата Европы, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, девятикратный победитель Ла Лиги, обладатель второго места в голосовании за «Золотой мяч».

Андрес Иньеста globallookpress.com

11 июля 2010 года Иньеста навсегда изменил испанский футбол. На 116-й минуте финала Чемпионата мира в Йоханнесбурге, Южная Африка, — при счете 0:0 в дополнительное время, — Иньеста получил пас от Сеска Фабрегаса в штрафной и хладнокровно отправил отскакивающий мяч низом мимо голкипера сборной Нидерландов Маартена Стекеленбурга.

Испания выиграла игру со счетом 1:0, завоевав главный трофей Чемпионата мира первый и пока единственный раз, а Иньеста мгновенно стал самым популярным человеком в стране.

Элегантный, искусный плеймейкер, который также был ключевым игроком одного из лучших клубов современности — «Барселоны» Пепа Гвардиолы.

8. Хави Эрнандес

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, двукратный победитель Чемпионата Европы, двукратный победитель Лиги чемпионов, восьмикратный победитель Ла Лиги.

Хави Эрнандес globallookpress.com

Хави покорил так много вершин в футбольной карьере, что невозможно отдать предпочтение только одной. Ваш выбор может пасть на знаменитую победу «Барселоны» со счетом 6:2 над соперниками из мадридского «Реала», где Хави принял участие в четырех голах.

Либо его перформанс в финале Лиги чемпионов 2009 года, когда он отдал пас Лионелю Месси, забившему первый гол головой. Можно назвать убедительную победу «Барселоны» со счетом 3:1 над «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

Если говорить об игре, которая подвела итог целой эпохе, то можно выделить победу сборной Испании над Италией со счетом 4:0 на Евро-2012, которая стала апофеозом стиля «тики-така» с короткими пасами, олицетворением которого был Хави.

Однако давайте остановим свой выбор на целом сезоне: 2008–2009 год — эпохальный сезон Хави, когда полузащитник, возможно, лучший распасовщик в истории, сделал ошеломляющие 20 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги.

9. Роналдо Назарио

Главные достижения: двукратный победитель Чемпионата мира, двукратный обладатель «Золотого мяча», двукратный победитель Копа Америка, трехкратный игрок года ФИФА, обладатель «Золотого мяча» Чемпионата мира 1998 года, обладатель «Золотой бутсы» Чемпионата мира 2002 года.

Роналдо Назарио globallookpress.com

Оригинальный Роналдо был, вероятно, самым быстрым и мощным нападающим за всю историю футбола, работающим с мячом на ходу и способным менять темп, замедляться, держать голову неподвижно и бить по воротам с хладнокровной точностью.

Все эти достоинства лучше всего проявились в ХХ веке, но XXI век придумал лучшую сюжетную линию. Дважды его колено подламывалось под ним, и он выл от ужасной боли; многие думали, что второй раз был концом его карьеры.

В преддверии Чемпионата мира 2002 года миланский «Интер», его клуб в Италии, не смог привести его в форму. Бразилия взяла на себя ответственность за его восстановление, а Роналду взял турнир штурмом, ведя команду, которая едва прошла квалификацию, вплоть до памятного триумфа. Это одна из величайших историй возвращения в истории спорта.

10. Роналдиньо

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, обладатель «Золотого мяча», победитель Копа Америка, двукратный обладатель титула «Игрок года ФИФА», двукратный победитель Ла Лиги.

Роналдиньо globallookpress.com

Если бы долголетие не было фактором, определяющим величайшего игрока всех времен, то Роналдиньо, безусловно, был бы кандидатом за свои подвиги в течение первых трех лет в «Барселоне». С 2003 по 2006 год в футболе не было лучшего шоу.

История мирового футбола знала мало, если вообще были такие, более талантливых игроков, и слишком недолго Роналдиньо очаровывал своим детским ликованием от собственных достижений, напоминая многим о том, почему они полюбили этот вид спорта в первую очередь.

Неудачный Чемпионат мира 2006 года стал переломным моментом, и казалось, что он устал от жертв, необходимых для того, чтобы оставаться на высшем уровне. Но эти три года были незабываемыми.

11. Златан Ибрагимович

Главные достижения: 511 голов за карьеру, забивал в Лиге чемпионов за шесть разных команд, 12 чемпионских титулов с пятью европейскими клубами, четыре раза входил в команду года УЕФА, лучший бомбардир сборной Швеции, представлял Швецию на шести крупных турнирах.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

«Я не могу не смеяться над тем, насколько я совершенен». Никогда не существовало спортсмена, который был бы так хорош, как себя преподносит Златан Ибрагимович, но нападающий ростом 6 футов 5 дюймов делал все возможное, чтобы приблизиться к этому уровню, и так долго, как только мог.

Он был самым результативным бомбардиром на фоне Криштиану Роналду. Ибрагимович отправлял мяч в сетку по меньшей мере раз в четыре десятилетия, и он продолжал совершенствоваться в свои 30 лет.

Кроме того, в период с 2011 по 2019 год он шесть раз забивал не менее 30 голов во всех турнирах, а пиком его карьеры стала невероятная кампания с 50 забитыми мячами в составе «Пари Сен-Жермен» в 2015-16 годах. Ибрагимович был олицетворением артистизма и грубой силы одновременно.

12. Кевин Де Брёйне

Главные достижения: трехкратный игрок сезона (дважды в Премьер-лиге, один раз в Бундеслиге), победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Премьер-лиги, семикратный обладатель Кубка Англии или Кубка Английской футбольной лиги.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Де Брёйне является блестящим атакующим игроком в самой яркой команде в истории Премьер-лиги. После провала в «Челси», Де Брёйне за один сезон в «Вольфсбурге» наколотил 16 голов и сделал 23 результативные передачи во всех турнирах, перешел в «Манчестер Сити» и после переходного периода стал главной фигурой эпохи Пепа Гвардиолы.

За девять сезонов в «Сити» он забил 102 гола и отдал 161 результативную передачу во всех турнирах; большую часть десятилетия он выступает в роли лучшего распасовщика в Англии, и, когда того требует ситуация, не отказывает себе отправить самостоятельно мяч в сетку ворот, нередко с дальней дистанции. Просто блестящий универсальный игрок атаки.

13. Тони Кроос

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, шестикратный победитель Лиги чемпионов, четырехкратный победитель Ла Лиги, трехкратный победитель Бундеслиги.

Тони Кроос globallookpress.com

Суперсила Тони Крооса? Пасовать лучше всех, точнее и чаще. Кроос успешно выполнил 20 780 передач за 10 лет в Ла Лиге — больше, чем любой другой игрок — с самым высоким в лиге процентом точности (среди тех, кто сыграл более 5000 минут) — 93,6%.

Это может звучать не так захватывающе, как забивать голы или демонстрировать дриблинг, но если кто-то и задавал темп лучшей полузащите «Реала» за последнее десятилетие, то это был Кроос, по одной передаче за раз.

Его лучшая работа? Это пас Винисиусу Жуниору в Лиге чемпионов прошлого сезона, разрезавший оборону мюнхенской «Баварии». Этот пас был настолько хорош, что заставил партнера по команде Джуда Беллингема остановиться и зааплодировать во время игры.

14. Серхио Рамос

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, двукратный победитель Чемпионата Европы, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, пятикратный победитель Ла Лиги, 11-кратный участник символической сборной FIFPro World XI.

Серхио Рамос globallookpress.com

Попросите фанатов мадридского «Реала» назвать свой любимый момент с Серхио Рамосом, и они не будут колебаться: финал Лиги чемпионов 2014 года, 93-я минута и самый важный гол в истории клуба.

«Реал» был в нескольких секундах от поражения от своих заклятых оппонентов из мадридского «Атлетико» на самой большой сцене клубного футбола, пока Рамос не забил головой, сравняв счет 1:1 и переведя игру в дополнительное время. «Реал Мадрид» выиграл матч, завоевал свой первый Кубок европейских чемпионов за 12 лет и начал эру беспрецедентного успеха.

«Я вспоминаю это с улыбкой», — сказал Рамос УЕФА, когда его спросили о голе в 2016 году. «В конце концов, это будет незабываемая память. Я смогу показать его своему сыну, своим внукам».

15. Карлес Пуйоль

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, шестикратный чемпион Ла Лиги, трехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Клубного чемпионата мира, победитель Чемпионата Европы.

Карлес Пуйоль globallookpress.com

Пуйоль не славился голами. Он забил три гола в 100 матчах за сборную Испании. Как центральный защитник, его сильной стороной было не допускать их.

Однако один из этих трех голов был одним из самых значимых в истории испанского футбола. Выпрыгнув выше всех на угловом, он на 73-й минуте пробил головой мимо Мануэля Нойера, обеспечив сборной Испании победу со счетом 1:0 над Германией в полуфинале Чемпионата мира 2010 года.

Этот гол продемонстрировал силу, желание и преданность делу, которые характеризовали карьеру Пуйоля. Испания выиграла Чемпионат мира в первый и пока единственный раз в своей истории.

«Пуйоль сует свое лицо туда, куда большинство побоялось бы засунуть ногу», — сказал легендарный итальянский защитник Франко Барези. В этом весь Пуйоль.

16. Карим Бензема

Главные достижения: четырехкратный победитель Ла Лиги, пятикратный победитель Лиги чемпионов, четырехкратный победитель Лиги 1, трехкратный обладатель Кубка Испании, пятикратный победитель Клубного чемпионата мира, обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги наций УЕФА.

Карим Бензема globallookpress.com

Бензема прошел через многое в своей карьере: от вундеркинда в «Лионе», когда он начал свою карьеру в 17 лет в 2005 году, до перехода в Реал Мадрид в 21 год в 2009 году, а затем, став лучшим игроком мира и выиграв «Золотой мяч» почти 20 лет спустя в 2022 году.

Его критиковали за порой недостаточную эффективность у ворот, но он стал замечательным командным игроком, помогая Криштиану Роналду блистать, а Реалу выигрывать трофеи, прежде чем стать суперзвездой после ухода CR7 летом 2019 года.

За пять сезонов с 2019 по 2023 год он забил 30, 27, 30, 44 и 31 гол, добавив в общей сложности 51 результативную передачу за этот период. Он был неудержим и показывал свой лучший футбол, перешагнув порог 30 лет.

«Как и хорошее французское вино, Бензема становится еще лучше с возрастом. Он один из футболистов с самым высоким IQ и интеллектом в игре, а также невероятным желанием всегда помогать своей команде и быть лучшим», — сказал тренер «Реала» Карло Анчелотти.

17. Серхио Бускетс

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, девятикратный чемпион Ла Лиги, трехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель Клубного чемпионата мира, победитель Чемпионата Европы.

Серхио Бускетс globallookpress.com

Никто не охарактеризовал роль и важность Бускетса лучше, чем бывший тренер сборной Испании Висенте дель Боске. «Вы смотрите на игру, вы не видите Бускетса», — сказал он. «Но если вы смотрите на Бускетса, вы видите всю игру».

В то время как товарищи по команде Андрес Иньеста, Хави Эрнандес и Лионель Месси получали овации, все они говорили, что их успех был бы невозможен без того, чтобы Бускетс подчищал и разгонял атаки в центре полузащиты.

Не существует какого-то одного момента или сезона, а есть устойчивое совершенство на протяжении более десяти лет (хотя есть его фирменное движение назад с мячом в ногах). За 15 сезонов в первой команде «Барселоны» он ни разу не сыграл меньше 40 матчей, выиграв все, что можно выиграть для клуба и страны.

18. Роберт Левандовский

Главные достижения: победитель Лиги чемпионов УЕФА, 10-кратный чемпион Бундеслиги, победитель Ла Лиги, двукратный обладатель награды «Лучший футболист года» по версии ФИФА, двукратный обладатель награды «Золотая бутса» как лучший нападающий года, игрок года УЕФА, семикратный лучший бомбардир Бундеслиги, 83 международных гола (больше всего среди польских игроков, четвертое место среди европейских футболистов).

Роберт Левандовски globallookpress.com

Левандовский — один из самых последовательных и техничных нападающих XXI века, но он навсегда останется в памяти за то время, когда заставил Пепа Гвардиолу улыбаться, словно пьяного романтика.

В начале сезона 2015-16 годов «Бавария» Гвардиолы проигрывала «Вольфсбургу» со счетом 1:0 после первого тайма; Левандовский вышел на вторую половину матча и забил на 51-й (левой ногой), 52-й (правой ногой с дальней дистанции), 55-й (после отскока), 57-й (контратака) и 60-й минутах.

Последний гол Левандовский практически повторял удар с эмблемы Бундеслиги. В этом есть смысл, ведь он и его «Бавария» определяли Бундеслигу на протяжении всего восьмилетнего пребывания в Мюнхене.

19. Кака

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги чемпионов, игрок года ФИФА (2007), победитель Ла Лиги, победитель Серии А.

Кака globallookpress.com

Последний бразилец, ставший игроком года ФИФА, является сыном выдающегося инженера, и можно сказать, что Кака построил свою карьеру с методичной точностью.

Кака был в лучшей форме в свой первый период в «Милане» с 2003 по 2009 год, когда он преуспел в роли атакующего полузащитника с небольшим количеством изысков, финтов и трюков, но с взрывным ускорением, постоянной мощью, видением поля и голевым чутьем.

Травмы отчасти снизили его скорость и привели к относительно раннему спаду, но в расцвете сил он был практически неудержимой силой, а отсутствие излишних финтов делало игру очень простой.

20. Неймар

Главные достижения: победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Ла Лиги, пятикратный победитель Лиги 1, обладатель премии ФИФА имени Пушкаша (2011), лучший бомбардир сборной Бразилии за всю историю.

Неймар globallookpress.com

Мальчик-принц так и не стал королем футбола; награда «Игрок года», всегда рассматриваемая как цель, оказалась недостижимой, и ему еще предстоит выиграть главный титул со своей страной.

Неймар также широко ассоциируется с выходками и чрезмерным «нырянием». Тем не менее было бы неразумно характеризовать его карьеру как полное разочарование.

Он забил больше голов за сборную Бразилии, чем кто-либо другой, что является огромным достижением, и он творил на поле исключительное волшебство, особенно во времена своей карьеры в «Барселоне». Ещё несколько глав остаются недописанными.

Просто не попали в список

21. Андреа Пирло

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, двукратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный победитель Серии А, трехкратный обладатель звания «Футболист года» Серии А.

Андреа Пирло globallookpress.com

Влияние итальянского маэстро на игру было настолько велико, что «роль Пирло» была признана во всем мире как позиция, которую ее тезка совершенствовал, выбирая идеальные передачи для своих товарищей по команде с небрежностью и техникой, которые выгравировали его имя среди величайших полузащитников, игравших в эту игру.

22. Уэйн Руни

Главные достижения: пятикратный победитель английской Премьер-лиги, победитель Лиги чемпионов, двукратный молодой игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, обладатель премии Golden Boy 2004, член Зала славы Премьер-лиги, лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» за всю историю.

Уэйн Руни globallookpress.com

Широко известный как один из самых совершенных нападающих, украшающих современный футбол, Руни выглядел на все сто, забив гол в своем дебютном матче в Премьер-лиге всего в 16 лет.

Он продолжал демонстрировать упорство, мощь и способность завершать атаки на протяжении звездной карьеры в клубе и сборной.

23. Патрик Виейра

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, победитель Чемпионата Европы, трехкратный победитель английской Премьер-лиги, четырехкратный обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Серии А, член Зала славы Премьер-лиги.

Патрик Виейра globallookpress.com

Будучи капитаном «Арсенала», самообладание, лидерские качества и бесстрашный дух Виейра сыграли решающую роль в беспрецедентном сезоне клуба 2003-2004 годов, когда «Непобедимые» не потерпели ни одного поражения и завоевали титул чемпиона английской Премьер-лиги.

24. Луис Суарес

Главные достижения: победитель Лиги чемпионов, четырехкратный победитель Ла Лиги, четырехкратный победитель Кубка Испании, победитель Копа Америка, лучший бомбардир сборной Уругвая за всю историю.

Луис Суарес globallookpress.com

Игрок, обладавший талантом голеадора, Суарес отправлял мяч в сетку везде, где бы он ни выступал, будь то «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» или «Атлетико Мадрид», что сделало его одним из самых грозных нападающих в мире в период его расцвета.

25. Джанлуиджи Буффон

Главные достижения: победитель Чемпионата мира, обладатель «Золотой перчатки» Чемпионата мира (2006), 10-кратный победитель Серии А, шестикратный обладатель Кубка Италии, 13-кратный обладатель награды «Вратарь года» Серии А, наибольшее количество матчей в Серии А, наибольшее количество матчей за сборную Италии, двукратный обладатель награды «Вратарь года» по версии УЕФА.

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

Легендарный вратарь провел 28-летнюю карьеру и, возможно, является величайшим игроком на своей позиции, завоевавшим множество трофеев. То, что он был назван лучшим вратарем года УЕФА в 39 лет, свидетельствует о его неподверженном времени классе.