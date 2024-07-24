Месси, Неймар и еще 15 звезд, выигравших футбольное золото Олимпиады

Звезда «Манчестер Сити» Хулиан Альварес и игрок «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими входят в число тех, кто претендует на золото футбольного турнира Олимпиады в Париже в 2024 году и хочет пойти по стопам целого ряда суперзвезд.

Хотя мужской футбольный турнир на Олимпийских играх проводится среди юношей до 23 лет, это не помешало многим из самых узнаваемых и знаковых имен этого вида спорта завоевывать олимпийское золото на протяжении многих лет. От Пепа Гвардиолы до Лионеля Месси многие одержали победу на крупнейшем спортивном событии в мире, как в юном возрасте, так и позже, в качестве одного из трех взрослых игроков, допущенных к участию в соревнованиях в составе команды.

Престиж, который имеют Олимпийские игры, огромен, о чем свидетельствует то, что такие звезды, как Килиан Мбаппе так хотят сыграть на них, хотя клуб французской звезды не склонен разделять его энтузиазм, учитывая дополнительную нагрузку, которую это может оказать на него.

Учитывая формат турнира, предназначенного для игроков до 23 лет, Игры могут дать представление о следующем поколении футболистов и, в том числе, о том, какие сборные будут процветать в ближайшие годы. Например, в сборной Испании, выигравшей Евро-2024, было семь игроков из команды, завоевавшей серебряные олимпийские медали в 2021 году.

Но кто эти футбольные суперзвезды, которые добились большего и завоевали олимпийское золото? В то время как Париж 2024 начинает футбольный турнир, на котором будут соревноваться такие игроки, как Хулиан Альварес, Александр Ляказетт и Ашраф Хакими, GOAL вспоминает некоторых звезд, которые взошли на вершину подиума мужского футбольного турнира...

Ференц Пушкаш

Ференц Пушкаш globallookpress.com

Ни одна страна не выиграла больше олимпийских золотых медалей в мужском футболе, чем Венгрия, которая с тремя комплектами наград делит первое место с Великобританией, и в первой из этих команд-триумфаторов выступал величайший игрок страны Ференц Пушкаш.

В то время ему было 25 лет, и Пушкаш открыл счет в матче за золотую медаль 1952 года, когда Венгрия обыграла Югославию со счетом 2:0.

Этот подвиг был совершен примерно за шесть лет до того, как он совершил монументальный переход в «Реал Мадрид», где выиграл 10 трофеев, включая три Кубка европейских чемпионов. Статус Пушкаша как одного из величайших спортсменов подтверждается тем фактом, что в 2009 году ФИФА назвала в его честь награду за самый красивый гол года.

Лев Яшин

Лев Яшин globallookpress.com

Еще один великий игрок, удостоенный награды, названной в его честь. Лев Яшин был в воротах сборной Советского Союза на Олимпийских играх 1956 года и сохранил их «сухими» в трех матчах, в том числе и в финале, когда советские футболисты обыграли Югославию в Мельбурне и завоевали золото.

Четыре года спустя обе команды встретились в финале первого чемпионата Европы в Париже, и результат был тот же: Яшин был включен в состав сборной турнира, поскольку Советский Союз стал чемпионом Европы.

Теперь France Football ежегодно вручает Трофей Яшина лучшему вратарю года, закрепляя наследие единственного игрока на этой позиции, когда-либо выигравшего Золотой мяч.

Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Двое из самых узнаваемых тренеров современности выиграли золото на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, одним из них был Пеп Гвардиола.

На «Камп Ноу» собралось 95 000 человек, когда Испания обыграла Польшу со счетом 3:2 в драматическом финале, а бывший нападающий «Атлетико Мадрид» Кико забил победный гол за свою страну на 91-й минуте.

Гвардиола, забивший первый гол в стартовой победе Испании над Колумбией парой недель назад, в тот день находился в центре поля. Это была единственная награда, которой нынешний тренер «Манчестер Сити» удостоился играя за свою страну, несмотря на то, что он завоевал 15 трофеев в цветах «Барселоны».

С тех пор он стал одним из величайших тренеров всех времен, выиграв 38 титулов за период с «Барсой», «Баварией» и «Манчестер Сити».

Луис Энрике

Луис Энрике globallookpress.com

Также в полузащите в тот летний день в «Барселоне» находился Луис Энрике, еще один будущий тренер каталонского клуба. В то время ему было 22 года, он был на год старше Гвардиолы, и ему тоже не удалось выиграть еще один титул с Испанией, несмотря на то, что в дальнейшем он также тренировал национальную сборную.

Во время Олимпийских игр Энрике на самом деле играл за «Реал Мадрид», с которым он выиграл три крупных трофея, прежде чем присоединиться к «Барсе» в 1996 году.

Он провел восемь лет в Каталонии и начал там свой тренерский путь, возглавив команду Б, прежде чем был назначен руководить первой командой примерно шесть лет спустя, после того, как поработал во главе «Ромы» и «Сельты». Сегодня Энрике является тренером «Пари Сен-Жермен».

Нванкво Кану

Нванкво Кану globallookpress.com

Один из величайших игроков Африки, Нванкво Кану был капитаном сборной Нигерии, завоевавшей олимпийское золото в 1996 году. Тем же летом, когда он сменил «Аякс» на «Интер», Кану забил три гола на Играх, сначала принеся победу с небольшим перевесом на групповом этапе над Венгрией, а второй и третий забив в захватывающем полуфинальном поединке с Бразилией.

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Его первый гол в тот день был забит на 90-й минуте и сравнял счет до 3:3, переведя игру в дополнительное время, а вторым стал «золотой гол», который решил исход матча. Только итальянец Марко Бранка, бразильский дуэт Роналду и Бебето, а также Эрнан Креспо, чья аргентинская команда проиграла в финале Нигерии, забили больше голов на турнире, чем Кану, который позже будет представлять «Арсенал», «Вест Бромвич» и «Портсмут» в своей блестящей карьере, включающей триумф в Лиге чемпионов.

Джей-Джей Окоча

Еще одной звездой этой нигерийской команды был Джей-Джей Окоча, хитрый атакующий полузащитник, который за свою увлекательную карьеру играл за «Айнтрахт Франкфурт», «Фенербахче», «Пари Сен-Жермен» и «Болтон», среди прочих.

Окоча забил дважды на Играх 1996 года, в победе на групповом этапе над Японией и в четвертьфинальной победе над Мексикой, и начал в стартовом составе матч за золотую медаль, который Нигерия выиграла со счетом 3:2.

Несмотря на свой невероятный талант, Окоча ни разу за свою карьеру не выиграл ни одного крупного титула. Ближе всего к этому он подошел, когда играл в Англии с «Болтоном», который дошел до финала Кубка лиги в сезоне 2003–04, но проиграл «Мидлсбро».

Самуэль Это'о

Через четыре года после того, как Нигерия завоевала золотую медаль, другая африканская страна вышла на первое место на Олимпийских играх 2000 года, когда Камерун победил Испанию по пенальти в Сиднее.

Серебряные медалисты могли похвастаться такими талантами, как Хави и Карлес Пуйоль, но то же самое можно сказать и о команде, которая их победила, с Самюэлем Это'о в качестве большой звезды. Хотя на турнире он забил всего один гол, он приберег его для финала, сравняв счет 2:2, а затем реализовал пенальти в серии одиннадцатиметровых.

Это'о числился в составе «Реала», когда тем летом в Австралии стартовали Олимпийские игры, но он не имел шанса проявить себя и собирался перебраться в «Мальорку». Именно там он сделал себе имя, достаточное для перехода в «Барселону» в 2004 году.

Позже, играя за «Интер» и «Челси», Это'о завоевал 15 крупных наград в Европе, включая три титула Лиги чемпионов, и дважды помог Камеруну стать чемпионами Африки.

Лорен

Еще одним звездным именем в этой камерунской команде была Лорен, член команды «Непобедимых» «Арсенала», которая не проиграла ни одного матча на протяжении всего сезона Премьер-лиги 2003/04.

Родившийся в Камеруне, но выросший в Испании, защитник совершил прорыв в составе «Леванте» и «Мальорки», прежде чем подписать контракт с «канонирами» перед Олимпийскими играми 2000 года.

На протяжении всего турнира в Австралии было очевидно, почему английская команда заинтересовалась Лореном, который забил три гола и реализовал пенальти в серии одиннадцатиметровых в матче за золотую медаль, чтобы помочь своей стране одержать победу.

Несмотря на то, что Лорен также выиграл два титула Кубка африканских наций с Камеруном, он объявил о завершении карьеры в сборной в 2002 году в возрасте 25 лет, и с тех пор сосредоточился исключительно на обеспечении успеха своему клубу, помогая «Арсеналу» выиграть семь трофеев за шесть сезонов. Позже он перешел в «Портсмут» и завершил карьеру в «Кордове».

Жереми

Бывший полузащитник «Реала» и «Челси» Жереми был еще одним членом сборной Камеруна, завоевавшей золотые медали в 2000 году.

На момент начала Игр ему был 21 год, и он уже был звездой в Испании, помогая «Лос-Бланкос» выиграть Лигу чемпионов всего несколькими неделями ранее. Он привнес этот опыт в важные моменты на Олимпийских играх, забив пенальти в победной для Камеруна серии одиннадцатиметровых.

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Жереми сыграл свою роль в победах национальной команды в Кубке африканских наций в 2000 и 2002 годах, помог «Реалу» выиграть Ла Лигу и еще один трофей Лиги чемпионов, затем перешел в «Челси» и был в команде под руководством Жозе Моуринью, которая выиграла два подряд титула АПЛ в 2005 и 2006 годах.

Хавьер Маскерано

Хавьер Маскерано insidethegames.biz

Аргентина выиграла подряд два комплекта золотых медалей в 2004 и 2008 годах, поэтому неудивительно, что в этот список вошли несколько громких имен из их сборной, начиная с человека, причастного к обоим триумфам, Хавьера Маскерано.

В 2004 году, когда ему было 20 лет, он начал в полузащите сборной Аргентины, которую тренировал Марсело Бьелса, и ему было поручено поддерживать защиту, в которую входили Фабрисио Колоччини, Роберто Айяла, Габриэль Хайнце. Эту работу он блестяще выполнял на протяжении всего турнира, поскольку будущие чемпионы не пропустили ни разу ни в одном из своих шести матчей в Греции.

Четыре года спустя состав позади него изменился, в него вошли такие игроки, как Пабло Сабалета и Эсекьель Гарай, но Маскерано остался и снова выступил блестяще: после победы над Парагваем со счетом 1:0 в Афинах Аргентина победила Нигерию с тем же счетом в Пекине.

Помимо завоевания 19 крупных наград с «Барселоной», включая два титула Лиги чемпионов, ни один аргентинский спортсмен не выиграл больше олимпийских золотых медалей, чем Маскерано.

Карлос Тевес

Карлос Тевес akamaized.net

В то время как триумф Аргентины в 2004 году был основан на сильной защите, Карлос Тевес был звездным нападающим южноамериканской страны и забил единственный гол в матче за золотую медаль с Парагваем. Это был его восьмой гол на Играх, что сделало его лучшим бомбардиром с отрывом от преследователей.

В то время Тевес все еще играл у себя на родине за «Бока Хуниорс», и до его переезда в Европу оставалось еще несколько лет. После выступлений в «Коринтиансе» и «Вест Хэме» форвард играл на самом высоком уровне в составе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентусе», прежде чем вернуться в «Боку» в 2015 году.

Он завершит карьеру в клубе своего детства, выиграв 26 крупных клубных наград за невероятную 20-летнюю профессиональную карьеру.

Хуан Роман Рикельме

Хуан Роман Рикельме globallookpress.com

Наряду с невероятно впечатляющим поколением молодых талантов, Хуан Роман Рикельме был одним из трех взрослых аргентинских игроков на Олимпийских играх 2008 года, возглавив свою сборную, когда его замечательная карьера пошла на спад.

Бывшая звезда «Барселоны» и «Вильярреала» в этот момент вернулся в «Бока Хуниорс», но его номинация на «Золотой мяч» в 2007 году показала, что он по-прежнему играет на высоком уровне, что он и продемонстрировал в Пекине-2008.

Рикельме, забивший последний гол в полуфинальной победе Аргентины над Бразилией со счетом 3:0, продолжал играть до 2015 года, а сейчас является президентом «Боки», с которой в качестве игрока он выиграл 11 трофеев.

Лионель Месси

Лионель Месси и Серхио Ромеро globallookpress.com

Хотя на момент Игр Лионелю Месси был всего 21 год, он уже был суперзвездой в 2008 году, о чем свидетельствует его третье место в рейтинге «Золотого мяча» годом ранее.

На счету иконы «Барселоны» уже было два титула Ла Лиги и триумф в Лиге чемпионов, и он продемонстрирует свой выдающийся талант в Китае, чтобы пополнить свою коллекцию олимпийским золотом.

Несмотря на то, что он выиграл 34 трофея с «Барселоной», это олимпийское золото было его единственной наградой с Аргентиной в течение длительного времени — до 2021 года. Именно тогда восьмикратный обладатель «Золотого мяча» помог своей стране выиграть Кубок Америки, титул, за которым год спустя последовала долгожданная победа на чемпионате мира.

Затем Месси помог Аргентине защитить свою континентальную корону в 2024 году, завоевав третий крупный международный титул за четыре года.

Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Если атака Аргентины в 2008 году с Рикельме и Месси не кажется достаточно смертоносной, то Анхель Ди Мария также летал по флангу, когда команда Серхио Батисты выиграла олимпийское золото.

Фактически именно он забил единственный гол в финале в Пекине незадолго до часовой отметки. Это был его второй мяч на турнире, причем первый также был чрезвычайно важным, поскольку обеспечил победу в дополнительное время над Нидерландами в четвертьфинале.

Как и Месси, Ди Марии пришлось долго ждать, чтобы ощутить успех с Аргентиной на самой большой арене, несмотря на то, что он завоевывал трофеи в составе «Бенфики», «Реала» и «Пари Сен-Жермен».

Тем не менее, он также был в составе сборной на Кубке Америки 2021 и 2024 годов, а также триумфатором чемпионата мира 2022 года.

Серхио Агуэро

Лионель Месси и Серхио Агуэро globallookpress.com

Серхио Агуэро, который тоже сыграл свою роль в золотом лете 2008 года в Аргентине, также участвовал в одной из самых талантливых атак, которые когда-либо видел олимпийский мужской футбольный турнир.

Будущей звезде «Манчестер Сити» потребовалось время до полуфинала, чтобы вписать свое имя в протокол, но в каком матче это удалось сделать — его два гола за шесть минут второго тайма позволили Аргентине уверенно взять верх над Бразилией и на один большой шаг приблизиться к матчу за золотую медаль.

На момент Игр Агуэро выступал за «Атлетико Мадрид», с которым он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В 2011 году он присоединился к «Манчестер Сити» и выиграл 15 трофеев, а его культовый гол в ворота «КПР» в последнем туре сезона Премьер-лиги стал самым выдающимся моментом за невероятный 10-летний период в команде.

Агуэро смог принять участие в триумфе Аргентины на Кубке Америки в 2021 году, но завершил карьеру всего через несколько месяцев из-за диагностированной сердечной аритмии.

Неймар

Наблюдая за тем, как непримиримые соперники из Аргентины выигрывали подряд золотые медали в нулевых, Бразилия, наконец, смогла повторить это достижение, добившись успеха в 2016 и 2021 годах.

Обыграть немецкую команду, выставившую на поле в финале 2016 года в Рио-де-Жанейро таких игроков, как Никлас Зюле, Юлиан Брандт и Серж Гнабри было непросто, но Бразилия успешно выступила со своей талантливой командой, в которую входили Габриэль Жезус, Рафинья и Неймар, забивший решающий одиннадцатиметровый в серии пенальти.

Только немецкий дуэт Гнабри и Нильса Петерсена забил больше голов, чем Неймар на домашнем турнире в Бразилии, поскольку он попал в протокол четвертьфинала, полуфинала и финала и привел свою сборную к первой олимпийской золотой медали в мужском футболе.

Это был успех, который покорил нацию, и тогдашняя звезда «Барселоны», которую отделял один год от большого перехода в «Пари Сен-Жермен», еще больше укрепила свою растущую репутацию.

Маркиньос

Возможно, Неймар и был звездой олимпийского успеха Бразилии в 2016 году, и именно имена в атаке привлекают внимание, но это был триумф, основанный на сильной защите, и поэтому Маркиньос также сыграл в нем решающую роль.

Южноамериканские гиганты провели пять «сухих матчей» из шести на турнире в Рио-2016 и не пропускали, пока не встретились с Германией в финале. Когда тот матч за золотую медаль перетек в серию пенальти после того, как счет после дополнительного времени был 1:1, Маркиньос был одним из пяти игроков, кто взял ответственность на себя и успешно реализовал удар в серии пенальти будущих чемпионов.

Хотя на тот момент защитнику было всего 22 года, он мог добавить олимпийское золото к своей коллекции трофеев, в которой уже было 10 трофеев выигранных с «ПСЖ» во Франции. За восемь лет, прошедших с тех пор, он добавил еще 20 наград и помог Бразилии выиграть Кубок Америки.

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