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    Неоднозначное наследие Неймара спустя 15 лет: что в итоге?

    Карьера звездного форварда близка к завершению

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    Неймар
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    Неймар
    15 лет назад Неймар забил первый мяч в своей профессиональной карьере, поразив ворота «Сантоса» в матче с «Моги Мирим» в чемпионате штата Сан-Паулу.
    Полтора десятилетия спустя он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, обогнав Пеле и обойдя таких великих коллег, как Роналдо, Ромарио и Зико. И хотя он много чего делает помимо забивания голов, его по-прежнему считают разочарованием, пишет ESPN. Справедливо ли это?

    Сторона обвинения

    Довод в пользу обвинения основывается на простом наблюдении. Если бы футбол был исключительно делом цифр, то это было бы бинго. Статистика никогда не может рассказать всю историю.

    Пеле и его последователи, несомненно, ошиблись, озвучивая его столь большое количество голов за карьеру, превышающему 1000. Наследие «Короля футбола», как и всех великих игроков, можно найти в больших, решающих матчах, в поединках, где выигрываются титулы и создается репутация.

    И хотя у Неймара еще есть время улучшить свой баланс, даже он согласится, что не может сравниться с Пеле по этому показателю. На счету «Короля футбола» три титула на чемпионате мира, и хотя он получил травму на ранних стадиях второго из них, он сыграл основополагающую роль в двух других. А что есть у Неймара?

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    • Да, он выиграл первую золотую олимпийскую медаль для Бразилии в 2016 году. Но это не считается большим титулом. Кроме того, есть еще победа на Кубке конфедераций в 2013 году, одержанная благодаря потрясающему удару в матче с действующим чемпионом мира Испанией, но это все равно второстепенный турнир.

    Неймар может только завидовать наследию Пеле
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    Сторона защиты

    У защиты на это есть простые ответы. Не его вина, что он начал свою международную карьеру в то время, когда Бразилия, как хозяйке чемпионата мира 2014 года, проводила лишь товарищеские матчи.

    И его послужной список в официальных поединках весьма неплох: всего пять голов в 12 матчах Кубка Америки, но четыре гола в пяти играх Кубка конфедераций 2013 года, 16 — в 28 отборочных матчах чемпионата мира и, несомненная вершина — восемь в 13 поединках мундиаля.

    Кроме того, в пользу защиты можно привести и тот факт, что его участие на чемпионате мира было сильно омрачено травмами. Так, он выбыл из строя до конца мундиаля 2014 года, получив грубый фол в четвертьфинале против Колумбии.

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    • А его выступления на турнирах в 2018 и 2022 годах были, по крайней мере, настолько хороши, насколько можно было ожидать, учитывая необходимость быть восприимчивым к рецидивам.

    Кроме того, можно привести аргумент, что если бы Бразилия не пропустила шокирующий мяч на последней минуте матча с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2022 и не проиграла в итоге в серии пенальти, его бы прославили как героя за то, что он наконец пробил оборону соперника великолепным сольным голом.

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    Снова слово обвинению

    На что сторона обвинения возразит, что в наследии нет места для «того, что могло бы быть», и что он также может нести некоторую долю ответственности за некоторые травмы, которые он получил. Это странный тезис, но он заслуживает внимания, потому что подводит нас ближе к сути истории Неймара.

    Конечно, когда на игроке нарушили правила и он получает травму, обвинять в этом того, на ком сфолили, просто смешно. Ответственность, безусловно, лежит на нарушителе.

    Однако в таком виде спорта с его физическим контактом необходимо учитывать тот неоспоримый факт, что с тех пор, как появился мяч, талантливые игроки подвергаются грубому обращению. Действительно, современные футболисты пользуются гораздо большей защитой арбитров, чем их предшественники.

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    • Поэтому необходимость уберегаться от фолов — необходимая часть мастерства талантливого игрока, особенно хрупкого телосложения. Для старомодного уличного футболиста это просто-таки вторая натура. Он учится, когда нужно идти в дриблинг и, что не менее важно, когда нужно отодвинуть мяч и подождать лучшей возможности.

    Но Неймар — не уличный футболист в этом смысле. Он вырос на футзале и разработал стратегию защиты, ориентированную на присутствие арбитра. Он часто хотел показать рефери, что на нем нарушают правила, и поэтому пытался выманить фол.

    Это не оказалось надежным методом самообороны, а также часто не имело особого футбольного смысла — некоторые из его худших отрезков игры были такими, когда он опускался глубже в стремлении заработать бессмысленные штрафные.

    Неймар в ПСЖ
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    Трудно не прийти к выводу, что Неймар просто не смог бы преуспеть в эпоху Пеле, в то время как «Король футбола» без проблем адаптировался бы к современной эпохе.

    Но Неймар, конечно, дитя своего времени — эпохи футбола как большого бизнеса в глобальной индустрии развлечений. Его с младенчества усыпляли, чтобы он блистал и развивался в этой среде, как часть проекта, которым руководит его отец-агент.

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    • Сторона обвинения, безусловно, может утверждать, что этот процесс испортил его и оставил проблемы с преодолением трудностей. С личной точки зрения, самым большим матчем в его карьере был финал Лиги чемпионов за ПСЖ против «Баварии» в 2020 году, где поразительно, насколько сильно развалилась его игра с того момента, как соперник забил. Давление казалось слишком сильным для него.

    Снова слово защите

    Защита может возразить, что давление казалось слишком сильным, потому что оно было слишком сильным. С самого начала было ясно, что для оценки карьеры Неймара, по крайней мере в глазах его соотечественников, будут использоваться два мерила. Одно из них — победа на чемпионате мира, которая всегда является коллективным достижением и зависит от обстоятельств.

    Другое — получение «Золотого мяча». Бразильцы привыкли считать этот трофей своим по праву рождения, но со времен Кака в 2007 году никто его не выигрывал. Неймар должен был исправить это упущение — преувеличенный и ненужный приз в командном виде спорта, но все же воспринимаемый всерьез.

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    Именно это в 2017 году спровоцировало его переход из «Барселоны», где он прекрасно вписался, в ПСЖ. Как он мог стать лучшим в мире индивидуально, проживая по сути в доме Лионеля Месси?

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    Он должен был уйти и создать свою собственную семью, и вот он оказался в лиге, где физические качества ему не подходят, с клубом, который совершает этот неопределенный путь к непривычным высотам. Стоит ли удивляться, что проект не достиг всех поставленных целей?

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    Стороны обвинения и защиты теперь могут отдохнуть в ожидании новых доказательств. История еще не завершена. Еще предстоит написать новые главы. Было бы неразумно списывать со счетов столь выдающийся талант.

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    • 15 лет спустя мы явно ближе к ее концу, чем к началу. Но если он захочет этого и ему повезет сохранять нынешнюю форму, то у Неймара впереди еще один чемпионат мира, а возможно, и два.

    Многие в Бразилии считали, что Пеле не должен ехать в Мексику на триумфальный для него и сборной ЧМ-1970. Качество способно заткнуть рот. Если вид финишной черты удвоит концентрацию, то самая интересная часть истории Неймара может быть еще впереди.

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