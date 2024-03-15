Осимхену надо забыть про АПЛ и стать новой звездой «Пари Сен-Жермен»

Несколько лет назад «ПСЖ» подписал Лионеля Месси, которому в тот момент больше некуда было идти. То же самое можно сказать про Неймара, чьи мечты о Золотом мяче погубили бесконечные травмы. Даже Килиану Мбаппе так и не удалось полностью реализовать себя в парижском клубе, и это одна из причин, почему он вскоре переедет в Мадрид.

Несмотря на это, «ПСЖ» продолжает разбрасываться деньгами, но теперь уже не так бездумно, как раньше. Подход «Галактикос» не сработал. Но этим летом парижанам предстоит найти игрока, который заменит Мбаппе, и всё указывает на то, что лучший клуб Франции подпишет звездного нападающего.

Судя по всему, приоритетной целью «ПСЖ» стал Виктор Осимхен. Нигерийцу больше нет смысла оставаться в «Наполи», настало время сделать следующий шаг. Как ни странно, в его случае «ПСЖ» может стать идеальным местом для продолжения карьеры.

Непростой сезон в «Наполи»

В прошлом сезоне Осимхен справедливо претендовал на звание лучшего нападающего Европы, имя которого не Эрлинг Холанн. Пока норвежец удивлял результативностью в Англии, Виктор делал то же самое в Италии.

У Осимхена было невероятное взаимопонимание с Хвичей Кварацхелией, благодаря которому он забил 31 гол во всех турнирах.

Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Но, как и в случае со всей командой «Наполи», выигравшей Скудетто впервые за 33 года, было ощущение, что ему больше нечего здесь делать. Ушел главный тренер Лучано Спаллетти, клуб продал некоторых ключевых игроков.

В итоге в текущем сезоне «Наполи» дважды менял тренера, находится ближе к середине в турнирной таблице Серии А и уже вылетел из Лиги чемпионов. Нигериец из-за травм провел в чемпионате только 17 матчей, в которых забил 11 мячей.

Желание покинуть Неаполь

Прошлым летом был момент, когда казалось, что Осимхен уйдет из «Наполи». Писали о том, что в его подписании заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Барселона» и «ПСЖ». Несмотря на это, он решил остаться в Неаполе.

Но уже через несколько месяцев в одном из интервью он четко дал понять, что после этого сезона перейдет в другой клуб.

Виктор Осимхен globallookpress.com

«Я уже принял решение, летом я сделаю следующий шаг в карьере. У меня уже есть план, я знаю, чего хочу. Думаю, чаще всего мое имя связывают с АПЛ. Премьер-лига действительно одна из крутейших лиг», — сказал Осимхен в интервью CBS Sports.

Вскоре президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил его намерения: «Мы знали об этом еще прошлым летом. Переговоры по новому контракту были непростыми. Мы знали, что он хочет перейти в "Реал", "ПСЖ" или в один из клубов АПЛ».

Несколько месяцев назад Осимхен подписал новый контракт с «Наполи», но только для того, чтобы включить в него сумму отступных, которая бы удовлетворила все стороны. Любой желающий сможет выкупить его за 130 миллионов евро. В случае с элитным нападающим такая сумма уже давно не выглядит безумной.

Тактические моменты в «ПСЖ»

«ПСЖ» необходимо заменить или, по крайней мере, заполнить позиционную пустоту, которая останется после ухода Мбаппе.

Самый очевидный вариант — подписание игрока, который способен действовать и как классический нападающий, и как вингер. И главное — как и Мбаппе, он должен атаковать с левого фланга.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Осимхен на эту роль явно не подходит. Более того, заставлять его играть таким образом было бы самым настоящим вредительством. Но важно при этом отметить, что в этом сезоне у «ПСЖ» нет постоянной тактической схемы.

Луис Энрике использует сразу три расстановки — 4-2-2-2, 5-3-2 и более традиционную 4-3-3. Во всех случаях Мбаппе не играл в качестве классического левого вингера. Как ни странно, у Энрике он чаще играет ближе к центру а на его любимой позиции испанец использует Брэдли Барколя. В этой системе отсутствует чистый центрфорвард.

Для Осимхена, который рассчитывает играть на своей привычной позиции в центре нападения, это хорошие новости. Виктора сложно назвать заменой Мбаппе, но парижане не так уж и нуждаются в ней, учитывая тактическую гибкость главного тренера.

Фактор Луиса Энрике

В последние недели у Луиса Энрике не было ни малейших угрызений совести, когда он публично дистанцировался от Мбаппе, который решил продолжить карьеру в «Реале».

Испанец спокойно менял Килиана по ходу матчей Лиги 1 и не очень дружелюбно желал ему всего наилучшего в будущем. Судя по всему, Энрике вообще не пугает тот факт, что в следующем сезоне в его распоряжении не будет такого игрока. Именно по этой причине он резко сократил игровое время звезды в не самых важных матчах.

Луис Энрике globallookpress.com

Разумеется, такой подход может привести к конфронтации, достаточно вспомнить ситуацию с Неймаром. Зато у остальных игроков, которые поддерживают тренера, появилась возможность для стремительного развития. Луис Энрике сделал топ-игрока из Ивана Ракитича и вывел на новый уровень Лионеля Месси, когда казалось, что после периода работы под руководством Пепа Гвардиолы, это просто невозможно. Под его руководством совсем молодые Педри и Гави быстро стали лидерами сборной Испании. Примеров более чем достаточно.

Как ни крути, а это один из лучших тренеров мира. Особенно для тех, кто готов подстраиваться под него. Если Осимхен готов к этому, то ему действительно есть смысл сделать выбор в пользу Парижа.

Другие варианты для Осимхена

Несмотря на все потенциальные плюсы перехода в «ПСЖ», интерес со стороны клубов из других стран тоже не стоит игнорировать.

В Англии за Осимхена готовы бороться два лондонских клуба — «Арсенал» и «Челси». «Канониры» давно за ним следят, но не факт, что согласятся заплатить больше 100 миллионов евро. Между тем, «Челси» сначала придется продать далеко ни одного из своих игроков, чтобы в случае приобретения Осимхена не нарушить финансовые правила.

Виктор Осимхен globallookpress.com

При этом логично предположить, что Осимхену нечего делать в этих командах. «Челси» не хватает последовательности, несмотря на все усилия Маурисио Почеттино создать команду, которая снова будет бороться за трофеи. Здесь Осимхен может только потерять время.

У «Арсенала» другая проблема. «Канониры» благодаря Микелю Артете безупречно подготовлены, тренер максимально раскрыл потенциал каждого игрока. В каком-то смысле они достигли совершенства. Есть подозрение, что Осимхен не совсем подходит для такого футбола. Ему нужен простор для импровизации, возможность играть на разных участках поля. Не факт, что Артета сможет извлечь максимум пользы, имея в своем составе такого игрока.

Способен ли он стать ключевым игроком?

Пока никто не знает, есть ли у Осимхена желание быть главной звездой в Париже. Он один из тех, кому удается сдерживать свое эго, несмотря на статус одного из лучших нападающих мира. Какие-то инциденты, конечно, случались (в 2022 году его отстранили от тренировок «Наполи»), но в целом он ведет себя на удивление скромно.

Сложно сказать, поспособствует ли это тому, чтобы он оказался в центре внимания в Париже. В столице Франции игроки с огромным эго — Мбаппе, Неймар, Златан Ибрагимович — действительно стали звездами «Парк де Пренс». Но это касается далеко не всех. Даже Месси, несмотря на статус GOAT, по сути, так и не смог адаптироваться к атмосфере этого хаотичного футбольного города.

Пожалуй, это самая большая проблема, с которой может столкнуться Осимхен. Если он действительно хочет обосноваться в Париже, ему придется привлечь к себе внимание, поскольку он будет главным в неспокойном городе. Кажется, такая обстановка идеально подходит Осимхену. Империя зла тоже остро нуждается в таком игроке.