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    Что делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей

    Самая затянувшаяся футбольная сага последних лет наконец-то подошла к концу

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    Мохамед Салах
    Новость о том, что Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», спровоцировала новую волну трансферных слухов. СМИ тут же начали рассуждать, в каком клубе окажется француз через полгода (хотя это очевидно), а также выкатили целый список потенциальных новичков лучшего клуба Франции. В связи с этим авторы The Athletic решили проанализировать возможные действия «ПСЖ» на летнем трансферном рынке.

    Виктор Осимхен и Рафаэл Леау

    Чуть более десяти лет назад, в начале катарской эры, трансферная политика «ПСЖ» зависела от мнения и контактов Леонардо, который в то время занимал должность спортивного директора. Бразилец чаще всего старался заманить в столицу Франции главных звезд итальянской Серии А.

    Сможет ли парижский сделать то же самое этим летом?

    Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш был одним из тех, благодаря кому «Лилль» в свое время подписал Осимхена и Леау. Кампуш тогда был спортивным директором «Лилля». Однако глупо отрицать, что сейчас возвращение в Лигу 1 было бы немного странным шагом и для нигерийца, и для португальца.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    К слову, переход в «Лилль» в 2018 году получился для Леау весьма болезненным в связи с последующим судебным разбирательством с лиссабонским «Спортингом».

    Продажа Осимхена в «Наполи» в 2020 году через некоторое время тоже обернулась скандалом. Прокуратура Рима начала расследование, когда стало ясно, что сделка была не совсем прозрачной.

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    • Новые контракты Леау и Осимхена, которые они подписали прошлым летом, предусматривают выплату внушительных отступных. В обоих случаях сумма превышает 100 миллионов евро. Если «ПСЖ» действительно намерен подписать и Виктора, и Рафаэла, эта двойная сделка станет облегченной версией трансферной кампании 2017 года, когда в Париж отправились Неймар и Мбаппе.

    Маркус Рэшфорд

    В последнее время «ПСЖ» четко дал понять, что намерен делать ставку на молодых игроков, чаще всего с французским паспортом. Но вполне вероятно, что они обратят внимание на молодого англичанина.

    В лице Мбаппе «ПСЖ» теряет быстрого и техничного форварда, который может играть в центре нападения, но все-таки предпочитает действовать с фланга. Если парижане хотят найти прямую замену, Рэшфорд, возможно, один из самых подходящих вариантов.

    Маркус Рэшфорд
    globallookpress.com

    Да, Маркус плохо играл большую часть этого сезона, но его выступления в прошлом году и ранее показали, насколько хорошо он может играть. По сути, провал в текущей кампании может привести к тому, что «ПСЖ» в итоге заплатит за Рэшфорда меньше, чем хотел бы «МЮ», которому, кстати, надо не забывать про правила финансового фэйр-плей. Продажа выпускника академии поможет английскому клубу избежать подобных проблем.

    Известно, что у Рэшфорда есть некоторые проблемы за пределами поля, но как раз переезд в другую страну может помочь избавиться от них.

    Лени Йоро

    Вечеринка окончена, больше никаких нападающих. Гонсалу Рамушу в июне исполнится 23 года. Рандалю Коло-Муани уже 25, но его потенциал пока остается загадкой.

    Если «ПСЖ» действительно хочет стать главным местом для лучших молодых футболистов Франции, им стоит обратить внимание на парня, который играет в обороне.

    Лени Йоро
    globallookpress.com

    Центральному защитнику «Лилля» Йоро, которому в ноябре исполнилось 18 лет, еще предстоит многому научиться. Но уже сейчас его можно сравнить с молодым Рио Фердинандом.

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    Йоро тоже из Парижа. Он родился в Сен-Морисе, недалеко от столицы Франции, и, учитывая, что «Лилль» запросит за талантливого защитника серьезную сумму, «ПСЖ» — единственный французский клуб, в котором Лени продолжит развиваться, при этом играя в лиге, которая ему хорошо знакома. Здесь, рядом с опытными центральными защитниками, он сможет спокойно адаптироваться к атмосфере большого клуба.

    Такой футболист, молодой и талантливый, точно не помешает «ПСЖ».

    Габриэл Мартинелли

    Прямо сейчас можно четко сказать, что «ПСЖ» не нужен еще один вингер. Но предположим, что Луис Энрике вдруг решил, что ему срочно нужен еще один игрок такого плана — кто же тогда лучше всех подходит для замены Мбаппе в контексте тактических нюансов?

    Габриэл Мартинелли
    globallookpress.com

    Один вариантов — попытаться выкупить у «Реала» Винисиуса Жуниора. Если Мбаппе действительно окажется на «Сантьяго Бернабеу», эта пара не сможет играть вместе. А «ПСЖ» один их тех немногих клубов, у которого есть средства на подписание бразильца.

    Но еще лучшим вариантом может стать другой молодой игрок сборной Бразилии — Мартинелли из «Арсенала». Немногие игроки могут стилистически действовать в той же манере, что и Мбаппе, но способность Мартинелли продвигать мяч с левого фланга, одновременно выполняя функции центрфорварда, делает его универсальным игроком, который точно не затеряется в системе Луиса Энрике.

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    • А какие недостатки? Расходы. Мартинелли ранее продлил контракт до лета 2027 года, а это значит, что «ПСЖ» придется заплатить за него не менее 100 миллионов фунтов. Но при этом надо учитывать, что бразильцу всего лишь 22 года (Мбаппе — 25), и если «ПСЖ» хочет инвестировать в долгосрочную замену, это один из самых заманчивых вариантов.

    Маттейс де Лигт

    «ПСЖ» не нужен еще один талантливый атакующий игрок для замены Мбаппе.

    У них уже есть Рамуш, Коло-Муани и отданный в аренду Юго Экитике, который может играть на позиции рядом с центральным нападающим. Брэдли Барколя может стать основным атакующим игроком «ПСЖ» на левом фланге. Усман Дембеле еще долгое время может закрывать правый фланг, если, конечно, будет в форме. Кроме того, летом в Париж вернется Хави Симонс, который отлично проявил себя в «Лейпциге».

    Маттейс де Лигт
    globallookpress.com

    Приобретение звездных атакующих игроков станет абсолютно бесполезной попыткой показать миру, что «ПСЖ» по-прежнему способен осуществлять подобные сделки.

    Если «ПСЖ» действительно хочет выиграть Лигу чемпионов, им нужна хорошо сбалансированная команда. И для этого им точно не помешает хороший центральный защитник.

    Маркиньос и Милан Шкриньяр явно не та пара центральных защитников, вместе с которой можно рассчитывать на победу в таком турнире, как Лига чемпионов. То же самое касается и Данилу Перейры.

    Ким Мин Чжэ был бы идеальным вариантом, но прошлым летом он выбрал «Баварию».

    Так почему бы не сделать выбор в пользу де Лигта? Карьера нидерландца после ухода из «Аякса» в 2019 году получается немного странной, но он по-прежнему достаточно молод и талантлив, чтобы стать одним из лучших игроков на позиции центрального защитника.

    Де Лигт обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть за топ-клуб, который решает самые серьезные задачи.

    Мохамед Салах

    Давайте посмотрим правде в глаза: «ПСЖ» очень часто совершает глупые поступки.

    Подписание Салаха тоже может показаться глупой идеей, но чем больше вы об этом рассуждаете, тем больше в этом смысла.

    Несмотря на возраст, Салах по-прежнему демонстрирует невероятный уровень игры. Через полтора года египтянин станет свободным агентом, при этом переговоры о новом контракте с «Ливерпулем» до сих пор не начались.

    Мохамед Салах
    globallookpress.com

    Надо понимать, что «ПСЖ» после потери Мбаппе просто по статусу положено привести в команду нового топ-форварда. Приобретение Салаха может стать отличным решением проблемы.

    Да, договориться с «Ливерпулем» будет непросто, но, возможно, предстоящее лето как раз самый подходящий момент для столь громкого трансфера. Прямо сейчас в английском клубе нет человека (должность спортивного директора по-прежнему остается вакантным), который мог бы вести переговоры с Салахом, и «ПСЖ» должен этим воспользоваться. К тому же, надо учитывать, что новый тренер, который заменит Юргена Клоппа, возможно, не будет против продажи Мохамеда.

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    • Одним из конкурентов «ПСЖ» может стать Саудовская Аравия, но перспектива бороться за серьезные трофеи должна перевесить соблазн бессмысленного обогащения.

    С финансовой точки зрения такая сделка вряд ли имеет смысл, но «ПСЖ» это никогда не останавливало.

    Френки де Йонг

    Замена звездного нападающего на опорного полузащитника — это даже звучит смешно. Но это как раз то, что нужно Луису Энрике для позиционной игры по схеме 4-3-3. «ПСЖ» нужен глубок сидящий плеймейкер, который сможет управлять атаками команды. Де Йонг может стать преемником Марко Верратти.

    Френки де Йонг
    globallookpress.com

    Мануэль Угарте отлично выглядит в Лиге 1, но надо признать, что в Лиге чемпионов у него чересчур много ошибок.

    Игроки такого плана, как де Йонг, есть у «Манчестер Сити» (Родри) и «Арсенала» (Деклан Райс). И их можно назвать ключевыми. Можно, конечно, купить Жоау Пальинью из «Фулхэма», но играет в чересчур оборонительном стиле.

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    • Если «Барселона» действительно планирует продать де Йонга, «ПСЖ» точно не стоит терять времени. Способность Френки контролировать мяч, выходить из под прессинга перед своими воротами и умение развивать атаки может вывести команду Луиса Энриике на новый уровень.

    Можно обойтись и без новичков

    Драму с потенциальной заменой Мбаппе можно сравнить с печально известной фразой бойца UFC Конора МакГрегора после поединка: «Я хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться… абсолютно ни перед кем».

    В данном же случае хочется воспользоваться возможностью, чтобы расскзаать, кого «ПСЖ» следует подписать, чтобы заполнить пустоту после ухода Мбаппе...Никого.

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    • Известно, что «ПСЖ» отходит от эпохи «Галактикос». Прошлым летом была проделана большая работа, в команду пришли яркие французские игроки — Дембеле, Коло-Муани и Барколя, а также португалец Рамуш.

    Деньги, сэкономленные на зарплате Мбаппе, должны быть потрачены на удержание французских талантов, а не на приобретение еще одной звезды.

    Результативность Мбаппе станет огромной потерей, но у «ПСЖ» достаточно нападающих, которые способны решить эту проблему.

    Кто знает, возможно, без Килиана «ПСЖ» станет более сплоченным.

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