Замена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны»

«Барселона» ищет нового тренера. С момента заявления Хави о том, что он уйдет в отставку в конце сезона, никаких конкретных предложений никому не поступало, но «Барселона» вышла на контакт как минимум с одним потенциальным новым тренером.

Частично причина, по которой «Барса» не продвинулась далеко в поисках следующего наставника команды, связана с неопределенностью финансового положения клуба. (Подробнее об этом позже.)

Они также полностью осознают, что тренерский ландшафт по всей Европе, похоже, ожидает несколько важных изменений в течение следующих нескольких месяцев: «Ливерпуль» должен назначить преемника Юргена Клоппа, а положение Томаса Тухеля в «Баварии» находится под вопросом.

The Athletic делится последними новостями о специалистах, которые, по слухам, могут возглавить «Блауграну».

Ханси Флик

Начнем с первого и — на данный момент — наиболее очевидного кандидата. «Барселона» обратилась к бывшему тренеру «Баварии» и сборной Германии Ханси Флику, чтобы узнать доступен ли он. Анонимные источники в клубе говорят, что работу ему не предлагали, но «Барса» решила установить первый контакт, поскольку Флик подходит им по многим пунктам.

Победный опыт 58-летнего специалиста в «Баварии», куда он был назначен в ноябре 2019 года и девять месяцев спустя выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов, является привлекательным аргументом для руководства «Барселоны». Сейчас он без работы — и то, что за его приезд не потребуется платить отступных, является еще одним плюсом.

Ханси Флик globallookpress.com

Флик также имеет хорошую репутацию человека, умеющего управлять звездными игроками, а атакующий стиль игры, который он продемонстрировал, особенно в «Баварии», пленил президента «Барсы» Жоана Лапорту много лет назад. В 2021 году, когда Лапорта был погружен в процесс переизбрания, он дал понять, какое впечатление на него произвело последнее поколение немецких тренеров. Флик был одним из них, хотя упоминались и другие имена, в том числе Юлиан Нагельсман и Тухель.

Утром в четверг, 15 февраля, появилось сообщение, которое может оказаться важным для шансов кандидатуры Флика. Тренер присоединился к агентству Gol International, которым руководит футбольный агент Пини Захави. Этот агент является одним из самых близких контактов Лапорты и помог договориться о переходе Роберта Левандовского в «Барселону» из «Баварии» в 2022 году.

Зная, как «Барселона» Лапорты в последние годы работала на трансферном рынке — используя максимально возможные преимущества из всех отношений, которые президент построил за свою карьеру — за этим развитием событий стоит следить.

После недавних контактов между Фликом и «Барселоной» появилось понимание, что тренер будет очень рад получить эту должность, а в Германии уже сообщили, что он изучает испанский язык. На самом деле это важный момент, поскольку некоторые члены правления «Барсы» считают, что новый тренер должен свободно владеть испанским языком. Сейчас Флик даже не говорит бегло по-английски.

В раздевалке каталонского клуба он найдет несколько знакомых ему лиц, таких как Левандовский (по его временам в «Баварии»), Марк-Андре тер Штеген и Илкай Гюндоган (по его роли тренера сборной Германии). Однако одним из самых важных умений, наличие которых ему придется доказать, будет его способность развивать молодые таланты.

Доверие к «Ла Масии» будет приоритетом, и Флик впервые будет работать в клубе, который не может позволить себе дорогостоящие трансферы. Это сильно отличается от условий, которые он имел в «Баварии».

Роберто Де Дзерби

44-летний тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» также занимает высокое место в шорт-листе «Барселоны».

У Де Дзерби много поклонников в совете директоров «Барсы», и его набор качеств во многом соответствует тому, что каталонцам сейчас нужно. Он молодой тренер с опытом работы в Премьер-лиге и Серии А, и он тренировал команды, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Несмотря на свой юный возраст, у него вполне очевидная индивидуальность.

Его тщательный тактический подход уже вызывает восхищение у многих, как и его активный стиль игры, ориентированный на владение мячом. Создание узнаваемой и атакующей команды было приоритетом, который «Барса» и Хави поставили перед собой в этом сезоне, но они не смогли этого достичь.

Де Дзерби за последние годы получил похвалы от лучших специалистов в футболе, но высшим знаком качества для «Барселоны» будет то, что Пеп Гвардиола так высоко отзывался о нем. Уважение, которое тренер «Манчестер Сити» проявил к работе Де Дзерби в «Брайтоне», можно рассматривать как знак одобрения того, что он способен сохранить «ДНК Барсы». Его послужной список в сфере развитии молодежи также не подлежит сомнению.

Однако есть одно «но». Де Дзерби имеет контракт с «Брайтоном», который потребует компенсацию за его уход. Некоторые важные фигуры в «Барсе» считают это серьезным препятствием, учитывая финансовое положение клуба.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Они также должны принять во внимание, что «Барселона» будет не единственным топ-клубом, который ищет нового тренера. «Ливерпуль» будет искать замену Клоппу, и Де Дзерби может считаться здесь сильным кандидатом. Итальянца также называют потенциальным преемником Гвардиолы в «Сити», когда бы тот ни решил уйти, а его контракт истекает летом 2026 года. Если «Барсе» придется конкурировать с, пожалуй, двумя лучшими клубами Премьер-лиги, чтобы заполучить Де Дзерби, в ее нынешнем состоянии это будет непростая задача.

Но на этой неделе агенты Де Дзерби были замечены в Барселоне. В прошлую среду они провели встречу со спортивным директором Деку в известном городском ресторане Botafumeiro. Однако, как сообщается, основной темой обсуждения было потенциальное продление контракта Рональда Араухо. У уругвайского центрального защитника и Де Дзерби одни и те же представители.

Томас Тухель

После поражения от леверкузенского «Байера» со счетом 3:0 в минувшие выходные мюнхенская «Бавария» Тухеля отстала на пять очков от своих главных соперников по Бундеслиге в этом сезоне, и сомнения в том, что его работа находится в безопасности растут.

Если бывший тренер «Челси» покинет «Баварию», он станет еще одним специалистом, претендующим на ну роль наставника «Барселоны».

Две недели назад, во время посещения клуба болельщиков в Мюнхене, сообщалось, что Тухель заявил, что по ходу своей карьеры он снова будет готов работать за границей, причем Испания является привлекательным вариантом.

Буквально на следующий день «Бавария» опубликовала ответное заявление. «Он (Тухель) ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране», — говорится в сообщении. «Он никогда не говорил о Хави Эрнандесе и его преемнике, как ложно утверждалось впоследствии».

Томас Тухель globallookpress.com

Однако на этой неделе в Испании сообщили, что некоторые члены ближайшего к Тухелю лагеря приехали в Барселону, чтобы сообщить клубу, что он будет заинтересован в этой работе, если он не будет работать в «Баварии» в следующем сезоне. Если не придется выплачивать компенсации, Тухель обязательно попадет в шорт-лист «Барсы».

И опять же, связи с Захави могут быть еще одним фактором. Несмотря на то, что он не был официальным представителем Тухеля, он участвовал в операциях, в ходе которых немец перешел в «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Луис Энрике

Чтобы Луис Энрике ушел, в «Пари Сен-Жермен» должна произойти какая-то катастрофа, ведь испанец прибыл туда только прошлым летом.

Но многочисленные источники в раздевалке «Барселоны» высоко оценили его имя среди предпочтительных кандидатов, и если бы он каким-то образом стал доступным, «Барсе» было бы глупо не рассматривать его возвращение. Луис Энрике, наряду с Гвардиолой и Хави, является тренером, который лучше всех понимает работу клуба и то, как лучше всего решать его конкретные задачи.

Луис Энрике globallookpress.com

Он возглавлял одну из лучших команд «Барселоны», которую когда-либо видели, выиграв требл с Неймаром, Луисом Суаресом и Лионелем Месси, возглавлявшими атаку.

Однако, если бы он снова оказался в клубе, ожидания, с которыми ему пришлось бы столкнуться, были бы совсем иными, чем в 2014 году.

Но, как это произошло с Хави, статус легенды клуба, вернувшейся, чтобы прийти на помощь в трудный момент, изначально предоставил бы ему дополнительный уровень поддержки.

Лидерские качества и уверенность Луиса Энрике, а также тот факт, что он уже работал с большим количеством игроков «Барсы» в сборной Испании, также делают его хорошим кандидатом, но на данный момент его приход нереалистичен, несмотря на все восхищение им.

Мичел

Всегда ожидалось, что чудесный сезон в «Жироне» обеспечит Мичелу место на тренерском мостике самых топовых клубов страны. Ему удалось собрать скромную команду, играющую в футбол, которому завидовали многие болельщики и руководители «Барселоны».

Но его фамилия, похоже, не находится на самом верху шорт-листа клуба.

Во-первых, это еще один случай, когда у тренера есть действующий контракт (его соглашение с «Жироной» рассчитано до 2026 года), а «Барселона» не может позволить себе выплатить какую-либо компенсацию.

Кроме того, в последние пару трансферных окон отношения между «Жироной» и «Барсой» испытывали определенную напряженность.

Среди слабых мест кандидатуры Мичела — отсутствие у него опыта управления топ-клубами и капризными звездами элитной раздевалки.

Несмотря на все, чего он уже достиг, возглавив маловероятную борьбу «Жироны» за титул Ла Лиги, он не входит в число самых привлекательных имен, на которые смотрит «Барса».

Серджиу Консейсау

Срок действия контракта тренера «Порту» подходит к концу, и не ожидается, что соглашение будет продлеваться. Вот почему его агент Жорже Мендеш привлек внимание Лапорты к имени Консейсау.

Лапорта отверг перспективу приглашения Консейсау, так как он не считает, что профайл португальского тренера подходит традиционному атакующему стилю «Барселоны», ориентированному на владение мячом, которого клуб пытается сделать превалирующим.

Серджиу Консейсау globallookpress.com

Эта дискуссия вышла на передний план в недавней полемике по поводу интервью Деку португальскому изданию Nascer do Sol, где первоначально сообщалось, что он заявил, что модель «Барсы» «устарела» и что клубу «нужны серьезные перемены» и «разрыв с прошлым».

Португальское издание внесло поправки в интервью и пояснило, что Деку никогда не произносил таких слов.

Однако никто не исправил те разделы, в которых Деку пренебрежительно отзывался о другом португальском тренере из-за отсутствия у него опыта.

Спортивного директора «Барсы» спросили, есть ли в его шорт-листе Рубен Аморим, тренер лиссабонского «Спортинга».

«Я знаю, что он хорошо работает в 'Спортинге' и играет в стиле, который может быть похож на наш. Но пока у него нет большого опыта в этой роли», — сказал он.

Рафаэль Маркес

Имя Маркеса уже некоторое время циркулирует в слухах: различные сообщения СМИ в Испании говорят о его шансах стать следующим тренером «Барселоны», одновременно подчеркивая его тесные отношения с Деку. Но сейчас кажется маловероятным, что он станет тем человеком, который возглавит новый проект клуба.

Источники в «Барсе» сообщили, что не могут представить его в качестве человека, который возглавит первую команду в следующем сезоне, даже если они довольны работой, которую он выполняет в «Барселоне Атлетик», резервной команде клуба, которая играет в третьем дивизионе Испании. Это всего лишь его второй сезон на этой должности, и отсутствие опыта считается причиной его непригодности в качестве замены Хави.

Рафаэль Маркес globallookpress.com

Тем не менее, Маркес по-прежнему будет вероятным вариантом временного наставника команды на случай, если им придется предпринять экстренный шаг и уволить Хави до конца сезона 2023/24. Правление «Барсы» примет это решение только в том случае, если увидит, что квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон находится под серьезной угрозой.

А как насчет финансового положения клуба?

В сентябре Ла Лига сократила разрешенный лимит зарплат «Барсы» с прошлогодних 648 миллионов евро до новой цифры в 270 миллионов евро.

Реальная стоимость состава «Барселоны» на сезон 2023/24 — общая сумма зарплат и трансферной амортизации — официально заложена в бюджете в 492 миллиона евро. Поскольку они превысили свой лимит, правила Ла Лиги гласят, что они должны сократить расходы, прежде чем подписывать новых игроков.

Когда дело касается тренеров, действуют аналогичные правила. Из-за перерасхода средств предложение «Барселоны» о зарплате любому потенциальному новому тренеру в настоящее время должно быть ограничено 7,5 миллионами евро. Это рассчитывается как четыре процента от 70 процентов их лимита заработной платы. Но любые деньги, выделенные сейчас, все равно будут вычтены из следующего лимита, который будет установлен на 2024–2025 годы. У них мало места для маневра.

В интервью каталонской радиостанции RAC1 Лапорта сказал, что клуб надеется привести себя в соответствие с потолком зарплат Ла Лиги, но все данные указывают на то, что для этого необходимы продажи игроков.