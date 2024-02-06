«Пережевали и выплюнули». Кто может заменить Хави у руля «Барселоны»?

В субботу, 3 февраля, прозвучал стартовый свисток и началась поиски следующего наставника «Барселоны» после того, как предыдущий тренер был, как описал это один источник, «пережеван и выплюнут» невероятно требовательной, политической и сложной машиной клуба.

Потребовалось четыре года, чтобы измотатьпотребовалось три года, чтобы покончить с этим, а чуть более чем через два года после вступления в должностьнеожиданно объявил, что покинет клуб в конце сезона после домашнего поражения со счетом 3:5 от «Вильярреала» в Ла Лиге. Это поражение завершило для «Барсы» неудачный январь, в котором они также проиграли «Реалу» со счетом 1:4 в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» со счетом 2:4 в четвертьфинале.

«Барселона» была девятой в Ла Лиге, когда Хави возглавил ее в 2021 году, выведя команду на второе место и обеспечив ей выступление в Лиге чемпионов. Затем он привел «Барсу» к первому титулу Ла Лиги с 2019 года в свой первый полный сезон на посту руководителя, а также завоевал Суперкубок благодаря блестящей игре в финале против «Реала».

С тех пор полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Усман Дембеле, два любимых игрока Хави, ушли — и ни один из них не был должным образом заменен — в то время как травмы, в частности вратаря Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Гави, также серьезно повредили команде. Решения по новым игрокам, такие как двойная аренда защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Феликса — оба являются клиентами суперагента Жорже Мендеша — также часто принимаются руководством без участия тренера.

Проблемы были замаскированы в начале кампании некоторыми хорошими результатами, но в последние несколько месяцев все пошло вразнос. «Барса» пропускала четыре или более голов четыре раза в последних шести играх. Поражение со счетом 3:5 на выходных было первым разом, когда они пропустили пять голов в домашнем матче чемпионата после поражения от «Реала» со счетом 1:5 в 1963 году. Клуб отставал от лидеров Ла Лиги на 11 очков, а Хави находился под сильным давлением как изнутри клуба, так и снаружи. Он заявил, что уйдет в конце сезона, независимо от каких-либо успехов в период с настоящего момента до лета, чтобы «снизить напряжение», которое возросло вокруг клуба.

«Мы проделали отличную работу и гордимся тем, что сделали за эти два года», — сообщил источник в тренерском штабе Хави. «Мы достигли всех целей, квалифицировались в Лигу чемпионов и выиграли трофеи в следующем сезоне, но сейчас подходящий момент, чтобы уйти.

"Барса" — это клуб, который пережевывает людей и выплевывает их. Он съедает всех. И бывают моменты, когда мы чувствуем определенное отсутствие уважения. Ситуация была невыносимой».

ESPN поговорил с людьми в клубе и вокруг него о предыстории решения Хави, о проблемах, которые снова возникнут, когда дело доходит до выбора нового тренера и о том, кто претендует на это место.

Почему Хави решил уйти в отставку

Некоторые могут сказать, что 44-летний Хави спрыгивает с корабля не дожидаясь, пока его столкнут. Ни результаты, ни выступления в течение некоторого времени не были удовлетворительными, и хотя расходы «Барсы» были скованы ограничениями Ла Лиги, клуб поддерживал его, когда это было возможно: за время его пребывания в должности на трансферы было потрачено более 200 миллионов евро. Однако Хави настаивает на том, что это решение, которое он принял некоторое время назад, и над которым он размышлял гораздо дольше. Он обвиняет интенсивность и требования «entorno», что в широком смысле переводится как «среда, создавшаяся в клубе» и включает в себя водоворот сплетен и утечек, генерируемых средствами массовой информации, а также распри между бывшими и нынешними членами совета директоров.

Тренерская работа в «Барсе» становится почти политической позицией, как выразился один источник: вы проводите до шести пресс-конференций в неделю, часто получая вопросы, выходящие за рамки вашей компетенции, связанные с другой деятельностью клуба или более широкими проблемами в Каталонии или Испании, причем каждый ответ придирчиво изучается и обсуждается. Если эта атмосфера вывела из себя Гвардиолу и Луиса Энрике, двух тренеров клуба, выигравших требл, какие шансы были у Хави?

Источники сообщают, что ситуация уже назревала, когда руководство клуба настояло на том, чтобы Хави включил Рональда Араухо, Илкая Гюндогана и Роберта Левандовского в состав на не имеющий турнирного значения матч Лиги чемпионов с «Антверпеном» в декабре — выход «Барсы» в 1/8 финала был подтвержден, когда они обыграли «Порту» со счетом 2:1 в их предыдущем матче — после того, как он изначально не планировал использовать игроков. Эта ситуация подорвала его позиции, поскольку разногласия стали достоянием общественности, когда Хави сказал, что изменение состава было «решением клуба», а спортивный директор Деку заявил, что это был выбор тренера. «Барса» проиграла ту игру в Бельгии.

Источник в тренерском штабе добавил, что Хави, наконец, чувствует себя «освобожденным» после принятия решения покинуть клуб, в то время как игроки сплотились, устроив в понедельник объединяющий команду обед в доме Левандовского.

Источники сообщили ESPN, что некоторые члены команды чувствуют ответственность за уход Хави и хотели бы, чтобы он остался, в то время как другие начали терять веру в его идеи. Однако теперь есть надежда, что совместные цели — в Ла Лиге и Лиге чемпионов — могут иметь стимулирующий эффект на команду.

«Мы сделаем все возможное, чтобы завершить сезон наилучшим образом», — сказал источник. «Цели начала сезона сейчас могут показаться далекими, но мы не собираемся от них отказываться».

Задача замены Хави

Тем временем «Барса» активизирует поиск замены Хави, а источники сообщают, что клуб проведет «тщательный процесс выбора» и что никаких изменений в ближайшее время не произойдет. Видимым лицом этого процесса станет Деку, который прошлым летом фактически заменил Матеу Алемани и Йорди Кройффа. Многие другие также будут вовлечены, начиная с президента Жоана Лапорты, который будет обращаться за советом к тем, кому он больше всего доверяет, включая вице-президента Рафу Юсте, директора Энрика Масипа и его главного советника Алехандро Эчеварриа, который не имеет официальной должности в клубе.

Лапорта также склонен работать вместе с агентами и посредниками, с которыми у него тесные связи. Это верно с точки зрения трансферного рынка, и источники говорят, что то же самое произойдет и в ситуации с назначением следующего тренера. Мендеш и Пини Захави — два таких агента, с которыми у него особенно тесные связи.

Помимо этих влияний, «Барса» склонна ценить определенные факторы выше других по сравнению с некоторыми другими крупнейшими клубами Европы. Таким вещам, как знание клуба изнутри, своего рода статус «клубной легенды» и рассуждениям о футболе, основанном на идеалах клуба, вдохновленных Йоханом Кройфом, часто придается больший вес, чем опыту или пригодности для современного футбола.

Финансовое положение клуба также порождает проблемы. «Барса» превысила лимит расходов, установленный Ла Лигой, а это означает, что они должны либо продолжать сокращать расходы, либо получать больше доходов, чтобы иметь возможность инвестировать в команду, включая должность тренера. Источник в Ла Лиге говорит, что возможность выплаты компенсации, чтобы подписать тренера на контракте — «Челси» пришлось выплатить «Брайтону» до 21 миллиона евро, например, чтобы расторгнуть контракт Грэма Поттера — выглядит очень слабой, учитывая их зарплатный фонд.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Все, что должно быть у следующего тренера, — это четкое представление о том, как он хочет играть», — сказал Хави Вилахоана, бывший директор «Барсы» и кандидат в президенты на прошлых выборах. «Я говорю об идее, а не о схеме. Для этого вам нужно держать в уме, какие игроки у вас есть и какие игроки у вас будут, и я имею в виду игроки из академии "Ла Масии". Опираясь на это, вы анализируете тренеров, которые соответствуют этой идее и опыт, который у них есть, и свободны ли они».

«Вы ищете кого-то, кто знает или понимает идеи клуба, когда дело касается стиля игры, кого-то, кто доверяет игрокам, пришедшим из академии, и кто является хорошим коммуникатором, кого-то, чьи знания доходят до игроков, но в то же время время он должен быть способен мотивировать и быть требовательным к команде».

«История отношений тренера с клубом имеет вес, но вес ожиданий гораздо больше. Не может быть так, чтобы нам нужно было выигрывать почти все трофеи каждый сезон. Это невозможно. Чего можно требовать, так это того, чтобы мы участвовали в каждом соревновании и были в состоянии побеждать в нем до самого конца».

Все это создает сложный коктейль при попытке договориться об одном имени — люди тянутся в разных направлениях по разным причинам, что объясняет, почему такой широкий спектр тренеров — с разными стилями, уровнями опыта и/или современной занятостью — уже были связаны с вакансией.

Кандидаты на работу

После того как Гвардиола ушел в отставку, «Барса» пошла на вариант c выбором преемника в коллективе, назначив его помощника Тито Виланову в 2012 году. Члены тренерского штаба Хави, в том числе его брат Оскар, не рассматриваются, но тренер «Барсы Атлетик» Рафа Маркес входит в число кандидатов и, возможно, представляет собой самый доступный вариант. Перед объявлением Хави источники сообщили, что бывший игрок сборной Мексики будет фаворитом на роль временной замены Хави, если тот уйдет в середине сезона (что все еще не исключено), но есть сомнения относительно того, дадут ли Маркесу роль на постоянной основе и его шансы на продвижение по службе невелики.

Также обсуждалось возвращение Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» и Луиса Энрике из «Пари Сен-Жермен», хотя внутри клуба оба варианта рассматриваются как «нереальные».

Упоминался также бывший тренер «Барсы Б» Гарсия Пимента. Он проделал замечательную работу в «Лас-Пальмасе», который входит в верхнюю десятку команд Ла Лиги после повышения в прошлом сезоне. Однако источники отмечают, что его отношения с Лапортой были омрачены тем, как его уволили в 2021 году. Пимента проделал хорошую работу с резервной командой, приблизив ее к выходу во второй дивизион, развивая игроков, и многие наблюдатели прогнозировали, что однажды он станет тренером основной команды. Для всех стало сюрпризом, что он был уволен, несмотря на действующий контракт, и заменен Маркесом.

«Во время двух последних смен тренеров, когда я был в совете директоров, я был оставлен в одиночестве, предлагая сделать ставку на Гарсиа Пименту, который мог заменить сначала [Эрнесто] Вальверде, а затем и Кике Сетьена», — добавил Вилахоана. «Мне не удалось убедить своих коллег. Гарсия Пимента может быть сейчас хорошим вариантом. [Тренер сборной Португалии] Роберто Мартинес также имеет профиль, который может адаптироваться к потребностям "Барсы".».

Гарсия Пимента globallookpress.com

В Испании в качестве возможных кандидатов упоминались Мичел, который привел «Жирону» на вершину таблицы Ла Лиги, и Иманоль Альгуасиль, который на протяжении ряда лет хорошо работал в «Реал Сосьедаде». Тем не менее, ни один из них не проявил интереса: «Я сосредоточен на Жироне», — заявил Мичел в воскресенье. «У меня здесь контракт до 2026 года. Тренер "Барсы" — Хави».

У Альгуасиля также есть контракт до 2025 года, который может лишить «Барсу» возможности его перехода, в то время как за возможные цели в Премьер-лиге, такие как Микель Артета из «Арсенала», который провел пять лет в каталонском клубе в юности, и Роберто Де Дзерби из «Брайтона» также придется заплатить. Артета уже исключил себя: «Это полная неправда, и я очень расстроен [слухами]», — сказал Артета на пресс-конференции в понедельник по поводу сообщений о том, что он хочет покинуть «Арсенал». «Я полностью погружен в наше с клубом прекрасное путешествие и мне еще многое предстоит сделать».

Тем временем у Лапорты развился вкус к немецкой школе тренеров. Еще в 2021 году, когда Рональд Куман все еще был у руля, Лапорта говорил о доступности Ханси Флика, тогдашнего тренера мюнхенской «Баварии». Источники сообщают, что немецкий рынок будет исследован еще раз, будут рассматриваться все варианты, и, вероятно, будут использованы знания агента Захави о стране и его контакты.

Флик сидит без работы с тех пор, как в сентябре прошлого года его уволили из сборной Германии. В этом сезоне он посетил несколько матчей на Олимпийском стадионе «Барсы», чтобы последить за игрой голкипера Тер Штегена и полузащитника Илкая Гюндогана. Но он далеко не единственный кандидат из Германии: тренер «Баварии» Томас Тухель в минувшие выходные говорил о желании поработать в Испании, хотя с тех пор баварская команда опубликовала заявление, в котором ясно дал понять, что его комментарии не имели отношения к заявлению Хави.

Ханси Флик globallookpress.com

Юлиан Нагельсманн имеет контракт со сборной Германией только до Евро-2024, а Юрген Клопп на прошлой неделе объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Клопп сказал, что у него заканчиваются силы, и он возьмет творческий отпуск, но это не помешало ему выглядеть фаворитом в борьбе за пост, судя по опросам фанатов (39% читателей Diario Sport выбрали его в качестве замены Хави) и СМИ (например самого издания Diario Sport), которые назвали его главной целью «Барсы».

Другие варианты на первый взгляд могут показаться неуместными, но при более внимательном рассмотрении они станут понятны. Летом у Сержиу Консейсау истекает контракт с «Порту», и его интересы представляет агентство Gestifute, принадлежащее Мендешу. Тьяго Мотта, бывший полузащитник «Барсы», хорошо работает в «Болонье». Источники говорят, что у него также очень хорошие отношения с Деку, потому что они не только бывшие товарищи по команде, но и оба родом из Сан-Бернарду-ду-Кампу в Бразилии.

Источники, близкие к руководству «Барсы», настаивают на том, что высшая должность на «Камп Ноу», которая должна стать вакантной позднее в этом году, остается привлекательной. В основную команду приходят исключительные молодые таланты (Гави, Педри, Ламин Ямаль, Алехандро Бальде), и, несмотря на форму каталонцев в этом сезоне, они выиграли Ла Лигу менее года назад.

Источники сообщили ESPN, что Деку был завален сообщениями агентов, предлагающими на эту роль своих клиентов. Некоторые источники также предполагают, что Лапорта хотел бы назначить «громкое имя», но другие отмечают, что на протяжении двух своих президентских сроков он всегда отдавал предпочтение более неопытным вариантам — Франку Райкаарду, Гвардиоле и Хави.

Тьяго Мотта globallookpress.com

Кого бы ни выбрали, новый тренер быстро поймет, что работа требует осторожности. Выступая во вторник, Гвардиола сказал, что «давление, которое вы чувствуете в Барселоне, не сравнимо ни с каким другим местом». В то же время Хави предостерег своего возможного преемника, заявив, что он чувствует себя «недооцененным» и «бесполезным» и чувствует, что, что бы он ни сделал, будет недостаточно для удовлетворения требований «entorno».

«То же самое произойдет и со следующим тренером», — сказал он. «В этом проблема. Я бы посоветовал ему быть самими собой, быть естественными и не позволять на себя влиять».

«Моей мечтой было тренировать "Барсу", побеждать и показывать хороший футбол. Я горжусь тем, что я сделал, и у меня чистая совесть. Я бы посоветовал своему преемнику получать от этого удовольствие, но это невозможно».