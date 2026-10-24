25 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Бетис». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

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«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» на три очка отстает от зоны еврокубков. Команда отличилась 10 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги Европы одолев «Селтик» — 2:1.

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До того «Сельта» сумела переиграть «Алавес» — 2:1, а вот поединок с «Ювентусом» завершился поражением — 1:2. Команда победила в двух матчах кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Сельта» ныне находится на психологическом подъёме, к тому же уже два с половиной года не проигрывает «Бетису».

При этом «Сельта» все никак не поднатореет в плане реализации. К тому же в двух последних очных поединках с «Бетисом» были зафиксированы ничьи. Вот только Пабло Дюран пока отличился лишь двумя забитыми мячами в чемпионате.

Команда явно постарается подтянуться к заветной еврозоне. К тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки. Ну и Дюран должен забить!

«Бетис»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Бетис» на два очка отстает от третьей строчки. А вот забить удалось 16 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов переиграла «Фейеноорд» — 1:0.

До того «Бетис» был разбит «Барселоной» — 2:5, а вот чуть раньше нанес поражение «Порту» — 3:2. Команда до последней ничьей в гостях победила дважды подряд.

Состояние команды: «Бетис» весьма прилично атакует, да и опытнейший Иско демонстрирует свои лучшие качества.

При этом «Бетис» в кадровом плане выглядит довольно выгодно. В четырех выездных поединках в рамках Ла Лиги команда победила два раза при одном поражении. «Бетикос» давно не обыгрывали «Сельту», к тому же в среднем пропускают чаще одного мяча за матч.

И уж точно команда не собирается отсиживаться в тылах. Вот только севильцы чрезмерно зависимы от настроения своего лидера Иско.

На что ставят в матче Сельта — Бетис Букмекерские коэффициенты на матч Сельта — Бетис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Бетис» фаворитом с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа «Сельты» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Сельта» пытается подтянуться к еврозоне, да и «Бетис» имеет проблемы с надежностью своих тылов.

3.00 Победа «Сельты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Сельта» — «Бетис» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Сельты» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Сельта» — «Бетис» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт