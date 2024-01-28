Села батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно

«Эй, а где Хави? Что-то происходит?» — спросил член службы безопасности на стадионе у пары журналистов в медиа-зоне почти через полтора часа после окончания матча. Каталонский тренер сильно опаздывал на выполнение своих послематчевых обязанностей и так и не появился в пресс-центре.

«Обычно он никогда не опаздывает так сильно, и в какой-то момент нам придется закрыть стадион», — добавили охранники, с надеждой, что их рабочая смена скоро закончится. Очень немногие знали, что вот-вот произойдет главная громкая сенсация этого вечера.

Когда Хави наконец вошел в пресс-центр на «Монжуике», он сделал это в сопровождении одного из пресс-атташе «Барселоны», личного консультанта по СМИ, которого он нанял ранее в этом сезоне (Эду Поло), жены Нурии Куниллеры и своего брата и помощника тренера Оскара Эрнандеса.

Впервые за время его пребывания в клубе его семья посетила послематчевую пресс-конференцию.

Хави занял центральное место и попросил немного времени, чтобы высказаться, прежде чем журналисты начнут задавать вопросы. Именно тогда он объявил о своем решении уйти с поста тренера в конце сезона.

Это стало настоящей бомбой для «Барселоны» не потому, что это был неожиданный поворот событий — вряд ли стало сюрпризом услышать, что Хави не будет тренером в следующем сезоне — шок был вызван тем, когда это произошло: после серии драматичных встреч этим субботним вечером, по итогам которых было сделано это объявление, за четыре месяца до окончания кампании.

«Если в этом сезоне не будет трофеев, вы меня убьете», — признал Хави на очередной пресс-конференции две недели назад. С тех пор «Барселона» вылетела из Кубка Испании — возможно, это был их лучший шанс завоевать трофей в этом сезоне — а вечером в субботу, 27 января, потерпела поражение, которое практически лишило ее шансов побороться за титул. Они пока еще ведут борьбу в Лиге чемпионов, но победа в этом турнире в этом сезоне — это, безусловно, не более чем фантазия.

«Убийство», предсказанное Хави, казалось неизбежным, но тренер «Барсы», объявляющий, что уйдет в конце сезона, потому что он не смог заставить команду функционировать, является беспрецедентным сценарием.

Но то же самое можно сказать и о проигрыше со счетом 3:5 команде, борющейся за выживание. «Вильярреал» вел в матче с «Барсой» со счетом 2:0, но команда Хави перевернула игру и в последние несколько минут игры повела со счетом 3:2. Однако каким-то образом к финальному свистку они проиграли с преимуществом в два гола.

На данный момент это был самый напряженный вечер в сложном сезоне, самый напряженный вечер, который «Монжуик» видел с тех пор, как в этом сезоне он стал новым домом «Барсы». Нервная атмосфера переросла в ярость, когда Хосе Луис Моралес забил пятый гол в ворота «Вильярреала», а официальная группа болельщиков «Барселоны», традиционно расположенная за одними из ворот, выразила свой гнев, скандируя «Барса да, Лапорта нет».

Игроки шли по тоннелю под свист трибун. Хави также был образцом ярости в конце игры, разгневанный тем, что VAR отменил пенальти, заработанный его командой при счете 3:3: «Это позор!» — крикнул он в ближайшую телекамеру.

Френки де Йонг после игры поговорил с телекомпанией DAZN и возложил вину на игроков: «Мы полностью верим в тренера, тренерский штаб хорошо работает, виноваты мы, игроки, ведь у нас есть талант, чтобы побеждать. Если люди этого не видят, то это наша вина».

Жоау Канселу и Рональд Араухо позже в разговоре с местным телеканалом TV3 присоединились к Де Йонгу в защите своего тренера.

Однако в кабинетах руководителей у Хави заканчивались союзники. Пока тренер давал послематчевые интервью телекомпаниям (в которых он не высказал ни малейшего намека на предстоящее объявление), высшее руководство «Барселоны» провело срочное совещание.

Лапорта и Хави globallookpress.com

Президент Жоау Лапорта, спортивный директор Деку и руководители Рафа Юсте и Энрик Масип были среди ключевых фигур, которые, как предполагалось, присутствовали на этой первой встрече. Позиция и будущее Хави в клубе были главной темой обсуждения.

По данным хорошо осведомленных анонимных источников, близких к руководству клуба, Жоау Лапорта покинул встречу, настаивая на том, что он все еще сохраняет веру в Хави, несмотря на то, что некоторые из его ближайших доверенных лиц в совете директоров предлагали вмешаться в ситуацию.

Чего Лапорта не ожидал, так это того, что, как только встреча закончилась, ему сообщат, что сам Хави попросил поговорить один на один.

Каталонская радиостанция RAC1 сообщила, что встреча тренера и президента проходила, пока представители СМИ сидели в зале для прессы. В этот момент, когда прошел час, а тренер «Барселоны» не появился, стало казаться, что может быть принято важное решение.

Было 22:00 по местному времени, через 90 минут после финального свистка, когда Хави подтвердил эту новость. Он потратил более 20 минут, отвечая на каждый вопрос журналистов «Барселоны», и ушел как сбросивший бремя человек.

«Я принял решение еще несколько дней назад. Решение уже было принято, и это был просто вопрос времени и поиска подходящего момента, чтобы его раскрыть. Я сказал об этом президенту Лапорте только сегодня», — пояснил он.

«Я думаю, что поступаю правильно. Я руководствуюсь здравым смыслом. Клуб нуждается в переменах. Сейчас динамика, в которой мы находимся, на всех уровнях слишком негативна».

Отсутствие прогресса на поле привело к такому уровню напряжения, которое не мог подавить даже его статус легенды клуба.

«Это жестокая работа. Она выматывает тебя. В "Барселоне" всегда чувствуешь, что тебя не ценят, с тобой плохо обращаются… так устроен клуб. С точки зрения ментального здоровья это тоже сложно. Я позитивный парень, но заряд батареи продолжает снижаться… и в какой-то момент ты понимаешь, что оставаться нет смысла».

Хотя публично игроки защищали его за несколько минут до этого объявления, в частном порядке единство не всегда существовало. Многочисленные звезды в раздевалке, такие как Роберт Левандовский, не всегда поддерживали столь позитивные отношения с тренером.

Но какой бы ни была предыстория, вчера вечером Хави сдержал свои слова, сказанные в начале этого года.

«Могу вам сказать, что как только часть меня подумает, что я представляю какую-то проблему для "Барселоны", в тот же день я уже уйду».

Теперь на руководство клуба оказывается давление, чтобы оно было максимально точным и честным при диагностике остальных проблем клуба.