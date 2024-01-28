Села батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно

«Обычно он никогда не опаздывает так сильно, и в какой-то момент нам придется закрыть стадион», — добавили охранники, с надеждой, что их рабочая смена скоро закончится. Очень немногие знали, что вот-вот произойдет главная громкая сенсация этого вечера.
Когда Хави наконец вошел в пресс-центр на «Монжуике», он сделал это в сопровождении одного из пресс-атташе «Барселоны», личного консультанта по СМИ, которого он нанял ранее в этом сезоне (Эду Поло), жены Нурии Куниллеры и своего брата и помощника тренера Оскара Эрнандеса.
Впервые за время его пребывания в клубе его семья посетила послематчевую пресс-конференцию.
Хави занял центральное место и попросил немного времени, чтобы высказаться, прежде чем журналисты начнут задавать вопросы. Именно тогда он объявил о своем решении уйти с поста тренера в конце сезона.
Это стало настоящей бомбой для «Барселоны» не потому, что это был неожиданный поворот событий — вряд ли стало сюрпризом услышать, что Хави не будет тренером в следующем сезоне — шок был вызван тем, когда это произошло: после серии драматичных встреч этим субботним вечером, по итогам которых было сделано это объявление, за четыре месяца до окончания кампании.
«Если в этом сезоне не будет трофеев, вы меня убьете», — признал Хави на очередной пресс-конференции две недели назад. С тех пор «Барселона» вылетела из Кубка Испании — возможно, это был их лучший шанс завоевать трофей в этом сезоне — а вечером в субботу, 27 января, потерпела поражение, которое практически лишило ее шансов побороться за титул. Они пока еще ведут борьбу в Лиге чемпионов, но победа в этом турнире в этом сезоне — это, безусловно, не более чем фантазия.
«Убийство», предсказанное Хави, казалось неизбежным, но тренер «Барсы», объявляющий, что уйдет в конце сезона, потому что он не смог заставить команду функционировать, является беспрецедентным сценарием.
Но то же самое можно сказать и о проигрыше со счетом 3:5 команде, борющейся за выживание. «Вильярреал» вел в матче с «Барсой» со счетом 2:0, но команда Хави перевернула игру и в последние несколько минут игры повела со счетом 3:2. Однако каким-то образом к финальному свистку они проиграли с преимуществом в два гола.
На данный момент это был самый напряженный вечер в сложном сезоне, самый напряженный вечер, который «Монжуик» видел с тех пор, как в этом сезоне он стал новым домом «Барсы». Нервная атмосфера переросла в ярость, когда Хосе Луис Моралес забил пятый гол в ворота «Вильярреала», а официальная группа болельщиков «Барселоны», традиционно расположенная за одними из ворот, выразила свой гнев, скандируя «Барса да, Лапорта нет».
Игроки шли по тоннелю под свист трибун. Хави также был образцом ярости в конце игры, разгневанный тем, что VAR отменил пенальти, заработанный его командой при счете 3:3: «Это позор!» — крикнул он в ближайшую телекамеру.
Френки де Йонг после игры поговорил с телекомпанией DAZN и возложил вину на игроков: «Мы полностью верим в тренера, тренерский штаб хорошо работает, виноваты мы, игроки, ведь у нас есть талант, чтобы побеждать. Если люди этого не видят, то это наша вина».
Жоау Канселу и Рональд Араухо позже в разговоре с местным телеканалом TV3 присоединились к Де Йонгу в защите своего тренера.
Однако в кабинетах руководителей у Хави заканчивались союзники. Пока тренер давал послематчевые интервью телекомпаниям (в которых он не высказал ни малейшего намека на предстоящее объявление), высшее руководство «Барселоны» провело срочное совещание.
Президент Жоау Лапорта, спортивный директор Деку и руководители Рафа Юсте и Энрик Масип были среди ключевых фигур, которые, как предполагалось, присутствовали на этой первой встрече. Позиция и будущее Хави в клубе были главной темой обсуждения.
По данным хорошо осведомленных анонимных источников, близких к руководству клуба, Жоау Лапорта покинул встречу, настаивая на том, что он все еще сохраняет веру в Хави, несмотря на то, что некоторые из его ближайших доверенных лиц в совете директоров предлагали вмешаться в ситуацию.
Чего Лапорта не ожидал, так это того, что, как только встреча закончилась, ему сообщат, что сам Хави попросил поговорить один на один.
Каталонская радиостанция RAC1 сообщила, что встреча тренера и президента проходила, пока представители СМИ сидели в зале для прессы. В этот момент, когда прошел час, а тренер «Барселоны» не появился, стало казаться, что может быть принято важное решение.
Было 22:00 по местному времени, через 90 минут после финального свистка, когда Хави подтвердил эту новость. Он потратил более 20 минут, отвечая на каждый вопрос журналистов «Барселоны», и ушел как сбросивший бремя человек.
«Я принял решение еще несколько дней назад. Решение уже было принято, и это был просто вопрос времени и поиска подходящего момента, чтобы его раскрыть. Я сказал об этом президенту Лапорте только сегодня», — пояснил он.
«Я думаю, что поступаю правильно. Я руководствуюсь здравым смыслом. Клуб нуждается в переменах. Сейчас динамика, в которой мы находимся, на всех уровнях слишком негативна».
Отсутствие прогресса на поле привело к такому уровню напряжения, которое не мог подавить даже его статус легенды клуба.
«Это жестокая работа. Она выматывает тебя. В "Барселоне" всегда чувствуешь, что тебя не ценят, с тобой плохо обращаются… так устроен клуб. С точки зрения ментального здоровья это тоже сложно. Я позитивный парень, но заряд батареи продолжает снижаться… и в какой-то момент ты понимаешь, что оставаться нет смысла».
Хотя публично игроки защищали его за несколько минут до этого объявления, в частном порядке единство не всегда существовало. Многочисленные звезды в раздевалке, такие как Роберт Левандовский, не всегда поддерживали столь позитивные отношения с тренером.
Но какой бы ни была предыстория, вчера вечером Хави сдержал свои слова, сказанные в начале этого года.
«Могу вам сказать, что как только часть меня подумает, что я представляю какую-то проблему для "Барселоны", в тот же день я уже уйду».
Теперь на руководство клуба оказывается давление, чтобы оно было максимально точным и честным при диагностике остальных проблем клуба.