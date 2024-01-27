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    Больше использовать Ямаля и найти место для Феликса. Шесть вещей, которые Хави должен сделать, чтобы сохранить работу в «Барсе»

    Наставнику «Блауграны» нужно сделать ряд изменений, чтобы каталонцы не провалили остаток сезона

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    Хави
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    Хави
    Находящемуся в тяжелом положении тренеру «Блауграны» придется внести серьезные изменения, если он хочет сохранить свое пребывание в должности.
    Хави повезло, что он занимает свой пост. Многие менеджеры клубов равного или более высокого уровня уже потеряли бы работу. «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, вылетела из Кубка Испании, и в следующем месяце ей предстоит непростая игра в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Учитывая отсутствие ясных трофейных перспектив и плохую игру на поле, было бы разумно, если бы «Барса» уволила своего тренера.

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    • Но, как сообщается, «Блауграна» полна решимости сохранить его, намереваясь позволить тренеру, который выиграл для них Ла Лигу в прошлом сезоне, доработать оставшуюся часть кампании. Это своего рода риск — даже если вы придерживаетесь священной футбольной доктрины, согласно которой «все тренеры заслуживают времени и терпения».

    Кажется, что особой борьбы не выйдет. «Барса» страдает от травм. Их тактика устарела. Против них слишком легко играть, да и наблюдать за их игрой не особенно интересно. Вероятно, им было бы лучше, если бы у руля стоял более опытный тактик.

    Тем не менее, несмотря на все эти опасения — и все они справедливы — есть способы, которыми эту ситуацию можно изменить. Но пришло время капитального ремонта и существенных изменений, а не мелких корректировок.

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    • Хави должен пересмотреть, как функционирует эта команда «Барсы», принять решения по некоторым ключевым игрокам и сохранить веру в одного важного стареющего форварда, чтобы быть уверенным, что «блауграна» не профукает впустую остаток кампании.

    О трофеях, возможно, не может быть и речи, но если Хави сможет набрать достаточный импульс, он, по крайней мере, сможет доработать до конца сезона. GOAL рассказывает о том, как Хави мог бы спасти сезон «Барсы» и свою работу...

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    Сменить схему

    Хави

    Хави получил похвалу за свою изобретательную схему 4-4-2, использованную во второй половине прошлого сезона. И это правильно, эта система сделала «Барсу» более компактной, сделала командой, через которую сложнее играть, и в то же время сохраняла ей достаточную гибкость в атаке.

    Это была идеально сбалансированная система, позволяющая максимально эффективно использовать несовершенный состав. Но это было год назад, и «Барса» уже не та команда. Сегодня им не хватает уверенности и влияния Серхио Бускетса в центре поля.

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    • Однако, хотя они и слабее в центре, они наделены большим креативным талантом на обоих флангах. Для Хави это может означать смену системы, чтобы максимально эффективно использовать возможности своей команды.

    Возможно, схема 4-2-3-1 или даже более классическая схема Кройфа 4-3-3 могла бы максимально раскрыть ее атакующий потенциал. На данный момент в системе, которая с каждым матчем выглядит все более несовершенной, есть много неудачных решений. Пришло время тренеру изменить это.

    Хватит экспериментировать с линией обороны

    Андреас Кристенсен, Жюль Кунде и Рональд Араухо

    Самой сильной стороной «Барсы» в прошлом сезоне была их способность не допускать попадания мяча в собственные ворота. Да, голы Роберта Левандовского изменили ситуацию, да и влияние Усмана Дембеле нельзя игнорировать. Но именно их непроницаемая арьергардная часть привела их к завоеванному не благодаря красивой игре титулу Ла Лиги.

    В конце кампании возникло ощущение, что «блаугране» повезло. Сезон, когда Марк-Андре тер Штеген стал самым ценным игроком лиги, был статистической аномалией, хотя на всем поле были определенные области, где игроки превосходили ожидания.

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    • Тем не менее, грозная четверка защитников в составе Жюля Кунде, Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена и Алехандро Бальде была с некоторым отрывом самой эффективной в лиге. Тем не менее, как ни странно, Хави не хотел выводить на поле всех четверых одновременно в оптимальном виде.

    Кунде поменяли местами с Араухо, вероятно, чтобы сделать первого более счастливым. Кристенсен то входил в состав, то выходил из него. Травмы были смягчающим фактором в данном случае и будут оставаться таковыми, в случае с разрывом подколенного сухожилия у Бальде. Но пришло время прекратить возиться с самой сильной стороной его команды.

    Восстановить уверенность Роберта Левандовского

    Роберт Левандовский

    Левандовский, по сути, выиграл «Пичичи» (трофей лучшего бомбардира Ла Лиги — прим. ред.) к январю прошлого сезона, бывший игрок мюнхенской «Баварии» убедительно доказал, что может преуспеть и в другой лиге.

    Однако со второй половины прошлой кампании Левандовский выглядит другим игроком. Он стал вялым, это игрок, который реже касается мяча и чувствует себя некомфортно, когда владеет им.

    На счету Левандовского по-прежнему восемь голов в Ла Лиге, но этого недостаточно для игрока, который чувствует, что вполне мог бы удвоить это число на данном этапе сезона. Возможно, это признаки упадка игрока. Возможно, все эти твиты про «Леван-дед-овского» правдивы.

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    • Но более вероятно, что это игрок, который переживает небольшой спад и ему не хватает привычной раскрепощенности, чтобы вернуться на свой нормальный уровень. Даже элитным финишерам иногда не хватает уверенности.

    Чтобы вернуть его туда, где он может быть, потребуется переосмысление схемы и уверенное руководство игроками. Хави просто обязан довериться форварду, который все еще может быть одним из лучших в мире.

    Сделать Ламина Ямаля звездой команды

    Ламин Ямаль

    В течение некоторого времени существовали серьезные аргументы в пользу того, что Ямаля надо поберечь. Поскольку «Барса» на подъеме — или, по крайней мере, не в полном кризисе — у подростка, казалось, была роскошь постепенно прорасти в основную команду.

    Но сейчас нет места для отдыха. Ямаль просто делает «Барсу» лучше. Хотя Рафинья забивает и отдает лучшие передачи, созидательные способности Ямала и присущее ему чувство непредсказуемости делают его незаменимым игроком.

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    • Сравнения с Лионелем Месси одновременно поспешны и несправедливы (хотя и неизбежны). Но вот молодой игрок, который может, как сказал Хави, «сменить эпохи» в Каталонии. Ему нужно доверять, чтобы он сделал это.

    Как это будет выглядеть, не совсем понятно. Ямаль не может выходить в стартовом составе в каждой игре, но в главных матчах он просто обязан быть в старте. Возможно, он единственный талант, способный выигрывать матчи, который сейчас находится в распоряжении Хави.

    Найти роль для Жоау Феликса

    Жоау Феликс

    Легче сказать, чем сделать, не так ли? На данный момент Феликс играл почти за 10 разных тренеров в клубах и сборной. Никто из них не смог определить для него точную позицию. Его использовали в качестве атакующего полузащитника, вингера, «ложной девятки» и одиночного нападающего, но так и не нашли позиции, на которой он действительно преуспел бы.

    Можно говорить об универсальности, но для игрока с его природным талантом, игру Феликса нужно огранить и оттачивать. Трудно просить Хави — тренера довольно ограниченного тактически — взяться за выполнение этой серьезной задачи.

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    • Но это может быть ключом к сохранению его работы. В этом случае постоянные проблемы с травмами «блауграны» могут стать ироничным преимуществом. Выбор Хави фактически сведен к трем центральным полузащитникам: Френки Де Йонгу, Илкаю Гюндогану и Педри. Это оставляет достаточно места для того, чтобы найти роль для Феликса, будь то свободно перемещающаяся «десятка» или перевернутый нападающий.

    Возможно, он также мог бы использовать его в качестве второго нападающего, чтобы снабжать мячами Левандовского — поляку постоянно не хватало моментов в последней трети. Как бы он сконфигурировал схему, но находящийся в форме, бьющий и удачно используемый Феликс может делать разницу.

    Сохранять веру в Витора Роке

    Витор Роке

    Почему «Барса» подписала именно Витора Роке? После трех полных недель в Каталонии, план привлечения бразильца остается неясным. До сих пор он играл довольно ограниченное время и старался максимально использовать полу-моменты, которые у него были.

    Многие предполагали, что он станет дублером Левандовского, но большую часть времени он провел на поле вместе с нападающим. И даже когда Хави использует его без поляка, он регулярно ставит своего дорогостоящего юнца на фланг. В кубковом матче с «Атлетиком» его вообще исключили из состава.

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    • В результате получается игрок, который выглядит оторванным от команды и изо всех сил пытается найти свое место в новом окружении. Конечно, это не новая концепция. Винисиус-младший в Мадриде почти два года считался неудачником. Очень редко дорогостоящие бразильские подростки производят фурор сразу по прибытии.

    Тем не менее, задача Хави — помочь своей молодой звезде набрать определенную форму, в идеале играя на правильных позициях для достижения результатов. Он бесспорно слишком хорош, чтобы этого не делать; ему просто нужно время.

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